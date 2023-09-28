Тур: 7. Стадион: Сан-Сиро.
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Милан
Лацио
24 матча
70.8%
29.2%
3.5527136788005E-15%
17 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
45.8%
16 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
45.8%
14 побед 11 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
39 матчей
43.6%
30.8%
25.6%
17 побед 12 ничьих 10 побед
Первый тайм
41%
41%
18%
16 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.9%
38.5%
25.6%
14 побед 15 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
21
Голов в среднем за матч
1.68
1.24
Среднее время на гол
53
72
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
1.53
0.82
Среднее время на гол
58
110
Всего голов
63
39
Голов в среднем за матч
1.62
1
Тотал матчей
2.5
35
Больше 90%
Меньше 10%
4
32
Больше 82%
Меньше 18%
7
20
Больше 51%
Меньше 49%
19
11
Больше 28%
Меньше 72%
28
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
Среднее время на гол
55
90
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жиру Оливье
|4 (3)
|0.67
|Леау Рафаэл
|3
|0.5
|Пулишич Кристиан
|2
|0.33
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0.17
|Томори Фикайо
|1
|0.17
|Эрнандес Тео
|1
|0.17
|Окафор Ноа
|1
|0.17
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Рейндерс Тиджани
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альберто Луис
|2
|0.33
|Иммобиле Чиро
|2 (1)
|0.33
|Камада Даити
|1
|0.17
|Весино Матиас
|1
|0.17
|Дзакканьи Маттиа
|1
|0.17
|Андерсон Фелипе
|0
|0
|Лаццари Мануэль
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Тео
|3
|0
|Тиав Малик
|3
|0
|Томори Фикайо
|1
|1
|Лофтус-Чик Рубен
|2
|0
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|Крунич Раде
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Муса Юнус
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеллегрини Лука
|3
|0
|Иммобиле Чиро
|2
|0
|Альберто Луис
|2
|0
|Дзакканьи Маттиа
|2
|0
|Катальди Данило
|1
|0
|Исаксен Густав
|1
|0
|Ровелла Николо
|1
|0
|Маурицио Сарри
|1
|0
Результаты матчей
Милан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лацио
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
2
Милан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Лацио
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
7
3
Милан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Лацио
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
7
5
Голы по времени матча
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
8
3
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
2
25%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
2
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
13
7
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
3
23%
1
14%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
3
23%
2
29%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
3
38%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Кальяри - Милан 1:3 Милан - Верона 1:0 Милан - Ньюкасл 0:0 Интер Милан - Милан 5:1
Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 4:1 Болонья - Милан 0:2 Милан - Новара 4:2 Милан - Этуаль Сахель I 4:0 Милан - Тренто 0:1 Монца - Милан 1:1 Милан - Барселона 0:1 Ювентус - Милан 2:2 Реал Мадрид - Милан 3:2 Милан - Лумеццане 7:0 Милан - Верона 3:1 Ювентус - Милан 0:1 Милан - Сампдория 5:1 Интер Милан - Милан 1:0 Специя - Милан 2:0
Лацио
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лацио - Торино 2:0 Лацио - Монца 1:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Ювентус - Лацио 3:1
Наполи - Лацио 1:2 Лацио - Дженоа 0:1 Лечче - Лацио 2:1 Латина - Лацио 0:9 Жирона - Лацио 2:1 Астон Вилла - Лацио 3:0 Лацио - Браво 2:0 Лацио - Приморье 5:0 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Кремонезе 3:2 Удинезе - Лацио 0:1 Лацио - Лечче 2:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Сассуоло 2:0 Интер Милан - Лацио 3:1 Лацио - Торино 0:1
Результаты матчей
Милан
Лацио
Точный счет
1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Милан
Лацио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
24
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 3
|15
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 8
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 12
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|13.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|12 - 7
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|1 - 13
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 10
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 10
|3
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|10 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 4
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 7
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|5 (1)
|Милан
|Жиру Оливье
|4 (3)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|4 (1)
|Ювентус
|Влахович Душан
|4 (1)
|Сассуоло
|Пинамонти Андреа
|4
|Монца
|Кальдирола Лука
|1 2
|Кальяри
|Ветеска Матеуш
|1 2
|Лечче
|Каба Мохамед
|1 2
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|3
|Удинезе
|Кабаселе Кристиан
|3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Милан - Лацио
Исход игры
Милан
87.8% (36)
Ничья
12.2% (5)
Лацио
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
77.5% (31)
Меньше
22.5% (9)
Обе команды забьют
Да
87.5% (35)
Нет
12.5% (5)
Популярный счёт
2:1 Милан
65.9% (27)
1:1 Ничья
9.8% (4)
2:0 Милан
7.3% (3)
3:1 Милан
7.3% (3)
1:0 Милан
4.9% (2)
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