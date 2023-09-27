Тур: 8. Стадион: Олимпийский стадион Льюиса Компаниса.
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
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Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Барселона
Севилья
35 матчей
91.4%
8.6%
32 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
65.7%
25.7%
8.6%
23 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.1%
20%
2.9%
27 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед
47 матчей
68.1%
21.3%
10.6%
32 победы 10 ничьих 5 побед
Первый тайм
48.9%
38.3%
12.8%
23 победы 18 ничьих 6 побед
Второй тайм
57.4%
23.4%
19.2%
27 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
67
46
Голов в среднем за матч
2.91
1.92
Среднее время на гол
30
46
Всего голов
26
16
Голов в среднем за матч
1.08
0.7
Среднее время на гол
83
129
Всего голов
93
62
Голов в среднем за матч
1.98
1.32
Тотал матчей
2.5
44
Больше 94%
Меньше 6%
3
42
Больше 89%
Меньше 11%
5
31
Больше 66%
Меньше 34%
16
18
Больше 38%
Меньше 62%
29
11
Больше 23%
Меньше 77%
36
5
Больше 11%
Меньше 89%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
Среднее время на гол
45
68
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|5 (1)
|0.71
|Торрес Ферран
|3
|0.43
|Канселу Жоау
|2
|0.29
|Рафинья Диас
|2
|0.29
|Фелиш Жоау
|1
|0.14
|Гави
|1
|0.14
|Де Йонг Френки
|1
|0.14
|Кунде Жюль
|1
|0.14
|Педри
|1
|0.14
|Лопес Фермин
|1
|0.14
|Гюндоган Илкай
|0
|0
|Ромеу Ориоль
|0
|0
|Кристенсен Андреас
|0
|0
|Ямаль Ламин
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ламела Эрик
|2
|0.33
|Лукебакио Доди
|2
|0.33
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0.33
|Сусо Хесус
|1
|0.17
|Гудель Неманья
|1
|0.17
|Мир Рафа
|1
|0.17
|Салас Кике
|1
|0.17
|Окампос Лукас
|0
|0
|Соу Джибрил
|0
|0
|Педроса Адриа
|0
|0
|Хуанлу Санчес
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гави
|3
|0
|Рафинья Диас
|1
|1
|Левандовски Роберт
|2
|0
|Де Йонг Френки
|2
|0
|Хави Эрнандес
|0
|1
|Ромеу Ориоль
|1
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|1
|0
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Педри
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Ямаль Ламин
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракитич Иван
|2
|0
|Гудель Неманья
|2
|0
|Окампос Лукас
|2
|0
|Торрес Оливер
|2
|0
|Салас Кике
|2
|0
|Баде Луак
|0
|1
|Навас Хесус
|1
|0
|Ламела Эрик
|1
|0
|Акунья Маркос
|1
|0
|Сусо Хесус
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Педроса Адриа
|1
|0
Результаты матчей
Барселона
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Севилья
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Барселона
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Севилья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
8
6
Барселона
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Севилья
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
8
8
Голы по времени матча
Забито
10
2
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
6
60%
1
50%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
40%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
2
25%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
38%
2
25%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Забито
18
10
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
11%
2
20%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
5
28%
2
20%
61-75
7
39%
2
20%
76-90
Пропущено
8
10
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
2
20%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
1
13%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
25%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Мальорка - Барселона 2:2 Барселона - Сельта 3:2 Барселона - Антверпен 5:0 Барселона - Бетис 5:0
Осасуна - Барселона 1:2 Вильярреал - Барселона 3:4 Барселона - Кадис 2:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Милан - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Арсенал - Барселона 5:3 Виссел Кобе - Барселона 0:2 Сельта - Барселона 2:1 Барселона - Мальорка 3:0 Вальядолид - Барселона 3:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Эспаньол - Барселона 2:4 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Бетис 4:0
Севилья
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Севилья - Альмерия 5:1 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Ланс 1:1 Севилья - Лас-Пальмас 1:0
Севилья - Жирона 1:2 Алавес - Севилья 4:3 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Севилья - Валенсия 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 1:0 Магдебург - Севилья 3:1 Ганза - Севилья 2:1 Севилья - Индепендьенте дель Валле 1:1 Севилья - Сеута 5:2 Кордова - Севилья 0:2 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Рома 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 0:0
Результаты матчей
Барселона
Севилья
Точный счет
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
3 раза 75%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Барселона
Севилья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
12
13
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
11
31
11
13
11
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
61
24
34
24
25
15
16
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 8
|17
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 7
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 6
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 5
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 9
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 11
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 9
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 12
|6
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 4
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|19.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|9 - 17
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|8 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 8
|8
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|7.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|10.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|12.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 8
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 10
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5 (3)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|5 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5
|Реал Сосьедад
|Кубо Такефуса
|4 (1)
|Мальорка
|Пратс Абдон
|4
|Мальорка
|Родригес Даниэль I
|4
|Бетис
|Гидо Родригес
|4
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|4
|Лас-Пальмас
|Мармол Мика
|1 2
|Мальорка
|Настасич Матия
|3
Прогнозы на матч Барселона - Севилья
Исход игры
Барселона
98% (49)
Ничья
0% (0)
Севилья
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
71.43% (35)
Меньше
28.57% (14)
Обе команды забьют
Да
61.22% (30)
Нет
38.78% (19)
Популярный счёт
2:1 Барселона
42% (21)
2:0 Барселона
24% (12)
3:1 Барселона
18% (9)
3:0 Барселона
6% (3)
1:0 Барселона
4% (2)
4:0 Барселона
4% (2)
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