Тур: 7. Стадион: Нуэво Лос Карменес. Зрители: 18936 Главный судья: Victor Garcia
0'
3' Желтая карточкаГумбау Херард
0:1
51' ГолДиао Ассане
1:1
67' ГолБое Лукас
74' Желтая карточкаМикель Игнаси
88' Желтая карточкаРуибаль Айтор
90'+8
Ход матча
51'
0:1
67'
1:1
74'
81'
88'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 3
-
5 Угловые 7
-
2 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
237 Количество передач 441
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Нева
Карлос
11
Узуни
Мюрто
28
Риад
Чади
20
Абнер
38
Диао
Ассане
22
Иско
Аларкон
10
Перес
Айосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Узуни МюртоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Виктор ДиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Руис СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Вайссман ШонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Риад ЧадиЗащитник
-
20 АбнерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Диао АссанеПолузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Перес АйосеНападающий
- Запасные игроки
-
13 Силва РуиВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Круз ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гранада
Бетис
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
44.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед
21 матч
33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
9.5%
38.1%
52.4%
2 победы 8 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.55
1.2
Среднее время на гол
58
75
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.9
1.27
Среднее время на гол
47
70
Всего голов
36
26
Голов в среднем за матч
1.71
1.24
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
52
72
Бомбардиры внутри турнира
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бое Лукас
|3
|0.43
|Сарагоса Брайан
|2
|0.29
|Узуни Мюрто
|2 (1)
|0.29
|Рубио Мигель
|1
|0.14
|Омородион Сэмюэль
|1
|0.14
|Вильяр Гонсало
|0
|0
|Кальехон Хосе
|0
|0
|Микель Игнаси
|0
|0
|Дьедиу Фамара
|0
|0
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|Гумбау Херард
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан Жозе
|3
|0.43
|Перес Айосе
|1
|0.14
|Иско Аларкон
|1
|0.14
|Гидо Родригес
|1
|0.14
|Диао Ассане
|1
|0.14
|Сабали Юссуф
|0
|0
|Руибаль Айтор
|0
|0
|Энрике Луис IX
|0
|0
Карточки
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|4
|0
|Микель Игнаси
|2
|0
|Мелендо Оскар
|2
|0
|Руис Серхио
|2
|0
|Санчес Рикард
|2
|0
|Пуэртас Антонио
|0
|1
|Альваро Фернандес
|1
|0
|Бое Лукас
|1
|0
|Виктор Диас
|1
|0
|Вильяр Гонсало
|1
|0
|Узуни Мюрто
|1
|0
|Торренте Рауль
|1
|0
|Сарагоса Брайан
|1
|0
|Пако Лопес
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гидо Родригес
|4
|0
|Иско Аларкон
|2
|0
|Руибаль Айтор
|2
|0
|Миранда Хуан
|2
|0
|Бартра Марк
|1
|0
|Иглесиас Борха
|1
|0
|Рока Марк
|1
|0
|Луис Фелипе
|1
|0
|Абнер
|1
|0
Результаты матчей
Гранада
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Бетис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
3
Гранада
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Бетис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
0
2
Гранада
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Бетис
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
1
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
6
5
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
17%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
3
33%
3
27%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
4
36%
61-75
3
33%
2
18%
76-90
Забито
4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Пропущено
9
1
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
1
100%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
10
7
1 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
10%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
3
43%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
4
40%
1
14%
76-90
Пропущено
18
12
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
6
33%
4
33%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
4
33%
61-75
5
28%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Гранада
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Гранада - Жирона 2:4 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Гранада - Мальорка 3:2
Гранада - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Гранада 3:1 Альмерия - Гранада 1:0 Гранада - Хетафе 2:1 Гранада - Сеута 2:0 Атлетико Санлукеньо - Гранада 0:1 Гранада - Эль-Эхидо 8:0 Гранада - Сан-Фернандо 3:1 Гранада - Леганес 2:0 Мирандес - Гранада 1:3 Гранада - Луго 2:0 Алавес - Гранада 1:1 Гранада - Эйбар 1:1 Расинг - Гранада 1:0 Гранада - Лас-Пальмас 2:1 Сарагоса - Гранада 1:0
Бетис
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Бетис - Кадис 1:1 Рейнджерс - Бетис 1:0 Барселона - Бетис 5:0 Бетис - Райо Вальекано 1:0
Атлетик Б - Бетис 4:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Вильярреал - Бетис 1:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Бетис 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Мидлсбро - Бетис 0:1 Бетис - Монако 1:3 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Бетис - Валенсия 1:1 Жирона - Бетис 1:2 Бетис - Хетафе 0:1 Севилья - Бетис 0:0 Бетис - Райо Вальекано 3:1 Атлетик Б - Бетис 0:1 Барселона - Бетис 4:0
Результаты матчей
Гранада
Бетис
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Гранада
Бетис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
34
25
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 8
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 6
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 8
|17
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 9
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 12
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 9
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 12
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 6
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 18
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|8 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 8
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|8.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|12.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 8
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|6 - 11
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5 (3)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|5 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5
|Атлетик Б
|Уильямс Иньяки
|4 (2)
|Реал Сосьедад
|Кубо Такефуса
|4 (1)
|Атлетик Б
|Сансет Ойян
|2 1
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|2 1
|Мальорка
|Родригес Даниэль I
|4
|Хетафе
|Дьене Даконам
|4
|Гранада
|Гумбау Херард
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гранада 1:1 Бетис
Исход игры
Гранада
11.7% (14)
Ничья
24.2% (29)
Бетис
64.2% (77)
Тотал 2.5
Больше
52.14% (61)
Меньше
47.86% (56)
Обе команды забьют
Да
72.65% (85)
Нет
27.35% (32)
Популярный счёт
1:2 Бетис
40% (48)
1:1 Ничья
20% (24)
0:1 Бетис
19.2% (23)
2:1 Гранада
4.2% (5)
1:0 Гранада
3.3% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
2:3 Бетис
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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