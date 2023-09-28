  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Пеццуто Ивано
Монца
0:0
Конец матча
Болонья
0'
12' Желтая карточка
Орсолини Риккардо
15' Undefined phrase: football_event_
Мота Дани
71' Желтая карточка
Виньято Самуэле
80' Желтая карточка
Биринделли Самуэле
85' Желтая карточка
Чиурриа Патрик
86' Желтая карточка
Мотта Тьяго
87' Желтая карточка
Салемакерс Алексис
87' Вторая желтая карточка
Салемакерс Алексис
88' Желтая карточка
Гальярдини Роберто
90' Желтая карточка
Мари Пабло
90'+7

Ход матча

12'
 
Орсолини Риккардо
15'
Мота Дани
 
59'
 
Ндой Дан
Орсолини Риккардо
59'
 
Салемакерс Алексис
Карлссон Йеспер
59'
 
Кристиансен Виктор
Ликояннис Хараламбос
60'
 
Корацца Томмазо
Де Сильвестри Лоренцо
63'
Биринделли Самуэле
Кирьякопулос Георгиос
 
63'
Виньято Самуэле
Мота Дани
 
67'
Мари Пабло
Карбони Андреа
 
71'
Виньято Самуэле
 
75'
 
Ван Хойдонк Сидней
Зиркзее Джошуа
78'
Мачин Хосе
Колпани Андреа
 
78'
Марич Мирко
Коломбо Лоренцо
 
80'
Биринделли Самуэле
 
85'
Чиурриа Патрик
 
86'
 
Мотта Тьяго
87'
 
Салемакерс Алексис
87'
 
Салемакерс Алексис
88'
Гальярдини Роберто
 
90'
Мари Пабло
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 15
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 393 Количество передач 450
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 128
Монца 30.5% (39)
X 54.7% (70)
Болонья 14.8% (19)
0
выиграет Болонья, со счетом 0:2
вот так!
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Ди
Грегорио
Микеле
4
Иццо
Армандо
5
Кальдирола
Лука
44
Карбони
Андреа
84
Чиурриа
Патрик
77
Кирьякопулос
Георгиос
32
Пессина
Маттео
6
Гальярдини
Роберто
28
Колпани
Андреа
47
Мота
Дани
9
Коломбо
Лоренцо
28
Скорупски
Лукаш
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
31
Бёкема
Сэм
33
Калафьори
Рикардо
22
Ликояннис
Хараламбос
20
Эбишер
Мишель
17
Эль
Аззоузи
Уссама
7
Орсолини
Риккардо
19
Фергюсон
Льюис
10
Карлссон
Йеспер
III
9
Зиркзее
Джошуа
Монца
3-4-2-1
Болонья
4-2-3-1

История личных встреч

Монца
Болонья

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

СA
0:1
СA
1:2

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
60

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колпани Андреа 3 0.5
Гальярдини Роберто 1 0.17
Чиурриа Патрик 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Коломбо Лоренцо 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 1 0.17
Фергюсон Льюис 1 0.17
Фаббиан Джованни 1 0.17
Кристиансен Виктор 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальдирола Лука 2 1
Мари Пабло 3 0
Иццо Армандо 3 0
Чиурриа Патрик 2 0
Биринделли Самуэле 2 0
Гальярдини Роберто 1 0
Пессина Маттео 1 0
Перейра Педру II 1 0
Мота Дани 1 0
Виньято Самуэле 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салемакерс Алексис 1 1
Мотта Тьяго 2 0
Эбишер Мишель 2 0
Пош Штефан 2 0
Фройлер Ремо 1 0
Скорупски Лукаш 1 0
Фергюсон Льюис 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Ндой Дан 1 0
Кристиансен Виктор 1 0

Результаты матчей

Монца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Болонья
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Монца
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

1
2
Монца
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Болонья
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
33%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

