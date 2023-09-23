  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Абиссо Росарио
Лацио
1:1
Второй тайм: 51'
Монца
0'
1:0
12' Пенальти
Иммобиле Чиро
1:1
36' Гол
Гальярдини Роберто
38' Желтая карточка
Иццо Армандо
41' Желтая карточка
Мота Дани
1:1. Гол Роберто Гальярдини (вид...
Гости забивают гол из офсайда (в...
1:0. Гол с пенальти Чиро Иммобил...

Ход матча

12'
Иммобиле Чиро
1:0
36'
1:1
Гальярдини Роберто
38'
 
Иццо Армандо
41'
 
Мота Дани

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 211 Количество передач 302
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 125
Лацио 92.8% (116)
X 5.6% (7)
Монца 1.6% (2)
0
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лацио
Ничья
Монца
2.33
Реклама, betcity.ru
3.95
Реклама, tennisi.bet
4.40
Реклама, tennisi.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Проведель
Иван
77
Марушич
Адам
4
Патрик
13
Романьоли
Алессио
23
Хюсай
Эльсейд
8
Гендузи
Маттео
32
Катальди
Данило
10
Альберто
Луис
18
Исаксен
Густав
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
16
Ди
Грегорио
Микеле
4
Иццо
Армандо
22
Мари
Пабло
44
Карбони
Андреа
84
Чиурриа
Патрик
77
Кирьякопулос
Георгиос
32
Пессина
Маттео
6
Гальярдини
Роберто
28
Колпани
Андреа
47
Мота
Дани
9
Коломбо
Лоренцо
Лацио
4-3-3
Монца
3-4-2-1

История личных встреч

Лацио
Монца

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

СA
0:2
СA
1:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альберто Луис 2 0.4
Иммобиле Чиро 2 (1) 0.4
Камада Даити 1 0.2
Андерсон Фелипе 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колпани Андреа 3 0.6
Гальярдини Роберто 1 0.2
Чиурриа Патрик 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Коломбо Лоренцо 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеллегрини Лука 3 0
Дзакканьи Маттиа 2 0
Иммобиле Чиро 1 0
Альберто Луис 1 0
Катальди Данило 1 0
Исаксен Густав 1 0
Маурицио Сарри 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальдирола Лука 2 1
Иццо Армандо 3 0
Мари Пабло 2 0
Чиурриа Патрик 1 0
Пессина Маттео 1 0
Перейра Педру II 1 0
Мота Дани 1 0
Биринделли Самуэле 1 0

Результаты матчей

Лацио
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Монца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Лацио
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Монца
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
3
Лацио
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Монца
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
1
100%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
14%
2
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лацио - Атлетико М 1:1 Ювентус - Лацио 3:1 Наполи - Лацио 1:2 Лацио - Дженоа 0:1
Лечче - Лацио 2:1 Латина - Лацио 0:9 Жирона - Лацио 2:1 Астон Вилла - Лацио 3:0 Лацио - Браво 2:0 Лацио - Приморье 5:0 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Кремонезе 3:2 Удинезе - Лацио 0:1 Лацио - Лечче 2:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Сассуоло 2:0 Интер Милан - Лацио 3:1 Лацио - Торино 0:1 Специя - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 2:1
Монца
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Монца - Лечче 1:1 Аталанта - Монца 3:0 Монца - Эмполи 2:0 Интер Милан - Монца 2:0
Монца - Реджо-Аудаче 1:2 Монца - Милан 1:1 Монца - Вис Пезаро 3:0 Монца - Джиана Эрминио 5:1 Монца - Реал Виченца 5:0 Монца - Нува Камуния 11:0 Аталанта - Монца 5:2 Монца - Лечче 0:1 Сассуоло - Монца 1:2 Монца - Наполи 2:0 Торино - Монца 1:1 Монца - Рома 1:1 Специя - Монца 0:2 Монца - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Монца 0:1 Удинезе - Монца 2:2

Результаты матчей

Лацио
Монца

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Лацио
Монца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 4 4 0 0 13 - 1 12
2.
Милан
 Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
3.
Лечче
 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
4.
Ювентус
 Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
5.
Фрозиноне
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
6.
Наполи
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 9 - 9 7
9.
Верона
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
10.
Аталанта
 Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
11.
Сассуоло
 Заявка 5 2 0 3 9 - 11 6
12.
Болонья
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
13.
Монца
 1:1 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
14.
Рома
 Заявка 4 1 1 2 11 - 6 4
15.
Лацио
 1:1 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
16.
Дженоа
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17.
Удинезе
 Заявка 4 0 3 1 1 - 4 3
18.
Салернитана
 Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
19.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
20.
Эмполи
 Заявка 4 0 0 4 0 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Лечче
 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
3.
Милан
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Сассуоло
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
5.
Фрозиноне
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
6.
Монца
 1:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Верона
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Фиорентина
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
10.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
Рома
 Заявка 3 1 1 1 10 - 4 4
12.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
13.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Болонья
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
15.
Салернитана
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
16.
Лацио
 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
18.
Дженоа
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
19.
Удинезе
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
2.
Милан
 Заявка 3 2 0 1 5 - 6 6
3.
Наполи
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Торино
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Фиорентина
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
7.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
8.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Лацио
 1:1 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
11.
Фрозиноне
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Удинезе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Лечче
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Салернитана
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Монца
 1:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
18.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Сассуоло
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 (1)
Милан Жиру Оливье 4 (3)
Ювентус Влахович Душан 4 (1)
Сассуоло Пинамонти Андреа 4
Ювентус Кьеза Федерико 4
Весь список

