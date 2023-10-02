Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Хорошую попытку сделал Лорьенте Арман . Удар в створ, но вратарь начеку

89' Байрами Недим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Монца отменен из-за положения "вне игры".

86' Г О О О О Л - Коломбо Лоренцо забивает ударом с левой ноги!

86' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Байрами Недим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Мачин Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Энрике Матеус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Мулаттьери Самуэле пробует нанести удар издали, но Michele Di Gregorio держит все под контролем

80' Удар от ворот произведет Сассуоло

80' Биринделли Самуэле не смог попасть в створ ударом издали

79' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Виньято Самуэле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Педерсен Маркус Гольмгрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Удар от ворот произведет Монца

73' Феррари Джанмарко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

69' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

67' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Монца

66' Фантастический гол, где все сам сделал Коломбо Лоренцо

66' Г О О О О Л - Коломбо Лоренцо забивает с правой ноги!

65' Мари Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Удар от ворот произведет Сассуоло

64' Педерсен Маркус Гольмгрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Мота Дани навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Матч возобновлен

60' Пинамонти Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Мари Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Винья Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Мари Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

58' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

57' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Монца

57' Колпани Андреа навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Хорошую попытку сделал Коломбо Лоренцо . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Удар от ворот произведет Монца

56' Байрами Недим не смог попасть в створ ударом издали

54' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

50' Мота Дани из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Колпани Андреа из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Кальдирола Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Удар от ворот произведет Сассуоло

48' Оооо... вот это был удар! Кирьякопулос Георгиос должен был забить с этой позиции.

48' Кирьякопулос Георгиос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Чиурриа Патрик из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.