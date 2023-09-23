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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Абиссо Росарио
Лацио
1:1
Конец матча
Монца
0'
1:0
12' Пенальти
Иммобиле Чиро
1:1
36' Гол
Гальярдини Роберто
38' Желтая карточка
Иццо Армандо
40' Желтая карточка
Мота Дани
88' Желтая карточка
Ровелла Николо
90' Желтая карточка
Альберто Луис
90'+6
Гол Карбони не засчитали (видео)...
Удар Иммобиле в штангу (видео). ...
Мощный удар Альберто (видео). Че...
1:1. Гол Роберто Гальярдини (вид...
Гости забивают гол из офсайда (в...
1:0. Гол с пенальти Чиро Иммобил...

Ход матча

12'
Иммобиле Чиро
1:0
36'
1:1
Гальярдини Роберто
38'
 
Иццо Армандо
40'
 
Мота Дани
55'
Андерсон Фелипе
Исаксен Густав
 
55'
Весино Матиас
Гендузи Маттео
 
55'
Пеллегрини Лука
Хюсай Эльсейд
 
69'
 
Д'Амброзио Данило
Иццо Армандо
69'
 
Виньято Самуэле
Мота Дани
76'
Ровелла Николо
Катальди Данило
 
76'
Педро Родригес
Дзакканьи Маттиа
 
78'
 
Биринделли Самуэле
Чиурриа Патрик
84'
 
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
Колпани Андреа
84'
 
Марич Мирко
Коломбо Лоренцо
88'
Ровелла Николо
 
90'
Альберто Луис
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 10
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 514 Количество передач 547
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Лацио 92.8% (116)
X 5.6% (7)
Монца 1.6% (2)
0
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Проведель
Иван
77
Марушич
Адам
4
Патрик
13
Романьоли
Алессио
23
Хюсай
Эльсейд
8
Гендузи
Маттео
32
Катальди
Данило
10
Альберто
Луис
18
Исаксен
Густав
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
16
Ди
Грегорио
Микеле
4
Иццо
Армандо
22
Мари
Пабло
44
Карбони
Андреа
84
Чиурриа
Патрик
77
Кирьякопулос
Георгиос
32
Пессина
Маттео
6
Гальярдини
Роберто
28
Колпани
Андреа
47
Мота
Дани
9
Коломбо
Лоренцо
Лацио
4-3-3
Монца
3-4-2-1

История личных встреч

Лацио
Монца

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

СA
0:2
СA
1:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альберто Луис 2 0.4
Иммобиле Чиро 2 (1) 0.4
Камада Даити 1 0.2
Андерсон Фелипе 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колпани Андреа 3 0.6
Гальярдини Роберто 1 0.2
Чиурриа Патрик 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Коломбо Лоренцо 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеллегрини Лука 3 0
Альберто Луис 2 0
Дзакканьи Маттиа 2 0
Иммобиле Чиро 1 0
Катальди Данило 1 0
Исаксен Густав 1 0
Ровелла Николо 1 0
Маурицио Сарри 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальдирола Лука 2 1
Иццо Армандо 3 0
Мари Пабло 2 0
Чиурриа Патрик 1 0
Пессина Маттео 1 0
Перейра Педру II 1 0
Мота Дани 1 0
Биринделли Самуэле 1 0

Результаты матчей

Лацио
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Монца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Лацио
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Монца
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
3
Лацио
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Монца
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
1
100%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
13%
3
43%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лацио - Атлетико М 1:1 Ювентус - Лацио 3:1 Наполи - Лацио 1:2 Лацио - Дженоа 0:1
Лечче - Лацио 2:1 Латина - Лацио 0:9 Жирона - Лацио 2:1 Астон Вилла - Лацио 3:0 Лацио - Браво 2:0 Лацио - Приморье 5:0 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Кремонезе 3:2 Удинезе - Лацио 0:1 Лацио - Лечче 2:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Сассуоло 2:0 Интер Милан - Лацио 3:1 Лацио - Торино 0:1 Специя - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 2:1
Монца
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Монца - Лечче 1:1 Аталанта - Монца 3:0 Монца - Эмполи 2:0 Интер Милан - Монца 2:0
Монца - Реджо-Аудаче 1:2 Монца - Милан 1:1 Монца - Вис Пезаро 3:0 Монца - Джиана Эрминио 5:1 Монца - Реал Виченца 5:0 Монца - Нува Камуния 11:0 Аталанта - Монца 5:2 Монца - Лечче 0:1 Сассуоло - Монца 1:2 Монца - Наполи 2:0 Торино - Монца 1:1 Монца - Рома 1:1 Специя - Монца 0:2 Монца - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Монца 0:1 Удинезе - Монца 2:2

