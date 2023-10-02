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  4. Серия A 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Феличиани Эрманно
Торино
0:0
Конец матча
Верона
0'
9' Желтая карточка
Маньяни Джанджакомо
71' Желтая карточка
Тамез Адриен
90'+6

Ход матча

9'
 
Маньяни Джанджакомо
27'
Тамез Адриен
Сазонов Саба
 
46'
 
Коппола Диего
Давидович Павел
54'
Линетти Кароль
Илич Иван
 
54'
Влашич Никола
Радоньич Неманья
 
58'
 
Фараони Марко
Амионе Бруно
58'
 
Джурич Милан
Хуан Мануэль Крус
71'
Тамез Адриен
 
76'
 
Сапонара Риккардо
Нгонж Сириль
80'
Карамо Янн
Сек Демба
 
80'
Белланова Рауль
Соппи Брэндон
 
85'
 
Онгла Мартин
Суслов Томаш

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 416 Количество передач 359
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 131
Торино 80.9% (106)
X 16.8% (22)
Верона 2.3% (3)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Милинкович-Савич
Ваня
3
Шуурс
Перр
15
Сазонов
Саба
13
Родригес
Рикардо
93
Соппи
Брэндон
20
Лазаро
Валентино
28
Риччи
Самуэле
8
Илич
Иван
23
Сек
Демба
10
Радоньич
Неманья
91
Сапата
Дуван
1
Монтипо
Лоренцо
23
Маньяни
Джанджакомо
2
Амионе
Бруно
27
Давидович
Павел
24
Терраччано
Филиппо
8
Лазович
Дарко
31
Суслов
Томаш
90
Фолоруншо
Майкл
26
Нгонж
Сириль
33
Дуда
Ондрей
13
Хуан
Мануэль
Крус
Торино
3-4-2-1
Верона
3-4-2-1

История личных встреч

Торино
Верона

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы

18 матчей

33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы

Первый тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы

История матчей

СA
0:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:3
СA
2:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
2:2
СA
1:3
СA
0:1
СA
1:3
СA
2:2
СB
1:4
СB
1:3

Голы

Всего голов

9
18

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.22
1.33

Среднее время на гол

73
67

Всего голов

20
30

Голов в среднем за матч

1.11
1.67

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

81
54

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радоньич Неманья 3 0.43
Сапата Дуван 1 0.14
Шуурс Перр 1 0.14
Буонджорно Алессандро 1 0.14
Илич Иван 0 0
Белланова Рауль 0 0
Риччи Самуэле 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 2 0.29
Дуда Ондрей 1 0.14
Бонаццоли Федерико 1 0.14
Фараони Марко 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тамез Адриен 2 0
Шуурс Перр 2 0
Белланова Рауль 2 0
Линетти Кароль 1 0
Juric Ivan II 1 0
Пеллегри Пьетро 1 0
Буонджорно Алессандро 1 0
Милинкович-Савич Ваня 1 0
Риччи Самуэле 1 0
Илич Иван 1 0
Сек Демба 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маньяни Джанджакомо 3 0
Марко Барони 3 0
Фараони Марко 2 0
Давидович Павел 2 0
Хиен Исак 0 1
Дуда Ондрей 1 0
Бонаццоли Федерико 1 0
Сердар Суат 1 0
Фолоруншо Майкл 1 0
Нгонж Сириль 1 0
Суслов Томаш 1 0
Дойг Джош 1 0
Коппола Диего 1 0

Результаты матчей

Торино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Верона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Торино
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Верона
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

3
2
Торино
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Верона
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
3
43%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лацио - Торино 2:0 Торино - Рома 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Торино - Дженоа 1:0
Милан - Торино 4:1 Торино - Кальяри 0:0 Торино - ФералпиСало 2:1 Реймс - Торино 2:1 Ланс - Торино 0:0 Торино - Модена 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 Торино - Интер Милан 0:1 Специя - Торино 0:4 Торино - Фиорентина 1:1 Верона - Торино 0:1 Торино - Монца 1:1 Сампдория - Торино 0:2 Торино - Аталанта 1:2 Лацио - Торино 0:1 Торино - Салернитана 1:1
Верона
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Верона - Аталанта 0:1 Милан - Верона 1:0 Верона - Болонья 0:0 Сассуоло - Верона 3:1
Верона - Рома 2:1 Эмполи - Верона 0:1 Верона - Асколи 3:1 Хайденхайм - Верона 3:2 Бастия - Верона 3:1 Верона - Виртус Верона 3:0 Верона - Примьеро 7:0 Специя - Верона 1:3 Милан - Верона 3:1 Верона - Эмполи 1:1 Аталанта - Верона 3:1 Верона - Торино 0:1 Лечче - Верона 0:1 Верона - Интер Милан 0:6 Кремонезе - Верона 1:1 Верона - Болонья 2:1

