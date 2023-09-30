  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Жирона
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 131
Жирона 9.9% (13)
X 14.5% (19)
Реал Мадрид 75.6% (99)
0
выиграет Реал Мадрид, со счетом 1:2
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Жирона
Ничья
Реал Мадрид
4.10
4.20
Реклама, betcity.ru
1.99
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Гассанига
Пауло
20
Коуто
Ян
25
Гарсия
Эрик
17
Блинд
Дэйли
3
Гутьеррес
Мигель
8
Цыганков
Виктор
14
Гарсия
Алеш
5
Давид
Лопес
21
Эррера
Янгель
16
Савио
III
9
Довбик
Артём
25
Аррисабалага
Кепа
2
Карвахаль
Даниэль
22
Рюдигер
Антонио
6
Начо
Фернандес
12
Камавинга
Эдуардо
18
Тчуамени
Орельен
15
Вальверде
Федерико
8
Кроос
Тони
5
Беллингем
Джуд
14
Хоселу
Санмартин
7
Винисиус
Жуниор
Жирона
4-5-1
Реал Мадрид
4-1-2-1-2

История личных встреч

Жирона
Реал Мадрид

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЛ
4:2
ЛЛ
1:1
П
1:2
КК
1:3
КК
4:2
П
1:4
П
6:3
П
2:1

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

3
2.5

Среднее время на гол

30
36

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

2.5
2.25

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

36
40

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 3 (1) 0.43
Эррера Янгель 3 0.43
Савио III 2 0.29
Стуани Кристиан 2 0.29
Давид Лопес 2 0.29
Цыганков Виктор 1 0.14
Гарсия Алеш 1 0.14
Коуто Ян 1 0.14
Порту Кристиан 1 0.14
Гарсия Эрик 1 0.14
Мартин Иван 1 0.14
Блинд Дэйли 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Мартинес Арнау 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 5 0.71
Хоселу Санмартин 3 0.43
Кроос Тони 1 0.14
Родриго 1 0.14
Вальверде Федерико 1 0.14
Диас Браим 1 0.14
Винисиус Жуниор 1 0.14
Гарсия Франсиско III 0 0
Алаба Давид 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Васкес Лукас 0 0

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гутьеррес Мигель 2 0
Гассанига Пауло 2 0
Давид Лопес 2 0
Эррера Янгель 2 0
Мартин Иван 2 0
Мартинес Арнау 2 0
Коуто Ян 2 0
Савио III 1 0
Стуани Кристиан 1 0
Хуанпе Хуан 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кроос Тони 2 0
Алаба Давид 2 0
Рюдигер Антонио 2 0
Модрич Лука 1 0
Начо Фернандес 1 0
Менди Ферлан 1 0
Тчуамени Орельен 1 0
Беллингем Джуд 1 0
Гарсия Франсиско III 1 0

Результаты матчей

Жирона
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Реал Мадрид
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
1
Жирона
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Реал Мадрид
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
6
Жирона
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Реал Мадрид
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

9
7

Голы по времени матча

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
3
33%
2
29%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
33%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
2
22%
4
67%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
20%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

18
13
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
2
15%
16-30
5
28%
3
23%
31-45
4
22%
5
38%
46-60
3
17%
1
8%
61-75
2
11%
2
15%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
25%
4
67%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Вильярреал - Жирона 1:2 Жирона - Мальорка 5:3 Гранада - Жирона 2:4 Жирона - Лас-Пальмас 1:0
Севилья - Жирона 1:2 Жирона - Хетафе 3:0 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Жирона - Лацио 2:1 Наполи - Жирона 1:1 Блэкберн - Жирона 2:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Жирона - Андорра 2:2 Олот - Жирона 2:4 Осасуна - Жирона 2:1 Жирона - Бетис 1:2 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2 Жирона - Мальорка 2:1 Севилья - Жирона 0:2
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1
Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Реал Мадрид - Милан 3:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1

