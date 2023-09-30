Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

92' Де Фрутос Хорхе не смог попасть в створ ударом издали

92' Валентин Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Паласон Иси навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за пределы поля.

90' Удар от ворот произведет Мальорка

88' Лежён Флорьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Удар от ворот произведет Мальорка

86' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

85' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Родригес Даниэль I оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Дардер Серхи получил желтую карточку от судьи

82' Удар от ворот произведет Мальорка

81' Удар от ворот произведет Мальорка

80' Удар от ворот произведет Мальорка

79' Удар от ворот произведет Мальорка

79' Лежён Флорьян решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

77' Дьедью Амат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Матч возобновлен

74' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

73' Де Фрутос Хорхе пробует нанести удар издали, но Предраг Райкович держит все под контролем

73' Паласон Иси навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за пределы поля.

72' Лежён Флорьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Лежён Флорьян бьет со штрафного в створ, но Предраг Райкович держит все под контролем

69' Удар от ворот произведет Мальорка

69' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Настасич Матия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Тактическая замена. Антонио Санчес уходит с поля и его заменяет Маскарель Омар

64' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Дардер Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Г О О О О Л - Антонио Санчес забивает с правой ноги!

59' Дардер Серхи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Саму Кошта не смог попасть в створ ударом издали

58' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Мальорка

56' Паласон Иси оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Паласон Иси пробует нанести удар издали, но Предраг Райкович держит все под контролем

52' Удар от ворот произведет Мальорка

51' Перес Кике оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Дардер Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Сисс Пате выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника