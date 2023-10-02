Тур: 7. Стадион: Артемио Франки. Главный судья: Ди Бельо Марко
3:0
Конец матча
0'
1:0
3' ГолГонсалес Николас
2:0
21' Гол в свои воротаДоссена Альберто
86' Желтая карточкаИнфантино Джино
90' Желтая карточкаПаволетти Леонардо
3:0
90' ГолНзола М'Бала
90'+6
Ход матча
3'
21'
2:0
86'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
593 Количество передач 389
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Кайоде
Майкл
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Кайоде МайклЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Нзола М'БалаНападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Прати МаттеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Лувумбо ЗитоПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Фиорентина
Кальяри
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
31.3%
62.5%
6.2%
5 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 3 победы
28 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
12 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
17.9%
57.1%
25%
5 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
39.3%
50%
10.7%
11 побед 14 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
20
Голов в среднем за матч
1.5
1.43
Среднее время на гол
60
63
Всего голов
20
9
Голов в среднем за матч
1.43
0.64
Среднее время на гол
63
140
Всего голов
41
29
Голов в среднем за матч
1.46
1.04
Тотал матчей
2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
61
86
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Николас
|4
|0.57
|Бонавентура Джакомо
|3
|0.43
|Мартинес Лукас II
|2
|0.29
|Дункан Альфред
|1
|0.14
|Бираги Кристиано
|1
|0.14
|Мандрагора Роландо
|1
|0.14
|Нзола М'Бала
|1
|0.14
|Куаме Кристиан
|1
|0.14
|Мело Артур
|0
|0
|Бельтран Лукас
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лувумбо Зито
|2
|0.29
|Ветеска Матеуш
|0
|0
|Нандес Найтан
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миленкович Никола
|2
|0
|Раньери Лука
|2
|0
|Паризи Фабьяно
|2
|0
|Итальяно Виченцо
|1
|0
|Бонавентура Джакомо
|1
|0
|Бираги Кристиано
|1
|0
|Мандрагора Роландо
|1
|0
|Мартинес Лукас II
|1
|0
|Инфантино Джино
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветеска Матеуш
|2
|1
|Паволетти Леонардо
|2
|0
|Лувумбо Зито
|2
|0
|Дейола Алессандро
|1
|0
|Дзаппа Габриэле
|1
|0
|Макумбу Антуан
|1
|0
|Ористанио Гаэтано
|1
|0
|Сулемана Ибрахим
|1
|0
Результаты матчей
Фиорентина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Кальяри
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
2
Фиорентина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Кальяри
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
7
0
Фиорентина
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Кальяри
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
9
2
Голы по времени матча
Забито
7
2
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
100%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
50%
76-90
Забито
7
1
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
100%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
50%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
3
10 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
3
100%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Пропущено
11
11
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
3
27%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
5
45%
2
18%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Генк - Фиорентина 2:2 Фиорентина - Аталанта 3:2
Интер Милан - Фиорентина 4:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Дженоа - Фиорентина 1:4 Фиорентина - ОФИ 1:1 Фиорентина - Сестри Леванте 7:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Гроссето - Фиорентина 0:4 Црвена Звезда - Фиорентина 5:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Фиорентина - Парма 1:1 Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Сассуоло - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Рома 2:1
Кальяри
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кальяри - Милан 1:3 Аталанта - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:0 Болонья - Кальяри 2:1
Кальяри - Интер Милан 0:2 Торино - Кальяри 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Брест - Кальяри 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Кальяри - Ювентус (до 23 лет) 3:0 Кальяри - Рома (до 19 лет) 4:1 Ольбия - Кальяри 0:2 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2 Кальяри - Венеция 2:1 Козенца - Кальяри 0:1 Кальяри - Палермо 2:1 Перуджа - Кальяри 0:5
Результаты матчей
Фиорентина
Кальяри
Точный счет
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Фиорентина
Кальяри
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
25
52
34
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|19 - 3
|18
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 8
|18
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 5
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|8.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|11 - 13
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|15 - 11
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 6
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 12
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|1 - 16
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 14
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 3
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 5
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 4
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|10.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|13.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 4
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 7
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 12
|0
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- — Вылет в Серию B
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|4 (1)
|Ювентус
|Рабио Адриен
|4
|Милан
|Эрнандес Тео
|4
|Монца
|Кальдирола Лука
|1 2
|Кальяри
|Ветеска Матеуш
|1 2
|Лечче
|Каба Мохамед
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фиорентина 3:0 Кальяри
Исход игры
Фиорентина
97.8% (131)
Ничья
0.7% (1)
Кальяри
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
50.81% (63)
Меньше
49.19% (61)
Обе команды забьют
Да
43.55% (54)
Нет
56.45% (70)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
34.3% (46)
2:0 Фиорентина
34.3% (46)
1:0 Фиорентина
10.4% (14)
3:0 Фиорентина
6.7% (9)
3:1 Фиорентина
4.5% (6)
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