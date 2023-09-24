Тур: 7. Стадион: Эстади Майорка Сон Муа.
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Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
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Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Мальорка
Барселона
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 11 побед
20 матчей
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 побед
Второй тайм
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
10
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
32
20
Голов в среднем за матч
3.2
2
Среднее время на гол
28
45
Всего голов
37
30
Голов в среднем за матч
1.85
1.5
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
48
60
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пратс Абдон
|3
|0.5
|Мурики Ведат
|2 (1)
|0.33
|Раильо Антонио
|1
|0.17
|Саму Кошта
|1
|0.17
|Дардер Серхи
|0
|0
|Лато Тони
|0
|0
|Родригес Даниэль I
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|5 (1)
|0.83
|Торрес Ферран
|3
|0.5
|Канселу Жоау
|2
|0.33
|Фелиш Жоау
|1
|0.17
|Гави
|1
|0.17
|Де Йонг Френки
|1
|0.17
|Кунде Жюль
|1
|0.17
|Рафинья Диас
|1
|0.17
|Педри
|1
|0.17
|Гюндоган Илкай
|0
|0
|Ромеу Ориоль
|0
|0
|Кристенсен Андреас
|0
|0
|Ямаль Ламин
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Даниэль I
|3
|0
|Настасич Матия
|2
|0
|Коста Хауме
|2
|0
|Маскарель Омар
|2
|0
|Копете Хосе
|2
|0
|Хавьер Агирре
|2
|0
|Райкович Предраг
|1
|0
|Вальент Мартин
|1
|0
|Ларин Кайл
|1
|0
|Маффео Пабло
|1
|0
|Гонсалес Джованни
|1
|0
|Ману Морланес
|1
|0
|Саму Кошта
|1
|0
|Льябрес Хавьер
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гави
|3
|0
|Рафинья Диас
|1
|1
|Левандовски Роберт
|2
|0
|Де Йонг Френки
|2
|0
|Хави Эрнандес
|0
|1
|Тер Штеген Марк-Андре
|1
|0
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Педри
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Ямаль Ламин
|1
|0
Результаты матчей
Мальорка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Барселона
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
0
0
Мальорка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Барселона
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
2
10
Мальорка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Барселона
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
2
10
Голы по времени матча
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
7
10
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
4
57%
6
60%
76-90
Пропущено
9
2
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
50%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
7
16
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
14%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
4
25%
61-75
4
57%
7
44%
76-90
Пропущено
10
6
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
33%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Жирона - Мальорка 5:3 Сельта - Мальорка 0:1 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Гранада - Мальорка 3:2
Мальорка - Вильярреал 0:1 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 Мальорка - Специя 1:1 Сандерленд - Мальорка 1:1 Побленсе - Мальорка 0:5 Кёльн - Мальорка 1:1 Рид - Мальорка 0:9 Юнион Гюртен - Мальорка 1:3 Мальорка - Райо Вальекано 3:0 Барселона - Мальорка 3:0 Мальорка - Валенсия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0 Мальорка - Кадис 1:0 Жирона - Мальорка 2:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетико М - Мальорка 3:1
Барселона
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Барселона - Сельта 3:2 Барселона - Антверпен 5:0 Барселона - Бетис 5:0 Осасуна - Барселона 1:2
Вильярреал - Барселона 3:4 Барселона - Кадис 2:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Милан - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Арсенал - Барселона 5:3 Виссел Кобе - Барселона 0:2 Сельта - Барселона 2:1 Барселона - Мальорка 3:0 Вальядолид - Барселона 3:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Эспаньол - Барселона 2:4 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Бетис 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1
Результаты матчей
Мальорка
Барселона
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Мальорка
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
24
51
15
33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 7
|16
|3.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 8
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 10
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 7
|6
|14.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|9 - 16
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 4
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 7
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|16.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 10
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 8
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5 (3)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|5 (1)
|Альмерия
|Аррибас Серхио
|4
|Атлетик Б
|Уильямс Иньяки
|3 (2)
|Реал Сосьедад
|Кубо Такефуса
|3 (1)
|Бетис
|Гидо Родригес
|4
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|4
|Хетафе
|Митрович Стефан
|3
|Мальорка
|Родригес Даниэль I
|3
|Хетафе
|Дьене Даконам
|3
Прогнозы на матч Мальорка - Барселона
Исход игры
Мальорка
2.6% (1)
Ничья
2.6% (1)
Барселона
94.7% (36)
Тотал 2.5
Больше
59.46% (22)
Меньше
40.54% (15)
Обе команды забьют
Да
54.05% (20)
Нет
45.95% (17)
Популярный счёт
0:2 Барселона
34.2% (13)
1:2 Барселона
28.9% (11)
1:3 Барселона
18.4% (7)
0:3 Барселона
7.9% (3)
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