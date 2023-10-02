Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Илич Иван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Оооо... вот это был удар! Лазаро Валентино должен был забить с этой позиции.

48' Хорошую попытку сделал Лазаро Валентино . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Илич Иван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Милинкович-Савич Ваня взял и забрал мяч на выходе

45' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Сек Демба навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Фолоруншо Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Лазаро Валентино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Илич Иван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Илич Иван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Милинкович-Савич Ваня взял и забрал мяч на выходе

36' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Илич Иван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Милинкович-Савич Ваня взял и забрал мяч на выходе

28' Матч возобновлен

26' Сазонов Саба на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Милинкович-Савич Ваня взял и забрал мяч на выходе

23' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Торино

21' Маньяни Джанджакомо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Верона

20' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Радоньич Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Дуда Ондрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Илич Иван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Нгонж Сириль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Нгонж Сириль пробил со штрафного прямо в стенку

13' Фолоруншо Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Соппи Брэндон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Родригес Рикардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Торино

10' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Маньяни Джанджакомо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

7' Давидович Павел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Торино

5' Суслов Томаш не смог попасть в створ ударом издали

5' Давидович Павел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Давидович Павел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Удар от ворот произведет Верона

2' Хорошую попытку сделал Сек Демба . Удар в створ, но вратарь начеку

1' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Верона начинает с центра поля