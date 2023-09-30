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Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Мелеро Марио
Райо Вальекано
2:2
Конец матча
Мальорка
0'
1:0
4' Гол
Гарсия Альваро
43' Желтая карточка
Лопес Унаи
1:1
44' Гол
Мурики Ведат
1:2
59' Гол
Санчес Антонио
83' Желтая карточка
Дардер Серхи
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Рауль де Томас
90' Желтая карточка
Дьедью Амат
90' Желтая карточка
Коста Хауме
1:2
90' Не забитый пенальти
Фалькао Радамель
2:2
90' Пенальти
Фалькао Радамель
90' Желтая карточка
Гонсалес Джованни
90' Желтая карточка
Рауль де Томас
90' Желтая карточка
Маскарель Омар
90'+13

Ход матча

4'
Гарсия Альваро
(Камелло Серхио)
1:0
12'
 
Лато Тони
Коста Хауме
43'
Лопес Унаи
 
44'
1:1
Мурики Ведат
(Пратс Абдон)
59'
1:2
Санчес Антонио
(Дардер Серхи)
60'
Камелло Серхио
Перес Кике
 
60'
Трехо Оскар
Рауль де Томас
 
60'
Валентин Оскар
Лопес Унаи
 
64'
 
Маскарель Омар
Санчес Антонио
64'
 
Дьедью Амат
Пратс Абдон
71'
Де Фрутос Хорхе
Эрнандес Аридане
 
80'
Фалькао Радамель
Эспино Альфонсо
 
83'
 
Дардер Серхи
85'
 
Ману Морланес
Дардер Серхи
90'
Рауль де Томас
 
90'
 
Дьедью Амат
90'
 
Коста Хауме
90'
Фалькао Радамель
1:2
90'
Фалькао Радамель
2:2
90'
 
Гонсалес Джованни
90'
Рауль де Томас
 
90'
 
Маскарель Омар

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 410 Количество передач 221
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Райо Вальекано 75.2% (88)
X 15.4% (18)
Мальорка 9.4% (11)
0
выиграет Райо Вальекано, со счетом 2:0
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
5
Эрнандес
Аридане
24
Лежён
Флорьян
12
Эспино
Альфонсо
17
Лопес
Унаи
21
Сисс
Пате
7
Паласон
Иси
14
Перес
Кике
18
Гарсия
Альваро
Ривера
34
Камелло
Серхио
1
Райкович
Предраг
20
Гонсалес
Джованни
24
Вальент
Мартин
2
Настасич
Матия
11
Коста
Хауме
18
Санчес
Антонио
12
Саму
Кошта
10
Дардер
Серхи
14
Родригес
Даниэль
I
9
Пратс
Абдон
7
Мурики
Ведат
Райо Вальекано
4-2-3-1
Мальорка
4-4-2

История личных встреч

Райо Вальекано
Мальорка

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

15 матчей

40%
6.7%
53.3%
6 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:1
КК
1:0
ЛЛ
3:1
С
1:3
С
0:1
С
2:1
С
1:0
П
1:1
П
2:0
П
1:0
П
0:1
КК
3:1
КК
2:1

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.25
0.71

Среднее время на гол

72
126

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.71
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.47
0.87

Тотал матчей

2.5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12

Среднее время на гол

61
103

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро Ривера 2 0.25
Паласон Иси 2 (2) 0.25
Де Фрутос Хорхе 1 0.13
Сисс Пате 1 0.13
Перес Кике 1 0.13
Фалькао Радамель 1 (1) 0.13
Нтекья Ранди 1 (1) 0.13
Лопес Унаи 0 0
Рауль де Томас 0 0
Камелло Серхио 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пратс Абдон 4 0.5
Мурики Ведат 4 (1) 0.5
Санчес Антонио 1 0.13
Раильо Антонио 1 0.13
Саму Кошта 1 0.13
Дардер Серхи 0 0
Лато Тони 0 0
Родригес Даниэль I 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рауль де Томас 3 0
Эспино Альфонсо 3 0
Гарсия Альваро Ривера 3 0
Мумин Абдул 1 1
Лежён Флорьян 2 0
Лопес Унаи 2 0
Паласон Иси 2 0
Эрнандес Аридане 2 0
Трехо Оскар 1 0
Балью Иван 1 0
Сисс Пате 1 0
Перес Кике 1 0
Валентин Оскар 1 0
Камелло Серхио 1 0
Чаваррия Пеп 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Даниэль I 4 0
Настасич Матия 3 0
Коста Хауме 3 0
Маскарель Омар 3 0
Хавьер Агирре 3 0
Маффео Пабло 1 1
Гонсалес Джованни 2 0
Копете Хосе 2 0
Райкович Предраг 1 0
Дардер Серхи 1 0
Вальент Мартин 1 0
Ларин Кайл 1 0
Дьедью Амат 1 0
Ману Морланес 1 0
Саму Кошта 1 0
Льябрес Хавьер 1 0

Результаты матчей

Райо Вальекано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Мальорка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
8
Райо Вальекано
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Мальорка
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
2
Райо Вальекано
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Мальорка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
40%
4
44%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
20%
2
18%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
2
20%
3
27%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
3
30%
1
9%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
1
50%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
11%
2
18%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
3
33%
4
36%
76-90

