Тур: 6. Стадион: Бенито Стирпе. Главный судья: Фурно Франческо
1:1
Конец матча
0'
0:1
19' ГолГонсалес Николас
22' Желтая карточкаМиленкович Никола
51' Желтая карточкаМаццители Лука
64' Желтая карточкаОколи Меме
69' Желтая карточкаПаризи Фабьяно
1:1
70' ГолСоуле Матиас
87' Желтая карточкаОйоно Энтони
90' Желтая карточкаМандрагора Роландо
90'+6
Бонусы букмекеров
Ход матча
19'
51'
64'
69'
70'
1:1
87'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 6
-
8 Угловые 10
-
2 Офсайды 5
-
6 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
434 Количество передач 401
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Ойоно
Энтони
18
Соуле
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ойоно ЭнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Соуле МатиасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Чуни МарвинНападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
-
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
-
33 Кайоде МайклЗащитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фрозиноне
Фиорентина
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
120
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маццители Лука
|2
|0.33
|Харрауи Абдау
|2 (1)
|0.33
|Романьоли Симоне
|1
|0.17
|Соуле Матиас
|1
|0.17
|Хеддира Валид
|1 (1)
|0.17
|Лирола Поль
|1
|0.17
|Монтеризи Иларио
|1
|0.17
|Марчицца Риккардо
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонавентура Джакомо
|3
|0.5
|Гонсалес Николас
|3
|0.5
|Мартинес Лукас II
|2
|0.33
|Дункан Альфред
|1
|0.17
|Бираги Кристиано
|1
|0.17
|Мандрагора Роландо
|1
|0.17
|Куаме Кристиан
|1
|0.17
|Нзола М'Бала
|0
|0
|Мело Артур
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маццители Лука
|2
|0
|Джелли Франческо
|2
|0
|Касо Джузеппе
|2
|0
|Околи Меме
|2
|0
|Ойоно Энтони
|2
|0
|Барренечеа Энцо
|2
|0
|Романьоли Симоне
|1
|0
|Баэс Хайме
|1
|0
|Соуле Матиас
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миленкович Никола
|2
|0
|Раньери Лука
|2
|0
|Паризи Фабьяно
|2
|0
|Итальяно Виченцо
|1
|0
|Бонавентура Джакомо
|1
|0
|Бираги Кристиано
|1
|0
|Мандрагора Роландо
|1
|0
|Мартинес Лукас II
|1
|0
Результаты матчей
Фрозиноне
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Фиорентина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
1
Фрозиноне
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Фиорентина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
5
Фрозиноне
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Фиорентина
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
2
25%
2
29%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Пропущено
7
6
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
3
50%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
9
12
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
3
33%
3
25%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
1
11%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
17%
76-90
Пропущено
8
10
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
2
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
5
50%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
13%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Салернитана - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1
Фрозиноне - Наполи 1:3 Фрозиноне - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 3:3 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Фрозиноне - ФК Фьорентино 10:0 Фрозиноне - Мондрагон 7:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - Реджина 3:1 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0 Кальяри - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Асколи 2:0 Перуджа - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 0:1 Бари - Фрозиноне 0:0
Фиорентина
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Удинезе - Фиорентина 0:2 Генк - Фиорентина 2:2 Фиорентина - Аталанта 3:2 Интер Милан - Фиорентина 4:0
Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Дженоа - Фиорентина 1:4 Фиорентина - ОФИ 1:1 Фиорентина - Сестри Леванте 7:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Гроссето - Фиорентина 0:4 Црвена Звезда - Фиорентина 5:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Фиорентина - Парма 1:1 Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Сассуоло - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Рома 2:1 Фиорентина - Интер Милан 1:2
Результаты матчей
Фрозиноне
Фиорентина
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Фрозиноне
Фиорентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
11
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
24
42
15
24
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 3
|15
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 8
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 10
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 12
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|3 - 4
|7
|14.
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|12 - 7
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|16.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|1 - 13
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 10
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 10
|3
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|11.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|12.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|10 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 4
|3
|17.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 7
|9
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Серию B
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|Берарди Доменико
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|Сассуоло
|Пинамонти Андреа
|4
|Монца
|Кальдирола Лука
|1 2
|Кальяри
|Ветеска Матеуш
|1 2
|Лечче
|Каба Мохамед
|1 2
|Монца
|Мари Пабло
|3
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фрозиноне 1:1 Фиорентина
Исход игры
Фрозиноне
5.4% (7)
Ничья
18.5% (24)
Фиорентина
76.2% (99)
Тотал 2.5
Больше
63.56% (75)
Меньше
36.44% (43)
Обе команды забьют
Да
77.12% (91)
Нет
22.88% (27)
Популярный счёт
1:2 Фиорентина
45.4% (59)
0:1 Фиорентина
13.8% (18)
1:1 Ничья
13.8% (18)
0:2 Фиорентина
5.4% (7)
1:3 Фиорентина
3.8% (5)
2:1 Фрозиноне
3.8% (5)
2:2 Ничья
2.3% (3)
0:3 Фиорентина
1.5% (2)
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