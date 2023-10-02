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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Ди Бельо Марко
Фиорентина
3:0
Конец матча
Кальяри
0'
1:0
3' Гол
Гонсалес Николас
2:0
21' Гол в свои ворота
Доссена Альберто
86' Желтая карточка
Инфантино Джино
90' Желтая карточка
Паволетти Леонардо
3:0
90' Гол
Нзола М'Бала
90'+6

Ход матча

3'
Гонсалес Николас
(Бельтран Лукас)
1:0
21'
Доссена Альберто
2:0
46'
 
Прати Маттео
Дейола Алессандро
46'
 
Ористанио Гаэтано
Шомуродов Элдор
64'
Куаме Кристиан
Брекало Йосип
 
64'
Инфантино Джино
Бонавентура Джакомо
 
65'
Иконе Жонатан
Гонсалес Николас
 
74'
 
Паволетти Леонардо
Петанья Андреа
75'
 
Ди Пардо Алессандро
Дзаппа Габриэле
75'
 
Оберт Адам
Хацидиакос Пантелис
75'
Нзола М'Бала
Бельтран Лукас
 
86'
Инфантино Джино
 
90'
 
Паволетти Леонардо
90'
Мандрагора Роландо
Дункан Альфред
 
90'
Нзола М'Бала
(Мандрагора Роландо)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 593 Количество передач 389
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 134
Фиорентина 97.8% (131)
X 0.7% (1)
Кальяри 1.5% (2)
0
выиграет Фиорентина, со счетом 3:0
вот так
martik #
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Терраччиано
Пьетро
33
Кайоде
Майкл
4
Миленкович
Никола
28
Мартинес
Лукас
II
65
Паризи
Фабьяно
6
Мело
Артур
32
Дункан
Альфред
10
Гонсалес
Николас
5
Бонавентура
Джакомо
77
Брекало
Йосип
9
Бельтран
Лукас
1
Радунович
Борис
17
Хацидиакос
Пантелис
4
Доссена
Альберто
23
Ветеска
Матеуш
28
Дзаппа
Габриэле
8
Нандес
Найтан
29
Макумбу
Антуан
14
Дейола
Алессандро
27
Ауджелло
Томмазо
32
Петанья
Андреа
61
Шомуродов
Элдор
Фиорентина
4-2-3-1
Кальяри
3-5-2

История личных встреч

Фиорентина
Кальяри

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

31.3%
62.5%
6.2%
5 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 3 победы

28 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
12 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

17.9%
57.1%
25%
5 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

39.3%
50%
10.7%
11 побед 14 ничьих 3 победы

История матчей

СA
1:1
СA
3:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
5:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
3:5
СA
1:3
СA
0:4
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
4:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
5:1

Голы

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

1.5
1.43

Среднее время на гол

60
63

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

1.43
0.64

Среднее время на гол

63
140

Всего голов

41
29

Голов в среднем за матч

1.46
1.04

Тотал матчей

2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

61
86

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Николас 4 0.57
Бонавентура Джакомо 3 0.43
Мартинес Лукас II 2 0.29
Дункан Альфред 1 0.14
Бираги Кристиано 1 0.14
Мандрагора Роландо 1 0.14
Нзола М'Бала 1 0.14
Куаме Кристиан 1 0.14
Мело Артур 0 0
Бельтран Лукас 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лувумбо Зито 2 0.29
Ветеска Матеуш 0 0
Нандес Найтан 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миленкович Никола 2 0
Раньери Лука 2 0
Паризи Фабьяно 2 0
Итальяно Виченцо 1 0
Бонавентура Джакомо 1 0
Бираги Кристиано 1 0
Мандрагора Роландо 1 0
Мартинес Лукас II 1 0
Инфантино Джино 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветеска Матеуш 2 1
Паволетти Леонардо 2 0
Лувумбо Зито 2 0
Дейола Алессандро 1 0
Дзаппа Габриэле 1 0
Макумбу Антуан 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Сулемана Ибрахим 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Кальяри
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
2
Фиорентина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Кальяри
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

7
0
Фиорентина
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Кальяри
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

9
2

Голы по времени матча

Забито

7
2
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
100%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
50%
76-90

Забито

7
1
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
100%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
50%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
3
10 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
3
100%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Пропущено

