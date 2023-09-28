Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Валид Кеддира не смог попасть в створ ударом издали

Тактическая замена. Валид Кеддира уходит с поля и его заменяет Marvin Cuni

Первый тайм

48' Команда Фиорентина имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Удар от ворот произведет Фрозиноне

45' Нзола М'Бала оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Мело Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Мело Артур навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Паризи Фабьяно пробует нанести удар издали, но Стефано Турати держит все под контролем

42' Бираги Кристиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Фрозиноне

41' Дункан Альфред оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Соттиль Рикардо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Дункан Альфред выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Удар от ворот произведет Фрозиноне

40' Бонавентура Джакомо не смог попасть в створ ударом издали

38' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Ох, нехорошо это выглядит. Бираги Кристиано получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Барренечеа Энцо нанес удар головой, но Пьетро Терраччано спокойно отбил мяч.

33' Матч возобновлен

33' Бираги Кристиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Соуле Матиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Бонавентура Джакомо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Стефано Турати взял и забрал мяч на выходе

27' Удар от ворот произведет Фрозиноне

23' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Команда Фиорентина забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

21' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Фиорентина будет все-таки засчитан.

20' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Фиорентина

19' Дункан Альфред из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Дункан Альфред выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Удар от ворот произведет Фрозиноне

19' Паризи Фабьяно из команды Фиорентина не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

18' Нзола М'Бала создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Оооо... вот это был удар! Соттиль Рикардо должен был забить с этой позиции.

17' Хорошую попытку сделал Соттиль Рикардо . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Соуле Матиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Фрозиноне идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Удар от ворот произведет Фрозиноне

14' Валид Кеддира из команды Фрозиноне перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

14' Бираги Кристиано навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Удар от ворот произведет Фрозиноне

8' Гонсалес Николас не смог попасть в створ ударом издали

8' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Удар от ворот произведет Фиорентина

5' Валид Кеддира из команды Фрозиноне перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

5' Бонавентура Джакомо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Оооо... вот это был удар! Нзола М'Бала должен был забить с этой позиции.

4' Хорошую попытку сделал Нзола М'Бала . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Нзола М'Бала выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Паризи Фабьяно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Фиорентина начинает с центра поля