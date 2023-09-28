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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Фурно Франческо
Фрозиноне
1:1
Конец матча
Фиорентина
0'
0:1
19' Гол
Гонсалес Николас
22' Желтая карточка
Миленкович Никола
51' Желтая карточка
Маццители Лука
64' Желтая карточка
Околи Меме
69' Желтая карточка
Паризи Фабьяно
1:1
70' Гол
Соуле Матиас
87' Желтая карточка
Ойоно Энтони
90' Желтая карточка
Мандрагора Роландо
90'+6
Голы (видео). Чемпионат Италии. ...
1:1. Гол Матиаса Суле (видео). Ч...
0:1. Гол Николаса Гонсалеса (вид...

Ход матча

19'
0:1
Гонсалес Николас
(Дункан Альфред)
22'
 
Миленкович Никола
46'
 
Кайоде Майкл
Бираги Кристиано
51'
Маццители Лука
 
61'
 
Иконе Жонатан
Соттиль Рикардо
64'
Околи Меме
 
66'
Касо Джузеппе
Брешанини Марко
 
66'
Гарритано Лука
Баэс Хайме
 
69'
 
Паризи Фабьяно
70'
Соуле Матиас
1:1
71'
 
Барак Антонин
Бонавентура Джакомо
71'
 
Мандрагора Роландо
Мело Артур
81'
 
Бельтран Лукас
Нзола М'Бала
82'
Чуни Марвин
Хеддира Валид
 
87'
Ойоно Энтони
 
90'
Монтеризи Иларио
Соуле Матиас
 
90'
Бурабия Мехди
Барренечеа Энцо
 
90'
 
Мандрагора Роландо

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 10
  • 2 Офсайды 5
  • 6 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 434 Количество передач 401
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 130
Фрозиноне 5.4% (7)
X 18.5% (24)
Фиорентина 76.2% (99)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
вот так!
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
80
Турати
Стефано
22
Ойоно
Энтони
5
Околи
Меме
6
Романьоли
Симоне
3
Марчицца
Риккардо
4
Брешанини
Марко
45
Барренечеа
Энцо
36
Маццители
Лука
18
Соуле
Матиас
70
Хеддира
Валид
7
Баэс
Хайме
1
Терраччиано
Пьетро
65
Паризи
Фабьяно
4
Миленкович
Никола
28
Мартинес
Лукас
II
3
Бираги
Кристиано
6
Мело
Артур
32
Дункан
Альфред
10
Гонсалес
Николас
5
Бонавентура
Джакомо
7
Соттиль
Рикардо
18
Нзола
М'Бала
Фрозиноне
4-3-3
Фиорентина
4-2-3-1

История личных встреч

Фрозиноне
Фиорентина

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

СA
0:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
4:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
120

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маццители Лука 2 0.33
Харрауи Абдау 2 (1) 0.33
Романьоли Симоне 1 0.17
Соуле Матиас 1 0.17
Хеддира Валид 1 (1) 0.17
Лирола Поль 1 0.17
Монтеризи Иларио 1 0.17
Марчицца Риккардо 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонавентура Джакомо 3 0.5
Гонсалес Николас 3 0.5
Мартинес Лукас II 2 0.33
Дункан Альфред 1 0.17
Бираги Кристиано 1 0.17
Мандрагора Роландо 1 0.17
Куаме Кристиан 1 0.17
Нзола М'Бала 0 0
Мело Артур 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маццители Лука 2 0
Джелли Франческо 2 0
Касо Джузеппе 2 0
Околи Меме 2 0
Ойоно Энтони 2 0
Барренечеа Энцо 2 0
Романьоли Симоне 1 0
Баэс Хайме 1 0
Соуле Матиас 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миленкович Никола 2 0
Раньери Лука 2 0
Паризи Фабьяно 2 0
Итальяно Виченцо 1 0
Бонавентура Джакомо 1 0
Бираги Кристиано 1 0
Мандрагора Роландо 1 0
Мартинес Лукас II 1 0

Результаты матчей

Фрозиноне
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Фиорентина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
1
Фрозиноне
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Фиорентина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
5
Фрозиноне
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Фиорентина
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
2
25%
2
29%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Пропущено

7
6
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
3
50%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

9
12
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
3
33%
3
25%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
1
11%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
17%
76-90

Пропущено

8
10
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
2
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
5
50%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
13%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Салернитана - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1
Фрозиноне - Наполи 1:3 Фрозиноне - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 3:3 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Фрозиноне - ФК Фьорентино 10:0 Фрозиноне - Мондрагон 7:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - Реджина 3:1 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0 Кальяри - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Асколи 2:0 Перуджа - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 0:1 Бари - Фрозиноне 0:0
Фиорентина
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Удинезе - Фиорентина 0:2 Генк - Фиорентина 2:2 Фиорентина - Аталанта 3:2 Интер Милан - Фиорентина 4:0
Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Дженоа - Фиорентина 1:4 Фиорентина - ОФИ 1:1 Фиорентина - Сестри Леванте 7:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Гроссето - Фиорентина 0:4 Црвена Звезда - Фиорентина 5:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Фиорентина - Парма 1:1 Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Сассуоло - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Рома 2:1 Фиорентина - Интер Милан 1:2

Результаты матчей

Фрозиноне
Фиорентина

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Фрозиноне
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
1
1
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
4
2
1
5
2.5
2
4
1
5
3.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 6 5 0 1 15 - 3 15
2.
Милан
 Заявка 6 5 0 1 13 - 8 15
3.
Ювентус
 Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
4.
Аталанта
 Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
5.
Наполи
 Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
6.
Лечче
 Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
7.
Фиорентина
 Заявка 6 3 2 1 12 - 10 11
8.
Сассуоло
 Заявка 6 3 0 3 11 - 12 9
9.
Фрозиноне
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
10.
Торино
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
11.
Лацио
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Верона
 Заявка 6 2 1 3 4 - 6 7
13.
Болонья
 Заявка 6 1 4 1 3 - 4 7
14.
Рома
 0:0 Заявка 6 1 3 2 12 - 7 6
15.
Монца
 Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
16.
Дженоа
 0:0 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
17.
Эмполи
 Заявка 6 1 0 5 1 - 13 3
18.
Салернитана
 Заявка 6 0 3 3 4 - 10 3
19.
Удинезе
 Заявка 6 0 3 3 2 - 10 3
20.
Кальяри
 Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лечче
 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2.
Интер Милан
 Заявка 4 3 0 1 12 - 3 9
3.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Фрозиноне
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
5.
Аталанта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
6.
Милан
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
7.
Наполи
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
8.
Сассуоло
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
9.
Монца
 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
10.
Торино
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
11.
Фиорентина
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
12.
Рома
 0:0 Заявка 3 1 1 1 10 - 4 4
13.
Лацио
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
14.
Верона
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
15.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
16.
Эмполи
 Заявка 4 1 0 3 1 - 4 3
17.
Дженоа
 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
18.
Салернитана
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
19.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Удинезе
 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 8 - 7 9
2.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
3.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Ювентус
 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
5.
Аталанта
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
6.
Наполи
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Дженоа
 0:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
8.
Торино
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
9.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
10.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
11.
Сассуоло
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
12.
Болонья
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Фрозиноне
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Рома
 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
15.
Лечче
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16.
Удинезе
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
17.
Салернитана
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 (1)
Милан Жиру Оливье 4 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 4 (1)
Ювентус Влахович Душан 4 (1)
Сассуоло Пинамонти Андреа 4
Весь список

Топ нарушителей
Монца Кальдирола Лука 1 2
Кальяри Ветеска Матеуш 1 2
Лечче Каба Мохамед 1 2
Монца Мари Пабло 3
Аталанта Де Рон Мартен 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Фрозиноне: 51%, Фиорентина: 49%.
  • 95'
    Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 130
    Фрозиноне 5.4% (7)
    X 18.5% (24)
    Фиорентина 76.2% (99)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    вот так!
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрозиноне 1:1 Фиорентина

    Исход игры
    Фрозиноне
    5.4% (7)
    Ничья
    18.5% (24)
    Фиорентина
    76.2% (99)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.56% (75)
    Меньше
    36.44% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    77.12% (91)
    Нет
    22.88% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Фиорентина
    45.4% (59)
    0:1 Фиорентина
    13.8% (18)
    1:1 Ничья
    13.8% (18)
    0:2 Фиорентина
    5.4% (7)
    1:3 Фиорентина
    3.8% (5)
    2:1 Фрозиноне
    3.8% (5)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
    0:3 Фиорентина
    1.5% (2)
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