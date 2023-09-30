Тур: 8. Стадион: Кампо де Вальекас. Главный судья: Мелеро Марио
2:2
Конец матча
0'
1:0
4' ГолГарсия Альваро
43' Желтая карточкаЛопес Унаи
1:1
44' ГолМурики Ведат
1:2
59' ГолСанчес Антонио
83' Желтая карточкаДардер Серхи
90' Undefined phrase: football_event_Рауль де Томас
90' Желтая карточкаДьедью Амат
90' Желтая карточкаКоста Хауме
1:2
90' Не забитый пенальтиФалькао Радамель
2:2
90' ПенальтиФалькао Радамель
90' Желтая карточкаГонсалес Джованни
90' Желтая карточкаРауль де Томас
90' Желтая карточкаМаскарель Омар
90'+13
Ход матча
4'
1:0
12'
43'
44'
1:1
59'
1:2
83'
90'
90'
90'
90'
1:2
90'
2:2
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
9 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 4
-
5 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
410 Количество передач 221
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Балью
Иван
17
Лопес
Унаи
21
Сисс
Пате
14
Перес
Кике
11
Коста
Хауме
12
Саму
Кошта
10
Дардер
Серхи
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Перес КикеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Мендес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Бебе ТьягуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Родригес Франсиско
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Коста ХаумеЗащитник
- Полузащитник
-
12 Саму КоштаПолузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Куэльяр ИванВратарь
- Защитник
-
29 МигелитоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Давид ЛопесПолузащитник
- Нападающий
-
17 Ларин КайлНападающий
-
23 Дьедью АматНападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Райо Вальекано
Мальорка
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
15 матчей
40%
6.7%
53.3%
6 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.25
0.71
Среднее время на гол
72
126
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.71
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
1.47
0.87
Тотал матчей
2.5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
Среднее время на гол
61
103
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро Ривера
|2
|0.25
|Паласон Иси
|2 (2)
|0.25
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0.13
|Сисс Пате
|1
|0.13
|Перес Кике
|1
|0.13
|Фалькао Радамель
|1 (1)
|0.13
|Нтекья Ранди
|1 (1)
|0.13
|Лопес Унаи
|0
|0
|Рауль де Томас
|0
|0
|Камелло Серхио
|0
|0
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пратс Абдон
|4
|0.5
|Мурики Ведат
|4 (1)
|0.5
|Санчес Антонио
|1
|0.13
|Раильо Антонио
|1
|0.13
|Саму Кошта
|1
|0.13
|Дардер Серхи
|0
|0
|Лато Тони
|0
|0
|Родригес Даниэль I
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рауль де Томас
|3
|0
|Эспино Альфонсо
|3
|0
|Гарсия Альваро Ривера
|3
|0
|Мумин Абдул
|1
|1
|Лежён Флорьян
|2
|0
|Лопес Унаи
|2
|0
|Паласон Иси
|2
|0
|Эрнандес Аридане
|2
|0
|Трехо Оскар
|1
|0
|Балью Иван
|1
|0
|Сисс Пате
|1
|0
|Перес Кике
|1
|0
|Валентин Оскар
|1
|0
|Камелло Серхио
|1
|0
|Чаваррия Пеп
|1
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Даниэль I
|4
|0
|Настасич Матия
|3
|0
|Коста Хауме
|3
|0
|Маскарель Омар
|3
|0
|Хавьер Агирре
|3
|0
|Маффео Пабло
|1
|1
|Гонсалес Джованни
|2
|0
|Копете Хосе
|2
|0
|Райкович Предраг
|1
|0
|Дардер Серхи
|1
|0
|Вальент Мартин
|1
|0
|Ларин Кайл
|1
|0
|Дьедью Амат
|1
|0
|Ману Морланес
|1
|0
|Саму Кошта
|1
|0
|Льябрес Хавьер
|1
|0
Результаты матчей
Райо Вальекано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Мальорка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
8
Райо Вальекано
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Мальорка
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
2
Райо Вальекано
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Мальорка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
7
10
Голы по времени матча
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
40%
4
44%
76-90
Пропущено
10
11
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
20%
2
18%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
2
20%
3
27%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
3
30%
1
9%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
1
50%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
11%
2
18%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
3
33%
4
36%
76-90
Пропущено
11
14
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
18%
2
14%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
2
18%
4
29%
31-45
2
18%
2
14%
46-60
1
9%
3
21%
61-75
3
27%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кадис - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алькоркон - Райо Вальекано 2:2
Бетис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Вальядолид - Райо Вальекано 3:2 Порту - Райо Вальекано 1:1 Шарлеруа - Райо Вальекано 1:1 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Мальорка - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Эспаньол 1:2 Бетис - Райо Вальекано 3:1 Райо Вальекано - Вальядолид 2:1 Эльче - Райо Вальекано 4:0
Мальорка
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Мальорка - Барселона 2:2 Жирона - Мальорка 5:3 Сельта - Мальорка 0:1 Мальорка - Атлетик Б 0:0
Гранада - Мальорка 3:2 Мальорка - Вильярреал 0:1 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 Мальорка - Специя 1:1 Сандерленд - Мальорка 1:1 Побленсе - Мальорка 0:5 Кёльн - Мальорка 1:1 Рид - Мальорка 0:9 Юнион Гюртен - Мальорка 1:3 Мальорка - Райо Вальекано 3:0 Барселона - Мальорка 3:0 Мальорка - Валенсия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0 Мальорка - Кадис 1:0 Жирона - Мальорка 2:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1
Результаты матчей
Райо Вальекано
Мальорка
Точный счет
0:7
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Райо Вальекано
Мальорка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
44
44
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 6
|21
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 8
|20
|3.
|0:2 Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 10
|19
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 11
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 12
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 10
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 14
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 6
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 18
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|8 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|2.
|2:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|0:2 Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 8
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|8.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|12.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 10
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|2.
|0:2 Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 11
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|6 - 11
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5 (3)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|5 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5
|Атлетик Б
|Уильямс Иньяки
|4 (2)
|Реал Мадрид
|Хоселу Санмартин
|4 (1)
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 3
|Атлетик Б
|Сансет Ойян
|2 1
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|2 1
|Мальорка
|Родригес Даниэль I
|4
|Хетафе
|Дьене Даконам
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Райо Вальекано 2:2 Мальорка
Исход игры
Райо Вальекано
75.2% (88)
Ничья
15.4% (18)
Мальорка
9.4% (11)
Тотал 2.5
Больше
47.83% (55)
Меньше
52.17% (60)
Обе команды забьют
Да
61.74% (71)
Нет
38.26% (44)
Популярный счёт
2:1 Райо Вальекано
39.3% (46)
1:0 Райо Вальекано
29.9% (35)
1:1 Ничья
13.7% (16)
1:2 Мальорка
7.7% (9)
2:0 Райо Вальекано
5.1% (6)
0:1 Мальорка
1.7% (2)
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