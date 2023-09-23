Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

47' Команда Монца играла лучше в этом тайме.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Чиурриа Патрик из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Марушич Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Пессина Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Дзакканьи Маттиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Коломбо Лоренцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Мота Дани получил желтую карточку от судьи

40' Иммобиле Чиро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Иццо Армандо получил желтую карточку от судьи

37' Команда Монца сравняла счет! Игра продолжается!

36' Чиурриа Патрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Г О О О О Л - Гальярдини Роберто забивает ударом с левой ноги!

36' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Чиурриа Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Патрик из команды Лацио перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

33' Колпани Андреа навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Иммобиле Чиро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Монца

27' Матч возобновлен

27' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

26' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Лацио

24' Кирьякопулос Георгиос из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Альберто Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Гальярдини Роберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Удар от ворот произведет Лацио

20' Коломбо Лоренцо не смог попасть в створ ударом издали

20' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Чиурриа Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

19' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Монца

19' Гальярдини Роберто оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Мота Дани создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Иццо Армандо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Команда Лацио забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

12' После проверки VAR судья не изменил решения - Лацио пробьет пенальти!

12' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Лацио

12' Дзакканьи Маттиа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Г О О О О О Л - Иммобиле Чиро из команды Лацио забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Michele Di Gregorio прыгнул не в ту сторону.

11' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Лацио

9' Коломбо Лоренцо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Дзакканьи Маттиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Чиурриа Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Хюсай Эльсейд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Пессина Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Иммобиле Чиро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Чиурриа Патрик пробует нанести удар издали, но Иван Проведель держит все под контролем

2' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Монца начинает с центра поля

1' Судья начинает матч