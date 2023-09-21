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  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Барселона
 
Позже
Сельта
Прогнозы 46
Барселона 95.7% (44)
X 2.2% (1)
Сельта 2.2% (1)
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Барселона
Ничья
Сельта
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Барселона
Сельта

История личных встреч

Барселона
Сельта

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

92.3%
30.8%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

24 матча

50%
25%
25%
12 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
12 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
10 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
3:3
ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:3
ЛЛ
2:2
ЛЛ
4:1
П
2:0
П
2:0
П
2:2
КК
5:0
КК
1:1
П
2:2
П
5:0
П
4:3
П
6:1
П
4:1
П
0:1
П
0:1
П
3:0
П
0:3
П
2:2
П
3:1

Голы

Всего голов

35
22

Голов в среднем за матч

2.92
1.83

Среднее время на гол

30
49

Всего голов

22
9

Голов в среднем за матч

1.83
0.75

Среднее время на гол

49
120

Всего голов

57
31

Голов в среднем за матч

2.38
1.29

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

37
69

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 3 (1) 0.6
Торрес Ферран 3 0.6
Канселу Жоау 1 0.2
Де Йонг Френки 1 0.2
Кунде Жюль 1 0.2
Рафинья Диас 1 0.2
Фелиш Жоау 1 0.2
Педри 1 0.2
Гави 1 0.2
Гюндоган Илкай 0 0
Ромеу Ориоль 0 0
Кристенсен Андреас 0 0
Ямаль Ламин 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуньес Унай 1 0.2
Ларсен Йорген 1 0.2
Мингеса Оскар 1 0.2
Сведберг Виллиот 1 0.2
Аспас Яго 0 0
Санчес Мануэль 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафинья Диас 1 1
Левандовски Роберт 2 0
Де Йонг Френки 2 0
Гави 2 0
Хави Эрнандес 0 1
Тер Штеген Марк-Андре 1 0
Иньиго Мартинес 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Педри 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Ямаль Ламин 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 2 0
Тапия Ренато 1 0
Санчес Мануэль 1 0
Де ла Торре Лука 1 0
Нуньес Унай 1 0

Результаты матчей

Барселона
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сельта
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
1
Барселона
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сельта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

6
0
Барселона
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сельта
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

6
1

Голы по времени матча

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
2
50%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Забито

13
4
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
2
15%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
4
31%
2
50%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Барселона - Антверпен 5:0 Барселона - Бетис 5:0 Осасуна - Барселона 1:2 Вильярреал - Барселона 3:4
Барселона - Кадис 2:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Милан - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Арсенал - Барселона 5:3 Виссел Кобе - Барселона 0:2 Сельта - Барселона 2:1 Барселона - Мальорка 3:0 Вальядолид - Барселона 3:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Эспаньол - Барселона 2:4 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Бетис 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0
Сельта
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сельта - Мальорка 0:1 Альмерия - Сельта 2:3 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Реал Сосьедад - Сельта 1:1
Сельта - Осасуна 0:2 Компостела - Сельта 0:3 Вольфсбург - Сельта 0:1 Сельта - Лион 1:0 Бенфика - Сельта 2:0 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Сельта - Барселона 2:1 Кадис - Сельта 1:0 Сельта - Жирона 1:1 Атлетик Б - Сельта 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Хетафе - Сельта 1:0 Вильярреал - Сельта 3:1 Сельта - Эльче 1:0 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Сельта - Мальорка 0:1

Результаты матчей

Барселона
Сельта

Точный счет

2:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Барселона
Сельта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
1
1
2
2.5
1
1
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
4
1
1.5
1
4
2
3
2.5
1
4
2
3
3.5
1
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 5 5 0 0 10 - 3 15
2.
Барселона
 Заявка 5 4 1 0 13 - 4 13
3.
Жирона
 Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
4.
Атлетик Б
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
5.
Валенсия
 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
6.
Райо Вальекано
 Заявка 5 3 0 2 6 - 8 9
7.
Атлетико М
 Заявка 4 2 1 1 10 - 4 7
8.
Кадис
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
9.
Хетафе
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
10.
Бетис
 Заявка 5 2 1 2 5 - 10 7
11.
Осасуна
 Заявка 5 2 0 3 7 - 8 6
12.
Вильярреал
 Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
13.
Алавес
 Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
14.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 3 1 8 - 7 6
15.
Мальорка
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
16.
Сельта
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
17.
Севилья
 Заявка 4 1 0 3 6 - 8 3
18.
Гранада
 Заявка 5 1 0 4 9 - 16 3
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 0 2 3 1 - 4 2
20.
Альмерия
 Заявка 5 0 1 4 5 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кадис
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Хетафе
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
4.
Жирона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Алавес
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
7.
Валенсия
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
8.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
10.
Бетис
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
12.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 0 1 2 - 7 3
13.
Севилья
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Вильярреал
 Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
15.
Гранада
 Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
17.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
18.
Осасуна
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20.
Альмерия
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Жирона
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Барселона
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
4.
Райо Вальекано
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
5.
Осасуна
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
Сельта
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Атлетико М
 Заявка 3 1 1 1 7 - 3 4
9.
Мальорка
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Валенсия
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Вильярреал
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Бетис
 Заявка 3 1 0 2 4 - 10 3
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Альмерия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
16.
Хетафе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17.
Гранада
 Заявка 2 0 0 2 4 - 8 0
18.
Кадис
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0
20.
Алавес
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 5 (1)
Барселона Левандовски Роберт 3 (3)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 3 (1)
Валенсия Дуро Уго 3 (1)
Атлетико М Мората Альваро 3
Весь список

Топ нарушителей
Бетис Гидо Родригес 4
Хетафе Митрович Стефан 3
Хетафе Дьене Даконам 3
Атлетико М Эрмосо Марио 3
Хетафе Дуарте Домингуш 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Сельта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 сентября 2023, осталось 2 дня 12 часов 16 минут.



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    • Прогнозы 46
    Барселона 95.7% (44)
    X 2.2% (1)
    Сельта 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Сельта
    9.50
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    Прогнозы на матч Барселона - Сельта

    Исход игры
    Барселона
    95.7% (44)
    Ничья
    2.2% (1)
    Сельта
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.55% (24)
    Меньше
    45.45% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    36.36% (16)
    Нет
    63.64% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Барселона
    41.3% (19)
    2:1 Барселона
    19.6% (9)
    3:0 Барселона
    15.2% (7)
    3:1 Барселона
    10.9% (5)
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