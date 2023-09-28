  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 18936 Главный судья: Victor Garcia
Гранада
1:1
Конец матча
Бетис
0'
3' Желтая карточка
Гумбау Херард
0:1
51' Гол
Диао Ассане
1:1
67' Гол
Бое Лукас
74' Желтая карточка
Микель Игнаси
88' Желтая карточка
Руибаль Айтор
90'+8

Ход матча

3'
Гумбау Херард
 
38'
Сарагоса Брайан
Узуни Мюрто
 
51'
0:1
Диао Ассане
(Перес Айосе)
58'
 
Родри Родриго
Эззалзули Абде
62'
Кальехон Хосе
Мелендо Оскар
 
63'
Руис Серхио
Вильяр Гонсало
 
67'
Бое Лукас
(Сарагоса Брайан)
1:1
73'
 
Карвалью Вилльям
Гуардадо Андрес
73'
 
Иглесиас Борха
Перес Айосе
73'
Вайссман Шон
Гумбау Херард
 
73'
Петрович Ньегош
Пуэртас Антонио
 
74'
Микель Игнаси
 
81'
 
Рока Марк
Иско Аларкон
81'
 
Круз Хуан
Диао Ассане
88'
 
Руибаль Айтор

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 7
  • 2 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 237 Количество передач 441
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Гранада 11.7% (14)
X 24.2% (29)
Бетис 64.2% (77)
0
выиграет Гранада, со счетом 1:0
вот так!
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Феррейра
Андре
12
Санчес
Рикард
14
Микель
Игнаси
28
Торренте
Рауль
15
Нева
Карлос
21
Мелендо
Оскар
23
Гумбау
Херард
24
Вильяр
Гонсало
10
Пуэртас
Антонио
11
Узуни
Мюрто
7
Бое
Лукас
1
Браво
Клаудио
24
Руибаль
Айтор
6
Песселья
Херман
28
Риад
Чади
20
Абнер
5
Гидо
Родригес
18
Гуардадо
Андрес
38
Диао
Ассане
22
Иско
Аларкон
7
Эззалзули
Абде
10
Перес
Айосе
Гранада
4-4-2
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Гранада
Бетис

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
44.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед

21 матч

33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

9.5%
38.1%
52.4%
2 победы 8 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:0
ТМС
3:2
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:0
П
4:1
П
2:2
П
2:0
П
1:1
ТМК
1:2
П
1:0
П
0:0
П
1:5
П
1:2
П
1:2
П
0:1
С
3:0
КК
2:2
С
4:1

Голы

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.55
1.2

Среднее время на гол

58
75

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.9
1.27

Среднее время на гол

47
70

Всего голов

36
26

Голов в среднем за матч

1.71
1.24

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

52
72

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бое Лукас 3 0.43
Сарагоса Брайан 2 0.29
Узуни Мюрто 2 (1) 0.29
Рубио Мигель 1 0.14
Омородион Сэмюэль 1 0.14
Вильяр Гонсало 0 0
Кальехон Хосе 0 0
Микель Игнаси 0 0
Дьедиу Фамара 0 0
Пуэртас Антонио 0 0
Гумбау Херард 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 3 0.43
Перес Айосе 1 0.14
Иско Аларкон 1 0.14
Гидо Родригес 1 0.14
Диао Ассане 1 0.14
Сабали Юссуф 0 0
Руибаль Айтор 0 0
Энрике Луис IX 0 0

Карточки

Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 4 0
Микель Игнаси 2 0
Мелендо Оскар 2 0
Руис Серхио 2 0
Санчес Рикард 2 0
Пуэртас Антонио 0 1
Альваро Фернандес 1 0
Бое Лукас 1 0
Виктор Диас 1 0
Вильяр Гонсало 1 0
Узуни Мюрто 1 0
Торренте Рауль 1 0
Сарагоса Брайан 1 0
Пако Лопес 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 4 0
Иско Аларкон 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Миранда Хуан 2 0
Бартра Марк 1 0
Иглесиас Борха 1 0
Рока Марк 1 0
Луис Фелипе 1 0
Абнер 1 0

Результаты матчей

Гранада
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Бетис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
3
Гранада
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Бетис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

0
2
Гранада
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Бетис
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
17%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
3
33%
3
27%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
4
36%
61-75
3
33%
2
18%
76-90

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

9
1
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
1
100%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