Результаты матчей

Лацио
Монца

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Лацио
Монца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 4 4 0 0 13 - 1 12
2.
Милан
 Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
3.
Лечче
 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
4.
Ювентус
 Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
5.
Фрозиноне
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
6.
Наполи
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 9 - 9 7
9.
Верона
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
10.
Аталанта
 Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
11.
Сассуоло
 Заявка 5 2 0 3 9 - 11 6
12.
Болонья
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
13.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
14.
Рома
 Заявка 4 1 1 2 11 - 6 4
15.
Лацио
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
16.
Дженоа
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17.
Удинезе
 Заявка 4 0 3 1 1 - 4 3
18.
Салернитана
 Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
19.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
20.
Эмполи
 Заявка 4 0 0 4 0 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Лечче
 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
3.
Милан
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Сассуоло
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
5.
Фрозиноне
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
6.
Монца
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Верона
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Фиорентина
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
10.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
Рома
 Заявка 3 1 1 1 10 - 4 4
12.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
13.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Болонья
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
15.
Салернитана
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
16.
Лацио
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
18.
Дженоа
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
19.
Удинезе
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
2.
Милан
 Заявка 3 2 0 1 5 - 6 6
3.
Наполи
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Торино
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Фиорентина
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
7.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
8.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
11.
Фрозиноне
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Удинезе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Лечче
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Салернитана
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
18.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Сассуоло
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
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Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 (1)
Милан Жиру Оливье 4 (3)
Ювентус Влахович Душан 4 (1)
Сассуоло Пинамонти Андреа 4
Ювентус Кьеза Федерико 4
Весь список

