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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 35729 Главный судья: Куадра Гильермо
Севилья
5:1
Конец матча
Альмерия
0'
1:0
7' Гол
Эн-Несири Юссеф
2:0
8' Гол
Лукебакио Доди
3:0
38' Гол
Сусо Хесус
4:0
51' Гол
Ламела Эрик
70' Желтая карточка
Навас Хесус
4:1
71' Пенальти
Суарес Луис
77' Желтая карточка
Кайки
84' Желтая карточка
Сусо Хесус
86' Желтая карточка
Баба Иддрису
90' Желтая карточка
Ламела Эрик
5:1
90' Гол
Салас Кике
90'+5

Ход матча

7'
Эн-Несири Юссеф
1:0
8'
Лукебакио Доди
2:0
38'
Сусо Хесус
(Соу Джибрил)
3:0
51'
Ламела Эрик
(Педроса Адриа)
4:0
63'
 
Пуигмаль Арнау
Коне Ибраима
64'
 
Кайки
Монтес Сесар
64'
 
Рамазани Ларжи
Лопи Дион
65'
Сумаре Бубакари
Лукебакио Доди
 
65'
Янузай Аднан
Соу Джибрил
 
70'
Навас Хесус
 
71'
4:1
Суарес Луис
72'
 
Баптистао Лео
Аррибас Серхио
76'
Хуанлу Санчес
Навас Хесус
 
77'
 
Кайки
81'
 
Мендес Убулан
Посо Алехандро
84'
Сусо Хесус
 
84'
Мир Рафа
Эн-Несири Юссеф
 
84'
Салас Кике
Педроса Адриа
 
86'
 
Баба Иддрису
90'
Ламела Эрик
 
90'
Салас Кике
(Хуанлу Санчес)
5:1

Статистика матча

  • 5 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 7
  • 9 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 364 Количество передач 423
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Севилья 96% (120)
X 1.6% (2)
Альмерия 2.4% (3)
0
выиграет Севилья, со счетом 2:1
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Нюланд
Эрьян
16
Навас
Хесус
22
Баде
Луак
6
Гудель
Неманья
3
Педроса
Адриа
20
Фернандо
Режес
18
Соу
Джибрил
7
Сусо
Хесус
17
Ламела
Эрик
11
Лукебакио
Доди
15
Эн-Несири
Юссеф
25
Максимиану
Луиш
17
Посо
Алехандро
22
Монтес
Сесар
3
Гонсалес
Эдгар
20
Сентельес
Алехандро
19
Аррибас
Серхио
6
Лопи
Дион
4
Баба
Иддрису
9
Суарес
Луис
III
23
Коне
Ибраима
11
Мелеро
Гонсало
Севилья
4-2-3-1
Альмерия
4-4-2

История личных встреч

Севилья
Альмерия

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

175%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

15 матчей

73.3%
26.7%
11 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

20%
66.7%
13.3%
3 победы 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
КК
0:1
П
2:1
П
0:2
П
1:3
П
2:1
П
0:1
П
1:3
П
2:3
П
1:0
П
2:1
П
0:1
ПД
1:4
ПД
1:0

Голы

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.57
1.5

Среднее время на гол

57
60

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

0.75
1.57

Среднее время на гол

120
57

Всего голов

17
23

Голов в среднем за матч

1.13
1.53

Тотал матчей

2.5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

79
58

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ламела Эрик 2 0.33
Лукебакио Доди 2 0.33
Эн-Несири Юссеф 2 0.33
Сусо Хесус 1 0.17
Гудель Неманья 1 0.17
Мир Рафа 1 0.17
Салас Кике 1 0.17
Окампос Лукас 0 0
Соу Джибрил 0 0
Педроса Адриа 0 0
Хуанлу Санчес 0 0
Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аррибас Серхио 4 0.57
Акиеме Серхио 2 0.29
Каики Да Силва 1 0.14
Суарес Луис III 1 (1) 0.14
Робертоне Лукас 0 0
Мелеро Гонсало 0 0
Рамазани Ларжи 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракитич Иван 2 0
Гудель Неманья 2 0
Окампос Лукас 2 0
Торрес Оливер 2 0
Салас Кике 2 0
Баде Луак 0 1
Навас Хесус 1 0
Ламела Эрик 1 0
Акунья Маркос 1 0
Сусо Хесус 1 0
Мир Рафа 1 0
Педроса Адриа 1 0
Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамазани Ларжи 3 0
Гонсалес Эдгар 1 1
Брандарис Хуан 2 0
Пуигмаль Арнау 2 0
Морено Висенте 1 0
Баптистао Лео 1 0
Эмбарба Адриан 1 0
Мелеро Гонсало 1 0
Монтес Сесар 1 0
Баба Иддрису 1 0
Суарес Луис III 1 0
Каики Да Силва 1 0
Пубиль Марк 1 0

