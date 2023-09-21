Тур: 6. Стадион: Олимпийский стадион Льюиса Компаниса.
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Бенитес Рафаэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Барселона
Сельта
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
92.3%
30.8%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
24 матча
50%
25%
25%
12 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
12 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
41.7%
33.3%
25%
10 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
22
Голов в среднем за матч
2.92
1.83
Среднее время на гол
30
49
Всего голов
22
9
Голов в среднем за матч
1.83
0.75
Среднее время на гол
49
120
Всего голов
57
31
Голов в среднем за матч
2.38
1.29
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
37
69
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|3 (1)
|0.6
|Торрес Ферран
|3
|0.6
|Канселу Жоау
|1
|0.2
|Де Йонг Френки
|1
|0.2
|Кунде Жюль
|1
|0.2
|Рафинья Диас
|1
|0.2
|Фелиш Жоау
|1
|0.2
|Педри
|1
|0.2
|Гави
|1
|0.2
|Гюндоган Илкай
|0
|0
|Ромеу Ориоль
|0
|0
|Кристенсен Андреас
|0
|0
|Ямаль Ламин
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуньес Унай
|1
|0.2
|Ларсен Йорген
|1
|0.2
|Мингеса Оскар
|1
|0.2
|Сведберг Виллиот
|1
|0.2
|Аспас Яго
|0
|0
|Санчес Мануэль
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафинья Диас
|1
|1
|Левандовски Роберт
|2
|0
|Де Йонг Френки
|2
|0
|Гави
|2
|0
|Хави Эрнандес
|0
|1
|Тер Штеген Марк-Андре
|1
|0
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Педри
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Ямаль Ламин
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|2
|0
|Тапия Ренато
|1
|0
|Санчес Мануэль
|1
|0
|Де ла Торре Лука
|1
|0
|Нуньес Унай
|1
|0
Результаты матчей
Барселона
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сельта
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
1
Барселона
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сельта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
6
0
Барселона
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сельта
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
6
1
Голы по времени матча
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
2
50%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Забито
13
4
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
2
15%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
4
31%
2
50%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Барселона - Антверпен 5:0 Барселона - Бетис 5:0 Осасуна - Барселона 1:2 Вильярреал - Барселона 3:4
Барселона - Кадис 2:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Милан - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Арсенал - Барселона 5:3 Виссел Кобе - Барселона 0:2 Сельта - Барселона 2:1 Барселона - Мальорка 3:0 Вальядолид - Барселона 3:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Эспаньол - Барселона 2:4 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Бетис 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0
Сельта
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сельта - Мальорка 0:1 Альмерия - Сельта 2:3 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Реал Сосьедад - Сельта 1:1
Сельта - Осасуна 0:2 Компостела - Сельта 0:3 Вольфсбург - Сельта 0:1 Сельта - Лион 1:0 Бенфика - Сельта 2:0 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Сельта - Барселона 2:1 Кадис - Сельта 1:0 Сельта - Жирона 1:1 Атлетик Б - Сельта 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Хетафе - Сельта 1:0 Вильярреал - Сельта 3:1 Сельта - Эльче 1:0 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Сельта - Мальорка 0:1
Результаты матчей
Барселона
Сельта
Точный счет
2:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
3 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Барселона
Сельта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
11
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
41
14
23
14
23
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 8
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 10
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|13.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 7
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|9 - 16
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 4
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 7
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|16.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 3
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 10
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 8
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|5 (1)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|3 (3)
|Реал Сосьедад
|Кубо Такефуса
|3 (1)
|Валенсия
|Дуро Уго
|3 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|3
|Бетис
|Гидо Родригес
|4
|Хетафе
|Митрович Стефан
|3
|Хетафе
|Дьене Даконам
|3
|Атлетико М
|Эрмосо Марио
|3
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|3
Прогнозы на матч Барселона - Сельта
Исход игры
Барселона
95.7% (44)
Ничья
2.2% (1)
Сельта
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (24)
Меньше
45.45% (20)
Обе команды забьют
Да
36.36% (16)
Нет
63.64% (28)
Популярный счёт
2:0 Барселона
41.3% (19)
2:1 Барселона
19.6% (9)
3:0 Барселона
15.2% (7)
3:1 Барселона
10.9% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!