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Тур: 8. Стадион: . Зрители: 11225 Главный судья: Бускетс Матео
Хетафе
0:0
Конец матча
Вильярреал
0'
5' Желтая карточка
Педраса Альфонсо
24' Красная карточка
Баэна Алехандро
30' Желтая карточка
Оскар Родригес
53' Желтая карточка
Гринвуд Мэйсон
62' Желтая карточка
Йоргенсен Филип
67' Желтая карточка
Пино Йереми
74' Желтая карточка
Фемения Кико
90'+5

Ход матча

5'
 
Педраса Альфонсо
24'
 
Баэна Алехандро
30'
Оскар Родригес
 
46'
Гринвуд Мэйсон
Оскар Родригес
 
46'
Латаса Хуан
Мата Хайме
 
46'
 
Морено Альберто
Педраса Альфонсо
46'
 
Фемения Кико
Моралес Луис
53'
Гринвуд Мэйсон
 
61'
 
Бреретон Бен
Сорлот Александр
62'
 
Йоргенсен Филип
67'
 
Пино Йереми
73'
 
Террац Рамон
Фойт Хуан
74'
 
Фемения Кико
82'
Лосано Энтони
Майораль Борха
 
82'
Аленья Карлес
Рико Диего
 
82'
Анхилери Фабрисио
Дамиан Суарес
 
83'
 
Манди Аисса
Пино Йереми

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 12 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 468 Количество передач 268
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Хетафе 22% (26)
X 49.2% (58)
Вильярреал 28.8% (34)
0
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
вот так!
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Сория
Давид
2
Дьене
Даконам
23
Митрович
Стефан
4
Альварес
Гастон
16
Рико
Диего
22
Дамиан
Суарес
20
Максимович
Неманья
8
Арамбарри
Мауро
9
Оскар
Родригес
7
Мата
Хайме
19
Майораль
Борха
13
Йоргенсен
Филип
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
2
Габбия
Маттео
24
Педраса
Альфонсо
15
Моралес
Луис
10
Парехо
Даниэль
6
Капу
Этьен
21
Пино
Йереми
16
Баэна
Алехандро
11
Сорлот
Александр
Хетафе
4-4-2
Вильярреал
4-4-2

История личных встреч

Хетафе
Вильярреал

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
81.8%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.9%
45.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 12 побед

30 матчей

23.3%
16.7%
60%
7 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

13.3%
53.3%
33.4%
4 победы 16 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
26.7%
40%
10 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:3
ЛЛ
1:3
ЛЛ
1:0
П
2:2
П
1:2
П
1:0
П
4:0
П
2:0
П
2:0
П
1:1
КК
0:1
КК
1:0
П
2:1
П
0:1
П
0:2
П
1:2
П
0:0
П
2:1
П
1:0
П
3:0
П
3:2
П
1:2
П
3:3
ПД
2:0
ПД
1:3

Голы

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.2
0.93

Среднее время на гол

75
96

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.53
1.2

Среднее время на гол

58
75

Всего голов

41
32

Голов в среднем за матч

1.37
1.07

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

65
84

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майораль Борха 3 (2) 0.38
Латаса Хуан 2 0.25
Аленья Карлес 1 0.13
Кармона Хосе Анхель 1 0.13
Митрович Стефан 1 0.13
Максимович Неманья 1 0.13
Альварес Гастон 1 0.13
Рико Диего 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Гринвуд Мэйсон 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 4 0.5
Морено Херард 2 0.25
Баэна Алехандро 1 0.13
Куэнка Хорхе 1 0.13
Фойт Хуан 1 0.13
Парехо Даниэль 1 (1) 0.13
Педраса Альфонсо 0 0
Морено Альберто 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 4 0
Мата Хайме 2 1
Митрович Стефан 3 0
Дамиан Суарес 3 0
Дуарте Домингуш 3 0
Латаса Хуан 3 0
Анхилери Фабрисио 1 1
Хосе Бордалас 1 1
Сория Давид 2 0
Оскар Родригес 2 0
Майораль Борха 2 0
Кармона Хосе Анхель 2 0
Лосано Энтони 1 0
Рико Диего 1 0
Порту Кристиан 1 0
Аленья Карлес 1 0
Альдерете Омар 1 0
Альварес Гастон 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0
Иглесиас Хуан 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 3 1
Комесанья Санти 3 0
Пино Йереми 3 0
Педраса Альфонсо 1 1
Морено Альберто 1 1
Бреретон Бен 2 0
Террац Рамон 2 0
Кике Сетьен 0 1
Альбиоль Рауль 1 0
Капу Этьен 1 0
Манди Аисса 1 0
Фемения Кико 1 0
Куэнка Хорхе 1 0
Фойт Хуан 1 0
Габбия Маттео 1 0
Йоргенсен Филип 1 0

