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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 16852 Главный судья: Сото Сесар
Сельта
1:1
Конец матча
Алавес
0'
15' Желтая карточка
Де ла Торре Лука
1:0
35' Гол в свои ворота
Марин Рафа
52' Желтая карточка
Аспас Яго
52' Желтая карточка
Пейнадо Франсиско
68' Вторая желтая карточка
Де ла Торре Лука
69' Желтая карточка
Рафаэль Бенитес
1:1
73' Гол
Омородион Сэмюэль
76' Желтая карточка
Перес Карлес
78' Желтая карточка
Хави Лопеc
90' Желтая карточка
Марин Рафа
90' Желтая карточка
Риоха Луис
90'+5

Ход матча

15'
Де ла Торре Лука
 
35'
Марин Рафа
1:0
52'
Аспас Яго
 
52'
Пейнадо Франсиско
 
56'
Перес Карлес
Ларсен Йорген
 
62'
 
Риоха Луис
Реббах Абдеррахман
63'
Тапия Ренато
Пейнадо Франсиско
 
63'
Дувикас Анастасиос
Аспас Яго
 
63'
 
Бланко Антонио
Гуриди Хон
68'
Де ла Торре Лука
 
69'
 
Кике Гарсия
Хаджи Янис
69'
 
Алькаин Чебер
Сола Алекс
69'
Рафаэль Бенитес
 
73'
1:1
Омородион Сэмюэль
(Хави Лопеc)
74'
Дотор Карлос
Бамба Джонатан
 
76'
Перес Карлес
 
78'
 
Хави Лопеc
85'
 
Дуарте Рубен
Хави Лопеc
90'
 
Марин Рафа
90'
 
Риоха Луис

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 9
  • 2 Угловые 8
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 390 Количество передач 443
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Сельта 89.5% (111)
X 6.5% (8)
Алавес 4% (5)
0
выиграет Сельта, со счетом 3:0
вот так!
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Вильяр
Иван
15
Айду
Джозеф
2
Старфельт
Карл
4
Нуньес
Унай
3
Мингеса
Оскар
21
Ристич
Михайло
17
Бамба
Джонатан
8
Пейнадо
Франсиско
14
Де
ла
Торре
Лука
18
Ларсен
Йорген
10
Аспас
Яго
1
Сивера
Антонио
2
Горосабел
Андони
16
Марин
Рафа
4
Седлар
Александр
27
Хави
Лопеc
10
Хаджи
Янис
6
Гевара
Андер
18
Гуриди
Хон
7
Сола
Алекс
32
Омородион
Сэмюэль
21
Реббах
Абдеррахман
Сельта
5-4-1
Алавес
4-3-3

История личных встреч

Сельта
Алавес

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

18 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
10 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

38.9%
50%
11.1%
7 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

ЛЛ
4:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:3
ЛЛ
2:0
ЛЛ
6:0
ЛЛ
2:0
П
0:0
П
0:1
П
2:1
П
1:0
П
3:1
КК
1:0
КК
0:0
П
1:0
С
2:1
С
1:2
С
2:3
С
2:3

Голы

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.44
0.56

Среднее время на гол

62
162

Всего голов

31
17

Голов в среднем за матч

1.72
0.94

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

52
95

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 2 0.29
Нуньес Унай 1 0.14
Дувикас Анастасиос 1 0.14
Мингеса Оскар 1 0.14
Сведберг Виллиот 1 0.14
Аспас Яго 0 0
Санчес Мануэль 0 0
Де ла Торре Лука 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кике Гарсия 2 0.29
Риоха Луис 1 0.14
Дуарте Рубен 1 0.14
Омородион Сэмюэль 1 0.14
Гуриди Хон 0 0
Хави Лопеc 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де ла Торре Лука 2 1
Аспас Яго 3 0
Нуньес Унай 2 0
Тапия Ренато 1 0
Санчес Мануэль 1 0
Перес Карлес 1 0
Пейнадо Франсиско 1 0
Рафаэль Бенитес 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Луис 3 0
Дуарте Рубен 2 0
Горосабел Андони 2 0
Абкар Абделькабир 2 0
Хави Лопеc 1 0
Риоха Луис 1 0
Хаджи Янис 1 0
Кике Гарсия 1 0
Седлар Александр 1 0
Гуриди Хон 1 0
Бенавидес Карлос 1 0
Гевара Андер 1 0
Алькаин Чебер 1 0
Сола Алекс 1 0
Марин Рафа 1 0

Результаты матчей

Сельта
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Алавес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Сельта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Алавес
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

4
5
Сельта
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Алавес
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
2
50%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
2
40%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
40%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