10
7
1 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
10%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
3
43%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
4
40%
1
14%
76-90

Пропущено

18
12
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
6
33%
4
33%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
4
33%
61-75
5
28%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Гранада
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Гранада - Жирона 2:4 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Гранада - Мальорка 3:2
Гранада - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Гранада 3:1 Альмерия - Гранада 1:0 Гранада - Хетафе 2:1 Гранада - Сеута 2:0 Атлетико Санлукеньо - Гранада 0:1 Гранада - Эль-Эхидо 8:0 Гранада - Сан-Фернандо 3:1 Гранада - Леганес 2:0 Мирандес - Гранада 1:3 Гранада - Луго 2:0 Алавес - Гранада 1:1 Гранада - Эйбар 1:1 Расинг - Гранада 1:0 Гранада - Лас-Пальмас 2:1 Сарагоса - Гранада 1:0
Бетис
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Бетис - Кадис 1:1 Рейнджерс - Бетис 1:0 Барселона - Бетис 5:0 Бетис - Райо Вальекано 1:0
Атлетик Б - Бетис 4:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Вильярреал - Бетис 1:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Бетис 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Мидлсбро - Бетис 0:1 Бетис - Монако 1:3 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Бетис - Валенсия 1:1 Жирона - Бетис 1:2 Бетис - Хетафе 0:1 Севилья - Бетис 0:0 Бетис - Райо Вальекано 3:1 Атлетик Б - Бетис 0:1 Барселона - Бетис 4:0