11
11
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
3
27%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
5
45%
2
18%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Генк - Фиорентина 2:2 Фиорентина - Аталанта 3:2
Интер Милан - Фиорентина 4:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Дженоа - Фиорентина 1:4 Фиорентина - ОФИ 1:1 Фиорентина - Сестри Леванте 7:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Гроссето - Фиорентина 0:4 Црвена Звезда - Фиорентина 5:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Фиорентина - Парма 1:1 Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Сассуоло - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Рома 2:1
Кальяри
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кальяри - Милан 1:3 Аталанта - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:0 Болонья - Кальяри 2:1
Кальяри - Интер Милан 0:2 Торино - Кальяри 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Брест - Кальяри 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Кальяри - Ювентус (до 23 лет) 3:0 Кальяри - Рома (до 19 лет) 4:1 Ольбия - Кальяри 0:2 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2 Кальяри - Венеция 2:1 Козенца - Кальяри 0:1 Кальяри - Палермо 2:1 Перуджа - Кальяри 0:5

Результаты матчей

Фиорентина
Кальяри

Точный счет

2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Кальяри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
2
2
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
5
5
2
1.5
3
4
2.5
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 7 6 0 1 19 - 3 18
2.
Милан
 Заявка 7 6 0 1 15 - 8 18
3.
Наполи
 Заявка 7 4 2 1 16 - 6 14
4.
Ювентус
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
5.
Фиорентина
 Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
6.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 11 - 5 13
7.
Лечче
 Заявка 7 3 2 2 8 - 9 11
8.
Болонья
 Заявка 7 2 4 1 6 - 4 10
9.
Сассуоло
 Заявка 7 3 0 4 11 - 13 9
10.
Фрозиноне
 Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
11.
Торино
 Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
12.
Монца
 Заявка 7 2 3 2 5 - 7 9
13.
Рома
 Заявка 7 2 2 3 15 - 11 8
14.
Дженоа
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15.
Верона
 Заявка 7 2 2 3 4 - 6 8
16.
Лацио
 Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
17.
Удинезе
 Заявка 7 0 4 3 4 - 12 4
18.
Эмполи
 Заявка 7 1 0 6 1 - 16 3
19.
Салернитана
 Заявка 7 0 3 4 4 - 14 3
20.
Кальяри
 Заявка 7 0 2 5 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Интер Милан
 Заявка 4 3 0 1 12 - 3 9
3.
Лечче
 Заявка 4 3 0 1 5 - 5 9
4.
Аталанта
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
5.
Фиорентина
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
6.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
7.
Рома
 Заявка 4 2 1 1 12 - 4 7
8.
Болонья
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
9.
Фрозиноне
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
10.
Наполи
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
11.
Сассуоло
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
12.
Торино
 Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
13.
Монца
 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
14.
Лацио
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
15.
Дженоа
 Заявка 3 1 1 1 7 - 7 4
16.
Верона
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
17.
Эмполи
 Заявка 4 1 0 3 1 - 4 3
18.
Удинезе
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
19.
Салернитана
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
20.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 8 - 7 9
3.
Наполи
 Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
4.
Ювентус
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Аталанта
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
7.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
8.
Верона
 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
9.
Монца
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
10.
Торино
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
11.
Сассуоло
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
12.
Болонья
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
14.
Лечче
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Фрозиноне
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
16.
Удинезе
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
17.
Салернитана
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18.
Рома
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19.
Кальяри
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20.
Эмполи
 Заявка 3 0 0 3 0 - 12 0
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 9 (1)
Наполи Осимхен Виктор 5
Милан Жиру Оливье 4 (3)
Фиорентина Гонсалес Николас 4 (1)
Сассуоло Берарди Доменико 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ювентус Рабио Адриен 4
Милан Эрнандес Тео 4
Монца Кальдирола Лука 1 2
Кальяри Ветеска Матеуш 1 2
Лечче Каба Мохамед 1 2
Весь список
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 134
    Фиорентина 97.8% (131)
    X 0.7% (1)
    Кальяри 1.5% (2)
    0
    выиграет Фиорентина, со счетом 3:0
    вот так
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фиорентина 3:0 Кальяри

    Исход игры
    Фиорентина
    97.8% (131)
    Ничья
    0.7% (1)
    Кальяри
    1.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.81% (63)
    Меньше
    49.19% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    43.55% (54)
    Нет
    56.45% (70)
    Популярный счёт
    2:1 Фиорентина
    34.3% (46)
    2:0 Фиорентина
    34.3% (46)
    1:0 Фиорентина
    10.4% (14)
    3:0 Фиорентина
    6.7% (9)
    3:1 Фиорентина
    4.5% (6)
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