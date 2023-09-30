Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Реал Сосьедад играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Эррера Андер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Матч возобновлен

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Мерино Микель получил желтую карточку от судьи

44' Вивиан Даниэль получил желтую карточку от судьи

43' Эррера Андер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Браис Мендес бьет со штрафного в створ, но Унаи Симон держит все под контролем

42' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Кубо Такефуса навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Кубо Такефуса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Браис Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Уильямс Иньяки оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Команда Реал Сосьедад забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

30' Юри Берчиче плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

30' Г О О О О Л - Ле Норман Робен первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

29' Эррера Андер получил желтую карточку от судьи

29' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Игра в одни ворота сейчас. Реал Сосьедад доминирует и владеет мячом

27' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Матч возобновлен

25' Тирни Киран на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Муньяин Икер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Матч возобновлен

24' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

23' Муньяин Икер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Юри Берчиче выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Уильямс Нико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Кубо Такефуса навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Матч возобновлен

19' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

17' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Барренечеа Андер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

10' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Умар Садик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

7' Умар Садик не смог попасть в створ ударом издали

6' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

6' Игрок из команды Реал Сосьедад делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

5' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Матч возобновится спорным мячом

5' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Эррера Андер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Браис Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре