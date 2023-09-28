Тур: 7. Стадион: Балаидос. Зрители: 16852 Главный судья: Сото Сесар
0'
15' Желтая карточкаДе ла Торре Лука
1:0
35' Гол в свои воротаМарин Рафа
52' Желтая карточкаАспас Яго
52' Желтая карточкаПейнадо Франсиско
68' Вторая желтая карточкаДе ла Торре Лука
69' Желтая карточкаРафаэль Бенитес
1:1
73' ГолОмородион Сэмюэль
76' Желтая карточкаПерес Карлес
78' Желтая карточкаХави Лопеc
90' Желтая карточкаМарин Рафа
90' Желтая карточкаРиоха Луис
90'+5
Ход матча
15'
35'
1:0
52'
68'
69'
73'
1:1
76'
78'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 9
-
2 Угловые 8
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
390 Количество передач 443
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Вильяр
Иван
15
Айду
Джозеф
10
Аспас
Яго
16
Марин
Рафа
27
Хави
Лопеc
10
Хаджи
Янис
18
Гуриди
Хон
- Основной состав
-
13 Вильяр ИванВратарь
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Сотело ХьюгоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бенитес Рафаэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Марин РафаЗащитник
- Защитник
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
-
10 Хаджи ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Гуриди ХонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Овоно ХесусВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Мараш НиколаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Кике ГарсияНападающий
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сельта
Алавес
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
18 матчей
55.6%
11.1%
33.3%
10 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
38.9%
50%
11.1%
7 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.44
0.56
Среднее время на гол
62
162
Всего голов
31
17
Голов в среднем за матч
1.72
0.94
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
52
95
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Йорген
|2
|0.29
|Нуньес Унай
|1
|0.14
|Дувикас Анастасиос
|1
|0.14
|Мингеса Оскар
|1
|0.14
|Сведберг Виллиот
|1
|0.14
|Аспас Яго
|0
|0
|Санчес Мануэль
|0
|0
|Де ла Торре Лука
|0
|0
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кике Гарсия
|2
|0.29
|Риоха Луис
|1
|0.14
|Дуарте Рубен
|1
|0.14
|Омородион Сэмюэль
|1
|0.14
|Гуриди Хон
|0
|0
|Хави Лопеc
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де ла Торре Лука
|2
|1
|Аспас Яго
|3
|0
|Нуньес Унай
|2
|0
|Тапия Ренато
|1
|0
|Санчес Мануэль
|1
|0
|Перес Карлес
|1
|0
|Пейнадо Франсиско
|1
|0
|Рафаэль Бенитес
|1
|0
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Луис
|3
|0
|Дуарте Рубен
|2
|0
|Горосабел Андони
|2
|0
|Абкар Абделькабир
|2
|0
|Хави Лопеc
|1
|0
|Риоха Луис
|1
|0
|Хаджи Янис
|1
|0
|Кике Гарсия
|1
|0
|Седлар Александр
|1
|0
|Гуриди Хон
|1
|0
|Бенавидес Карлос
|1
|0
|Гевара Андер
|1
|0
|Алькаин Чебер
|1
|0
|Сола Алекс
|1
|0
|Марин Рафа
|1
|0
Результаты матчей
Сельта
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Алавес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Сельта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Алавес
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
4
5
Сельта
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Алавес
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
4
7
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
2
50%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
2
40%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
40%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
12
9
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
5
42%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Барселона - Сельта 3:2 Сельта - Мальорка 0:1 Альмерия - Сельта 2:3 Сельта - Реал Мадрид 0:1
Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Осасуна 0:2 Компостела - Сельта 0:3 Вольфсбург - Сельта 0:1 Сельта - Лион 1:0 Бенфика - Сельта 2:0 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Сельта - Барселона 2:1 Кадис - Сельта 1:0 Сельта - Жирона 1:1 Атлетик Б - Сельта 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Хетафе - Сельта 1:0 Вильярреал - Сельта 3:1 Сельта - Эльче 1:0 Реал Мадрид - Сельта 2:0
Алавес
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Алавес - Атлетик Б 0:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алавес - Валенсия 1:0 Хетафе - Алавес 1:0
Алавес - Севилья 4:3 Кадис - Алавес 1:0 Бургос - Алавес 2:1 Осасуна - Алавес 2:3 Валенсия - Алавес 2:0 Алавес - Тенерифе 1:0 Расинг - Алавес 1:2 Леванте - Алавес 0:1 Алавес - Леванте 0:0 Алавес - Эйбар 2:0 Эйбар - Алавес 1:1 Лас-Пальмас - Алавес 0:0 Алавес - Малага 2:1 Альбасете - Алавес 1:1 Алавес - Гранада 1:1 Леванте - Алавес 2:0
Результаты матчей
Сельта
Алавес
Точный счет
0:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Сельта
Алавес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
25
16
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 8
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 6
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 8
|17
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 9
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 12
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 9
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 12
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 6
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 18
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|8 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 8
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|8.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|12.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 8
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|6 - 11
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 5
|0
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|5 (3)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|5 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5
|Атлетик Б
|Уильямс Иньяки
|4 (2)
|Реал Сосьедад
|Кубо Такефуса
|4 (1)
|Атлетик Б
|Сансет Ойян
|2 1
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|2 1
|Мальорка
|Родригес Даниэль I
|4
|Хетафе
|Дьене Даконам
|4
|Гранада
|Гумбау Херард
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сельта 1:1 Алавес
Исход игры
Сельта
89.5% (111)
Ничья
6.5% (8)
Алавес
4% (5)
Тотал 2.5
Больше
46.15% (54)
Меньше
53.85% (63)
Обе команды забьют
Да
47.86% (56)
Нет
52.14% (61)
Популярный счёт
2:1 Сельта
39.5% (49)
1:0 Сельта
33.9% (42)
2:0 Сельта
10.5% (13)
1:1 Ничья
3.2% (4)
0:1 Алавес
2.4% (3)
3:0 Сельта
1.6% (2)
1:2 Алавес
1.6% (2)
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