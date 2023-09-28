Тур: 8. Стадион: Монтиливи.
Позже
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
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- Травмирован
История личных встреч
Жирона
Реал Мадрид
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
3
2.5
Среднее время на гол
30
36
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
2.5
2.25
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
36
40
Бомбардиры внутри турнира
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|3 (1)
|0.43
|Эррера Янгель
|3
|0.43
|Савио III
|2
|0.29
|Стуани Кристиан
|2
|0.29
|Давид Лопес
|2
|0.29
|Цыганков Виктор
|1
|0.14
|Гарсия Алеш
|1
|0.14
|Коуто Ян
|1
|0.14
|Порту Кристиан
|1
|0.14
|Гарсия Эрик
|1
|0.14
|Мартин Иван
|1
|0.14
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Мартинес Арнау
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|5
|0.71
|Хоселу Санмартин
|3
|0.43
|Кроос Тони
|1
|0.14
|Родриго
|1
|0.14
|Вальверде Федерико
|1
|0.14
|Диас Браим
|1
|0.14
|Винисиус Жуниор
|1
|0.14
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
|Алаба Давид
|0
|0
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|Васкес Лукас
|0
|0
Карточки
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гутьеррес Мигель
|2
|0
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Давид Лопес
|2
|0
|Эррера Янгель
|2
|0
|Мартин Иван
|2
|0
|Мартинес Арнау
|2
|0
|Коуто Ян
|2
|0
|Савио III
|1
|0
|Стуани Кристиан
|1
|0
|Хуанпе Хуан
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кроос Тони
|2
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Рюдигер Антонио
|2
|0
|Модрич Лука
|1
|0
|Начо Фернандес
|1
|0
|Менди Ферлан
|1
|0
|Тчуамени Орельен
|1
|0
|Беллингем Джуд
|1
|0
|Гарсия Франсиско III
|1
|0
Результаты матчей
Жирона
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Реал Мадрид
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
1
Жирона
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Реал Мадрид
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
9
6
Жирона
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Реал Мадрид
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
9
7
Голы по времени матча
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
3
33%
2
29%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
33%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
2
22%
4
67%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
17%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
20%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
18
13
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
2
15%
16-30
5
28%
3
23%
31-45
4
22%
5
38%
46-60
3
17%
1
8%
61-75
2
11%
2
15%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
25%
4
67%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Жирона
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Вильярреал - Жирона 1:2 Жирона - Мальорка 5:3 Гранада - Жирона 2:4 Жирона - Лас-Пальмас 1:0
Севилья - Жирона 1:2 Жирона - Хетафе 3:0 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Жирона - Лацио 2:1 Наполи - Жирона 1:1 Блэкберн - Жирона 2:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Жирона - Андорра 2:2 Олот - Жирона 2:4 Осасуна - Жирона 2:1 Жирона - Бетис 1:2 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2 Жирона - Мальорка 2:1 Севилья - Жирона 0:2
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1
Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Реал Мадрид - Милан 3:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1
Результаты матчей
Жирона
Реал Мадрид
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
3 раза 100%
Точный счет
1:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Жирона
Реал Мадрид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
34
16
25
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 8
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 6
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 8
|17
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 9
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 5
|10
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 11
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 9
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 12
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 6
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|19.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|9 - 17
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|8 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 8
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|8.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|12.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 8
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 10
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|6 - 11
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5 (3)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|5 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5
|Атлетик Б
|Уильямс Иньяки
|4 (2)
|Реал Сосьедад
|Кубо Такефуса
|4 (1)
|Атлетик Б
|Сансет Ойян
|2 1
|Мальорка
|Родригес Даниэль I
|4
|Хетафе
|Дьене Даконам
|4
|Бетис
|Гидо Родригес
|4
|Кадис
|Алькарас Рубен
|4
Прогнозы на матч Жирона - Реал Мадрид
Исход игры
Жирона
4.9% (2)
Ничья
12.2% (5)
Реал Мадрид
82.9% (34)
Тотал 2.5
Больше
60.98% (25)
Меньше
39.02% (16)
Обе команды забьют
Да
65.85% (27)
Нет
34.15% (14)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
39% (16)
0:2 Реал Мадрид
24.4% (10)
1:1 Ничья
9.8% (4)
1:3 Реал Мадрид
7.3% (3)
0:3 Реал Мадрид
4.9% (2)
0:1 Реал Мадрид
4.9% (2)
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