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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Осасуна
 
Позже
Атлетико М
Прогнозы 50
Осасуна 0% (0)
X 6% (3)
Атлетико М 94% (47)
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Лучшие коэффициенты
Осасуна
Ничья
Атлетико М
3.70
3.55
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Атлетико М

История личных встреч

Осасуна
Атлетико М

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 15 побед

23 матча

17.4%
8.7%
73.9%
4 победы 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

17.4%
34.8%
47.8%
4 победы 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

8.7%
26.1%
65.2%
2 победы 6 ничьих 15 побед

История матчей

ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:3
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:3
ЛЛ
0:5
ЛЛ
2:0
П
3:0
П
0:3
П
3:0
П
2:1
П
0:2
П
3:1
П
0:1
П
0:0
П
2:3
П
3:0
П
1:0
П
3:0
П
2:4
П
0:0
ПД
3:1

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1
0.64

Среднее время на гол

90
141

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

2
1.83

Среднее время на гол

45
49

Всего голов

34
29

Голов в среднем за матч

1.48
1.26

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

60
71

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 1 (1) 0.17
Орос Аймар 1 (1) 0.17
Гарсия Рубен 1 0.17
Гомес Мойсес 1 0.17
Видаль Начо 1 0.17
Авила Эсекьель 1 0.17
Муньос Икер 1 0.17
Аресо Хесус 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 5 1
Гризманн Антуан 2 0.4
Депай Мемфис 2 0.4
Льоренте Маркос 2 0.4
Корреа Анхель 1 0.2
Молина Науэль 1 0.2
Ньигес Сауль 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Карраско Янник 0 0
Лино Сэмуел 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 1 1
Авила Эсекьель 1 1
Будимир Анте 2 0
Торро Лукас 2 0
Муньос Икер 2 0
Барха Энрике 1 0
Гарсия Давид III 1 0
Монкайола Хон 1 0
Аресо Хесус 1 0
Аррасате Ягоба 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрмосо Марио 3 0
Гризманн Антуан 2 0
Ривас Пабло Барриос 2 0
Аспиликуэта Сесар 1 0
Савич Стефан 1 0
Мората Альваро 1 0
Ньигес Сауль 1 0
Хименес Хосе 1 0
Льоренте Маркос 1 0
Диего Симеоне 1 0

Результаты матчей

Осасуна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Атлетико М
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Осасуна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Атлетико М
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
6
Осасуна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Атлетико М
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
100%
3
43%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

7
13
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
2
15%
1-15
2
29%
2
15%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
2
29%
4
31%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
40%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Осасуна - Севилья 0:0 Хетафе - Осасуна 3:2 Осасуна - Барселона 1:2 Брюгге - Осасуна 2:2
Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Сельта - Осасуна 0:2 Бургос - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:3 Тулуза - Осасуна 2:1 Бордо - Осасуна 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Осасуна - Уэска 1:0 Осасуна - Осасуна-2 6:0 Осасуна - Жирона 2:1 Хетафе - Осасуна 2:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетико М - Осасуна 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1
Атлетико М
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 3:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7
Нумансия - Атлетико М 0:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Атлетико М - Гранада 3:1 Атлетико М - Севилья 1:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Атлетико М - К-Лига Старс 2:3 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол - Атлетико М 3:3 Атлетико М - Осасуна 3:0 Эльче - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1 Вальядолид - Атлетико М 2:5 Атлетико М - Мальорка 3:1 Барселона - Атлетико М 1:0

Результаты матчей

Осасуна
Атлетико М

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:7
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
0
2 раза 67%
7
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:7
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
7
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2
3
3
1.5
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 6 5 1 0 16 - 6 16
2.
Жирона
 Заявка 6 5 1 0 16 - 7 16
3.
Реал Мадрид
 Заявка 6 5 0 1 11 - 6 15
4.
Атлетик Б
 Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
5.
Атлетико М
 Заявка 5 3 1 1 13 - 5 10
6.
Валенсия
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
7.
Райо Вальекано
 Заявка 6 3 1 2 7 - 9 10
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
9.
Кадис
 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
10.
Бетис
 Заявка 6 2 2 2 6 - 11 8
11.
Осасуна
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Вильярреал
 Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
13.
Хетафе
 Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
14.
Алавес
 Заявка 6 2 0 4 5 - 9 6
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 2 3 2 - 4 5
16.
Мальорка
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
17.
Севилья
 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
18.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
19.
Гранада
 Заявка 6 1 0 5 9 - 17 3
20.
Альмерия
 Заявка 6 0 2 4 7 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Жирона
 Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 2 2 0 11 - 8 8
4.
Кадис
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Хетафе
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Атлетико М
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
7.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
8.
Валенсия
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
9.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
10.
Алавес
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
12.
Бетис
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
13.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 8 4
14.
Севилья
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
15.
Вильярреал
 Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
16.
Гранада
 Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
17.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
18.
Осасуна
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
20.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
2.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Жирона
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Барселона
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
5.
Райо Вальекано
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
6.
Осасуна
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7.
Атлетико М
 Заявка 3 1 1 1 7 - 3 4
8.
Валенсия
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Сельта
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
10.
Вильярреал
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Мальорка
 Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
12.
Бетис
 Заявка 3 1 0 2 4 - 10 3
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Севилья
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Альмерия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Кадис
 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0
18.
Алавес
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
19.
Гранада
 Заявка 3 0 0 3 4 - 9 0
20.
Хетафе
 Заявка 3 0 0 3 4 - 9 0
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 5 (1)
Атлетико М Мората Альваро 5
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 4 (1)
Вильярреал Сорлот Александр 4
Весь список

Топ нарушителей
Бетис Гидо Родригес 4
Валенсия Дьякаби Муктар 4
Лас-Пальмас Мармол Мика 1 2
Хетафе Митрович Стефан 3
Мальорка Родригес Даниэль I 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Осасуна - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 сентября 2023, осталось 2 дня 12 часов 22 минуты.

    Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес

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    • Прогнозы 50
    Осасуна 0% (0)
    X 6% (3)
    Атлетико М 94% (47)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Осасуна
    Ничья
    Атлетико М
    3.70
    3.55
    2.23
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    Прогнозы на матч Осасуна - Атлетико М

    Исход игры
    Осасуна
    0% (0)
    Ничья
    5.9% (3)
    Атлетико М
    94.1% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.27% (31)
    Меньше
    36.73% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    63.27% (31)
    Нет
    36.73% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    52.9% (27)
    0:1 Атлетико М
    21.6% (11)
    0:2 Атлетико М
    9.8% (5)
    0:3 Атлетико М
    3.9% (2)
    1:1 Ничья
    3.9% (2)
    1:3 Атлетико М
    3.9% (2)
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    Атлетико М
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