Тур: 8. Стадион: Колизеум Альфонсо Перес. Зрители: 11225 Главный судья: Бускетс Матео
0:0
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаПедраса Альфонсо
24' Красная карточкаБаэна Алехандро
30' Желтая карточкаОскар Родригес
53' Желтая карточкаГринвуд Мэйсон
62' Желтая карточкаЙоргенсен Филип
67' Желтая карточкаПино Йереми
74' Желтая карточкаФемения Кико
90'+5
Ход матча
24'
30'
53'
62'
67'
74'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
12 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 0
-
6 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
468 Количество передач 268
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Сория
Давид
16
Рико
Диего
15
Моралес
Луис
21
Пино
Йереми
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Бенито ХорхеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Патрик ДжонПолузащитник
-
14 Латаса ХуанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Моралес ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пино ЙеремиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Полузащитник
-
20 Террац РамонПолузащитник
-
27 Ахомач ИлиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Рохо Мартин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хетафе
Вильярреал
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
81.8%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
90.9%
45.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 12 побед
30 матчей
23.3%
16.7%
60%
7 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
13.3%
53.3%
33.4%
4 победы 16 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
26.7%
40%
10 побед 8 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.2
0.93
Среднее время на гол
75
96
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.53
1.2
Среднее время на гол
58
75
Всего голов
41
32
Голов в среднем за матч
1.37
1.07
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
65
84
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майораль Борха
|3 (2)
|0.38
|Латаса Хуан
|2
|0.25
|Аленья Карлес
|1
|0.13
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0.13
|Митрович Стефан
|1
|0.13
|Максимович Неманья
|1
|0.13
|Альварес Гастон
|1
|0.13
|Рико Диего
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Гринвуд Мэйсон
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сорлот Александр
|4
|0.5
|Морено Херард
|2
|0.25
|Баэна Алехандро
|1
|0.13
|Куэнка Хорхе
|1
|0.13
|Фойт Хуан
|1
|0.13
|Парехо Даниэль
|1 (1)
|0.13
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Морено Альберто
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьене Даконам
|4
|0
|Мата Хайме
|2
|1
|Митрович Стефан
|3
|0
|Дамиан Суарес
|3
|0
|Дуарте Домингуш
|3
|0
|Латаса Хуан
|3
|0
|Анхилери Фабрисио
|1
|1
|Хосе Бордалас
|1
|1
|Сория Давид
|2
|0
|Оскар Родригес
|2
|0
|Майораль Борха
|2
|0
|Кармона Хосе Анхель
|2
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
|Рико Диего
|1
|0
|Порту Кристиан
|1
|0
|Аленья Карлес
|1
|0
|Альдерете Омар
|1
|0
|Альварес Гастон
|1
|0
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
|Иглесиас Хуан
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|3
|1
|Комесанья Санти
|3
|0
|Пино Йереми
|3
|0
|Педраса Альфонсо
|1
|1
|Морено Альберто
|1
|1
|Бреретон Бен
|2
|0
|Террац Рамон
|2
|0
|Кике Сетьен
|0
|1
|Альбиоль Рауль
|1
|0
|Капу Этьен
|1
|0
|Манди Аисса
|1
|0
|Фемения Кико
|1
|0
|Куэнка Хорхе
|1
|0
|Фойт Хуан
|1
|0
|Габбия Маттео
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
Результаты матчей
Хетафе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Вильярреал
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Хетафе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Вильярреал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
2
2
Хетафе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Вильярреал
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Пропущено
11
9
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
3
27%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
4
36%
3
33%
61-75
2
18%
1
11%
76-90
Забито
10
10
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
1
10%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
30%
2
20%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
40%
1
10%
76-90
Пропущено
13
13
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
3
23%
2
15%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
3
23%
2
15%
46-60
4
31%
3
23%
61-75
2
15%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атлетик Б - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Хетафе - Осасуна 3:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:1
Хетафе - Алавес 1:0 Жирона - Хетафе 3:0 Хетафе - Барселона 0:0 Хетафе - Витесс 4:1 Гранада - Хетафе 2:1 Хетафе - Реймс 0:1 Хетафе - Индепендьенте дель Валле 2:1 Хетафе - Леганес 1:0 Брэдфорд Сити - Хетафе 0:3 Вальядолид - Хетафе 0:0 Хетафе - Осасуна 2:1 Бетис - Хетафе 0:1 Хетафе - Эльче 1:1 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Хетафе - Сельта 1:0 Эспаньол - Хетафе 1:0
Вильярреал
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вильярреал - Жирона 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Альмерия 2:1
Кадис - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Барселона 3:4 Мальорка - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Бетис 1:2 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ницца - Вильярреал 1:1 Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Альтах - Вильярреал 0:3 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Вальекано - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Кадис 2:0 Жирона - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 5:1
Результаты матчей
Хетафе
Вильярреал
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Хетафе
Вильярреал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
35
26
26
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 8
|20
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 8
|19
|3.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 6
|18
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|7.
|1:2 Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 11
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 12
|9
|11.
|2:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 10
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 6
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 18
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|8 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 8
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|8.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|12.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|15.
|1:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|17.
|2:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|6.
|1:2 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|7.
|2:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|6 - 11
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5 (3)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|5 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5
|Атлетик Б
|Уильямс Иньяки
|4 (2)
|Мальорка
|Пратс Абдон
|4 (1)
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 3
|Атлетик Б
|Сансет Ойян
|2 1
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|2 1
|Мальорка
|Родригес Даниэль I
|4
|Хетафе
|Дьене Даконам
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Вильярреал
Исход игры
Хетафе
22% (26)
Ничья
49.2% (58)
Вильярреал
28.8% (34)
Тотал 2.5
Больше
39.13% (45)
Меньше
60.87% (70)
Обе команды забьют
Да
82.61% (95)
Нет
17.39% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.4% (50)
1:2 Вильярреал
18.6% (22)
2:1 Хетафе
11% (13)
0:1 Вильярреал
7.6% (9)
1:0 Хетафе
7.6% (9)
2:2 Ничья
4.2% (5)
3:2 Хетафе
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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