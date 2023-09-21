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  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Альмерия
 
Позже
Валенсия
Прогнозы 46
Альмерия 4.3% (2)
X 8.7% (4)
Валенсия 87% (40)
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Альмерия
Ничья
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Валенсия

История личных встреч

Альмерия
Валенсия

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

13 матчей

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:2
П
2:3
П
3:2
П
2:2
П
1:2
П
0:3
П
2:1
П
2:0
П
0:3
П
3:2
П
2:2
ПД
0:1

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.33
1.43

Среднее время на гол

67
63

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.86
2.33

Среднее время на гол

48
38

Всего голов

21
24

Голов в среднем за матч

1.62
1.85

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

55
48

Бомбардиры внутри турнира

Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акиеме Серхио 2 0.4
Аррибас Серхио 2 0.4
Кайки 1 0.2
Робертоне Лукас 0 0
Мелеро Гонсало 0 0
Рамазани Ларжи 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 3 0.6
Герра Хавьер 2 0.4
Дьякаби Муктар 1 0.2
Пепелу 1 (1) 0.2
Перес Фран 0 0
Алмейда Андре IV 0 0
Корреа Тьерри 0 0

Карточки

Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Эдгар 1 1
Брандарис Хуан 2 0
Рамазани Ларжи 2 0
Пуигмаль Арнау 2 0
Эмбарба Адриан 1 0
Суарес Луис III 1 0
Пубиль Марк 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьякаби Муктар 3 0
Гайя Хосе 1 0
Дуро Уго 1 0
Корреа Тьерри 1 0
Озкаджар Дженк 1 0
Мамардашвили Георгий 1 0

Результаты матчей

Альмерия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Валенсия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1
Альмерия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Валенсия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
4
Альмерия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Валенсия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

8
1
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
100%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
20%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Пропущено

11
3
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
1
33%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
33%
61-75
2
18%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Альмерия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вильярреал - Альмерия 2:1 Альмерия - Сельта 2:3 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3
Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Гранада 1:0 Альмерия - Антекера 1:1 Альмерия - Малага 0:1 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Эль-Эхидо - Альмерия 0:7 Эспаньол - Альмерия 3:3 Альмерия - Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад - Альмерия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1 Альмерия - Эльче 2:1 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Хетафе - Альмерия 1:2 Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетико М - Альмерия 2:1
Валенсия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Валенсия - Атлетико М 3:0 Алавес - Валенсия 1:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0
Севилья - Валенсия 1:2 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Валенсия - Алавес 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Бетис - Валенсия 1:1 Валенсия - Эспаньол 2:2 Мальорка - Валенсия 1:0 Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Сельта - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 1:1 Кадис - Валенсия 2:1 Валенсия - Вальядолид 2:1 Эльче - Валенсия 0:2 Валенсия - Севилья 0:2

Результаты матчей

Альмерия
Валенсия

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:2
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Альмерия
Валенсия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 5 5 0 0 10 - 3 15
2.
Барселона
 Заявка 5 4 1 0 13 - 4 13
3.
Жирона
 Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
4.
Атлетик Б
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
5.
Валенсия
 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
6.
Райо Вальекано
 Заявка 5 3 0 2 6 - 8 9
7.
Атлетико М
 Заявка 4 2 1 1 10 - 4 7
8.
Кадис
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
9.
Хетафе
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
10.
Бетис
 Заявка 5 2 1 2 5 - 10 7
11.
Осасуна
 Заявка 5 2 0 3 7 - 8 6
12.
Вильярреал
 Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
13.
Алавес
 Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
14.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 3 1 8 - 7 6
15.
Мальорка
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
16.
Сельта
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
17.
Севилья
 Заявка 4 1 0 3 6 - 8 3
18.
Гранада
 Заявка 5 1 0 4 9 - 16 3
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 0 2 3 1 - 4 2
20.
Альмерия
 Заявка 5 0 1 4 5 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кадис
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Хетафе
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
4.
Жирона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Алавес
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
7.
Валенсия
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
8.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
10.
Бетис
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
12.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 0 1 2 - 7 3
13.
Севилья
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Вильярреал
 Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
15.
Гранада
 Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
17.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
18.
Осасуна
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20.
Альмерия
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Жирона
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Барселона
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
4.
Райо Вальекано
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
5.
Осасуна
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
Сельта
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Атлетико М
 Заявка 3 1 1 1 7 - 3 4
9.
Мальорка
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Валенсия
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Вильярреал
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Бетис
 Заявка 3 1 0 2 4 - 10 3
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Альмерия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
16.
Хетафе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17.
Гранада
 Заявка 2 0 0 2 4 - 8 0
18.
Кадис
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0
20.
Алавес
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 5 (1)
Барселона Левандовски Роберт 3 (3)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 3 (1)
Валенсия Дуро Уго 3 (1)
Атлетико М Мората Альваро 3
Весь список

Топ нарушителей
Бетис Гидо Родригес 4
Хетафе Митрович Стефан 3
Хетафе Дьене Даконам 3
Атлетико М Эрмосо Марио 3
Хетафе Дуарте Домингуш 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Альмерия - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 сентября 2023, осталось 2 дня 14 часов 46 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 41% завершится победой Валенсия.
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    • Прогнозы 46
    Альмерия 4.3% (2)
    X 8.7% (4)
    Валенсия 87% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Альмерия
    Ничья
    Валенсия
    3.45
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    Прогнозы на матч Альмерия - Валенсия

    Исход игры
    Альмерия
    4.3% (2)
    Ничья
    8.7% (4)
    Валенсия
    87% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.18% (30)
    Меньше
    31.82% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (32)
    Нет
    27.27% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Валенсия
    52.2% (24)
    0:2 Валенсия
    15.2% (7)
    0:1 Валенсия
    10.9% (5)
    1:1 Ничья
    4.3% (2)
    2:1 Альмерия
    4.3% (2)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
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