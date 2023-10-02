Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Первый тайм

49' Команда Фиорентина играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Мело Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Кальяри

44' Гонсалес Николас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Радунович Борис взял и забрал мяч на выходе

40' Бельтран Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Брекало Йосип из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Удар от ворот произведет Кальяри

36' Радунович Борис взял и забрал мяч на выходе

36' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Радунович Борис взял и забрал мяч на выходе

33' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Кайоде Майкл пробует нанести удар издали, но Борис Радунович держит все под контролем

31' Гонсалес Николас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Удар от ворот произведет Фиорентина

29' Шомуродов Элдор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Ауджелло Томмазо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Ауджелло Томмазо из команды Кальяри своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Петанья Андреа нанес удар головой, но Пьетро Терраччано спокойно отбил мяч.

28' Нандес Найтан из команды Кальяри своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Удар от ворот произведет Кальяри

27' Бонавентура Джакомо из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Хорошую попытку сделал Ауджелло Томмазо . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Игра в одни ворота сейчас. Фиорентина доминирует и владеет мячом

23' Отличный командный гол!

21' Г О О О О Л - Доссена Альберто уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

21' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Радунович Борис взял и забрал мяч на выходе

19' Миленкович Никола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Ветеска Матеуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Терраччиано Пьетро взял и забрал мяч на выходе

17' Матч возобновится спорным мячом

16' Паризи Фабьяно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Паризи Фабьяно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Радунович Борис взял и забрал мяч на выходе

14' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Кайоде Майкл навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Мело Артур создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Удар от ворот произведет Кальяри

9' Оооо... вот это был удар! Нандес Найтан должен был забить с этой позиции.

9' Хорошую попытку сделал Нандес Найтан . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Удар от ворот произведет Кальяри

8' Гонсалес Николас из команды Фиорентина наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

8' Мело Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Удар от ворот произведет Кальяри

5' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

5' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Фиорентина будет все-таки засчитан.

4' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Фиорентина

4' Команда Фиорентина забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

3' Радунович Борис плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

3' Г О О О О Л - Гонсалес Николас забивает с левой ноги!

3' Бельтран Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Дункан Альфред из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Фиорентина начинает с центра поля