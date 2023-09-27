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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Барселона
 
Позже
Севилья
Прогнозы 50
Барселона 98% (49)
X 0% (0)
Севилья 2% (1)
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Барселона
Севилья

История личных встреч

Барселона
Севилья

35 матчей

91.4%
8.6%
32 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

65.7%
25.7%
8.6%
23 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.1%
20%
2.9%
27 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

47 матчей

68.1%
21.3%
10.6%
32 победы 10 ничьих 5 побед

Первый тайм

48.9%
38.3%
12.8%
23 победы 18 ничьих 6 побед

Второй тайм

57.4%
23.4%
19.2%
27 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:3
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
КК
3:0
ЛЛ
0:2
КК
2:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
4:0
П
2:4
КК
6:1
КК
2:0
П
4:2
С
1:2
КК
0:5
П
2:2
П
2:1
П
3:0
П
1:2
С
3:0
С
0:2
КК
2:0
П
2:1
П
2:1
СУ
5:4
П
2:2
П
5:1
П
1:4
П
3:2
П
2:1
П
2:3
П
0:2
П
0:0
П
1:1
П
5:0
С
4:0
С
3:1
П
2:3
П
4:0
КК
0:1
КК
1:2
П
4:0
П
0:3
ПД
1:1
КК
0:0
КК
1:1

Голы

Всего голов

67
46

Голов в среднем за матч

2.91
1.92

Среднее время на гол

30
46

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

1.08
0.7

Среднее время на гол

83
129

Всего голов

93
62

Голов в среднем за матч

1.98
1.32

Тотал матчей

2.5
44
Больше 94%
Меньше 6%
3
42
Больше 89%
Меньше 11%
5
31
Больше 66%
Меньше 34%
16
18
Больше 38%
Меньше 62%
29
11
Больше 23%
Меньше 77%
36
5
Больше 11%
Меньше 89%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
46

Среднее время на гол

45
68

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 5 (1) 0.71
Торрес Ферран 3 0.43
Канселу Жоау 2 0.29
Рафинья Диас 2 0.29
Фелиш Жоау 1 0.14
Гави 1 0.14
Де Йонг Френки 1 0.14
Кунде Жюль 1 0.14
Педри 1 0.14
Лопес Фермин 1 0.14
Гюндоган Илкай 0 0
Ромеу Ориоль 0 0
Кристенсен Андреас 0 0
Ямаль Ламин 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ламела Эрик 2 0.33
Лукебакио Доди 2 0.33
Эн-Несири Юссеф 2 0.33
Сусо Хесус 1 0.17
Гудель Неманья 1 0.17
Мир Рафа 1 0.17
Салас Кике 1 0.17
Окампос Лукас 0 0
Соу Джибрил 0 0
Педроса Адриа 0 0
Хуанлу Санчес 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гави 3 0
Рафинья Диас 1 1
Левандовски Роберт 2 0
Де Йонг Френки 2 0
Хави Эрнандес 0 1
Ромеу Ориоль 1 0
Тер Штеген Марк-Андре 1 0
Иньиго Мартинес 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Педри 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Ямаль Ламин 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракитич Иван 2 0
Гудель Неманья 2 0
Окампос Лукас 2 0
Торрес Оливер 2 0
Салас Кике 2 0
Баде Луак 0 1
Навас Хесус 1 0
Ламела Эрик 1 0
Акунья Маркос 1 0
Сусо Хесус 1 0
Мир Рафа 1 0
Педроса Адриа 1 0

Результаты матчей

Барселона
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Севилья
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Барселона
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Севилья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

8
6
Барселона
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Севилья
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

8
8

Голы по времени матча

Забито

10
2
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
6
60%
1
50%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
40%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
2
25%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
38%
2
25%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Забито

18
10
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
11%
2
20%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
5
28%
2
20%
61-75
7
39%
2
20%
76-90

