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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Пайретто Лука
Лечче
0:4
Конец матча
Наполи
0'
0:1
16' Гол
Эстигор Лео
17' Желтая карточка
Симеоне Джованни
33' Желтая карточка
Кварацхелия Хвича
36' Желтая карточка
Галло Антонино
0:2
51' Гол
Осимхен Виктор
57' Желтая карточка
Рамадани Юльбер
81' Желтая карточка
Гонсалес Джоан
0:3
88' Гол
Гаэтано Джанлука
0:4
90' Пенальти
Политано Маттео
90'+6

Ход матча

16'
0:1
Эстигор Лео
(Зелиньски Пётр)
17'
 
Симеоне Джованни
33'
 
Кварацхелия Хвича
36'
Галло Антонино
 
46'
 
Осимхен Виктор
Симеоне Джованни
51'
0:2
Осимхен Виктор
(Кварацхелия Хвича)
57'
Рамадани Юльбер
 
58'
 
Политано Маттео
Линдстрём Йеспер
58'
 
Распадори Джакомо
Кварацхелия Хвича
61'
Уден Реми
Рафья Хамза
 
61'
Гонсалес Джоан
Блен Алексис
 
61'
Доргу Патрик
Галло Антонино
 
71'
Пикколи Роберто
Стрефецца Габриэль
 
76'
 
Каюсте Йенс
Лоботка Станислав
81'
Гонсалес Джоан
 
82'
Корфитцен Джеппе
Алмквист Понтус
 
83'
 
Гаэтано Джанлука
Зелиньски Пётр
88'
0:3
Гаэтано Джанлука
(Распадори Джакомо)
90'
0:4
Политано Маттео

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 3 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 7
  • 3 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 389 Количество передач 509
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Лечче 2.5% (3)
X 13.4% (16)
Наполи 84% (100)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Фальконе
Владимиро
17
Жендре
Валентен
5
Понграчич
Марин
6
Баскиротто
Федерико
25
Галло
Антонино
8
Рафья
Хамза
20
Рамадани
Юльбер
29
Блен
Алексис
7
Алмквист
Понтус
9
Крстович
Никола
27
Стрефецца
Габриэль
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
55
Эстигор
Лео
3
Натан
17
Оливера
Матиас
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
20
Зелиньски
Пётр
29
Линдстрём
Йеспер
18
Симеоне
Джованни
77
Кварацхелия
Хвича
Лечче
4-3-3
Наполи
4-3-3

История личных встреч

Лечче
Наполи

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

СA
1:2
СA
1:1
СA
2:3
СA
1:4
СA
0:2
СA
4:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:0

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

2.2
2

Среднее время на гол

40
45

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

1.6
1.6

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
56

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 3 (1) 0.43
Ди Франческо Федерико 1 0.14
Уден Реми 1 0.14
Алмквист Понтус 1 0.14
Рафья Хамза 1 0.14
Стрефецца Габриэль 1 (1) 0.14
Жендре Валентен 0 0
Банда Ламек 0 0
Галло Антонино 0 0
Бурнете Каталин 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 5 (1) 0.71
Политано Маттео 3 (1) 0.43
Зелиньски Пётр 2 (1) 0.29
Кварацхелия Хвича 1 0.14
Ди Лоренцо Джованни 1 0.14
Распадори Джакомо 1 0.14
Симеоне Джованни 1 0.14
Эстигор Лео 1 0.14
Гаэтано Джанлука 1 0.14
Каюсте Йенс 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каба Мохамед 2 1
Гонсалес Джоан 3 0
Роберто Д'Аверса 2 0
Рамадани Юльбер 2 0
Понграчич Марин 2 0
Рафья Хамза 2 0
Баскиротто Федерико 0 1
Стрефецца Габриэль 1 0
Крстович Никола 1 0
Алмквист Понтус 1 0
Галло Антонино 1 0
Жендре Валентен 1 0
Банда Ламек 1 0
Доргу Патрик 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симеоне Джованни 2 0
Лоботка Станислав 2 0
Оливера Матиас 2 0
Каюсте Йенс 2 0
Кварацхелия Хвича 2 0
Руди Гарсия 2 0
Руй Мариу 1 0
Политано Маттео 1 0
Элмас Эльиф 1 0

Результаты матчей

Лечче
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Наполи
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
2
Лечче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Наполи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
6
Лечче
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Наполи
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

5
9
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
80%
5
56%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

