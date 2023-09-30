вот так
martik #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|3 (1)
|0.43
|Эррера Янгель
|3
|0.43
|Савио III
|2
|0.29
|Стуани Кристиан
|2
|0.29
|Давид Лопес
|2
|0.29
|Цыганков Виктор
|1
|0.14
|Гарсия Алеш
|1
|0.14
|Коуто Ян
|1
|0.14
|Порту Кристиан
|1
|0.14
|Гарсия Эрик
|1
|0.14
|Мартин Иван
|1
|0.14
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Мартинес Арнау
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|5
|0.71
|Хоселу Санмартин
|3
|0.43
|Кроос Тони
|1
|0.14
|Родриго
|1
|0.14
|Вальверде Федерико
|1
|0.14
|Диас Браим
|1
|0.14
|Винисиус Жуниор
|1
|0.14
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
|Алаба Давид
|0
|0
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|Васкес Лукас
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гутьеррес Мигель
|2
|0
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Давид Лопес
|2
|0
|Эррера Янгель
|2
|0
|Мартин Иван
|2
|0
|Мартинес Арнау
|2
|0
|Коуто Ян
|2
|0
|Савио III
|1
|0
|Стуани Кристиан
|1
|0
|Хуанпе Хуан
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кроос Тони
|2
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Рюдигер Антонио
|2
|0
|Модрич Лука
|1
|0
|Начо Фернандес
|1
|0
|Менди Ферлан
|1
|0
|Тчуамени Орельен
|1
|0
|Беллингем Джуд
|1
|0
|Гарсия Франсиско III
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 8
|20
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 8
|19
|3.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 6
|18
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|7.
|1:2 Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 11
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 12
|9
|11.
|2:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 10
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 6
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 18
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|8 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 8
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|8.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|12.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|15.
|1:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|17.
|2:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|6.
|1:2 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|7.
|2:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|6 - 11
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 5
|0
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5 (3)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|5 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5
|Атлетик Б
|Уильямс Иньяки
|4 (2)
|Мальорка
|Пратс Абдон
|4 (1)
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 3
|Атлетик Б
|Сансет Ойян
|2 1
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|2 1
|Мальорка
|Родригес Даниэль I
|4
|Хетафе
|Дьене Даконам
|4