Пропущено

11
14
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
18%
2
14%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
2
18%
4
29%
31-45
2
18%
2
14%
46-60
1
9%
3
21%
61-75
3
27%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кадис - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алькоркон - Райо Вальекано 2:2
Бетис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Вальядолид - Райо Вальекано 3:2 Порту - Райо Вальекано 1:1 Шарлеруа - Райо Вальекано 1:1 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Мальорка - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Эспаньол 1:2 Бетис - Райо Вальекано 3:1 Райо Вальекано - Вальядолид 2:1 Эльче - Райо Вальекано 4:0
Мальорка
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Мальорка - Барселона 2:2 Жирона - Мальорка 5:3 Сельта - Мальорка 0:1 Мальорка - Атлетик Б 0:0
Гранада - Мальорка 3:2 Мальорка - Вильярреал 0:1 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 Мальорка - Специя 1:1 Сандерленд - Мальорка 1:1 Побленсе - Мальорка 0:5 Кёльн - Мальорка 1:1 Рид - Мальорка 0:9 Юнион Гюртен - Мальорка 1:3 Мальорка - Райо Вальекано 3:0 Барселона - Мальорка 3:0 Мальорка - Валенсия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0 Мальорка - Кадис 1:0 Жирона - Мальорка 2:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1

Результаты матчей

Райо Вальекано
Мальорка

Точный счет

0:7
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Райо Вальекано
Мальорка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
4
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 2:0 Заявка 8 7 0 1 15 - 6 21
2.
Барселона
 Заявка 8 6 2 0 19 - 8 20
3.
Жирона
 0:2 Заявка 8 6 1 1 18 - 10 19
4.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
5.
Атлетико М
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 3 3 1 13 - 10 12
7.
Райо Вальекано
 Заявка 8 3 3 2 9 - 11 12
8.
Валенсия
 Заявка 7 3 1 3 9 - 7 10
9.
Кадис
 Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
10.
Бетис
 Заявка 7 2 3 2 7 - 12 9
11.
Хетафе
 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
12.
Вильярреал
 Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
13.
Севилья
 Заявка 7 2 1 4 11 - 10 7
14.
Осасуна
 Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
15.
Алавес
 Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
16.
Мальорка
 Заявка 8 1 4 3 11 - 14 7
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 1 2 4 2 - 6 5
18.
Сельта
 Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19.
Гранада
 Заявка 7 1 1 5 10 - 18 4
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 2 5 8 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Реал Мадрид
 2:0 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
3.
Жирона
 0:2 Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
4.
Кадис
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 2 2 0 11 - 8 8
6.
Хетафе
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
8.
Атлетико М
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
9.
Алавес
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
10.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
11.
Валенсия
 Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
12.
Бетис
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
14.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 5 - 10 5
15.
Гранада
 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
16.
Вильярреал
 Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
17.
Мальорка
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18.
Сельта
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
19.
Осасуна
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
20.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 2:0 Заявка 5 4 0 1 9 - 4 12
2.
Жирона
 0:2 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3.
Барселона
 Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
4.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
5.
Атлетико М
 Заявка 4 2 1 1 9 - 3 7
6.
Райо Вальекано
 Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
7.
Осасуна
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
8.
Вильярреал
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
9.
Мальорка
 Заявка 5 1 2 2 9 - 11 5
10.
Сельта
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
11.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Валенсия
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Бетис
 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
14.
Севилья
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
15.
Альмерия
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
16.
Кадис
 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
17.
Алавес
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
18.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 6 - 11 1
19.
Гранада
 Заявка 3 0 0 3 4 - 9 0
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 0 4 0 - 5 0
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5
Атлетик Б Уильямс Иньяки 4 (2)
Реал Мадрид Хоселу Санмартин 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Баэна Алехандро 1 3
Атлетик Б Сансет Ойян 2 1
Осасуна Авила Эсекьель 2 1
Мальорка Родригес Даниэль I 4
Хетафе Дьене Даконам 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 103'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 103'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 103'
    Контроль мяча: Райо Вальекано: 61%, Мальорка: 39%.
  • 102'
    Г О О О О О Л - Фалькао Радамель из команды Райо Вальекано забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Предраг Райкович прыгнул не в ту сторону.
  • 102'
    Фалькао Радамель забивает пенальти, но судья просит повторить его после увиденного нарушения.
  • 101'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Райо Вальекано.
  • 101'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Фалькао Радамель пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campo de Futbol de Vallecas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Райо Вальекано 75.2% (88)
    X 15.4% (18)
    Мальорка 9.4% (11)
    0
    выиграет Райо Вальекано, со счетом 2:0
    вот так
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Райо Вальекано 2:2 Мальорка

    Исход игры
    Райо Вальекано
    75.2% (88)
    Ничья
    15.4% (18)
    Мальорка
    9.4% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.83% (55)
    Меньше
    52.17% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    61.74% (71)
    Нет
    38.26% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Райо Вальекано
    39.3% (46)
    1:0 Райо Вальекано
    29.9% (35)
    1:1 Ничья
    13.7% (16)
    1:2 Мальорка
    7.7% (9)
    2:0 Райо Вальекано
    5.1% (6)
    0:1 Мальорка
    1.7% (2)
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