Топ нарушителей
Монца Кальдирола Лука 1 2
Удинезе Кабаселе Кристиан 3
Монца Иццо Армандо 3
Милан Эрнандес Тео 3
Лацио Пеллегрини Лука 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Альберто Луис получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 96'
    Команда Монца играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Лацио: 49%, Монца: 51%.
  • 96'
    Монца совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Лацио пытается что-то создать.
  • 95'
    Лацио пытается что-то создать.
  • 95'
    Лацио контролирует мяч.
  • 94'
    Лацио контролирует мяч.
  • 94'
    Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Монца контролирует мяч.
  • 94'
    Монца начинает контратаку
  • 94'
    Пессина Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 93'
    Акпа-Акпро Жан-Даниэль из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 93'
      Лацио контролирует мяч.
    • 93'
      Удар от ворот произведет Монца
    • 92'
      Карбони Андреа ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 92'
      Ди Грегорио Микеле из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Лацио контролирует мяч.
    • 91'
      Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Первый тайм
    • 47'
      Монца пытается что-то создать.
    • 47'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 47'
      Лацио контролирует мяч.
    • 47'
      Команда Монца играла лучше в этом тайме.
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Лацио: 41%, Монца: 59%.
    • 47'
      Шанс! Мота Дани из команды Монца пробил головой, но мимо
    • 47'
      Чиурриа Патрик из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 46'
      Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Монца контролирует мяч.
    • 46'
      Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде
    • 45'
      Лацио начинает контратаку
    • 45'
      Монца пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: Лацио: 39%, Монца: 61%.
    • 44'
      Судья сигнализирует, что Дзакканьи Маттиа из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Иццо Армандо
    • 44'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 44'
      Лацио контролирует мяч.
    • 44'
      Марушич Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Монца контролирует мяч.
    • 43'
      Монца начинает контратаку
    • 43'
      Пессина Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 42'
      Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      Карбони Андреа ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 42'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 42'
      Дзакканьи Маттиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Коломбо Лоренцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Мота Дани получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Судья сигнализирует, что Мота Дани из команды Монца поставил подножку. Пострадал Исаксен Густав
    • 40'
      Иммобиле Чиро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Монца начинает контратаку
    • 40'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Лацио: 37%, Монца: 63%.
    • 40'
      Мари Пабло из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 40'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 39'
      Мари Пабло из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Иццо Армандо получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Иццо Армандо наказан за толчок Дзакканьи Маттиа
    • 38'
      Лацио контролирует мяч.
    • 37'
      Команда Монца сравняла счет! Игра продолжается!
    • 36'
      Чиурриа Патрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 36'
      Монца пытается что-то создать.
    • 36'
      Монца контролирует мяч.
    • 36'
      Монца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Г О О О О Л - Гальярдини Роберто забивает ударом с левой ноги!
    • 36'
      Матч возобновлен
    • 35'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 35'
      Чиурриа Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Лацио контролирует мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: Лацио: 33%, Монца: 67%.
    • 35'
      Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      Романьоли Алессио наказан за толчок Колпани Андреа
    • 34'
      Монца контролирует мяч.
    • 34'
      Монца контролирует мяч.
    • 34'
      Монца контролирует мяч.
    • 33'
      Патрик из команды Лацио перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Колпани Андреа навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 33'
      Исаксен Густав успешно блокирует удар.
    • 33'
      Мота Дани нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 33'
      Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 33'
      Монца пытается что-то создать.
    • 32'
      Монца начинает контратаку
    • 32'
      Карбони Андреа ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 32'
      Монца контролирует мяч.
    • 32'
      Гендузи Маттео нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 32'
      Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде
    • 32'
      Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 31'
      Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Монца пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Лацио: 35%, Монца: 65%.
    • 30'
      Альберто Луис наказан за толчок Иццо Армандо
    • 29'
      Лацио контролирует мяч.
    • 29'
      Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      Монца пытается что-то создать.
    • 29'
      Монца контролирует мяч.
    • 28'
      Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Иммобиле Чиро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Монца пытается что-то создать.
    • 28'
      Монца контролирует мяч.
    • 28'
      Романьоли Алессио наказан за толчок Колпани Андреа
    • 27'
      Монца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Удар от ворот произведет Монца
    • 27'
      Матч возобновлен
    • 27'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 26'
      Контроль мяча: Лацио: 38%, Монца: 62%.
    • 26'
      Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 25'
      Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Монца контролирует мяч.
    • 24'
      Ди Грегорио Микеле взял и забрал мяч на выходе
    • 24'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 24'
      Лацио контролирует мяч.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Лацио
    • 24'
      Шанс! Чиурриа Патрик из команды Монца пробил головой, но мимо
    • 24'
      Чиурриа Патрик выиграл воздушное противоборство у Романьоли Алессио.
    • 24'
      Кирьякопулос Георгиос из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 23'
      Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      Монца контролирует мяч.
    • 23'
      Монца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Монца контролирует мяч.
    • 22'
      Судья сигнализирует, что Дзакканьи Маттиа из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Иццо Армандо
