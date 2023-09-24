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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Мальорка
 
Позже
Барселона
Прогнозы 38
Мальорка 2.6% (1)
X 2.6% (1)
Барселона 94.7% (36)
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Мальорка
Ничья
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Мальорка
Барселона

История личных встреч

Мальорка
Барселона

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 11 побед

20 матчей

10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 побед

Второй тайм

15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:4
ЛЛ
5:2
П
5:0
П
2:4
П
0:2
П
5:0
П
0:3
П
1:1
П
0:1
П
4:2
П
2:1
КК
1:1
КК
2:0
П
3:1
ПД
2:3
ПД
0:2

Голы

Всего голов

5
10

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

32
20

Голов в среднем за матч

3.2
2

Среднее время на гол

28
45

Всего голов

37
30

Голов в среднем за матч

1.85
1.5

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

48
60

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пратс Абдон 3 0.5
Мурики Ведат 2 (1) 0.33
Раильо Антонио 1 0.17
Саму Кошта 1 0.17
Дардер Серхи 0 0
Лато Тони 0 0
Родригес Даниэль I 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 5 (1) 0.83
Торрес Ферран 3 0.5
Канселу Жоау 2 0.33
Фелиш Жоау 1 0.17
Гави 1 0.17
Де Йонг Френки 1 0.17
Кунде Жюль 1 0.17
Рафинья Диас 1 0.17
Педри 1 0.17
Гюндоган Илкай 0 0
Ромеу Ориоль 0 0
Кристенсен Андреас 0 0
Ямаль Ламин 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Даниэль I 3 0
Настасич Матия 2 0
Коста Хауме 2 0
Маскарель Омар 2 0
Копете Хосе 2 0
Хавьер Агирре 2 0
Райкович Предраг 1 0
Вальент Мартин 1 0
Ларин Кайл 1 0
Маффео Пабло 1 0
Гонсалес Джованни 1 0
Ману Морланес 1 0
Саму Кошта 1 0
Льябрес Хавьер 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гави 3 0
Рафинья Диас 1 1
Левандовски Роберт 2 0
Де Йонг Френки 2 0
Хави Эрнандес 0 1
Тер Штеген Марк-Андре 1 0
Иньиго Мартинес 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Педри 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Ямаль Ламин 1 0

Результаты матчей

Мальорка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Барселона
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

0
0
Мальорка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Барселона
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

2
10
Мальорка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Барселона
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

2
10

Голы по времени матча

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

7
10
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
4
57%
6
60%
76-90

Пропущено

9
2
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
50%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
16
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
14%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
4
25%
61-75
4
57%
7
44%
76-90

Пропущено

10
6
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
33%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Жирона - Мальорка 5:3 Сельта - Мальорка 0:1 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Гранада - Мальорка 3:2
Мальорка - Вильярреал 0:1 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 Мальорка - Специя 1:1 Сандерленд - Мальорка 1:1 Побленсе - Мальорка 0:5 Кёльн - Мальорка 1:1 Рид - Мальорка 0:9 Юнион Гюртен - Мальорка 1:3 Мальорка - Райо Вальекано 3:0 Барселона - Мальорка 3:0 Мальорка - Валенсия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0 Мальорка - Кадис 1:0 Жирона - Мальорка 2:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетико М - Мальорка 3:1
Барселона
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Барселона - Сельта 3:2 Барселона - Антверпен 5:0 Барселона - Бетис 5:0 Осасуна - Барселона 1:2
Вильярреал - Барселона 3:4 Барселона - Кадис 2:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Милан - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Арсенал - Барселона 5:3 Виссел Кобе - Барселона 0:2 Сельта - Барселона 2:1 Барселона - Мальорка 3:0 Вальядолид - Барселона 3:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Эспаньол - Барселона 2:4 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Бетис 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1

Результаты матчей

Мальорка
Барселона

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
5
1
1
5
2.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 6 5 1 0 16 - 6 16
2.
Жирона
 Заявка 6 5 1 0 16 - 7 16
3.
Реал Мадрид
 Заявка 5 5 0 0 10 - 3 15
4.
Атлетик Б
 Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
5.
Валенсия
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
6.
Райо Вальекано
 Заявка 5 3 0 2 6 - 8 9
7.
Атлетико М
 Заявка 4 2 1 1 10 - 4 7
8.
Кадис
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
9.
Хетафе
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
10.
Бетис
 Заявка 5 2 1 2 5 - 10 7
11.
Осасуна
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Вильярреал
 Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 3 1 8 - 7 6
14.
Алавес
 Заявка 6 2 0 4 5 - 9 6
15.
Мальорка
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
16.
Севилья
 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18.
Гранада
 Заявка 5 1 0 4 9 - 16 3
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 0 2 3 1 - 4 2
20.
Альмерия
 Заявка 6 0 2 4 7 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Жирона
 Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
3.
Кадис
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Хетафе
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Валенсия
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
7.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
8.
Алавес
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
10.
Бетис
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
12.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 0 1 2 - 7 3
13.
Севилья
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Вильярреал
 Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
15.
Гранада
 Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
17.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
18.
Осасуна
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
20.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Жирона
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Барселона
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
5.
Райо Вальекано
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
6.
Осасуна
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7.
Атлетико М
 Заявка 3 1 1 1 7 - 3 4
8.
Сельта
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9.
Валенсия
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Мальорка
 Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
11.
Вильярреал
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Бетис
 Заявка 3 1 0 2 4 - 10 3
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Севилья
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Альмерия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Хетафе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17.
Гранада
 Заявка 2 0 0 2 4 - 8 0
18.
Кадис
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0
20.
Алавес
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 5 (1)
Альмерия Аррибас Серхио 4
Атлетик Б Уильямс Иньяки 3 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бетис Гидо Родригес 4
Валенсия Дьякаби Муктар 4
Хетафе Митрович Стефан 3
Мальорка Родригес Даниэль I 3
Хетафе Дьене Даконам 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Мальорка - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 сентября 2023, осталось 2 дня 15 часов 21 минуту.



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    • Прогнозы 38
    Мальорка 2.6% (1)
    X 2.6% (1)
    Барселона 94.7% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Мальорка
    Ничья
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    Прогнозы на матч Мальорка - Барселона

    Исход игры
    Мальорка
    2.6% (1)
    Ничья
    2.6% (1)
    Барселона
    94.7% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.46% (22)
    Меньше
    40.54% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    54.05% (20)
    Нет
    45.95% (17)
    Популярный счёт
    0:2 Барселона
    34.2% (13)
    1:2 Барселона
    28.9% (11)
    1:3 Барселона
    18.4% (7)
    0:3 Барселона
    7.9% (3)
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