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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Орсато Даниэле
Дженоа
 
Позже
Рома
Прогнозы 50
Дженоа 4% (2)
X 16% (8)
Рома 80% (40)
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Дженоа
Ничья
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Рома

История личных встреч

Дженоа
Рома

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
142.9%
1 победа 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед

24 матча

8.3%
91.7%
0 побед 2 ничьи 22 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 6 ничьих 15 побед

31 матч

16.1%
12.9%
71%
5 побед 4 ничьи 22 победы

Первый тайм

3.2%
51.6%
45.2%
1 победа 16 ничьих 14 побед

Второй тайм

16.1%
35.5%
48.4%
5 побед 11 ничьих 15 побед

История матчей

К
1:0
СA
0:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:3
СA
3:3
СA
1:1
СA
3:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:2
СA
0:1
СA
2:3
СA
2:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
4:0
СA
3:1
СA
2:4
СA
1:0
СA
2:1
СA
4:3
СA
2:1
СA
3:0
СA
3:2
СA
3:0
СA
3:1
СA
3:2
СA
0:1

Голы

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

1.4
0.75

Среднее время на гол

64
120

Всего голов

36
27

Голов в среднем за матч

2.25
1.8

Среднее время на гол

40
50

Всего голов

57
39

Голов в среднем за матч

1.84
1.26

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

48
71

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ретеги Матео 2 0.4
Бани Маттиа 1 0.2
Бираски Давиде 1 0.2
Стротман Кевин 0 0
Френдруп Мортен 0 0
Де Винтер Кони 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Белотти Андреа 2 0.4
Лукаку Ромелу 2 0.4
Дибала Пауло 2 (1) 0.4
Кристанте Бриан 1 0.2
Спинаццола Леонардо 1 0.2
Манчини Джанлука 1 0.2
Саншеш Ренату 1 0.2
Ауа Уссем 1 0.2
Паредес Леандро 0 0
Льоренте Диего 0 0
Кристенсен Расмус 0 0
Бове Эдоардо 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аарон Мартин 1 1
Бадель Милан 2 0
Малиновский Руслан 2 0
Бани Маттиа 2 0
Ретеги Матео 2 0
Де Винтер Кони 2 0
Стротман Кевин 1 0
Торсби Мортен 1 0
Френдруп Мортен 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дибала Пауло 2 0
Паредес Леандро 2 0
Лукаку Ромелу 1 0
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Саншеш Ренату 1 0
Ауа Уссем 1 0
Кристенсен Расмус 1 0

Результаты матчей

Дженоа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Рома
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Дженоа
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Рома
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
8
Дженоа
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Рома
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
10

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Забито

1
9
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
2
22%
1-15
1
100%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
56%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

4
11
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
2
18%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
25%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
3
38%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лечче - Дженоа 1:0 Дженоа - Наполи 2:2 Торино - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 0:1
Дженоа - Фиорентина 1:4 Дженоа - Модена 4:3 Кремонезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Монако 1:0 Дженоа - Венеция 1:4 Дженоа - Бари 4:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Дженоа - Асколи 2:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Читтаделла - Дженоа 0:1 Дженоа - Перуджа 2:0 Комо - Дженоа 2:2 Дженоа - Реджина 1:0 Брешия - Дженоа 0:3 Дженоа - Тернана 1:0 Дженоа - Козенца 4:0
Рома
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Торино - Рома 1:1 Шериф - Рома 1:2 Рома - Эмполи 7:0 Рома - Милан 1:2
Верона - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Рома - Партизани 2:1 Тулуза - Рома 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Рома - Эштрела 4:0 Брага - Рома 1:1 Рома - Специя 2:1 Севилья - Рома 1:1 Фиорентина - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Байер Л - Рома 0:0 Болонья - Рома 0:0 Рома - Байер Л 1:0 Рома - Интер Милан 0:2 Монца - Рома 1:1

Результаты матчей

Дженоа
Рома

Точный счет

1:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
7
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
7
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Дженоа
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 5 5 0 0 14 - 1 15
2.
Милан
 Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
3.
Лечче
 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
4.
Ювентус
 Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
5.
Фиорентина
 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
6.
Аталанта
 Заявка 5 3 0 2 10 - 5 9
7.
Наполи
 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
8.
Фрозиноне
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
9.
Торино
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
10.
Верона
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
11.
Сассуоло
 Заявка 5 2 0 3 9 - 11 6
12.
Болонья
 Заявка 5 1 3 1 3 - 4 6
13.
Рома
 Заявка 5 1 2 2 12 - 7 5
14.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
15.
Лацио
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
16.
Дженоа
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17.
Удинезе
 Заявка 5 0 3 2 1 - 6 3
18.
Салернитана
 Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
19.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 1 - 6 2
20.
Эмполи
 Заявка 5 0 0 5 0 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Лечче
 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
3.
Аталанта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Милан
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Сассуоло
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Фрозиноне
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
7.
Торино
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8.
Монца
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Верона
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Фиорентина
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
12.
Рома
 Заявка 3 1 1 1 10 - 4 4
13.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
14.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
15.
Салернитана
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
16.
Лацио
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
18.
Дженоа
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
19.
Удинезе
 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
20.
Эмполи
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ювентус
 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
3.
Фиорентина
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Милан
 Заявка 3 2 0 1 5 - 6 6
5.
Наполи
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
6.
Торино
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
7.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
8.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
11.
Фрозиноне
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Удинезе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Лечче
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Салернитана
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
18.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
19.
Сассуоло
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 (1)
Милан Жиру Оливье 4 (3)
Ювентус Влахович Душан 4 (1)
Сассуоло Пинамонти Андреа 4
Ювентус Кьеза Федерико 4
Весь список

Топ нарушителей
Монца Кальдирола Лука 1 2
Удинезе Кабаселе Кристиан 3
Монца Иццо Армандо 3
Милан Эрнандес Тео 3
Лацио Пеллегрини Лука 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Дженоа - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 сентября 2023, осталось 2 дня 11 часов 38 минут.

    Главный судья: Орсато Даниэле

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    • Прогнозы 50
    Дженоа 4% (2)
    X 16% (8)
    Рома 80% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Дженоа
    Ничья
    Рома
    3.90
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    Прогнозы на матч Дженоа - Рома

    Исход игры
    Дженоа
    4.1% (2)
    Ничья
    14.3% (7)
    Рома
    81.6% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.75% (33)
    Меньше
    31.25% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    77.08% (37)
    Нет
    22.92% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    49% (24)
    0:1 Рома
    14.3% (7)
    1:1 Ничья
    10.2% (5)
    0:2 Рома
    6.1% (3)
    1:3 Рома
    6.1% (3)
    2:2 Ничья
    4.1% (2)
    2:1 Дженоа
    4.1% (2)
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