Тур: 7. Стадион: Читта-дель-Триколоре. Главный судья: Luca Zufferli
Ход матча
66'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 4
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 4
-
7 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
381 Количество передач 501
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
44
Нето
Руан
17
Винья
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Нето РуанЗащитник
-
17 Винья МатиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Мота ДаниПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Марич МиркоНападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сассуоло
Монца
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.8
1.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
50
64
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|4 (1)
|0.57
|Пинамонти Андреа
|4
|0.57
|Лорьенте Арман
|1
|0.14
|Байрами Недим
|1
|0.14
|Тольян Йереми
|0
|0
|Энрике Матеус
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Колпани Андреа
|3
|0.43
|Коломбо Лоренцо
|1
|0.14
|Гальярдини Роберто
|1
|0.14
|Кальдирола Лука
|0
|0
|Чиурриа Патрик
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болока Даниэль
|2
|0
|Нето Руан
|2
|0
|Лопес Максим
|0
|1
|Энрике Матеус
|1
|0
|Берарди Доменико
|1
|0
|Эрлич Мартин
|1
|0
|Пинамонти Андреа
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кальдирола Лука
|2
|1
|Мари Пабло
|3
|0
|Иццо Армандо
|3
|0
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|Биринделли Самуэле
|2
|0
|Гальярдини Роберто
|1
|0
|Пессина Маттео
|1
|0
|Перейра Педру II
|1
|0
|Мота Дани
|1
|0
|Виньято Самуэле
|1
|0
Результаты матчей
Сассуоло
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Монца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
1
Сассуоло
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Монца
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
3
Сассуоло
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Монца
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
0 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
4
67%
1
17%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
11
5
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
1
9%
2
40%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
3
27%
1
20%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
13
7
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
0
0%
3
43%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
2
29%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
1
14%
61-75
6
46%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Интер Милан - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Ювентус 4:2 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Сассуоло - ФералпиСало 0:2
Сассуоло - Верона 3:1 Наполи - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Аталанта 0:2 Козенца - Сассуоло 2:5 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Сассуоло - Специя 2:3 Сассуоло - Пафос 2:1 Сассуоло - Реал Виченца 22:0 Сассуоло - Фиорентина 1:3 Сампдория - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Монца 1:2 Интер Милан - Сассуоло 4:2 Сассуоло - Болонья 1:1 Лацио - Сассуоло 2:0
Монца
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Монца - Болонья 0:0 Лацио - Монца 1:1 Монца - Лечче 1:1 Аталанта - Монца 3:0
Монца - Эмполи 2:0 Интер Милан - Монца 2:0 Монца - Реджо-Аудаче 1:2 Монца - Милан 1:1 Монца - Вис Пезаро 3:0 Монца - Джиана Эрминио 5:1 Монца - Реал Виченца 5:0 Монца - Нува Камуния 11:0 Аталанта - Монца 5:2 Монца - Лечче 0:1 Сассуоло - Монца 1:2 Монца - Наполи 2:0 Торино - Монца 1:1 Монца - Рома 1:1 Специя - Монца 0:2 Монца - Фиорентина 3:2
Результаты матчей
Сассуоло
Монца
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
4:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Сассуоло
Монца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
22
12
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
43
16
25
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|19 - 3
|18
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 8
|18
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 5
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|8.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|11 - 13
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|15 - 11
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 6
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 12
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|1 - 16
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 14
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 3
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 5
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 4
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|10.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|13.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 4
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 7
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|9 (1)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|5
|Милан
|Жиру Оливье
|4 (3)
|Фиорентина
|Гонсалес Николас
|4 (1)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|4 (1)
|Ювентус
|Рабио Адриен
|4
|Милан
|Эрнандес Тео
|4
|Монца
|Кальдирола Лука
|1 2
|Кальяри
|Ветеска Матеуш
|1 2
|Лечче
|Каба Мохамед
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сассуоло 0:1 Монца
Исход игры
Сассуоло
86.6% (123)
Ничья
12% (17)
Монца
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
61.79% (76)
Меньше
38.21% (47)
Обе команды забьют
Да
73.98% (91)
Нет
26.02% (32)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
41.5% (59)
1:0 Сассуоло
14.1% (20)
1:1 Ничья
10.6% (15)
3:1 Сассуоло
9.2% (13)
2:0 Сассуоло
8.5% (12)
3:2 Сассуоло
1.4% (2)
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