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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 38229 Главный судья: Гиль Хесус
Реал Сосьедад
3:0
Конец матча
Атлетик Б
0'
29' Желтая карточка
Эррера Андер
1:0
30' Гол
Ле Норман Робен
44' Желтая карточка
Вивиан Даниэль
44' Желтая карточка
Мерино Микель
2:0
48' Гол
Кубо Такефуса
3:0
66' Гол
Оярсабаль Микель
77' Желтая карточка
Субельдия Игор
90'+6

Ход матча

25'
Муньос Айхен
Тирни Киран
 
29'
 
Эррера Андер
30'
Ле Норман Робен
1:0
44'
 
Вивиан Даниэль
44'
Мерино Микель
 
46'
 
Вильялибре Асьер
Гурусета Горка
48'
Кубо Такефуса
(Умар Садик)
2:0
61'
Андре Силва
Умар Садик
 
61'
Оярсабаль Микель
Барренечеа Андер
 
62'
Пачеко Хон
Ле Норман Робен
 
64'
 
Беренгер Алекс
Уильямс Нико
66'
Оярсабаль Микель
(Субименди Мартин)
3:0
71'
 
Гарсия Рауль
Муньяин Икер
72'
 
Прадос Беньят
Эррера Андер
76'
 
Паредес Айтор
Вивиан Даниэль
77'
Субельдия Игор
 
81'
Туррьентес Беньят
Мерино Микель
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 10
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 20 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 400 Количество передач 374
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Реал Сосьедад 59.7% (71)
X 34.5% (41)
Атлетик Б 5.9% (7)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремиро
Алехандро
18
Траоре
Амари
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
17
Тирни
Киран
23
Браис
Мендес
4
Субименди
Мартин
8
Мерино
Микель
7
Барренечеа
Андер
14
Кубо
Такефуса
19
Умар
Садик
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
5
Йерай
Альварес
17
Юри
Берчиче
21
Эррера
Андер
14
Гарсия
Дани
9
Уильямс
Иньяки
10
Муньяин
Икер
11
Уильямс
Нико
12
Гурусета
Горка
Реал Сосьедад
4-4-2
Атлетик Б
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Сосьедад
Атлетик Б

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 8 побед

29 матчей

41.4%
24.1%
34.5%
12 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

31%
44.8%
24.2%
9 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.6%
44.8%
27.6%
8 побед 13 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
3:1
ТМК
1:0
ЛЛ
4:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
КК
0:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:0
П
2:1
П
1:3
ТМК
1:0
П
3:1
П
0:0
П
0:2
П
3:2
П
0:1
П
0:0
П
1:1
П
1:1
П
1:1
П
2:0
П
1:3
П
2:0
П
2:0
П
1:2
П
2:1
П
2:0

Голы

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.54
0.88

Среднее время на гол

58
102

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.31
0.85

Среднее время на гол

68
106

Всего голов

41
25

Голов в среднем за матч

1.41
0.86

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

63
104

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кубо Такефуса 5 0.63
Оярсабаль Микель 3 (1) 0.38
Барренечеа Андер 3 0.38
Браис Мендес 1 0.13
Субименди Мартин 1 0.13
Фернандес Карлос 1 0.13
Ле Норман Робен 1 0.13
Мерино Микель 0 0
Тирни Киран 0 0
Траоре Амари 0 0
Умар Садик 0 0
Муньос Айхен 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 4 0.5
Гурусета Горка 3 0.38
Весга Микель 2 (2) 0.25
Вильялибре Асьер 1 0.13
Юри Берчиче 1 0.13
Сансет Ойян 1 0.13
Гомес Унаи 1 0.13
Де Маркос Оскар 0 0
Уильямс Нико 0 0
Беренгер Алекс 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерино Микель 3 0
Ле Норман Робен 3 0
Субельдия Игор 3 0
Браис Мендес 3 0
Траоре Амари 2 0
Фернандес Карлос 1 0
Ремиро Алехандро 1 0
Умар Садик 1 0
Оярсабаль Микель 1 0
Муньос Айхен 1 0
Субименди Мартин 1 0
Пачеко Хон 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Оласагасти Хон 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сансет Ойян 1 2
Паредес Айтор 3 0
Руис Иньиго 2 0
Уильямс Иньяки 2 0
Лекуе Иньиго 2 0
Беренгер Алекс 2 0
Вивиан Даниэль 2 0
Гарсия Рауль 1 0
Муньяин Икер 1 0
Юри Берчиче 1 0
Эррера Андер 1 0
Гурусета Горка 1 0
Весга Микель 1 0
Унай Симон 1 0
Йерай Альварес 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Атлетик Б
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
0
Реал Сосьедад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Атлетик Б
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
9
Реал Сосьедад
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Атлетик Б
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