7
4
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
43%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лацио - Монца 1:1 Монца - Лечче 1:1 Аталанта - Монца 3:0 Монца - Эмполи 2:0
Интер Милан - Монца 2:0 Монца - Реджо-Аудаче 1:2 Монца - Милан 1:1 Монца - Вис Пезаро 3:0 Монца - Джиана Эрминио 5:1 Монца - Реал Виченца 5:0 Монца - Нува Камуния 11:0 Аталанта - Монца 5:2 Монца - Лечче 0:1 Сассуоло - Монца 1:2 Монца - Наполи 2:0 Торино - Монца 1:1 Монца - Рома 1:1 Специя - Монца 0:2 Монца - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Монца 0:1
Болонья
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Болонья - Наполи 0:0 Верона - Болонья 0:0 Болонья - Реджана 2:2 Болонья - Кальяри 2:1
Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Милан 0:2 Болонья - Чезена 2:0 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Утрехт - Болонья 1:2 Болонья - Монако 2:3 Болонья - Палермо 2:2 Лечче - Болонья 2:3 Болонья - Наполи 2:2 Кремонезе - Болонья 1:5 Болонья - Рома 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Эмполи - Болонья 3:1 Болонья - Ювентус 1:1 Верона - Болонья 2:1 Болонья - Милан 1:1

Результаты матчей

Монца
Болонья

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Монца
Болонья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1
5
1.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 6 5 0 1 15 - 3 15
2.
Милан
 Заявка 6 5 0 1 13 - 8 15
3.
Ювентус
 Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
4.
Аталанта
 Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
5.
Наполи
 Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
6.
Лечче
 Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
7.
Фиорентина
 Заявка 6 3 2 1 12 - 10 11
8.
Сассуоло
 Заявка 6 3 0 3 11 - 12 9
9.
Фрозиноне
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
10.
Торино
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
11.
Лацио
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Верона
 Заявка 6 2 1 3 4 - 6 7
13.
Болонья
 Заявка 6 1 4 1 3 - 4 7
14.
Рома
 0:0 Заявка 6 1 3 2 12 - 7 6
15.
Монца
 Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
16.
Дженоа
 0:0 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
17.
Эмполи
 Заявка 6 1 0 5 1 - 13 3
18.
Салернитана
 Заявка 6 0 3 3 4 - 10 3
19.
Удинезе
 Заявка 6 0 3 3 2 - 10 3
20.
Кальяри
 Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лечче
 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2.
Интер Милан
 Заявка 4 3 0 1 12 - 3 9
3.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Фрозиноне
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
5.
Аталанта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
6.
Милан
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
7.
Наполи
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
8.
Сассуоло
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
9.
Монца
 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
10.
Торино
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
11.
Фиорентина
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
12.
Рома
 0:0 Заявка 3 1 1 1 10 - 4 4
13.
Лацио
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
14.
Верона
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
15.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
16.
Эмполи
 Заявка 4 1 0 3 1 - 4 3
17.
Дженоа
 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
18.
Салернитана
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
19.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Удинезе
 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 8 - 7 9
2.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
3.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Ювентус
 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
5.
Аталанта
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
6.
Наполи
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Дженоа
 0:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
8.
Торино
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
9.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
10.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
11.
Сассуоло
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
12.
Болонья
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Фрозиноне
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Рома
 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
15.
Лечче
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16.
Удинезе
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
17.
Салернитана
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 (1)
Милан Жиру Оливье 4 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 4 (1)
Ювентус Влахович Душан 4 (1)
Сассуоло Пинамонти Андреа 4
Весь список

Топ нарушителей
Монца Кальдирола Лука 1 2
Кальяри Ветеска Матеуш 1 2
Лечче Каба Мохамед 1 2
Монца Мари Пабло 3
Аталанта Де Рон Мартен 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Монца: 48%, Болонья: 52%.
  • 96'
    Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
  • 96'
    Чиурриа Патрик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 96'
    Виньято Самуэле нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 96'
    Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на U-Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 128
    Монца 30.5% (39)
    X 54.7% (70)
    Болонья 14.8% (19)
    0
    выиграет Болонья, со счетом 0:2
    вот так!
    martik #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Монца 0:0 Болонья онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монца 0:0 Болонья

    Исход игры
    Монца
    30.5% (39)
    Ничья
    54.7% (70)
    Болонья
    14.8% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.88% (27)
    Меньше
    77.12% (91)
    Обе команды забьют
    Да
    70.34% (83)
    Нет
    29.66% (35)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.8% (56)
    1:0 Монца
    16.4% (21)
    2:1 Монца
    10.9% (14)
    1:2 Болонья
    7.8% (10)
    0:0 Ничья
    6.3% (8)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
    0:1 Болонья
    2.3% (3)
    0:2 Болонья
    2.3% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
    2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     