Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Arnau Puigmal навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Arnau Puigmal навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Сентельес Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Баба Иддрису - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

86' Arnau Puigmal навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Сусо Хесус получает желтую карточку за нырок

83' Сусо Хесус упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

83' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Largie Ramazani наказан за толчок Сусо Хесус

81' Удар от ворот произведет Севилья

79' Сумаре Бубакари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Каики Да Силва - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

77' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Ламела Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Максимиану Луиш взял и забрал мяч на выходе

73' Сумаре Бубакари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

71' 'Г О О О О О Л - Суарес Луис III из команды Альмерия забивает с пенальти! Он пробил правой. Эрьян Нюланд был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

70' Largie Ramazani на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' ПЕНАЛЬТИ - Навас Хесус из команды Севилья привез своей команде пенальти за опасную игру против Largie Ramazani.

69' Нюланд Эрьян взял и забрал мяч на выходе

68' Удар от ворот произведет Севилья

67' Сумаре Бубакари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Тактическая замена. Лопи Дион уходит с поля и его заменяет Largie Ramazani

63' Тактическая замена. Коне Ибраима уходит с поля и его заменяет Arnau Puigmal

63' Педроса Адриа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Лопи Дион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Хорошую попытку сделал Соу Джибрил . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Ламела Эрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Матч возобновится спорным мячом

60' Ох, нехорошо это выглядит. Эн-Несири Юссеф получил травму и медбригада забирает его с поля.

60' Эн-Несири Юссеф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Севилья

55' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Максимиану Луиш взял и забрал мяч на выходе

54' Сусо Хесус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Хорошую попытку сделал Лукебакио Доди . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Сусо Хесус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Г О О О О Л - Ламела Эрик наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

49' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Максимиану Луиш взял и забрал мяч на выходе

47' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля