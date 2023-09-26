Тур: 7. Стадион: Эль-Садар. Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Позже
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Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
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- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Осасуна
Атлетико М
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
18 матчей
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 15 побед
23 матча
17.4%
8.7%
73.9%
4 победы 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
17.4%
34.8%
47.8%
4 победы 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
8.7%
26.1%
65.2%
2 победы 6 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1
0.64
Среднее время на гол
90
141
Всего голов
22
22
Голов в среднем за матч
2
1.83
Среднее время на гол
45
49
Всего голов
34
29
Голов в среднем за матч
1.48
1.26
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
60
71
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|1 (1)
|0.17
|Орос Аймар
|1 (1)
|0.17
|Гарсия Рубен
|1
|0.17
|Гомес Мойсес
|1
|0.17
|Видаль Начо
|1
|0.17
|Авила Эсекьель
|1
|0.17
|Муньос Икер
|1
|0.17
|Аресо Хесус
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мората Альваро
|5
|1
|Гризманн Антуан
|2
|0.4
|Депай Мемфис
|2
|0.4
|Льоренте Маркос
|2
|0.4
|Корреа Анхель
|1
|0.2
|Молина Науэль
|1
|0.2
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Карраско Янник
|0
|0
|Лино Сэмуел
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катена Алехандро
|1
|1
|Авила Эсекьель
|1
|1
|Будимир Анте
|2
|0
|Торро Лукас
|2
|0
|Муньос Икер
|2
|0
|Барха Энрике
|1
|0
|Гарсия Давид III
|1
|0
|Монкайола Хон
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
|Аррасате Ягоба
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрмосо Марио
|3
|0
|Гризманн Антуан
|2
|0
|Ривас Пабло Барриос
|2
|0
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|Савич Стефан
|1
|0
|Мората Альваро
|1
|0
|Ньигес Сауль
|1
|0
|Хименес Хосе
|1
|0
|Льоренте Маркос
|1
|0
|Диего Симеоне
|1
|0
Результаты матчей
Осасуна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Атлетико М
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Осасуна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Атлетико М
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
6
Осасуна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Атлетико М
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
100%
3
43%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
7
13
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
2
15%
1-15
2
29%
2
15%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
2
29%
4
31%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
40%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Осасуна - Севилья 0:0 Хетафе - Осасуна 3:2 Осасуна - Барселона 1:2 Брюгге - Осасуна 2:2
Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Сельта - Осасуна 0:2 Бургос - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:3 Тулуза - Осасуна 2:1 Бордо - Осасуна 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Осасуна - Уэска 1:0 Осасуна - Осасуна-2 6:0 Осасуна - Жирона 2:1 Хетафе - Осасуна 2:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетико М - Осасуна 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1
Атлетико М
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 3:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7
Нумансия - Атлетико М 0:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Атлетико М - Гранада 3:1 Атлетико М - Севилья 1:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Атлетико М - К-Лига Старс 2:3 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол - Атлетико М 3:3 Атлетико М - Осасуна 3:0 Эльче - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1 Вальядолид - Атлетико М 2:5 Атлетико М - Мальорка 3:1 Барселона - Атлетико М 1:0
Результаты матчей
Осасуна
Атлетико М
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
2 раза 100%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:7
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
0
2 раза 67%
7
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:7
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
7
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Осасуна
Атлетико М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
33
32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 7
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 6
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 5
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 9
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 11
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 4
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|19.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|9 - 17
|3
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 8
|8
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|7.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|10.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 8
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 10
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5 (3)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|5 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5
|Реал Сосьедад
|Кубо Такефуса
|4 (1)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|4
|Бетис
|Гидо Родригес
|4
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|4
|Лас-Пальмас
|Мармол Мика
|1 2
|Хетафе
|Митрович Стефан
|3
|Мальорка
|Родригес Даниэль I
|3
Прогнозы на матч Осасуна - Атлетико М
Исход игры
Осасуна
0% (0)
Ничья
5.9% (3)
Атлетико М
94.1% (48)
Тотал 2.5
Больше
63.27% (31)
Меньше
36.73% (18)
Обе команды забьют
Да
63.27% (31)
Нет
36.73% (18)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
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0:2 Атлетико М
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0:3 Атлетико М
3.9% (2)
1:1 Ничья
3.9% (2)
1:3 Атлетико М
3.9% (2)
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