12
9
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
5
42%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Барселона - Сельта 3:2 Сельта - Мальорка 0:1 Альмерия - Сельта 2:3 Сельта - Реал Мадрид 0:1
Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Осасуна 0:2 Компостела - Сельта 0:3 Вольфсбург - Сельта 0:1 Сельта - Лион 1:0 Бенфика - Сельта 2:0 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Сельта - Барселона 2:1 Кадис - Сельта 1:0 Сельта - Жирона 1:1 Атлетик Б - Сельта 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Хетафе - Сельта 1:0 Вильярреал - Сельта 3:1 Сельта - Эльче 1:0 Реал Мадрид - Сельта 2:0
Алавес
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Алавес - Атлетик Б 0:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алавес - Валенсия 1:0 Хетафе - Алавес 1:0
Алавес - Севилья 4:3 Кадис - Алавес 1:0 Бургос - Алавес 2:1 Осасуна - Алавес 2:3 Валенсия - Алавес 2:0 Алавес - Тенерифе 1:0 Расинг - Алавес 1:2 Леванте - Алавес 0:1 Алавес - Леванте 0:0 Алавес - Эйбар 2:0 Эйбар - Алавес 1:1 Лас-Пальмас - Алавес 0:0 Алавес - Малага 2:1 Альбасете - Алавес 1:1 Алавес - Гранада 1:1 Леванте - Алавес 2:0

Результаты матчей

Сельта
Алавес

Точный счет

0:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Сельта
Алавес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
2
5
1.5
1
6
1
6
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 18 - 8 19
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 13 - 6 18
3.
Барселона
 Заявка 7 5 2 0 18 - 8 17
4.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
5.
Атлетико М
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 3 3 1 13 - 10 12
7.
Райо Вальекано
 Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
8.
Валенсия
 Заявка 7 3 1 3 9 - 7 10
9.
Кадис
 Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
10.
Бетис
 Заявка 7 2 3 2 7 - 12 9
11.
Хетафе
 Заявка 7 2 2 3 10 - 13 8
12.
Севилья
 Заявка 6 2 1 3 11 - 9 7
13.
Вильярреал
 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
14.
Осасуна
 Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
15.
Алавес
 Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
16.
Мальорка
 Заявка 7 1 3 3 9 - 12 6
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 1 2 4 2 - 6 5
18.
Сельта
 Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19.
Гранада
 Заявка 7 1 1 5 10 - 18 4
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 2 5 8 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Жирона
 Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
3.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
4.
Кадис
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 2 2 0 11 - 8 8
6.
Хетафе
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
8.
Атлетико М
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
9.
Алавес
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
10.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
11.
Валенсия
 Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
12.
Бетис
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
14.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 8 4
15.
Гранада
 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
16.
Вильярреал
 Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
17.
Мальорка
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18.
Сельта
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
19.
Осасуна
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
20.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
2.
Реал Мадрид
 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
3.
Барселона
 Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
4.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
5.
Атлетико М
 Заявка 4 2 1 1 9 - 3 7
6.
Райо Вальекано
 Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
7.
Осасуна
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
8.
Сельта
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Валенсия
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Вильярреал
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Мальорка
 Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
13.
Бетис
 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
14.
Севилья
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Альмерия
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
16.
Кадис
 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
17.
Алавес
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
18.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 6 - 11 1
19.
Гранада
 Заявка 3 0 0 3 4 - 9 0
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 0 4 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 5 (1)
Атлетико М Мората Альваро 5
Атлетик Б Уильямс Иньяки 4 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетик Б Сансет Ойян 2 1
Осасуна Авила Эсекьель 2 1
Мальорка Родригес Даниэль I 4
Хетафе Дьене Даконам 4
Гранада Гумбау Херард 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Риоха Луис получил желтую карточку от судьи
  • 95'
    Контроль мяча: Сельта: 46%, Алавес: 54%.
  • 95'
    Бланко Антонио пробует нанести удар издали, но Иван Вильяр держит все под контролем
  • 94'
    Гевара Андер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 94'
    Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Мингеса Оскар ослабляет давление, выбив мяч.
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    • До матча
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    Прогнозы 124
    Сельта 89.5% (111)
    X 6.5% (8)
    Алавес 4% (5)
    0
    выиграет Сельта, со счетом 3:0
    вот так!
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сельта 1:1 Алавес

    Исход игры
    Сельта
    89.5% (111)
    Ничья
    6.5% (8)
    Алавес
    4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.15% (54)
    Меньше
    53.85% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    47.86% (56)
    Нет
    52.14% (61)
    Популярный счёт
    2:1 Сельта
    39.5% (49)
    1:0 Сельта
    33.9% (42)
    2:0 Сельта
    10.5% (13)
    1:1 Ничья
    3.2% (4)
    0:1 Алавес
    2.4% (3)
    3:0 Сельта
    1.6% (2)
    1:2 Алавес
    1.6% (2)
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