Результаты матчей

Хетафе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Вильярреал
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Хетафе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Вильярреал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

2
2
Хетафе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Вильярреал
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Пропущено

11
9
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
3
27%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
4
36%
3
33%
61-75
2
18%
1
11%
76-90

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
1
10%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
30%
2
20%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
40%
1
10%
76-90

Пропущено

13
13
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
3
23%
2
15%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
3
23%
2
15%
46-60
4
31%
3
23%
61-75
2
15%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атлетик Б - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Хетафе - Осасуна 3:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:1
Хетафе - Алавес 1:0 Жирона - Хетафе 3:0 Хетафе - Барселона 0:0 Хетафе - Витесс 4:1 Гранада - Хетафе 2:1 Хетафе - Реймс 0:1 Хетафе - Индепендьенте дель Валле 2:1 Хетафе - Леганес 1:0 Брэдфорд Сити - Хетафе 0:3 Вальядолид - Хетафе 0:0 Хетафе - Осасуна 2:1 Бетис - Хетафе 0:1 Хетафе - Эльче 1:1 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Хетафе - Сельта 1:0 Эспаньол - Хетафе 1:0
Вильярреал
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вильярреал - Жирона 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Альмерия 2:1
Кадис - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Барселона 3:4 Мальорка - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Бетис 1:2 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ницца - Вильярреал 1:1 Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Альтах - Вильярреал 0:3 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Вальекано - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Кадис 2:0 Жирона - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 5:1

Результаты матчей

Хетафе
Вильярреал

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Хетафе
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
2
6
2
6
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 6 2 0 19 - 8 20
2.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 18 - 8 19
3.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 13 - 6 18
4.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
5.
Атлетико М
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 3 3 1 13 - 10 12
7.
Райо Вальекано
 1:2 Заявка 8 3 2 3 8 - 11 11
8.
Валенсия
 Заявка 7 3 1 3 9 - 7 10
9.
Кадис
 Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
10.
Бетис
 Заявка 7 2 3 2 7 - 12 9
11.
Мальорка
 2:1 Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
12.
Хетафе
 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
13.
Вильярреал
 Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
14.
Севилья
 Заявка 7 2 1 4 11 - 10 7
15.
Осасуна
 Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
16.
Алавес
 Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 1 2 4 2 - 6 5
18.
Сельта
 Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19.
Гранада
 Заявка 7 1 1 5 10 - 18 4
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 2 5 8 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Жирона
 Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
3.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
4.
Кадис
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 2 2 0 11 - 8 8
6.
Хетафе
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
8.
Атлетико М
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
9.
Алавес
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
10.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
11.
Валенсия
 Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
13.
Бетис
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
14.
Гранада
 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
15.
Райо Вальекано
 1:2 Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
16.
Вильярреал
 Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
17.
Мальорка
 2:1 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18.
Сельта
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
19.
Осасуна
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
20.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
2.
Реал Мадрид
 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
3.
Барселона
 Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
4.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
5.
Атлетико М
 Заявка 4 2 1 1 9 - 3 7
6.
Райо Вальекано
 1:2 Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
7.
Мальорка
 2:1 Заявка 5 2 1 2 9 - 10 7
8.
Осасуна
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
9.
Вильярреал
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
10.
Валенсия
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Сельта
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
13.
Бетис
 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
14.
Севилья
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
15.
Кадис
 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
16.
Альмерия
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
17.
Алавес
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
18.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 6 - 11 1
19.
Гранада
 Заявка 3 0 0 3 4 - 9 0
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 0 4 0 - 5 0
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 5 (1)
Атлетико М Мората Альваро 5
Атлетик Б Уильямс Иньяки 4 (2)
Мальорка Пратс Абдон 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Баэна Алехандро 1 3
Атлетик Б Сансет Ойян 2 1
Осасуна Авила Эсекьель 2 1
Мальорка Родригес Даниэль I 4
Хетафе Дьене Даконам 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 93'
    Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Удар от ворот произведет Вильярреал
  • 92'
    Хетафе пытается что-то создать.
  • 91'
    Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Латаса Хуан нанес удар головой, но Филип Йоргенсен спокойно отбил мяч.
  • 90'
    Дьене Даконам из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 90'
    Капу Этьен из команды Вильярреал перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Хетафе 22% (26)
    X 49.2% (58)
    Вильярреал 28.8% (34)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    вот так!
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Вильярреал

    Исход игры
    Хетафе
    22% (26)
    Ничья
    49.2% (58)
    Вильярреал
    28.8% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.13% (45)
    Меньше
    60.87% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    82.61% (95)
    Нет
    17.39% (20)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.4% (50)
    1:2 Вильярреал
    18.6% (22)
    2:1 Хетафе
    11% (13)
    0:1 Вильярреал
    7.6% (9)
    1:0 Хетафе
    7.6% (9)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    3:2 Хетафе
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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