    • 22'
      Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Альберто Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Гальярдини Роберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Монца контролирует мяч.
    • 21'
      Монца контролирует мяч.
    • 21'
      Монца контролирует мяч.
    • 20'
      Лацио контролирует мяч.
    • 20'
      Лацио контролирует мяч.
    • 20'
      Контроль мяча: Лацио: 35%, Монца: 65%.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Лацио
    • 20'
      Коломбо Лоренцо не смог попасть в створ ударом издали
    • 20'
      Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      Чиурриа Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Лацио контролирует мяч.
    • 19'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 19'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Монца.
    • 19'
      Мота Дани из команды Монца в офсайде
    • 19'
      Гальярдини Роберто оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 19'
      Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Мота Дани создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 19'
      Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Монца контролирует мяч.
    • 18'
      Катальди Данило из команды Лацио перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Монца пытается что-то создать.
    • 18'
      Монца контролирует мяч.
    • 18'
      Монца пытается что-то создать.
    • 17'
      Монца пытается что-то создать.
    • 17'
      Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Монца контролирует мяч.
    • 17'
      Монца контролирует мяч.
    • 17'
      Монца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Монца пытается что-то создать.
    • 16'
      Монца контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Лацио: 45%, Монца: 55%.
    • 15'
      Монца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Монца пытается что-то создать.
    • 15'
      Монца контролирует мяч.
    • 15'
      Иццо Армандо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 15'
      Лацио контролирует мяч.
    • 15'
      Лацио контролирует мяч.
    • 15'
      Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 14'
      Монца контролирует мяч.
    • 14'
      Монца пытается что-то создать.
    • 14'
      Монца контролирует мяч.
    • 13'
      Команда Лацио забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 12'
      После проверки VAR судья не изменил решения - Лацио пробьет пенальти!
    • 12'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Лацио.
    • 12'
      ПЕНАЛЬТИ - Чиурриа Патрик из команды Монца привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Дзакканьи Маттиа.
    • 12'
      Дзакканьи Маттиа создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 12'
      Г О О О О О Л - Иммобиле Чиро из команды Лацио забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Michele Di Gregorio прыгнул не в ту сторону.
    • 12'
      Лацио контролирует мяч.
    • 11'
      Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Мари Пабло из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 11'
      Лацио контролирует мяч.
    • 10'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 10'
      Лацио контролирует мяч.
    • 10'
      Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Монца контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Лацио: 37%, Монца: 63%.
    • 10'
      Монца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Монца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 9'
      Лацио контролирует мяч.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Лацио
    • 9'
      Коломбо Лоренцо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 8'
      Монца начинает контратаку
    • 8'
      Монца контролирует мяч.
    • 8'
      Ди Грегорио Микеле взял и забрал мяч на выходе
    • 8'
      Дзакканьи Маттиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Чиурриа Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 8'
      Лацио контролирует мяч.
    • 8'
      Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Хюсай Эльсейд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Монца пытается что-то создать.
    • 7'
      Колпани Андреа наказан за толчок Хюсай Эльсейд
    • 7'
      Монца пытается что-то создать.
    • 6'
      Монца пытается что-то создать.
    • 6'
      Судья сигнализирует, что Хюсай Эльсейд из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Чиурриа Патрик
    • 6'
      Монца контролирует мяч.
    • 6'
      Монца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Монца пытается что-то создать.
    • 6'
      Монца контролирует мяч.
    • 5'
      Монца контролирует мяч.
    • 5'
      Монца контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Лацио: 43%, Монца: 57%.
    • 5'
      Альберто Луис задерживает мяч рукой
    • 5'
      Пессина Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 4'
      Лацио контролирует мяч.
    • 4'
      Ди Грегорио Микеле ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Иммобиле Чиро создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 4'
      Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 4'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 4'
      Карбони Андреа выиграл воздушное противоборство у Гендузи Маттео.
    • 4'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 4'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 3'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 3'
      Лацио контролирует мяч.
    • 3'
      Чиурриа Патрик пробует нанести удар издали, но Иван Проведель держит все под контролем
    • 2'
      Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Монца пытается что-то создать.
    • 2'
      Монца пытается что-то создать.
    • 2'
      Монца контролирует мяч.
    • 2'
      Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Монца пытается что-то создать.
    • 2'
      Монца контролирует мяч.
    • 1'
      Монца контролирует мяч.
    • 1'
      Монца контролирует мяч.
    • 1'
      Монца пытается что-то создать.
    • 1'
      Монца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Монца контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Монца начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Лацио 92.8% (116)
    X 5.6% (7)
    Монца 1.6% (2)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    вот так
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лацио 1:1 Монца

    Исход игры
    Лацио
    92.8% (116)
    Ничья
    5.6% (7)
    Монца
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.83% (55)
    Меньше
    54.17% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    44.17% (53)
    Нет
    55.83% (67)
    Популярный счёт
    2:1 Лацио
    33.6% (42)
    2:0 Лацио
    27.2% (34)
    1:0 Лацио
    19.2% (24)
    3:0 Лацио
    4.8% (6)
    3:1 Лацио
    4% (5)
    1:1 Ничья
    4% (5)
    0:1 Монца
    1.6% (2)
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