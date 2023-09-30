Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

86' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Ди Лоренцо Джованни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Patrick Dorgu ослабляет давление, выбив мяч.

83' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Матч возобновлен

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Гонсалес Джоан получил желтую карточку от судьи

78' Уден Реми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Рамадани Юльбер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Зелиньски Пётр навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Алмквист Понтус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Уден Реми пробует нанести удар издали, но Алекс Мерет держит все под контролем

73' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Удар от ворот произведет Наполи

72' Жендре Валентен из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Зелиньски Пётр навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Распадори Джакомо пробует нанести удар издали, но Владимиро Фальконе держит все под контролем

66' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Тактическая замена. Галло Антонино уходит с поля и его заменяет Patrick Dorgu

61' Тактическая замена. Хамза Рафья уходит с поля и его заменяет Уден Реми

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Зелиньски Пётр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Рефери не любит споров - именно за это Рамадани Юльбер сейчас получил желтую

56' Стрефецца Габриэль пробует нанести удар издали, но Алекс Мерет держит все под контролем

55' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Кварацхелия Хвича из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Стрефецца Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Оливера Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Удар от ворот произведет Лечче

47' Кварацхелия Хвича оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Замбо-Ангисса Андре-Франк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Замбо-Ангисса Андре-Франк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника