Тур: 8. Стадион: Реале Арена. Зрители: 38229 Главный судья: Гиль Хесус
3:0
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаЭррера Андер
1:0
30' ГолЛе Норман Робен
44' Желтая карточкаВивиан Даниэль
44' Желтая карточкаМерино Микель
2:0
48' ГолКубо Такефуса
3:0
66' ГолОярсабаль Микель
77' Желтая карточкаСубельдия Игор
90'+6
Ход матча
29'
30'
1:0
44'
44'
48'
2:0
66'
77'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
1 Удары по воротам 10
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
20 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
400 Количество передач 374
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Траоре
Амари
17
Тирни
Киран
23
Браис
Мендес
19
Умар
Садик
17
Юри
Берчиче
21
Эррера
Андер
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
11
Уильямс
Нико
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Тирни КиранЗащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Умар СадикНападающий
- Запасные игроки
-
37 Фрага АйторВратарь
-
32 Марреро УнаиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Андре СилваНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
11 Уильямс НикоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
29 Арес МалкомНападающий
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Реал Сосьедад
Атлетик Б
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 8 побед
29 матчей
41.4%
24.1%
34.5%
12 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
31%
44.8%
24.2%
9 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.6%
44.8%
27.6%
8 побед 13 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.54
0.88
Среднее время на гол
58
102
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
1.31
0.85
Среднее время на гол
68
106
Всего голов
41
25
Голов в среднем за матч
1.41
0.86
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
63
104
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кубо Такефуса
|5
|0.63
|Оярсабаль Микель
|3 (1)
|0.38
|Барренечеа Андер
|3
|0.38
|Браис Мендес
|1
|0.13
|Субименди Мартин
|1
|0.13
|Фернандес Карлос
|1
|0.13
|Ле Норман Робен
|1
|0.13
|Мерино Микель
|0
|0
|Тирни Киран
|0
|0
|Траоре Амари
|0
|0
|Умар Садик
|0
|0
|Муньос Айхен
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|4
|0.5
|Гурусета Горка
|3
|0.38
|Весга Микель
|2 (2)
|0.25
|Вильялибре Асьер
|1
|0.13
|Юри Берчиче
|1
|0.13
|Сансет Ойян
|1
|0.13
|Гомес Унаи
|1
|0.13
|Де Маркос Оскар
|0
|0
|Уильямс Нико
|0
|0
|Беренгер Алекс
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мерино Микель
|3
|0
|Ле Норман Робен
|3
|0
|Субельдия Игор
|3
|0
|Браис Мендес
|3
|0
|Траоре Амари
|2
|0
|Фернандес Карлос
|1
|0
|Ремиро Алехандро
|1
|0
|Умар Садик
|1
|0
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|Муньос Айхен
|1
|0
|Субименди Мартин
|1
|0
|Пачеко Хон
|1
|0
|Урко Гонсалес
|1
|0
|Оласагасти Хон
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сансет Ойян
|1
|2
|Паредес Айтор
|3
|0
|Руис Иньиго
|2
|0
|Уильямс Иньяки
|2
|0
|Лекуе Иньиго
|2
|0
|Беренгер Алекс
|2
|0
|Вивиан Даниэль
|2
|0
|Гарсия Рауль
|1
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Юри Берчиче
|1
|0
|Эррера Андер
|1
|0
|Гурусета Горка
|1
|0
|Весга Микель
|1
|0
|Унай Симон
|1
|0
|Йерай Альварес
|1
|0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Атлетик Б
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
0
Реал Сосьедад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Атлетик Б
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
1
9
Реал Сосьедад
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Атлетик Б
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
14
4
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
3
21%
1
25%
1-15
2
14%
2
50%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
1
7%
1
25%
76-90
Пропущено
8
3
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
5
63%
0
0%
76-90
Забито
2
9
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
50%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
50%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
100%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
16
13
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
4
25%
2
15%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
3
19%
2
15%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
25%
3
23%
61-75
1
6%
3
23%
76-90
Пропущено
10
9
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
5
50%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1
Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Альмерия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2
Атлетик Б
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Атлетик Б - Хетафе 2:2 Алавес - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Кадис 3:0 Мальорка - Атлетик Б 0:0
Атлетик Б - Бетис 4:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эйбар 1:1 Селтик - Атлетик Б 3:2 Расинг - Атлетик Б 0:0 Некакса - Атлетик Б 0:2 Чивас Гвадалахара - Атлетик Б 2:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эльче 0:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Сельта 2:1 Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Атлетик Б - Бетис 0:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1
Результаты матчей
Реал Сосьедад
Атлетик Б
Точный счет
1:1
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
0:2
3 раза 38%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Реал Сосьедад
Атлетик Б
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
32
22
23
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
35
53
35
26
26
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|16 - 6
|21
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 8
|20
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 11
|19
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|6.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 11
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 12
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 10
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 14
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 6
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 18
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|8 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 8
|11
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|8.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|12.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 10
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 11
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|6 - 11
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
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- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|6 (2)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5 (3)
|Реал Сосьедад
|Кубо Такефуса
|5 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5
|Реал Мадрид
|Хоселу Санмартин
|4 (2)
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 3
|Атлетик Б
|Сансет Ойян
|2 1
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|2 1
|Мальорка
|Родригес Даниэль I
|4
|Хетафе
|Дьене Даконам
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 3:0 Атлетик Б
Исход игры
Реал Сосьедад
59.7% (71)
Ничья
34.5% (41)
Атлетик Б
5.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
51.3% (59)
Меньше
48.7% (56)
Обе команды забьют
Да
80% (92)
Нет
20% (23)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
38.7% (46)
1:1 Ничья
27.7% (33)
1:0 Реал Сосьедад
16% (19)
2:2 Ничья
5.9% (7)
1:2 Атлетик Б
3.4% (4)
3:1 Реал Сосьедад
1.7% (2)
2:0 Реал Сосьедад
1.7% (2)
0:1 Атлетик Б
1.7% (2)
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