8
16
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
5
63%
6
38%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
11%
1
17%
1-15
4
44%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ювентус - Лечче 1:0 Лечче - Дженоа 1:0 Монца - Лечче 1:1 Лечче - Салернитана 2:0
Фиорентина - Лечче 2:2 Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Комо 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Читтаделла - Лечче 0:3 Лечче - Падова 4:0 Лечче - Болонья 2:3 Монца - Лечче 0:1 Лечче - Специя 0:0 Лацио - Лечче 2:2 Лечче - Верона 0:1 Ювентус - Лечче 2:1 Лечче - Удинезе 1:0 Милан - Лечче 2:0 Лечче - Сампдория 1:1 Лечче - Наполи 1:2
Наполи
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Наполи - Удинезе 4:1 Болонья - Наполи 0:0 Брага - Наполи 1:2 Дженоа - Наполи 2:2
Наполи - Лацио 1:2 Наполи - Сассуоло 2:0 Фрозиноне - Наполи 1:3 Наполи - Аполлон 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Наполи - Жирона 1:1 Наполи - Хатайспор 4:0 Наполи - СПАЛ 1:1 Наполи - Сампдория 2:0 Болонья - Наполи 2:2 Наполи - Интер Милан 3:1 Монца - Наполи 2:0 Наполи - Фиорентина 1:0 Удинезе - Наполи 1:1 Наполи - Салернитана 1:1 Ювентус - Наполи 0:1

Результаты матчей

Лечче
Наполи

Точный счет

0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Лечче
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
5
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 6 5 0 1 15 - 3 15
2.
Милан
 Заявка 6 5 0 1 13 - 8 15
3.
Наполи
 Заявка 7 4 2 1 16 - 6 14
4.
Ювентус
 Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
5.
Аталанта
 Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
6.
Фиорентина
 Заявка 6 3 2 1 12 - 10 11
7.
Лечче
 Заявка 7 3 2 2 8 - 9 11
8.
Сассуоло
 Заявка 6 3 0 3 11 - 12 9
9.
Фрозиноне
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
10.
Торино
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
11.
Дженоа
 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
12.
Лацио
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
13.
Верона
 Заявка 6 2 1 3 4 - 6 7
14.
Болонья
 Заявка 6 1 4 1 3 - 4 7
15.
Монца
 Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
16.
Рома
 Заявка 6 1 2 3 13 - 11 5
17.
Эмполи
 Заявка 6 1 0 5 1 - 13 3
18.
Салернитана
 Заявка 6 0 3 3 4 - 10 3
19.
Удинезе
 Заявка 6 0 3 3 2 - 10 3
20.
Кальяри
 Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 4 3 0 1 12 - 3 9
2.
Лечче
 Заявка 4 3 0 1 5 - 5 9
3.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Фрозиноне
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
5.
Аталанта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
6.
Милан
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
7.
Наполи
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
8.
Сассуоло
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
9.
Монца
 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
10.
Торино
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
11.
Фиорентина
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
12.
Рома
 Заявка 3 1 1 1 10 - 4 4
13.
Лацио
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
14.
Дженоа
 Заявка 3 1 1 1 7 - 7 4
15.
Верона
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
16.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
17.
Эмполи
 Заявка 4 1 0 3 1 - 4 3
18.
Салернитана
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
19.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Удинезе
 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 8 - 7 9
2.
Наполи
 Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
3.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
4.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Ювентус
 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
6.
Аталанта
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
7.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
8.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
9.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Торино
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
11.
Сассуоло
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
12.
Болонья
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Фрозиноне
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Лечче
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Удинезе
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
16.
Салернитана
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
17.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
18.
Рома
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 (1)
Наполи Осимхен Виктор 5
Милан Жиру Оливье 4 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 4 (1)
Ювентус Влахович Душан 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монца Кальдирола Лука 1 2
Кальяри Ветеска Матеуш 1 2
Лечче Каба Мохамед 1 2
Монца Мари Пабло 3
Аталанта Де Рон Мартен 3
Весь список
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Лечче: 44%, Наполи: 56%.
  • 94'
    Г О О О О О Л - Политано Маттео из команды Наполи забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Владимиро Фальконе прыгнул не в ту сторону.
  • 94'
    ПЕНАЛЬТИ! - Рамадани Юльбер дергает за футболку соперника (это был Гаэтано Джанлука) и рефери назначает пенальти!
  • 93'
    Лечче контролирует мяч.
  • 92'
    Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Лечче пытается что-то создать.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Лечче
  • 92'
    Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 91'
    Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Наполи пытается что-то создать.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 91'
    Натан наказан за толчок Корфитцен Джеппе
  • 90'
    Натан из команды Наполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 90'
    Контроль мяча: Лечче: 43%, Наполи: 57%.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Лечче 2.5% (3)
    X 13.4% (16)
    Наполи 84% (100)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    вот так
    martik #
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лечче 0:4 Наполи

    Исход игры
    Лечче
    2.5% (3)
    Ничья
    13.4% (16)
    Наполи
    84% (100)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.48% (73)
    Меньше
    36.52% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    73.04% (84)
    Нет
    26.96% (31)
    Популярный счёт
    1:2 Наполи
    46.2% (55)
    0:2 Наполи
    15.1% (18)
    1:1 Ничья
    10.9% (13)
    1:3 Наполи
    10.1% (12)
    0:1 Наполи
    8.4% (10)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    0:3 Наполи
    1.7% (2)
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