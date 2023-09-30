Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Хетафе играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Удар от ворот произведет Вильярреал

47' Арамбарри Мауро не смог попасть в створ ударом издали

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Пино Йереми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Дьене Даконам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Фойт Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Удар от ворот произведет Хетафе

40' Матч возобновится спорным мячом

39' Йоргенсен Филип на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Йоргенсен Филип взял и забрал мяч на выходе

38' Дамиан Суарес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Вильярреал

37' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Удар от ворот произведет Вильярреал

36' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Майораль Борха пробует нанести удар издали, но Филип Йоргенсен держит все под контролем

34' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Игрок из команды Хетафе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

32' Хорошую попытку сделал Майораль Борха . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Удар от ворот произведет Вильярреал

30' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Удар от ворот произведет Вильярреал

28' Рико Диего не смог попасть в створ ударом издали

26' Педраса Альфонсо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Удар от ворот произведет Хетафе

24' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Баэна Алехандро оказался удален с поля

23' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Вильярреал

22' Капу Этьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Хетафе

20' Игрок из команды Вильярреал делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

20' Парехо Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Удар от ворот произведет Вильярреал

18' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Удар от ворот произведет Вильярреал

16' Хорошую попытку сделал Мата Хайме . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Оскар Родригес пробует нанести удар издали, но Филип Йоргенсен держит все под контролем

13' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Хетафе

12' Максимович Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Педраса Альфонсо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

5' Удар от ворот произведет Вильярреал

4' Арамбарри Мауро не смог попасть в створ ударом издали

3' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Матч возобновлен

2' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

1' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Хетафе начинает с центра поля