Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Рикар Санчес пробует нанести удар издали, но Клаудио Браво держит все под контролем

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Удар от ворот произведет Гранада

48' Вильяр Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Иско Аларкон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Пуэртас Антонио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Удар от ворот произведет Гранада

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Нева Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Гранада

40' Микель Игнаси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Удар от ворот произведет Бетис

40' Диао Ассане выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Матч возобновлен

38' Узуни Мюрто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Удар от ворот произведет Бетис

34' Пуэртас Антонио из команды Гранада не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

34' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Вильяр Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Диао Ассане выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Риад Чади выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Гумбау Херард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Гуардадо Андрес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Рикар Санчес из команды Гранада перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

26' Гранада идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Удар от ворот произведет Бетис

26' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Гумбау Херард не смог попасть в створ ударом издали

25' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Микель Игнаси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Гумбау Херард навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Пуэртас Антонио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Удар от ворот произведет Бетис

22' Оооо... вот это был удар! Узуни Мюрто должен был забить с этой позиции.

22' Узуни Мюрто оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Гранада идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Гумбау Херард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Абнер из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

21' Вильяр Гонсало навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Пуэртас Антонио пробует нанести удар издали, но Клаудио Браво держит все под контролем

20' Узуни Мюрто нанес удар головой, но Клаудио Браво спокойно отбил мяч.

20' Мелендо Оскар из команды Гранада своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Пуэртас Антонио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' ШТАНГА! Так было близко к голу - Бое Лукас нанес удар в каркас ворот!

19' Гранада идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Микель Игнаси нанес удар головой, но Клаудио Браво спокойно отбил мяч.

17' Вильяр Гонсало из команды Гранада своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Матч возобновлен

16' Пуэртас Антонио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Вильяр Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Гранада

14' Диао Ассане из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Рикар Санчес ослабляет давление, выбив мяч.

13' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Бетис

12' Пуэртас Антонио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Нева Карлос из команды Гранада своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Гранада идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Феррейра Андре взял и забрал мяч на выходе

7' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Иско Аларкон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Гумбау Херард получил желтую карточку от судьи

3' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Гумбау Херард навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Руибаль Айтор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Бетис начинает с центра поля