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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Luca Zufferli
Сассуоло
0:1
Конец матча
Монца
0'
0:1
66' Гол
Коломбо Лоренцо
90'+7

Ход матча

46'
Байрами Недим
Торстведт Кристиан
 
53'
 
Мачин Хосе
Пессина Маттео
53'
 
Д'Амброзио Данило
Карбони Андреа
60'
Педерсен Маркус Гольмгрен
Винья Матиас
 
60'
Мулаттьери Самуэле
Пинамонти Андреа
 
66'
0:1
Коломбо Лоренцо
(Кальдирола Лука)
68'
Феррари Джанмарко
Нето Руан
 
71'
 
Виньято Самуэле
Мота Дани
71'
 
Биринделли Самуэле
Колпани Андреа
76'
 
Гомес Алехандро Папу
Кирьякопулос Георгиос
82'
Кастильехо Самуэль
Энрике Матеус
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 4
  • 7 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 381 Количество передач 501
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 142
Сассуоло 86.6% (123)
X 12% (17)
Монца 1.4% (2)
0
выиграет Сассуоло, со счетом 3:1
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
5
Эрлич
Мартин
44
Нето
Руан
17
Винья
Матиас
7
Энрике
Матеус
24
Болока
Даниэль
10
Берарди
Доменико
42
Торстведт
Кристиан
45
Лорьенте
Арман
9
Пинамонти
Андреа
16
Ди
Грегорио
Микеле
5
Кальдирола
Лука
22
Мари
Пабло
44
Карбони
Андреа
84
Чиурриа
Патрик
77
Кирьякопулос
Георгиос
32
Пессина
Маттео
6
Гальярдини
Роберто
28
Колпани
Андреа
47
Мота
Дани
9
Коломбо
Лоренцо
Сассуоло
4-2-3-1
Монца
3-4-2-1

История личных встреч

Сассуоло
Монца

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

СA
1:2
СA
1:1
К
3:1
СCA
2:1
СCA
2:2

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.8
1.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

50
64

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 4 (1) 0.57
Пинамонти Андреа 4 0.57
Лорьенте Арман 1 0.14
Байрами Недим 1 0.14
Тольян Йереми 0 0
Энрике Матеус 0 0
Винья Матиас 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колпани Андреа 3 0.43
Коломбо Лоренцо 1 0.14
Гальярдини Роберто 1 0.14
Кальдирола Лука 0 0
Чиурриа Патрик 0 0
Биринделли Самуэле 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болока Даниэль 2 0
Нето Руан 2 0
Лопес Максим 0 1
Энрике Матеус 1 0
Берарди Доменико 1 0
Эрлич Мартин 1 0
Пинамонти Андреа 1 0
Винья Матиас 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальдирола Лука 2 1
Мари Пабло 3 0
Иццо Армандо 3 0
Чиурриа Патрик 2 0
Биринделли Самуэле 2 0
Гальярдини Роберто 1 0
Пессина Маттео 1 0
Перейра Педру II 1 0
Мота Дани 1 0
Виньято Самуэле 1 0

Результаты матчей

Сассуоло
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Монца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Сассуоло
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Монца
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
3
Сассуоло
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Монца
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
0 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
4
67%
1
17%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

11
5
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
1
9%
2
40%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
3
27%
1
20%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

13
7
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
0
0%
3
43%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
2
29%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
1
14%
61-75
6
46%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Интер Милан - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Ювентус 4:2 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Сассуоло - ФералпиСало 0:2
Сассуоло - Верона 3:1 Наполи - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Аталанта 0:2 Козенца - Сассуоло 2:5 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Сассуоло - Специя 2:3 Сассуоло - Пафос 2:1 Сассуоло - Реал Виченца 22:0 Сассуоло - Фиорентина 1:3 Сампдория - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Монца 1:2 Интер Милан - Сассуоло 4:2 Сассуоло - Болонья 1:1 Лацио - Сассуоло 2:0
Монца
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Монца - Болонья 0:0 Лацио - Монца 1:1 Монца - Лечче 1:1 Аталанта - Монца 3:0
Монца - Эмполи 2:0 Интер Милан - Монца 2:0 Монца - Реджо-Аудаче 1:2 Монца - Милан 1:1 Монца - Вис Пезаро 3:0 Монца - Джиана Эрминио 5:1 Монца - Реал Виченца 5:0 Монца - Нува Камуния 11:0 Аталанта - Монца 5:2 Монца - Лечче 0:1 Сассуоло - Монца 1:2 Монца - Наполи 2:0 Торино - Монца 1:1 Монца - Рома 1:1 Специя - Монца 0:2 Монца - Фиорентина 3:2

