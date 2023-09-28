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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Милан
 
Позже
Лацио
Прогнозы 41
Милан 87.8% (36)
X 12.2% (5)
Лацио 0% (0)
Все прогнозы
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Милан
Ничья
Лацио
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Милан
Лацио

История личных встреч

Милан
Лацио

24 матча

70.8%
29.2%
3.5527136788005E-15%
17 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
45.8%
16 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
45.8%
14 побед 11 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

39 матчей

43.6%
30.8%
25.6%
17 побед 12 ничьих 10 побед

Первый тайм

41%
41%
18%
16 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.9%
38.5%
25.6%
14 побед 15 ничьих 10 побед

История матчей

СA
2:0
СA
4:0
СA
1:2
К
4:0
СA
2:0
СA
3:0
СA
3:2
СA
0:3
СA
1:2
К
0:1
СA
1:0
К
0:0
СA
1:1
К
0:0
К
0:0
СA
2:1
СA
4:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:3
К
0:1
СA
3:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
3:2
СA
2:0
К
3:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
0:3
К
1:2
СA
4:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

37
21

Голов в среднем за матч

1.68
1.24

Среднее время на гол

53
72

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.53
0.82

Среднее время на гол

58
110

Всего голов

63
39

Голов в среднем за матч

1.62
1

Тотал матчей

2.5
35
Больше 90%
Меньше 10%
4
32
Больше 82%
Меньше 18%
7
20
Больше 51%
Меньше 49%
19
11
Больше 28%
Меньше 72%
28
4
Больше 10%
Меньше 90%
35

Среднее время на гол

55
90

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 4 (3) 0.67
Леау Рафаэл 3 0.5
Пулишич Кристиан 2 0.33
Лофтус-Чик Рубен 1 0.17
Томори Фикайо 1 0.17
Эрнандес Тео 1 0.17
Окафор Ноа 1 0.17
Калабрия Давиде 0 0
Рейндерс Тиджани 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альберто Луис 2 0.33
Иммобиле Чиро 2 (1) 0.33
Камада Даити 1 0.17
Весино Матиас 1 0.17
Дзакканьи Маттиа 1 0.17
Андерсон Фелипе 0 0
Лаццари Мануэль 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Тео 3 0
Тиав Малик 3 0
Томори Фикайо 1 1
Лофтус-Чик Рубен 2 0
Флоренци Алессандро 1 0
Крунич Раде 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Окафор Ноа 1 0
Муса Юнус 1 0
Стефано Пиоли 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеллегрини Лука 3 0
Иммобиле Чиро 2 0
Альберто Луис 2 0
Дзакканьи Маттиа 2 0
Катальди Данило 1 0
Исаксен Густав 1 0
Ровелла Николо 1 0
Маурицио Сарри 1 0

Результаты матчей

Милан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лацио
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
2
Милан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Лацио
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

7
3
Милан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Лацио
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

7
5

Голы по времени матча

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

8
3
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
2
25%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

13
7
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
3
23%
1
14%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
3
23%
2
29%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
3
38%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Кальяри - Милан 1:3 Милан - Верона 1:0 Милан - Ньюкасл 0:0 Интер Милан - Милан 5:1
Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 4:1 Болонья - Милан 0:2 Милан - Новара 4:2 Милан - Этуаль Сахель I 4:0 Милан - Тренто 0:1 Монца - Милан 1:1 Милан - Барселона 0:1 Ювентус - Милан 2:2 Реал Мадрид - Милан 3:2 Милан - Лумеццане 7:0 Милан - Верона 3:1 Ювентус - Милан 0:1 Милан - Сампдория 5:1 Интер Милан - Милан 1:0 Специя - Милан 2:0
Лацио
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лацио - Торино 2:0 Лацио - Монца 1:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Ювентус - Лацио 3:1
Наполи - Лацио 1:2 Лацио - Дженоа 0:1 Лечче - Лацио 2:1 Латина - Лацио 0:9 Жирона - Лацио 2:1 Астон Вилла - Лацио 3:0 Лацио - Браво 2:0 Лацио - Приморье 5:0 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Кремонезе 3:2 Удинезе - Лацио 0:1 Лацио - Лечче 2:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Сассуоло 2:0 Интер Милан - Лацио 3:1 Лацио - Торино 0:1

Результаты матчей

Милан
Лацио

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Милан
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
4
2
4
2.5
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 6 5 0 1 15 - 3 15
2.
Милан
 Заявка 6 5 0 1 13 - 8 15
3.
Ювентус
 Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
4.
Аталанта
 Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
5.
Наполи
 Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
6.
Лечче
 Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
7.
Фиорентина
 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
8.
Сассуоло
 Заявка 6 3 0 3 11 - 12 9
9.
Фрозиноне
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
10.
Торино
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
11.
Лацио
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Верона
 Заявка 6 2 1 3 4 - 6 7
13.
Болонья
 Заявка 5 1 3 1 3 - 4 6
14.
Рома
 Заявка 5 1 2 2 12 - 7 5
15.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
16.
Дженоа
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17.
Эмполи
 Заявка 6 1 0 5 1 - 13 3
18.
Салернитана
 Заявка 6 0 3 3 4 - 10 3
19.
Удинезе
 Заявка 6 0 3 3 2 - 10 3
20.
Кальяри
 Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лечче
 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2.
Интер Милан
 Заявка 4 3 0 1 12 - 3 9
3.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Аталанта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Милан
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
6.
Наполи
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
7.
Сассуоло
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
8.
Фрозиноне
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
9.
Торино
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
10.
Монца
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Фиорентина
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
12.
Рома
 Заявка 3 1 1 1 10 - 4 4
13.
Лацио
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
14.
Верона
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
15.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
16.
Эмполи
 Заявка 4 1 0 3 1 - 4 3
17.
Салернитана
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
18.
Дженоа
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
19.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Удинезе
 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 8 - 7 9
2.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Ювентус
 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
4.
Фиорентина
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
5.
Аталанта
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
6.
Наполи
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
8.
Торино
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
9.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
10.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
11.
Сассуоло
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
12.
Фрозиноне
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Лечче
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Удинезе
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
16.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Салернитана
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 (1)
Милан Жиру Оливье 4 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 4 (1)
Ювентус Влахович Душан 4 (1)
Сассуоло Пинамонти Андреа 4
Весь список

Топ нарушителей
Монца Кальдирола Лука 1 2
Кальяри Ветеска Матеуш 1 2
Лечче Каба Мохамед 1 2
Аталанта Де Рон Мартен 3
Удинезе Кабаселе Кристиан 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Лацио от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 сентября 2023, осталось 2 дня 11 часов 48 минут.



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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 41
    Милан 87.8% (36)
    X 12.2% (5)
    Лацио 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Лацио
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    Прогнозы на матч Милан - Лацио

    Исход игры
    Милан
    87.8% (36)
    Ничья
    12.2% (5)
    Лацио
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.5% (31)
    Меньше
    22.5% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    87.5% (35)
    Нет
    12.5% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Милан
    65.9% (27)
    1:1 Ничья
    9.8% (4)
    2:0 Милан
    7.3% (3)
    3:1 Милан
    7.3% (3)
    1:0 Милан
    4.9% (2)
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