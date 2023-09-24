Тур: 6. Стадион: Альянц Стэдиум.
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ювентус
Лечче
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
10 матчей
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
2.6
1
Среднее время на гол
34
90
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.8
0.8
Среднее время на гол
112
112
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
1.7
0.9
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
Среднее время на гол
52
100
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|4 (1)
|0.8
|Кьеза Федерико
|4
|0.8
|Рабио Адриен
|1
|0.2
|Данило Луис
|1
|0.2
|Милик Аркадиуш
|0
|0
|Локателли Мануэль
|0
|0
|Маккенни Уэстон
|0
|0
|Фаджоли Николо
|0
|0
|Камбьясо Андреа
|0
|0
|Айлинг Самуэль
|0
|0
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|3 (1)
|0.6
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.2
|Уден Реми
|1
|0.2
|Алмквист Понтус
|1
|0.2
|Рафья Хамза
|1
|0.2
|Стрефецца Габриэль
|1 (1)
|0.2
|Жендре Валентен
|0
|0
|Банда Ламек
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
|Бурнете Каталин
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данило Луис
|2
|0
|Рабио Адриен
|2
|0
|Локателли Мануэль
|2
|0
|Влахович Душан
|2
|0
|Миретти Фабио
|2
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Бремер Глейсон
|1
|0
|Камбьясо Андреа
|1
|0
|Гатти Федерико
|1
|0
|Йылдыз Кенан
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Понграчич Марин
|2
|0
|Гонсалес Джоан
|2
|0
|Баскиротто Федерико
|0
|1
|Роберто Д'Аверса
|1
|0
|Каба Мохамед
|1
|0
|Стрефецца Габриэль
|1
|0
|Алмквист Понтус
|1
|0
|Жендре Валентен
|1
|0
|Банда Ламек
|1
|0
|Рафья Хамза
|1
|0
|Доргу Патрик
|1
|0
Результаты матчей
Ювентус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лечче
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
3
Ювентус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лечче
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
5
Ювентус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Лечче
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
6
8
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
14%
1
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
4
80%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
11
8
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
18%
2
25%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
5
63%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
3
75%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сассуоло - Ювентус 4:2 Ювентус - Лацио 3:1 Эмполи - Ювентус 0:2 Ювентус - Болонья 1:1
Удинезе - Ювентус 0:3 Ювентус - Аталанта 0:0 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Ювентус - Милан 2:2 Удинезе - Ювентус 0:1 Ювентус - Милан 0:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Севилья - Ювентус 2:1 Ювентус - Кремонезе 2:0 Ювентус - Севилья 1:1 Аталанта - Ювентус 0:2 Ювентус - Лечче 2:1 Болонья - Ювентус 1:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Наполи 0:1 Спортинг Л - Ювентус 1:1
Лечче
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лечче - Дженоа 1:0 Монца - Лечче 1:1 Лечче - Салернитана 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2
Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Комо 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Читтаделла - Лечче 0:3 Лечче - Падова 4:0 Лечче - Болонья 2:3 Монца - Лечче 0:1 Лечче - Специя 0:0 Лацио - Лечче 2:2 Лечче - Верона 0:1 Ювентус - Лечче 2:1 Лечче - Удинезе 1:0 Милан - Лечче 2:0 Лечче - Сампдория 1:1 Лечче - Наполи 1:2 Эмполи - Лечче 1:0
Результаты матчей
Ювентус
Лечче
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Ювентус
Лечче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 1
|12
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 7
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 9
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|11 - 6
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|17.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|1 - 4
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|10 - 4
|4
|12.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|7.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|0
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|5 (1)
|Милан
|Жиру Оливье
|4 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|4 (1)
|Сассуоло
|Пинамонти Андреа
|4
|Ювентус
|Кьеза Федерико
|4
|Монца
|Кальдирола Лука
|1 2
|Удинезе
|Кабаселе Кристиан
|3
|Монца
|Иццо Армандо
|3
|Милан
|Эрнандес Тео
|3
|Лацио
|Пеллегрини Лука
|3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ювентус - Лечче
Исход игры
Ювентус
100% (39)
Ничья
0% (0)
Лечче
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
39.47% (15)
Меньше
60.53% (23)
Обе команды забьют
Да
26.32% (10)
Нет
73.68% (28)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
53.8% (21)
3:1 Ювентус
12.8% (5)
2:1 Ювентус
12.8% (5)
3:0 Ювентус
10.3% (4)
1:0 Ювентус
5.1% (2)
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