Результаты матчей

Торино
Верона

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Торино
Верона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
1
6
1.5
1
6
1
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 7 6 0 1 19 - 3 18
2.
Милан
 Заявка 7 6 0 1 15 - 8 18
3.
Наполи
 Заявка 7 4 2 1 16 - 6 14
4.
Ювентус
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
5.
Фиорентина
 Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
6.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 11 - 5 13
7.
Лечче
 Заявка 7 3 2 2 8 - 9 11
8.
Болонья
 Заявка 7 2 4 1 6 - 4 10
9.
Сассуоло
 Заявка 7 3 0 4 11 - 13 9
10.
Фрозиноне
 Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
11.
Торино
 Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
12.
Монца
 Заявка 7 2 3 2 5 - 7 9
13.
Рома
 Заявка 7 2 2 3 15 - 11 8
14.
Дженоа
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15.
Верона
 Заявка 7 2 2 3 4 - 6 8
16.
Лацио
 Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
17.
Удинезе
 Заявка 7 0 4 3 4 - 12 4
18.
Эмполи
 Заявка 7 1 0 6 1 - 16 3
19.
Салернитана
 Заявка 7 0 3 4 4 - 14 3
20.
Кальяри
 Заявка 7 0 2 5 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Интер Милан
 Заявка 4 3 0 1 12 - 3 9
3.
Лечче
 Заявка 4 3 0 1 5 - 5 9
4.
Аталанта
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
5.
Фиорентина
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
6.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
7.
Рома
 Заявка 4 2 1 1 12 - 4 7
8.
Болонья
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
9.
Фрозиноне
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
10.
Наполи
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
11.
Сассуоло
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
12.
Торино
 Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
13.
Монца
 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
14.
Лацио
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
15.
Дженоа
 Заявка 3 1 1 1 7 - 7 4
16.
Верона
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
17.
Эмполи
 Заявка 4 1 0 3 1 - 4 3
18.
Удинезе
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
19.
Салернитана
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
20.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 8 - 7 9
3.
Наполи
 Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
4.
Ювентус
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Аталанта
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
7.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
8.
Верона
 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
9.
Монца
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
10.
Торино
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
11.
Сассуоло
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
12.
Болонья
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
14.
Лечче
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Фрозиноне
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
16.
Удинезе
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
17.
Салернитана
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18.
Рома
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19.
Кальяри
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20.
Эмполи
 Заявка 3 0 0 3 0 - 12 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 9 (1)
Наполи Осимхен Виктор 5
Милан Жиру Оливье 4 (3)
Фиорентина Гонсалес Николас 4 (1)
Сассуоло Берарди Доменико 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ювентус Рабио Адриен 4
Милан Эрнандес Тео 4
Монца Кальдирола Лука 1 2
Кальяри Ветеска Матеуш 1 2
Лечче Каба Мохамед 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Торино: 55%, Верона: 45%.
  • 96'
    Торино совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Влашич Никола ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Торино совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Верона пытается что-то создать.
  • 95'
    Верона совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 131
    Торино 80.9% (106)
    X 16.8% (22)
    Верона 2.3% (3)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    вот так
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торино 0:0 Верона

    Исход игры
    Торино
    80.9% (106)
    Ничья
    16.8% (22)
    Верона
    2.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.43% (42)
    Меньше
    65.57% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    48.36% (59)
    Нет
    51.64% (63)
    Популярный счёт
    1:0 Торино
    38.9% (51)
    2:1 Торино
    29% (38)
    1:1 Ничья
    13% (17)
    2:0 Торино
    7.6% (10)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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