Топ нарушителей
Монца Кальдирола Лука 1 2
Удинезе Кабаселе Кристиан 3
Монца Иццо Армандо 3
Милан Эрнандес Тео 3
Лацио Пеллегрини Лука 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 47'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 47'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 47'
      Лацио контролирует мяч.
    • 47'
      Романьоли Алессио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Коломбо Лоренцо выиграл воздушное противоборство у Катальди Данило.
    • 46'
      Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Катальди Данило выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Монца контролирует мяч.
    • 46'
      Чиурриа Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 46'
      Лацио контролирует мяч.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Монца пытается что-то создать.
    • 47'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 47'
      Лацио контролирует мяч.
    • 47'
      Команда Монца играла лучше в этом тайме.
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Лацио: 41%, Монца: 59%.
    • 47'
      Шанс! Мота Дани из команды Монца пробил головой, но мимо
    • 47'
      Чиурриа Патрик из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 46'
      Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Монца контролирует мяч.
    • 46'
      Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде
    • 45'
      Лацио начинает контратаку
    • 45'
      Монца пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: Лацио: 39%, Монца: 61%.
    • 44'
      Судья сигнализирует, что Дзакканьи Маттиа из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Иццо Армандо
    • 44'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 44'
      Лацио контролирует мяч.
    • 44'
      Марушич Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Монца контролирует мяч.
    • 43'
      Монца начинает контратаку
    • 43'
      Пессина Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 42'
      Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      Карбони Андреа ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 42'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 42'
      Дзакканьи Маттиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Коломбо Лоренцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Мота Дани получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Судья сигнализирует, что Мота Дани из команды Монца поставил подножку. Пострадал Исаксен Густав
    • 41'
      Иммобиле Чиро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 41'
      Монца начинает контратаку
    • 40'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Лацио: 37%, Монца: 63%.
    • 40'
      Мари Пабло из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 40'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 39'
      Мари Пабло из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Иццо Армандо получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Иццо Армандо наказан за толчок Дзакканьи Маттиа
    • 38'
      Лацио контролирует мяч.
    • 37'
      Команда Монца сравняла счет! Игра продолжается!
    • 36'
      Чиурриа Патрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 36'
      Монца пытается что-то создать.
    • 36'
      Монца контролирует мяч.
    • 36'
      Монца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Г О О О О Л - Гальярдини Роберто забивает ударом с левой ноги!
    • 36'
      Матч возобновлен
    • 35'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 35'
      Чиурриа Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Лацио контролирует мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: Лацио: 33%, Монца: 67%.
    • 35'
      Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      Романьоли Алессио наказан за толчок Колпани Андреа
    • 34'
      Монца контролирует мяч.
    • 34'
      Монца контролирует мяч.
    • 34'
      Монца контролирует мяч.
    • 33'
      Патрик из команды Лацио перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Колпани Андреа навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 33'
      Исаксен Густав успешно блокирует удар.
    • 33'
      Мота Дани нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 33'
      Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 33'
      Монца пытается что-то создать.
    • 32'
      Монца начинает контратаку
    • 32'
      Карбони Андреа ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 32'
      Монца контролирует мяч.
    • 32'
      Гендузи Маттео нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 32'
      Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде
    • 32'
      Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 31'
      Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Монца пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Лацио: 35%, Монца: 65%.
    • 30'
      Альберто Луис наказан за толчок Иццо Армандо
    • 29'
      Лацио контролирует мяч.
    • 29'
      Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      Монца пытается что-то создать.
    • 29'
      Монца контролирует мяч.
    • 28'
      Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Иммобиле Чиро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Монца пытается что-то создать.
    • 28'
      Монца контролирует мяч.
    • 28'
      Романьоли Алессио наказан за толчок Колпани Андреа
    • 27'
      Монца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Удар от ворот произведет Монца
    • 27'
      Матч возобновлен
    • 27'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 26'
      Контроль мяча: Лацио: 38%, Монца: 62%.
    • 26'
      Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 25'
      Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Монца контролирует мяч.
    • 24'
      Ди Грегорио Микеле взял и забрал мяч на выходе
    • 24'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 24'
      Лацио контролирует мяч.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Лацио
    • 24'
      Шанс! Чиурриа Патрик из команды Монца пробил головой, но мимо
    • 24'
      Чиурриа Патрик выиграл воздушное противоборство у Романьоли Алессио.
    • 24'
      Кирьякопулос Георгиос из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 23'
      Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      Монца контролирует мяч.
    • 23'
      Монца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Монца контролирует мяч.
    • 22'
      Судья сигнализирует, что Дзакканьи Маттиа из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Иццо Армандо
    • 22'
      Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Альберто Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Гальярдини Роберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Монца контролирует мяч.
    • 21'
      Монца контролирует мяч.
    • 21'
      Монца контролирует мяч.
    • 20'
      Лацио контролирует мяч.
    • 20'
      Лацио контролирует мяч.
    • 20'
