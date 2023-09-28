Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Чиурриа Патрик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Ндой Дан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Гальярдини Роберто получил желтую карточку от судьи

88' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Эль Аззоузи Уссама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' УДАЛЕНИЕ! - Салемакерс Алексис получает вторую желтую за споры

87' Рефери не любит споров - именно за это Салемакерс Алексис сейчас получил желтую

86' Рефери не любит споров - именно за это Мотта Тьяго сейчас получил желтую

85' Удар от ворот произведет Монца

84' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Эль Аззоузи Уссама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Иццо Армандо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

82' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

81' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Биринделли Самуэле получил желтую карточку от судьи

79' Матч возобновлен

78' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

78' Эль Аззоузи Уссама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Колпани Андреа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Калафьори Рикардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Tommaso Corazza ослабляет давление, выбив мяч.

74' Колпани Андреа из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Удар от ворот произведет Болонья

73' Виньято Самуэле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Биринделли Самуэле из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Удар от ворот произведет Монца

72' Чиурриа Патрик наказан за толчок Tommaso Corazza

71' Виньято Самуэле тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

70' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

70' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Колпани Андреа навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Зиркзее Джошуа пробует нанести удар издали, но Michele Di Gregorio держит все под контролем

68' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Салемакерс Алексис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Матч возобновлен

66' Карбони Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Эль Аззоузи Уссама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Удар от ворот произведет Монца

63' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Хорошую попытку сделал Бёкема Сэм . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Фергюсон Льюис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Удар от ворот произведет Болонья

61' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Коломбо Лоренцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Тактическая замена. Де Сильвестри Лоренцо уходит с поля и его заменяет Tommaso Corazza

58' Калафьори Рикардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Иццо Армандо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Хорошую попытку сделал Пессина Маттео . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Гальярдини Роберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Удар от ворот произведет Болонья

51' Колпани Андреа не смог попасть в створ ударом издали

51' Хорошую попытку сделал Зиркзее Джошуа . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Удар от ворот произведет Болонья

51' Кирьякопулос Георгиос не смог попасть в створ ударом издали

50' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Мота Дани навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Карлссон Йеспер III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Чиурриа Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Карбони Андреа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.