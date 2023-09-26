Тур: 6. Стадион: Луиджи Феррарис. Главный судья: Орсато Даниэле
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
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Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Дженоа
Рома
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
142.9%
1 победа 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед
24 матча
8.3%
91.7%
0 побед 2 ничьи 22 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 6 ничьих 15 побед
31 матч
16.1%
12.9%
71%
5 побед 4 ничьи 22 победы
Первый тайм
3.2%
51.6%
45.2%
1 победа 16 ничьих 14 побед
Второй тайм
16.1%
35.5%
48.4%
5 побед 11 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
1.4
0.75
Среднее время на гол
64
120
Всего голов
36
27
Голов в среднем за матч
2.25
1.8
Среднее время на гол
40
50
Всего голов
57
39
Голов в среднем за матч
1.84
1.26
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
48
71
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ретеги Матео
|2
|0.4
|Бани Маттиа
|1
|0.2
|Бираски Давиде
|1
|0.2
|Стротман Кевин
|0
|0
|Френдруп Мортен
|0
|0
|Де Винтер Кони
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Белотти Андреа
|2
|0.4
|Лукаку Ромелу
|2
|0.4
|Дибала Пауло
|2 (1)
|0.4
|Кристанте Бриан
|1
|0.2
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.2
|Манчини Джанлука
|1
|0.2
|Саншеш Ренату
|1
|0.2
|Ауа Уссем
|1
|0.2
|Паредес Леандро
|0
|0
|Льоренте Диего
|0
|0
|Кристенсен Расмус
|0
|0
|Бове Эдоардо
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аарон Мартин
|1
|1
|Бадель Милан
|2
|0
|Малиновский Руслан
|2
|0
|Бани Маттиа
|2
|0
|Ретеги Матео
|2
|0
|Де Винтер Кони
|2
|0
|Стротман Кевин
|1
|0
|Торсби Мортен
|1
|0
|Френдруп Мортен
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дибала Пауло
|2
|0
|Паредес Леандро
|2
|0
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|Саншеш Ренату
|1
|0
|Ауа Уссем
|1
|0
|Кристенсен Расмус
|1
|0
Результаты матчей
Дженоа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Рома
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Дженоа
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Рома
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
1
8
Дженоа
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Рома
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
10
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Забито
1
9
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
2
22%
1-15
1
100%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
56%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
4
11
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
2
18%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
25%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
3
38%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лечче - Дженоа 1:0 Дженоа - Наполи 2:2 Торино - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 0:1
Дженоа - Фиорентина 1:4 Дженоа - Модена 4:3 Кремонезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Монако 1:0 Дженоа - Венеция 1:4 Дженоа - Бари 4:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Дженоа - Асколи 2:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Читтаделла - Дженоа 0:1 Дженоа - Перуджа 2:0 Комо - Дженоа 2:2 Дженоа - Реджина 1:0 Брешия - Дженоа 0:3 Дженоа - Тернана 1:0 Дженоа - Козенца 4:0
Рома
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Торино - Рома 1:1 Шериф - Рома 1:2 Рома - Эмполи 7:0 Рома - Милан 1:2
Верона - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Рома - Партизани 2:1 Тулуза - Рома 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Рома - Эштрела 4:0 Брага - Рома 1:1 Рома - Специя 2:1 Севилья - Рома 1:1 Фиорентина - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Байер Л - Рома 0:0 Болонья - Рома 0:0 Рома - Байер Л 1:0 Рома - Интер Милан 0:2 Монца - Рома 1:1
Результаты матчей
Дженоа
Рома
Точный счет
1:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
7
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
7
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Дженоа
Рома
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 1
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 7
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|12 - 7
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|1 - 6
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|0 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|10 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|7.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|0
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|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|5 (1)
|Милан
|Жиру Оливье
|4 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|4 (1)
|Сассуоло
|Пинамонти Андреа
|4
|Ювентус
|Кьеза Федерико
|4
|Монца
|Кальдирола Лука
|1 2
|Удинезе
|Кабаселе Кристиан
|3
|Монца
|Иццо Армандо
|3
|Милан
|Эрнандес Тео
|3
|Лацио
|Пеллегрини Лука
|3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Дженоа - Рома
Исход игры
Дженоа
4.1% (2)
Ничья
14.3% (7)
Рома
81.6% (40)
Тотал 2.5
Больше
68.75% (33)
Меньше
31.25% (15)
Обе команды забьют
Да
77.08% (37)
Нет
22.92% (11)
Популярный счёт
1:2 Рома
49% (24)
0:1 Рома
14.3% (7)
1:1 Ничья
10.2% (5)
0:2 Рома
6.1% (3)
1:3 Рома
6.1% (3)
2:2 Ничья
4.1% (2)
2:1 Дженоа
4.1% (2)
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