Результаты матчей

Севилья
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Альмерия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3
Севилья
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Альмерия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

0
2
Севилья
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Альмерия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
1
13%
1
33%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
40%
2
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
2
40%
1
10%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
2
40%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

10
8
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
20%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
1
13%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
2
20%
3
38%
61-75
2
20%
1
13%
76-90

Пропущено

10
18
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
20%
3
17%
1-15
1
10%
4
22%
16-30
1
10%
3
17%
31-45
4
40%
3
17%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
1
10%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Ланс 1:1 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2
Алавес - Севилья 4:3 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Севилья - Валенсия 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 1:0 Магдебург - Севилья 3:1 Ганза - Севилья 2:1 Севилья - Индепендьенте дель Валле 1:1 Севилья - Сеута 5:2 Кордова - Севилья 0:2 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Рома 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 0:0 Севилья - Ювентус 2:1
Альмерия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Альмерия - Валенсия 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1 Альмерия - Сельта 2:3 Кадис - Альмерия 1:1
Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Гранада 1:0 Альмерия - Антекера 1:1 Альмерия - Малага 0:1 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Эль-Эхидо - Альмерия 0:7 Эспаньол - Альмерия 3:3 Альмерия - Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад - Альмерия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1 Альмерия - Эльче 2:1 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Хетафе - Альмерия 1:2 Альмерия - Атлетик Б 1:2

Результаты матчей

Севилья
Альмерия

Точный счет

1:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
5
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
3 раза 100%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Севилья
Альмерия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
2
5
2
4
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 5 2 0 18 - 8 17
2.
Жирона
 Заявка 6 5 1 0 16 - 7 16
3.
Реал Мадрид
 Заявка 6 5 0 1 11 - 6 15
4.
Атлетик Б
 Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
5.
Атлетико М
 Заявка 5 3 1 1 13 - 5 10
6.
Валенсия
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
7.
Райо Вальекано
 Заявка 6 3 1 2 7 - 9 10
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
9.
Кадис
 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
10.
Бетис
 Заявка 6 2 2 2 6 - 11 8
11.
Севилья
 Заявка 6 2 1 3 11 - 9 7
12.
Осасуна
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
13.
Вильярреал
 Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
14.
Хетафе
 Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
15.
Алавес
 Заявка 6 2 0 4 5 - 9 6
16.
Мальорка
 Заявка 7 1 3 3 9 - 12 6
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 2 3 2 - 4 5
18.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
19.
Гранада
 Заявка 6 1 0 5 9 - 17 3
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 2 5 8 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Жирона
 Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 2 2 0 11 - 8 8
4.
Кадис
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Хетафе
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Атлетико М
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
7.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
8.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
9.
Валенсия
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
10.
Алавес
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
11.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
13.
Бетис
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
14.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 8 4
15.
Вильярреал
 Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
16.
Гранада
 Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
17.
Мальорка
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18.
Осасуна
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
20.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
2.
Барселона
 Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
3.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
4.
Жирона
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
5.
Райо Вальекано
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
6.
Осасуна
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7.
Атлетико М
 Заявка 3 1 1 1 7 - 3 4
8.
Сельта
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9.
Валенсия
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Вильярреал
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Мальорка
 Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
12.
Бетис
 Заявка 3 1 0 2 4 - 10 3
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Севилья
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Кадис
 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
16.
Альмерия
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0
18.
Алавес
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
19.
Хетафе
 Заявка 3 0 0 3 4 - 9 0
20.
Гранада
 Заявка 3 0 0 3 4 - 9 0
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 5 (1)
Атлетико М Мората Альваро 5
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 4 (1)
Мальорка Пратс Абдон 4
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Топ нарушителей
Мальорка Родригес Даниэль I 4
Бетис Гидо Родригес 4
Валенсия Дьякаби Муктар 4
Лас-Пальмас Мармол Мика 1 2
Мальорка Настасич Матия 3
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 125
    Севилья 96% (120)
    X 1.6% (2)
    Альмерия 2.4% (3)
    0
    выиграет Севилья, со счетом 2:1
    вот так
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Севилья 5:1 Альмерия

    Исход игры
    Севилья
    96% (120)
    Ничья
    1.6% (2)
    Альмерия
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.31% (57)
    Меньше
    51.69% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    48.31% (57)
    Нет
    51.69% (61)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    38.4% (48)
    2:0 Севилья
    25.6% (32)
    1:0 Севилья
    20.8% (26)
    3:1 Севилья
    4.8% (6)
    0:1 Альмерия
    1.6% (2)
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