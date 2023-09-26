Тур: 7. Стадион: Рамон Санчес Писхуан. Зрители: 35729 Главный судья: Куадра Гильермо
0'
1:0
7' ГолЭн-Несири Юссеф
2:0
8' ГолЛукебакио Доди
3:0
38' ГолСусо Хесус
4:0
51' ГолЛамела Эрик
70' Желтая карточкаНавас Хесус
4:1
71' ПенальтиСуарес Луис
77' Желтая карточкаКайки
84' Желтая карточкаСусо Хесус
86' Желтая карточкаБаба Иддрису
90' Желтая карточкаЛамела Эрик
5:1
90' ГолСалас Кике
90'+5
Ход матча
7'
1:0
8'
2:0
38'
3:0
51'
4:0
64'
70'
71'
4:1
77'
84'
86'
90'
90'
5:1
Статистика матча
-
5 Голы 1
-
4 Удары по воротам 7
-
9 Удары в створ 1
-
9 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
364 Количество передач 423
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Нюланд
Эрьян
16
Навас
Хесус
22
Баде
Луак
18
Соу
Джибрил
17
Ламела
Эрик
22
Монтес
Сесар
23
Коне
Ибраима
- Основной состав
-
13 Нюланд ЭрьянВратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
-
22 Баде ЛуакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Соу ДжибрилПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ламела ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Салас КикеЗащитник
-
25 Янузай АднанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Мир РафаНападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Монтес СесарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Коне ИбраимаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЛазароПолузащитник
-
2 КайкиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Севилья
Альмерия
11 матчей
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
175%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
15 матчей
73.3%
26.7%
11 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
20%
66.7%
13.3%
3 победы 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.57
1.5
Среднее время на гол
57
60
Всего голов
6
11
Голов в среднем за матч
0.75
1.57
Среднее время на гол
120
57
Всего голов
17
23
Голов в среднем за матч
1.13
1.53
Тотал матчей
2.5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
79
58
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ламела Эрик
|2
|0.33
|Лукебакио Доди
|2
|0.33
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0.33
|Сусо Хесус
|1
|0.17
|Гудель Неманья
|1
|0.17
|Мир Рафа
|1
|0.17
|Салас Кике
|1
|0.17
|Окампос Лукас
|0
|0
|Соу Джибрил
|0
|0
|Педроса Адриа
|0
|0
|Хуанлу Санчес
|0
|0
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аррибас Серхио
|4
|0.57
|Акиеме Серхио
|2
|0.29
|Каики Да Силва
|1
|0.14
|Суарес Луис III
|1 (1)
|0.14
|Робертоне Лукас
|0
|0
|Мелеро Гонсало
|0
|0
|Рамазани Ларжи
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракитич Иван
|2
|0
|Гудель Неманья
|2
|0
|Окампос Лукас
|2
|0
|Торрес Оливер
|2
|0
|Салас Кике
|2
|0
|Баде Луак
|0
|1
|Навас Хесус
|1
|0
|Ламела Эрик
|1
|0
|Акунья Маркос
|1
|0
|Сусо Хесус
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Педроса Адриа
|1
|0
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамазани Ларжи
|3
|0
|Гонсалес Эдгар
|1
|1
|Брандарис Хуан
|2
|0
|Пуигмаль Арнау
|2
|0
|Морено Висенте
|1
|0
|Баптистао Лео
|1
|0
|Эмбарба Адриан
|1
|0
|Мелеро Гонсало
|1
|0
|Монтес Сесар
|1
|0
|Баба Иддрису
|1
|0
|Суарес Луис III
|1
|0
|Каики Да Силва
|1
|0
|Пубиль Марк
|1
|0
Результаты матчей
Севилья
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Альмерия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
3
Севилья
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Альмерия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
0
2
Севилья
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Альмерия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
1
13%
1
33%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
40%
2
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
10
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
2
40%
1
10%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
2
40%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
10
8
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
20%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
1
13%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
2
20%
3
38%
61-75
2
20%
1
13%
76-90
Пропущено
10
18
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
20%
3
17%
1-15
1
10%
4
22%
16-30
1
10%
3
17%
31-45
4
40%
3
17%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
1
10%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Ланс 1:1 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2
Алавес - Севилья 4:3 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Севилья - Валенсия 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 1:0 Магдебург - Севилья 3:1 Ганза - Севилья 2:1 Севилья - Индепендьенте дель Валле 1:1 Севилья - Сеута 5:2 Кордова - Севилья 0:2 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Рома 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 0:0 Севилья - Ювентус 2:1
Альмерия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Альмерия - Валенсия 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1 Альмерия - Сельта 2:3 Кадис - Альмерия 1:1
Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Гранада 1:0 Альмерия - Антекера 1:1 Альмерия - Малага 0:1 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Эль-Эхидо - Альмерия 0:7 Эспаньол - Альмерия 3:3 Альмерия - Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад - Альмерия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1 Альмерия - Эльче 2:1 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Хетафе - Альмерия 1:2 Альмерия - Атлетик Б 1:2
Результаты матчей
Севилья
Альмерия
Точный счет
1:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
5
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
3 раза 100%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Севилья
Альмерия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
24
25
24
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 8
|17
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 7
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 6
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 5
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 9
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 11
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 9
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 12
|6
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 4
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|19.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|9 - 17
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|8 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 8
|8
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|7.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|10.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|12.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 8
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 10
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
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|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|4
|Лас-Пальмас
|Мармол Мика
|1 2
|Мальорка
|Настасич Матия
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Севилья 5:1 Альмерия
Исход игры
Севилья
96% (120)
Ничья
1.6% (2)
Альмерия
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
48.31% (57)
Меньше
51.69% (61)
Обе команды забьют
Да
48.31% (57)
Нет
51.69% (61)
Популярный счёт
2:1 Севилья
38.4% (48)
2:0 Севилья
25.6% (32)
1:0 Севилья
20.8% (26)
3:1 Севилья
4.8% (6)
0:1 Альмерия
1.6% (2)
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