Тур: 7. Стадион: Виа дель Маре. Главный судья: Пайретто Лука
0'
0:1
16' ГолЭстигор Лео
17' Желтая карточкаСимеоне Джованни
33' Желтая карточкаКварацхелия Хвича
36' Желтая карточкаГалло Антонино
0:2
51' ГолОсимхен Виктор
57' Желтая карточкаРамадани Юльбер
81' Желтая карточкаГонсалес Джоан
0:3
88' ГолГаэтано Джанлука
0:4
90' ПенальтиПолитано Маттео
90'+6
Ход матча
16'
0:1
17'
36'
51'
57'
61'
81'
88'
90'
0:4
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
3 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 6
-
3 Угловые 7
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
389 Количество передач 509
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Блен
Алексис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Самоя ЯсперВратарь
- Защитник
-
13 Доргу ПатрикЗащитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
-
10 Уден РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
-
3 НатанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Лечче
Наполи
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Среднее время на гол
90
75
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
2.2
2
Среднее время на гол
40
45
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
1.6
1.6
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
56
56
Бомбардиры внутри турнира
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|3 (1)
|0.43
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.14
|Уден Реми
|1
|0.14
|Алмквист Понтус
|1
|0.14
|Рафья Хамза
|1
|0.14
|Стрефецца Габриэль
|1 (1)
|0.14
|Жендре Валентен
|0
|0
|Банда Ламек
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
|Бурнете Каталин
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|5 (1)
|0.71
|Политано Маттео
|3 (1)
|0.43
|Зелиньски Пётр
|2 (1)
|0.29
|Кварацхелия Хвича
|1
|0.14
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.14
|Распадори Джакомо
|1
|0.14
|Симеоне Джованни
|1
|0.14
|Эстигор Лео
|1
|0.14
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.14
|Каюсте Йенс
|0
|0
Карточки
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каба Мохамед
|2
|1
|Гонсалес Джоан
|3
|0
|Роберто Д'Аверса
|2
|0
|Рамадани Юльбер
|2
|0
|Понграчич Марин
|2
|0
|Рафья Хамза
|2
|0
|Баскиротто Федерико
|0
|1
|Стрефецца Габриэль
|1
|0
|Крстович Никола
|1
|0
|Алмквист Понтус
|1
|0
|Галло Антонино
|1
|0
|Жендре Валентен
|1
|0
|Банда Ламек
|1
|0
|Доргу Патрик
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симеоне Джованни
|2
|0
|Лоботка Станислав
|2
|0
|Оливера Матиас
|2
|0
|Каюсте Йенс
|2
|0
|Кварацхелия Хвича
|2
|0
|Руди Гарсия
|2
|0
|Руй Мариу
|1
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
Результаты матчей
Лечче
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Наполи
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
2
Лечче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Наполи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
6
Лечче
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Наполи
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
3
8
Голы по времени матча
Забито
5
9
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
80%
5
56%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
8
16
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
5
63%
6
38%
76-90
Пропущено
9
6
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
11%
1
17%
1-15
4
44%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ювентус - Лечче 1:0 Лечче - Дженоа 1:0 Монца - Лечче 1:1 Лечче - Салернитана 2:0
Фиорентина - Лечче 2:2 Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Комо 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Читтаделла - Лечче 0:3 Лечче - Падова 4:0 Лечче - Болонья 2:3 Монца - Лечче 0:1 Лечче - Специя 0:0 Лацио - Лечче 2:2 Лечче - Верона 0:1 Ювентус - Лечче 2:1 Лечче - Удинезе 1:0 Милан - Лечче 2:0 Лечче - Сампдория 1:1 Лечче - Наполи 1:2
Наполи
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Наполи - Удинезе 4:1 Болонья - Наполи 0:0 Брага - Наполи 1:2 Дженоа - Наполи 2:2
Наполи - Лацио 1:2 Наполи - Сассуоло 2:0 Фрозиноне - Наполи 1:3 Наполи - Аполлон 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Наполи - Жирона 1:1 Наполи - Хатайспор 4:0 Наполи - СПАЛ 1:1 Наполи - Сампдория 2:0 Болонья - Наполи 2:2 Наполи - Интер Милан 3:1 Монца - Наполи 2:0 Наполи - Фиорентина 1:0 Удинезе - Наполи 1:1 Наполи - Салернитана 1:1 Ювентус - Наполи 0:1
Результаты матчей
Лечче
Наполи
Точный счет
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Лечче
Наполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
34
52
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 3
|15
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 8
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 10
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 12
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|3 - 4
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|13 - 11
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|1 - 13
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 10
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 10
|3
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 3
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 5
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|11.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|10 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 4
|3
|18.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 7
|9
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|0
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|Сассуоло
|Берарди Доменико
|4 (1)
|Ювентус
|Влахович Душан
|4 (1)
|Монца
|Кальдирола Лука
|1 2
|Кальяри
|Ветеска Матеуш
|1 2
|Лечче
|Каба Мохамед
|1 2
|Монца
|Мари Пабло
|3
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лечче 0:4 Наполи
Исход игры
Лечче
2.5% (3)
Ничья
13.4% (16)
Наполи
84% (100)
Тотал 2.5
Больше
63.48% (73)
Меньше
36.52% (42)
Обе команды забьют
Да
73.04% (84)
Нет
26.96% (31)
Популярный счёт
1:2 Наполи
46.2% (55)
0:2 Наполи
15.1% (18)
1:1 Ничья
10.9% (13)
1:3 Наполи
10.1% (12)
0:1 Наполи
8.4% (10)
2:2 Ничья
2.5% (3)
0:3 Наполи
1.7% (2)
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