      Контроль мяча: Лацио: 35%, Монца: 65%.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Лацио
    • 20'
      Коломбо Лоренцо не смог попасть в створ ударом издали
    • 20'
      Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      Чиурриа Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Лацио контролирует мяч.
    • 19'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 19'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Монца.
    • 19'
      Мота Дани из команды Монца в офсайде
    • 19'
      Гальярдини Роберто оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 19'
      Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Мота Дани создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 19'
      Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Монца контролирует мяч.
    • 18'
      Катальди Данило из команды Лацио перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Монца пытается что-то создать.
    • 18'
      Монца контролирует мяч.
    • 18'
      Монца пытается что-то создать.
    • 17'
      Монца пытается что-то создать.
    • 17'
      Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Монца контролирует мяч.
    • 17'
      Монца контролирует мяч.
    • 17'
      Монца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Монца пытается что-то создать.
    • 16'
      Монца контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Лацио: 45%, Монца: 55%.
    • 15'
      Монца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Монца пытается что-то создать.
    • 15'
      Монца контролирует мяч.
    • 15'
      Иццо Армандо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 15'
      Лацио контролирует мяч.
    • 15'
      Лацио контролирует мяч.
    • 15'
      Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 14'
      Монца контролирует мяч.
    • 14'
      Монца пытается что-то создать.
    • 14'
      Монца контролирует мяч.
    • 13'
      Команда Лацио забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 12'
      После проверки VAR судья не изменил решения - Лацио пробьет пенальти!
    • 12'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Лацио.
    • 12'
      ПЕНАЛЬТИ - Чиурриа Патрик из команды Монца привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Дзакканьи Маттиа.
    • 12'
      Дзакканьи Маттиа создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 12'
      Г О О О О О Л - Иммобиле Чиро из команды Лацио забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Michele Di Gregorio прыгнул не в ту сторону.
    • 12'
      Лацио контролирует мяч.
    • 11'
      Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Мари Пабло из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 11'
      Лацио контролирует мяч.
    • 10'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 10'
      Лацио контролирует мяч.
    • 10'
      Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Монца контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Лацио: 37%, Монца: 63%.
    • 10'
      Монца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Монца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 9'
      Лацио контролирует мяч.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Лацио
    • 9'
      Коломбо Лоренцо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 8'
      Монца начинает контратаку
    • 8'
      Монца контролирует мяч.
    • 8'
      Ди Грегорио Микеле взял и забрал мяч на выходе
    • 8'
      Дзакканьи Маттиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Чиурриа Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 8'
      Лацио контролирует мяч.
    • 8'
      Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Хюсай Эльсейд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Монца пытается что-то создать.
    • 7'
      Колпани Андреа наказан за толчок Хюсай Эльсейд
    • 7'
      Монца пытается что-то создать.
    • 6'
      Монца пытается что-то создать.
    • 6'
      Судья сигнализирует, что Хюсай Эльсейд из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Чиурриа Патрик
    • 6'
      Монца контролирует мяч.
    • 6'
      Монца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Монца пытается что-то создать.
    • 6'
      Монца контролирует мяч.
    • 5'
      Монца контролирует мяч.
    • 5'
      Монца контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Лацио: 43%, Монца: 57%.
    • 5'
      Альберто Луис задерживает мяч рукой
    • 5'
      Пессина Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 4'
      Лацио контролирует мяч.
    • 4'
      Ди Грегорио Микеле ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Иммобиле Чиро создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 4'
      Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 4'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 4'
      Карбони Андреа выиграл воздушное противоборство у Гендузи Маттео.
    • 4'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 4'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 3'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 3'
      Лацио контролирует мяч.
    • 3'
      Чиурриа Патрик пробует нанести удар издали, но Иван Проведель держит все под контролем
    • 2'
      Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Монца пытается что-то создать.
    • 2'
      Монца пытается что-то создать.
    • 2'
      Монца контролирует мяч.
    • 2'
      Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Монца пытается что-то создать.
    • 2'
      Монца контролирует мяч.
    • 1'
      Монца контролирует мяч.
    • 1'
      Монца контролирует мяч.
    • 1'
      Монца пытается что-то создать.
    • 1'
      Монца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Монца контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Монца начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 65 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 125
    Лацио 92.8% (116)
    X 5.6% (7)
    Монца 1.6% (2)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    вот так
    martik #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лацио
    Ничья
    Монца
    2.33
    Реклама, betcity.ru
    3.95
    Реклама, tennisi.bet
    4.40
    Реклама, tennisi.bet
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Лацио 1:1 Монца онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лацио 1:1 Монца

    Исход игры
    Лацио
    92.8% (116)
    Ничья
    5.6% (7)
    Монца
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.83% (55)
    Меньше
    54.17% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    44.17% (53)
    Нет
    55.83% (67)
    Популярный счёт
    2:1 Лацио
    33.6% (42)
    2:0 Лацио
    27.2% (34)
    1:0 Лацио
    19.2% (24)
    3:0 Лацио
    4.8% (6)
    3:1 Лацио
    4% (5)
    1:1 Ничья
    4% (5)
    0:1 Монца
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Лацио
    Монца
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (0) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     