Результаты матчей

Жирона
Реал Мадрид

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
3 раза 100%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Жирона
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
5
2
3
4
2.5
1
6
2
5
3.5
1
6
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 6 2 0 19 - 8 20
2.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 18 - 8 19
3.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 13 - 6 18
4.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
5.
Атлетико М
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 3 3 1 13 - 10 12
7.
Райо Вальекано
 1:2 Заявка 8 3 2 3 8 - 11 11
8.
Валенсия
 Заявка 7 3 1 3 9 - 7 10
9.
Кадис
 Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
10.
Бетис
 Заявка 7 2 3 2 7 - 12 9
11.
Мальорка
 2:1 Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
12.
Хетафе
 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
13.
Вильярреал
 Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
14.
Севилья
 Заявка 7 2 1 4 11 - 10 7
15.
Осасуна
 Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
16.
Алавес
 Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 1 2 4 2 - 6 5
18.
Сельта
 Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19.
Гранада
 Заявка 7 1 1 5 10 - 18 4
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 2 5 8 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Жирона
 Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
3.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
4.
Кадис
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 2 2 0 11 - 8 8
6.
Хетафе
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
8.
Атлетико М
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
9.
Алавес
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
10.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
11.
Валенсия
 Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
13.
Бетис
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
14.
Гранада
 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
15.
Райо Вальекано
 1:2 Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
16.
Вильярреал
 Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
17.
Мальорка
 2:1 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18.
Сельта
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
19.
Осасуна
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
20.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
2.
Реал Мадрид
 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
3.
Барселона
 Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
4.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
5.
Атлетико М
 Заявка 4 2 1 1 9 - 3 7
6.
Райо Вальекано
 1:2 Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
7.
Мальорка
 2:1 Заявка 5 2 1 2 9 - 10 7
8.
Осасуна
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
9.
Вильярреал
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
10.
Валенсия
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Сельта
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
13.
Бетис
 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
14.
Севилья
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
15.
Кадис
 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
16.
Альмерия
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
17.
Алавес
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
18.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 6 - 11 1
19.
Гранада
 Заявка 3 0 0 3 4 - 9 0
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 0 4 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 5 (1)
Атлетико М Мората Альваро 5
Атлетик Б Уильямс Иньяки 4 (2)
Мальорка Пратс Абдон 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Баэна Алехандро 1 3
Атлетик Б Сансет Ойян 2 1
Осасуна Авила Эсекьель 2 1
Мальорка Родригес Даниэль I 4
Хетафе Дьене Даконам 4
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! В центральном матче 8-го тура чемпионата Испании "Жирона" сыграет в родных стенах с мадридским "Реалом". Текстовую онлайн-трансляцию этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Жирона - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 сентября 2023, осталось 30 минут.

    Главный судья: Пулидо Хуан Луис

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 41.7% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 131
Жирона 9.9% (13)
X 14.5% (19)
Реал Мадрид 75.6% (99)
0
выиграет Реал Мадрид, со счетом 1:2
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Жирона
Ничья
Реал Мадрид
4.10
4.20
Реклама, betcity.ru
1.99
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Жирона - Реал Мадрид онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Жирона - Реал Мадрид

Исход игры
Жирона
9.8% (13)
Ничья
14.4% (19)
Реал Мадрид
75.8% (100)
Тотал 2.5
Больше
66.1% (78)
Меньше
33.9% (40)
Обе команды забьют
Да
73.73% (87)
Нет
26.27% (31)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
41.7% (55)
0:2 Реал Мадрид
14.4% (19)
1:1 Ничья
9.8% (13)
1:3 Реал Мадрид
4.5% (6)
0:1 Реал Мадрид
4.5% (6)
2:1 Жирона
3.8% (5)
3:2 Жирона
2.3% (3)
2:2 Ничья
2.3% (3)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Жирона
Реал Мадрид
Бонусы букмекеров

Букмекеры

Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (0) Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 