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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Ювентус
 
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Лечче
Прогнозы 39
Ювентус 100% (39)
X 0% (0)
Лечче 0% (0)
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Ювентус
Ничья
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История личных встреч

Ювентус
Лечче

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

10 матчей

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

СA
2:1
СA
0:1
СA
4:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
4:0
СA
2:2
СA
1:2

Голы

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

2.6
1

Среднее время на гол

34
90

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.8
0.8

Среднее время на гол

112
112

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.7
0.9

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7

Среднее время на гол

52
100

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 4 (1) 0.8
Кьеза Федерико 4 0.8
Рабио Адриен 1 0.2
Данило Луис 1 0.2
Милик Аркадиуш 0 0
Локателли Мануэль 0 0
Маккенни Уэстон 0 0
Фаджоли Николо 0 0
Камбьясо Андреа 0 0
Айлинг Самуэль 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 3 (1) 0.6
Ди Франческо Федерико 1 0.2
Уден Реми 1 0.2
Алмквист Понтус 1 0.2
Рафья Хамза 1 0.2
Стрефецца Габриэль 1 (1) 0.2
Жендре Валентен 0 0
Банда Ламек 0 0
Галло Антонино 0 0
Бурнете Каталин 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данило Луис 2 0
Рабио Адриен 2 0
Локателли Мануэль 2 0
Влахович Душан 2 0
Миретти Фабио 2 0
Алекс Сандро 1 0
Бремер Глейсон 1 0
Камбьясо Андреа 1 0
Гатти Федерико 1 0
Йылдыз Кенан 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Понграчич Марин 2 0
Гонсалес Джоан 2 0
Баскиротто Федерико 0 1
Роберто Д'Аверса 1 0
Каба Мохамед 1 0
Стрефецца Габриэль 1 0
Алмквист Понтус 1 0
Жендре Валентен 1 0
Банда Ламек 1 0
Рафья Хамза 1 0
Доргу Патрик 1 0

Результаты матчей

Ювентус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лечче
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3
Ювентус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лечче
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
5
Ювентус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Лечче
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

6
8

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
14%
1
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
4
80%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

11
8
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
18%
2
25%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
5
63%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
3
75%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сассуоло - Ювентус 4:2 Ювентус - Лацио 3:1 Эмполи - Ювентус 0:2 Ювентус - Болонья 1:1
Удинезе - Ювентус 0:3 Ювентус - Аталанта 0:0 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Ювентус - Милан 2:2 Удинезе - Ювентус 0:1 Ювентус - Милан 0:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Севилья - Ювентус 2:1 Ювентус - Кремонезе 2:0 Ювентус - Севилья 1:1 Аталанта - Ювентус 0:2 Ювентус - Лечче 2:1 Болонья - Ювентус 1:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Наполи 0:1 Спортинг Л - Ювентус 1:1
Лечче
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лечче - Дженоа 1:0 Монца - Лечче 1:1 Лечче - Салернитана 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2
Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Комо 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Читтаделла - Лечче 0:3 Лечче - Падова 4:0 Лечче - Болонья 2:3 Монца - Лечче 0:1 Лечче - Специя 0:0 Лацио - Лечче 2:2 Лечче - Верона 0:1 Ювентус - Лечче 2:1 Лечче - Удинезе 1:0 Милан - Лечче 2:0 Лечче - Сампдория 1:1 Лечче - Наполи 1:2 Эмполи - Лечче 1:0

Результаты матчей

Ювентус
Лечче

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Ювентус
Лечче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
2
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 4 4 0 0 13 - 1 12
2.
Милан
 Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
3.
Лечче
 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
4.
Ювентус
 Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
5.
Фрозиноне
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
6.
Наполи
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 9 - 9 7
9.
Верона
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
10.
Аталанта
 Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
11.
Сассуоло
 Заявка 5 2 0 3 9 - 11 6
12.
Болонья
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
13.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
14.
Рома
 Заявка 4 1 1 2 11 - 6 4
15.
Лацио
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
16.
Дженоа
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17.
Удинезе
 Заявка 4 0 3 1 1 - 4 3
18.
Салернитана
 Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
19.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
20.
Эмполи
 Заявка 4 0 0 4 0 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Лечче
 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
3.
Милан
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Сассуоло
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
5.
Фрозиноне
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
6.
Монца
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Верона
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Фиорентина
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
10.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
Рома
 Заявка 3 1 1 1 10 - 4 4
12.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
13.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Болонья
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
15.
Салернитана
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
16.
Лацио
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
18.
Дженоа
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
19.
Удинезе
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
2.
Милан
 Заявка 3 2 0 1 5 - 6 6
3.
Наполи
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Торино
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Фиорентина
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
7.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
8.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
11.
Фрозиноне
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Удинезе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Лечче
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Салернитана
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
18.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Сассуоло
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 (1)
Милан Жиру Оливье 4 (3)
Ювентус Влахович Душан 4 (1)
Сассуоло Пинамонти Андреа 4
Ювентус Кьеза Федерико 4
Весь список

Топ нарушителей
Монца Кальдирола Лука 1 2
Удинезе Кабаселе Кристиан 3
Монца Иццо Армандо 3
Милан Эрнандес Тео 3
Лацио Пеллегрини Лука 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Лечче от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 сентября 2023, осталось 2 дня 14 часов 35 минут.



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    • Прогнозы 39
    Ювентус 100% (39)
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    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
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    Прогнозы на матч Ювентус - Лечче

    Исход игры
    Ювентус
    100% (39)
    Ничья
    0% (0)
    Лечче
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.47% (15)
    Меньше
    60.53% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    26.32% (10)
    Нет
    73.68% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    53.8% (21)
    3:1 Ювентус
    12.8% (5)
    2:1 Ювентус
    12.8% (5)
    3:0 Ювентус
    10.3% (4)
    1:0 Ювентус
    5.1% (2)
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    Ювентус
    Лечче
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