Пропущено

8
10
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
2
20%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
1
13%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
25%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Мальорка - Барселона 2:2 Барселона - Сельта 3:2 Барселона - Антверпен 5:0 Барселона - Бетис 5:0
Осасуна - Барселона 1:2 Вильярреал - Барселона 3:4 Барселона - Кадис 2:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Милан - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Арсенал - Барселона 5:3 Виссел Кобе - Барселона 0:2 Сельта - Барселона 2:1 Барселона - Мальорка 3:0 Вальядолид - Барселона 3:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Эспаньол - Барселона 2:4 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Бетис 4:0
Севилья
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Севилья - Альмерия 5:1 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Ланс 1:1 Севилья - Лас-Пальмас 1:0
Севилья - Жирона 1:2 Алавес - Севилья 4:3 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Севилья - Валенсия 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 1:0 Магдебург - Севилья 3:1 Ганза - Севилья 2:1 Севилья - Индепендьенте дель Валле 1:1 Севилья - Сеута 5:2 Кордова - Севилья 0:2 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Рома 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 0:0

Результаты матчей

Барселона
Севилья

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
3 раза 75%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Барселона
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
3
1
2
3.5
1
3
1
2
4.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
1
3
1
1.5
1
1
1
3
2.5
1
1
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
6
1
1.5
2
4
3
4
2.5
2
4
2
5
3.5
1
5
1
6
4.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 5 2 0 18 - 8 17
2.
Жирона
 Заявка 6 5 1 0 16 - 7 16
3.
Реал Мадрид
 Заявка 6 5 0 1 11 - 6 15
4.
Атлетик Б
 Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
5.
Атлетико М
 Заявка 5 3 1 1 13 - 5 10
6.
Валенсия
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
7.
Райо Вальекано
 Заявка 6 3 1 2 7 - 9 10
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
9.
Кадис
 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
10.
Бетис
 Заявка 6 2 2 2 6 - 11 8
11.
Севилья
 Заявка 6 2 1 3 11 - 9 7
12.
Осасуна
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
13.
Вильярреал
 Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
14.
Хетафе
 Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
15.
Алавес
 Заявка 6 2 0 4 5 - 9 6
16.
Мальорка
 Заявка 7 1 3 3 9 - 12 6
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 2 3 2 - 4 5
18.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
19.
Гранада
 Заявка 6 1 0 5 9 - 17 3
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 2 5 8 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Жирона
 Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 2 2 0 11 - 8 8
4.
Кадис
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Хетафе
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Атлетико М
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
7.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
8.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
9.
Валенсия
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
10.
Алавес
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
11.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
13.
Бетис
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
14.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 8 4
15.
Вильярреал
 Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
16.
Гранада
 Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
17.
Мальорка
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18.
Осасуна
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
20.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
2.
Барселона
 Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
3.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
4.
Жирона
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
5.
Райо Вальекано
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
6.
Осасуна
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7.
Атлетико М
 Заявка 3 1 1 1 7 - 3 4
8.
Сельта
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9.
Валенсия
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Вильярреал
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Мальорка
 Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
12.
Бетис
 Заявка 3 1 0 2 4 - 10 3
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Севилья
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Кадис
 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
16.
Альмерия
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0
18.
Алавес
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
19.
Хетафе
 Заявка 3 0 0 3 4 - 9 0
20.
Гранада
 Заявка 3 0 0 3 4 - 9 0
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 5 (1)
Атлетико М Мората Альваро 5
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 4 (1)
Мальорка Пратс Абдон 4
Весь список

Топ нарушителей
Мальорка Родригес Даниэль I 4
Бетис Гидо Родригес 4
Валенсия Дьякаби Муктар 4
Лас-Пальмас Мармол Мика 1 2
Мальорка Настасич Матия 3
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 сентября 2023, осталось 2 дня 12 часов 57 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 42% пользователей.
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    • Прогнозы 50
    Барселона 98% (49)
    X 0% (0)
    Севилья 2% (1)
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    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Севилья
    1.38
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    8.70
    8.50
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    Прогнозы на матч Барселона - Севилья

    Исход игры
    Барселона
    98% (49)
    Ничья
    0% (0)
    Севилья
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.43% (35)
    Меньше
    28.57% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    61.22% (30)
    Нет
    38.78% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Барселона
    42% (21)
    2:0 Барселона
    24% (12)
    3:1 Барселона
    18% (9)
    3:0 Барселона
    6% (3)
    1:0 Барселона
    4% (2)
    4:0 Барселона
    4% (2)
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