Результаты матчей

Гранада
Бетис

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Гранада
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
2
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
2
5
2
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 18 - 8 19
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 13 - 6 18
3.
Барселона
 Заявка 7 5 2 0 18 - 8 17
4.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
5.
Атлетико М
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 3 3 1 13 - 10 12
7.
Райо Вальекано
 Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
8.
Валенсия
 Заявка 7 3 1 3 9 - 7 10
9.
Кадис
 Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
10.
Бетис
 Заявка 7 2 3 2 7 - 12 9
11.
Хетафе
 Заявка 7 2 2 3 10 - 13 8
12.
Севилья
 Заявка 6 2 1 3 11 - 9 7
13.
Вильярреал
 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
14.
Осасуна
 Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
15.
Алавес
 Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
16.
Мальорка
 Заявка 7 1 3 3 9 - 12 6
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 1 2 4 2 - 6 5
18.
Сельта
 Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19.
Гранада
 Заявка 7 1 1 5 10 - 18 4
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 2 5 8 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Жирона
 Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
3.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
4.
Кадис
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 2 2 0 11 - 8 8
6.
Хетафе
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
8.
Атлетико М
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
9.
Алавес
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
10.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
11.
Валенсия
 Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
12.
Бетис
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
14.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 8 4
15.
Гранада
 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
16.
Вильярреал
 Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
17.
Мальорка
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18.
Сельта
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
19.
Осасуна
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
20.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
2.
Реал Мадрид
 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
3.
Барселона
 Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
4.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
5.
Атлетико М
 Заявка 4 2 1 1 9 - 3 7
6.
Райо Вальекано
 Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
7.
Осасуна
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
8.
Сельта
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Валенсия
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Вильярреал
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Мальорка
 Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
13.
Бетис
 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
14.
Севилья
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Альмерия
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
16.
Кадис
 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
17.
Алавес
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
18.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 6 - 11 1
19.
Гранада
 Заявка 3 0 0 3 4 - 9 0
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 0 4 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 5 (1)
Атлетико М Мората Альваро 5
Атлетик Б Уильямс Иньяки 4 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетик Б Сансет Ойян 2 1
Осасуна Авила Эсекьель 2 1
Мальорка Родригес Даниэль I 4
Хетафе Дьене Даконам 4
Гранада Гумбау Херард 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Гранада: 39%, Бетис: 61%.
  • 98'
    Иглесиас Борха из команды Бетис заходит слишком далеко, он валит Микель Игнаси.
  • 98'
    Бетис пытается что-то создать.
  • 97'
    Браво Клаудио из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Гранада пытается что-то создать.
  • 97'
    Абнер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 97'
    Гранада пытается что-то создать.
  • 97'
    Удар от ворот произведет Гранада
  • 96'
    Иглесиас Борха оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 96'
    Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 96'
    Бетис начинает контратаку
  • 96'
    Рикар Санчес из команды Гранада своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 95'
    Гранада пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 95'
      Песселья Херман из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 95'
      Гранада идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 95'
      Гранада пытается что-то создать.
    • 95'
      Гранада контролирует мяч.
    • 95'
      Контроль мяча: Гранада: 39%, Бетис: 61%.
    • 95'
      Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
    • 94'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 94'
      Рикар Санчес из команды Гранада перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 94'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 94'
      Торренте Рауль успешно блокирует удар.
    • Первый тайм
    • 49'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: Гранада: 36%, Бетис: 64%.
    • 49'
      Удар от ворот произведет Гранада
    • 49'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 48'
      Бетис контролирует мяч.
    • 48'
      Вильяр Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Бетис контролирует мяч.
    • 48'
      Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 47'
      Иско Аларкон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Пуэртас Антонио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 47'
      Бое Лукас наказан за толчок Руибаль Айтор
    • 46'
      Удар от ворот произведет Гранада
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 46'
      Песселья Херман из команды Бетис наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 45'
      Контроль мяча: Гранада: 36%, Бетис: 64%.
    • 45'
      Гидо Родригес из команды Бетис подал угловой слева.
    • 45'
      Микель Игнаси успешно блокирует удар.
    • 45'
      Эззалзули Абде нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 45'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 45'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 45'
      Торренте Рауль из команды Гранада перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 44'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 44'
      Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Нева Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Гумбау Херард наказан за толчок Гидо Родригес
    • 43'
      Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Удар от ворот произведет Гранада
    • 42'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 41'
      Судья сигнализирует, что Торренте Рауль из команды Гранада поставил подножку. Пострадал Перес Айосе
    • 41'
      Бетис контролирует мяч.
    • 40'
      Микель Игнаси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Бетис
    • 40'
      Контроль мяча: Гранада: 36%, Бетис: 64%.
    • 40'
      Диао Ассане выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Гранада пытается что-то создать.
    • 39'
      Гранада контролирует мяч.
    • 39'
      Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      Матч возобновлен
    • 38'
      Узуни Мюрто получил травму и заменен. Сарагоса Брайан выходит на поле.
    • 38'
      Узуни Мюрто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 38'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 37'
      Микель Игнаси из команды Гранада перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 37'
      Нева Карлос из команды Гранада перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 37'
      Бетис контролирует мяч.
    • 36'
      Судья сигнализирует, что Перес Айосе из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Микель Игнаси
    • 35'
      Контроль мяча: Гранада: 36%, Бетис: 64%.
    • 35'
      Вильяр Гонсало наказан за толчок Абнер
    • 34'
      Удар от ворот произведет Бетис
    • 34'
      Пуэртас Антонио из команды Гранада не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 34'
      Песселья Херман из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Гранада пытается что-то создать.
    • 34'
      Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Гранада пытается что-то создать.
    • 34'