Результаты матчей

Сассуоло
Монца

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

4:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Сассуоло
Монца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
1
2
2
2
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
4
3
1.5
1
6
2
5
2.5
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 7 6 0 1 19 - 3 18
2.
Милан
 Заявка 7 6 0 1 15 - 8 18
3.
Наполи
 Заявка 7 4 2 1 16 - 6 14
4.
Ювентус
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
5.
Фиорентина
 Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
6.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 11 - 5 13
7.
Лечче
 Заявка 7 3 2 2 8 - 9 11
8.
Болонья
 Заявка 7 2 4 1 6 - 4 10
9.
Сассуоло
 Заявка 7 3 0 4 11 - 13 9
10.
Фрозиноне
 Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
11.
Торино
 Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
12.
Монца
 Заявка 7 2 3 2 5 - 7 9
13.
Рома
 Заявка 7 2 2 3 15 - 11 8
14.
Дженоа
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15.
Верона
 Заявка 7 2 2 3 4 - 6 8
16.
Лацио
 Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
17.
Удинезе
 Заявка 7 0 4 3 4 - 12 4
18.
Эмполи
 Заявка 7 1 0 6 1 - 16 3
19.
Салернитана
 Заявка 7 0 3 4 4 - 14 3
20.
Кальяри
 Заявка 7 0 2 5 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Интер Милан
 Заявка 4 3 0 1 12 - 3 9
3.
Лечче
 Заявка 4 3 0 1 5 - 5 9
4.
Аталанта
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
5.
Фиорентина
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
6.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
7.
Рома
 Заявка 4 2 1 1 12 - 4 7
8.
Болонья
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
9.
Фрозиноне
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
10.
Наполи
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
11.
Сассуоло
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
12.
Торино
 Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
13.
Монца
 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
14.
Лацио
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
15.
Дженоа
 Заявка 3 1 1 1 7 - 7 4
16.
Верона
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
17.
Эмполи
 Заявка 4 1 0 3 1 - 4 3
18.
Удинезе
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
19.
Салернитана
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
20.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 8 - 7 9
3.
Наполи
 Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
4.
Ювентус
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Аталанта
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
7.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
8.
Верона
 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
9.
Монца
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
10.
Торино
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
11.
Сассуоло
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
12.
Болонья
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
14.
Лечче
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Фрозиноне
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
16.
Удинезе
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
17.
Салернитана
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18.
Рома
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19.
Кальяри
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20.
Эмполи
 Заявка 3 0 0 3 0 - 12 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 9 (1)
Наполи Осимхен Виктор 5
Милан Жиру Оливье 4 (3)
Фиорентина Гонсалес Николас 4 (1)
Сассуоло Берарди Доменико 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ювентус Рабио Адриен 4
Милан Эрнандес Тео 4
Монца Кальдирола Лука 1 2
Кальяри Ветеска Матеуш 1 2
Лечче Каба Мохамед 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Монца вырывает победу
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Сассуоло: 43%, Монца: 57%.
  • 97'
    Монца совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Удар от ворот произведет Монца
  • 96'
    Сассуоло пытается что-то создать.
  • 95'
    Судья свистит. Кальдирола Лука атаковал сзади соперника. Это Берарди Доменико заработал своей команде штрафной
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 142
    Сассуоло 86.6% (123)
    X 12% (17)
    Монца 1.4% (2)
    0
    выиграет Сассуоло, со счетом 3:1
    вот так
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сассуоло 0:1 Монца

    Исход игры
    Сассуоло
    86.6% (123)
    Ничья
    12% (17)
    Монца
    1.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.79% (76)
    Меньше
    38.21% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    73.98% (91)
    Нет
    26.02% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Сассуоло
    41.5% (59)
    1:0 Сассуоло
    14.1% (20)
    1:1 Ничья
    10.6% (15)
    3:1 Сассуоло
    9.2% (13)
    2:0 Сассуоло
    8.5% (12)
    3:2 Сассуоло
    1.4% (2)
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