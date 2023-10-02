Тур: 7. Стадион: Олимпийский стадион (Турин). Главный судья: Феличиани Эрманно
Ход матча
71'
80'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
10 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
416 Количество передач 359
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Сазонов
Саба
23
Сек
Демба
91
Сапата
Дуван
31
Суслов
Томаш
26
Нгонж
Сириль
33
Дуда
Ондрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Сазонов СабаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сек ДембаПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Нгонж СирильПолузащитник
-
33 Дуда ОндрейПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 ХоселитоПолузащитник
-
18 Онгла МартинПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Сердар СуатПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Джурич МиланНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Торино
Верона
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы
18 матчей
33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы
Первый тайм
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
18
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.22
1.33
Среднее время на гол
73
67
Всего голов
20
30
Голов в среднем за матч
1.11
1.67
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
81
54
Бомбардиры внутри турнира
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радоньич Неманья
|3
|0.43
|Сапата Дуван
|1
|0.14
|Шуурс Перр
|1
|0.14
|Буонджорно Алессандро
|1
|0.14
|Илич Иван
|0
|0
|Белланова Рауль
|0
|0
|Риччи Самуэле
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|2
|0.29
|Дуда Ондрей
|1
|0.14
|Бонаццоли Федерико
|1
|0.14
|Фараони Марко
|0
|0
Карточки
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тамез Адриен
|2
|0
|Шуурс Перр
|2
|0
|Белланова Рауль
|2
|0
|Линетти Кароль
|1
|0
|Juric Ivan II
|1
|0
|Пеллегри Пьетро
|1
|0
|Буонджорно Алессандро
|1
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|1
|0
|Риччи Самуэле
|1
|0
|Илич Иван
|1
|0
|Сек Демба
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маньяни Джанджакомо
|3
|0
|Марко Барони
|3
|0
|Фараони Марко
|2
|0
|Давидович Павел
|2
|0
|Хиен Исак
|0
|1
|Дуда Ондрей
|1
|0
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
|Сердар Суат
|1
|0
|Фолоруншо Майкл
|1
|0
|Нгонж Сириль
|1
|0
|Суслов Томаш
|1
|0
|Дойг Джош
|1
|0
|Коппола Диего
|1
|0
Результаты матчей
Торино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Верона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Торино
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Верона
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
3
2
Торино
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Верона
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
4
3
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
3
43%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Торино
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лацио - Торино 2:0 Торино - Рома 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Торино - Дженоа 1:0
Милан - Торино 4:1 Торино - Кальяри 0:0 Торино - ФералпиСало 2:1 Реймс - Торино 2:1 Ланс - Торино 0:0 Торино - Модена 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 Торино - Интер Милан 0:1 Специя - Торино 0:4 Торино - Фиорентина 1:1 Верона - Торино 0:1 Торино - Монца 1:1 Сампдория - Торино 0:2 Торино - Аталанта 1:2 Лацио - Торино 0:1 Торино - Салернитана 1:1
Верона
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Верона - Аталанта 0:1 Милан - Верона 1:0 Верона - Болонья 0:0 Сассуоло - Верона 3:1
Верона - Рома 2:1 Эмполи - Верона 0:1 Верона - Асколи 3:1 Хайденхайм - Верона 3:2 Бастия - Верона 3:1 Верона - Виртус Верона 3:0 Верона - Примьеро 7:0 Специя - Верона 1:3 Милан - Верона 3:1 Верона - Эмполи 1:1 Аталанта - Верона 3:1 Верона - Торино 0:1 Лечче - Верона 0:1 Верона - Интер Милан 0:6 Кремонезе - Верона 1:1 Верона - Болонья 2:1
Результаты матчей
Торино
Верона
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Торино
Верона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
16
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|19 - 3
|18
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 8
|18
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 5
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|8.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|11 - 13
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|15 - 11
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 6
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 12
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|1 - 16
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 14
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 3
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 5
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 4
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|10.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|13.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 4
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 7
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|9 (1)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|5
|Милан
|Жиру Оливье
|4 (3)
|Фиорентина
|Гонсалес Николас
|4 (1)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|4 (1)
|Ювентус
|Рабио Адриен
|4
|Милан
|Эрнандес Тео
|4
|Монца
|Кальдирола Лука
|1 2
|Кальяри
|Ветеска Матеуш
|1 2
|Лечче
|Каба Мохамед
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Торино 0:0 Верона
Исход игры
Торино
80.9% (106)
Ничья
16.8% (22)
Верона
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
34.43% (42)
Меньше
65.57% (80)
Обе команды забьют
Да
48.36% (59)
Нет
51.64% (63)
Популярный счёт
1:0 Торино
38.9% (51)
2:1 Торино
29% (38)
1:1 Ничья
13% (17)
2:0 Торино
7.6% (10)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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