      Вильяр Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Диао Ассане выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Гранада контролирует мяч.
    • 33'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 32'
      Бетис контролирует мяч.
    • 31'
      Риад Чади выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Гранада пытается что-то создать.
    • 31'
      Гумбау Херард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 31'
      Матч возобновлен
    • 31'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 30'
      Перес Айосе из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Бое Лукас пострадал.
    • 30'
      Гуардадо Андрес из команды Бетис подал угловой слева.
    • 30'
      Контроль мяча: Гранада: 40%, Бетис: 60%.
    • 30'
      Торренте Рауль из команды Гранада перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 28'
      Бетис контролирует мяч.
    • 28'
      Гранада пытается что-то создать.
    • 28'
      Гранада начинает контратаку
    • 28'
      Торренте Рауль из команды Гранада перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Гуардадо Андрес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 27'
      Рикар Санчес из команды Гранада перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 26'
      Пуэртас Антонио из команды Гранада в офсайде
    • 26'
      Гранада идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 26'
      Гранада пытается что-то создать.
    • 26'
      Гранада контролирует мяч.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Бетис
    • 26'
      Матч возобновлен
    • 25'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 25'
      Контроль мяча: Гранада: 36%, Бетис: 64%.
    • 25'
      Гумбау Херард не смог попасть в створ ударом издали
    • 25'
      Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Гранада пытается что-то создать.
    • 24'
      Гранада контролирует мяч.
    • 24'
      Микель Игнаси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 23'
      Риад Чади из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Гумбау Херард навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 23'
      Руибаль Айтор ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Гранада пытается что-то создать.
    • 23'
      Пуэртас Антонио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Бетис
    • 22'
      Оооо... вот это был удар! Узуни Мюрто должен был забить с этой позиции.
    • 22'
      Узуни Мюрто оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 22'
      Гранада идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      Гранада пытается что-то создать.
    • 22'
      Гумбау Херард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Абнер из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Вильяр Гонсало навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 21'
      Пуэртас Антонио пробует нанести удар издали, но Клаудио Браво держит все под контролем
    • 21'
      Гранада пытается что-то создать.
    • 20'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Гранада: 37%, Бетис: 63%.
    • 20'
      Узуни Мюрто нанес удар головой, но Клаудио Браво спокойно отбил мяч.
    • 20'
      Мелендо Оскар из команды Гранада своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 20'
      Гранада пытается что-то создать.
    • 19'
      Гуардадо Андрес из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Пуэртас Антонио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 19'
      Песселья Херман ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Бое Лукас нанес удар в каркас ворот!
    • 19'
      Гранада идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Гранада пытается что-то создать.
    • 18'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 18'
      Микель Игнаси нанес удар головой, но Клаудио Браво спокойно отбил мяч.
    • 17'
      Вильяр Гонсало из команды Гранада своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 17'
      Матч возобновлен
    • 16'
      Пуэртас Антонио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 16'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 16'
      Судья сигнализирует, что Руибаль Айтор из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Пуэртас Антонио
    • 16'
      Вильяр Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 16'
      Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Бетис контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Гранада: 39%, Бетис: 61%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Гранада
    • 14'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 14'
      Диао Ассане из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 13'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 13'
      Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Рикар Санчес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Бетис контролирует мяч.
    • 13'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 13'
      Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Нева Карлос ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Бетис контролирует мяч.
    • 12'
      Судья сигнализирует, что Мелендо Оскар из команды Гранада поставил подножку. Пострадал Эззалзули Абде
    • 12'
      Удар от ворот произведет Бетис
    • 12'
      Пуэртас Антонио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 12'
      Нева Карлос из команды Гранада своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 11'
      Гранада идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      Гранада пытается что-то создать.
    • 10'
      Гранада контролирует мяч.
    • 10'
      Микель Игнаси из команды Гранада перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Контроль мяча: Гранада: 43%, Бетис: 57%.
    • 10'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 10'
      Иско Аларкон из команды Бетис разыграл угловой с правого угла.
    • 10'
      Нева Карлос ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 9'
      Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Бое Лукас из команды Гранада заходит слишком далеко, он валит Гидо Родригес.
    • 8'
      Феррейра Андре взял и забрал мяч на выходе
    • 8'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 7'
      Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Диао Ассане нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 6'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 6'
      Бетис контролирует мяч.
    • 5'
      Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Гранада: 69%, Бетис: 31%.
    • 5'
      Бетис контролирует мяч.
    • 5'
      Вильяр Гонсало из команды Гранада перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Иско Аларкон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 4'
      Торренте Рауль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Гумбау Херард получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Судья сигнализирует, что Гумбау Херард из команды Гранада поставил подножку. Пострадал Диао Ассане
    • 3'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 3'
      Гранада контролирует мяч.
    • 3'
      Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Гуардадо Андрес из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Гумбау Херард навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 2'
      Песселья Херман из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Гранада пытается что-то создать.
    • 1'
      Руибаль Айтор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Гранада пытается что-то создать.
    • 1'
      Гранада контролирует мяч.
    • 1'
      Песселья Херман из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Гранада пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Бетис начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Гранада 11.7% (14)
    X 24.2% (29)
    Бетис 64.2% (77)
    0
    выиграет Гранада, со счетом 1:0
    вот так!
    martik #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Гранада 1:1 Бетис онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гранада 1:1 Бетис

    Исход игры
    Гранада
    11.7% (14)
    Ничья
    24.2% (29)
    Бетис
    64.2% (77)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.14% (61)
    Меньше
    47.86% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    72.65% (85)
    Нет
    27.35% (32)
    Популярный счёт
    1:2 Бетис
    40% (48)
    1:1 Ничья
    20% (24)
    0:1 Бетис
    19.2% (23)
    2:1 Гранада
    4.2% (5)
    1:0 Гранада
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    2:3 Бетис
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
    2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     