14
4
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
3
21%
1
25%
1-15
2
14%
2
50%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
1
7%
1
25%
76-90

Пропущено

8
3
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
5
63%
0
0%
76-90

Забито

2
9
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
50%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
50%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
100%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

16
13
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
4
25%
2
15%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
3
19%
2
15%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
25%
3
23%
61-75
1
6%
3
23%
76-90

Пропущено

10
9
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
5
50%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1
Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Альмерия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2
Атлетик Б
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Атлетик Б - Хетафе 2:2 Алавес - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Кадис 3:0 Мальорка - Атлетик Б 0:0
Атлетик Б - Бетис 4:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эйбар 1:1 Селтик - Атлетик Б 3:2 Расинг - Атлетик Б 0:0 Некакса - Атлетик Б 0:2 Чивас Гвадалахара - Атлетик Б 2:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эльче 0:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Сельта 2:1 Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Атлетик Б - Бетис 0:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Атлетик Б

Точный счет

1:1
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
0:2
3 раза 38%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Атлетик Б

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
1
3
2
2.5
2
2
2
3
3.5
1
3
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
5
3
3
5
2.5
2
6
2
6
3.5
1
7
1
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 0 1 16 - 6 21
2.
Барселона
 Заявка 8 6 2 0 19 - 8 20
3.
Жирона
 Заявка 8 6 1 1 18 - 11 19
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
6.
Атлетико М
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
7.
Райо Вальекано
 Заявка 8 3 3 2 9 - 11 12
8.
Валенсия
 Заявка 7 3 1 3 9 - 7 10
9.
Кадис
 Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
10.
Бетис
 Заявка 7 2 3 2 7 - 12 9
11.
Хетафе
 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
12.
Вильярреал
 Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
13.
Севилья
 Заявка 7 2 1 4 11 - 10 7
14.
Осасуна
 Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
15.
Алавес
 Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
16.
Мальорка
 Заявка 8 1 4 3 11 - 14 7
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 1 2 4 2 - 6 5
18.
Сельта
 Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19.
Гранада
 Заявка 7 1 1 5 10 - 18 4
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 2 5 8 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 3 2 0 14 - 8 11
3.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
4.
Жирона
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
5.
Кадис
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
6.
Хетафе
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
8.
Атлетико М
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
9.
Алавес
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
10.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
11.
Валенсия
 Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
12.
Бетис
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
14.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 5 - 10 5
15.
Гранада
 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
16.
Вильярреал
 Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
17.
Мальорка
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18.
Сельта
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
19.
Осасуна
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
20.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 5 4 0 1 10 - 4 12
2.
Жирона
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3.
Барселона
 Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
4.
Атлетико М
 Заявка 4 2 1 1 9 - 3 7
5.
Райо Вальекано
 Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
6.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
7.
Осасуна
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
8.
Вильярреал
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
9.
Мальорка
 Заявка 5 1 2 2 9 - 11 5
10.
Сельта
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
11.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Валенсия
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Бетис
 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
14.
Севилья
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
15.
Альмерия
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
16.
Кадис
 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
17.
Алавес
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
18.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 6 - 11 1
19.
Гранада
 Заявка 3 0 0 3 4 - 9 0
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 0 4 0 - 5 0
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 6 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 5 (1)
Атлетико М Мората Альваро 5
Реал Мадрид Хоселу Санмартин 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Баэна Алехандро 1 3
Атлетик Б Сансет Ойян 2 1
Осасуна Авила Эсекьель 2 1
Мальорка Родригес Даниэль I 4
Хетафе Дьене Даконам 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 94'
    Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Матч возобновлен
  • 93'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • 93'
    Муньос Айхен выиграл воздушное противоборство у Рауль Гарсия.
  • 93'
    Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Гарсия Дани выиграл воздушное противоборство у Кубо Такефуса.
  • 91'
    Паредес Айтор из команды Атлетик Б перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Прогнозы 119
    Реал Сосьедад 59.7% (71)
    X 34.5% (41)
    Атлетик Б 5.9% (7)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    вот так
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Сосьедад 3:0 Атлетик Б

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    59.7% (71)
    Ничья
    34.5% (41)
    Атлетик Б
    5.9% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.3% (59)
    Меньше
    48.7% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (92)
    Нет
    20% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Сосьедад
    38.7% (46)
    1:1 Ничья
    27.7% (33)
    1:0 Реал Сосьедад
    16% (19)
    2:2 Ничья
    5.9% (7)
    1:2 Атлетик Б
    3.4% (4)
    3:1 Реал Сосьедад
    1.7% (2)
    2:0 Реал Сосьедад
    1.7% (2)
    0:1 Атлетик Б
    1.7% (2)
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