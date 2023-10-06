Тур: 8. Стадион: Карло Кастеллани. Главный судья: Фаббри Микаэль
0'
39' Undefined phrase: football_event_Капуто Франческо
56' Желтая карточкаМале Юссеф
59' Undefined phrase: football_event_Самарджич Лазар
66' Желтая карточкаПерейра Роберто
84' Желтая карточкаПерес Неуэн
90'+7
Ход матча
39'
56'
59'
66'
84'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
7 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 1
-
5 Угловые 7
-
3 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
435 Количество передач 295
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
99
Бериша
Этрит
18
Марин
Рэзван
29
Мале
Юссеф
18
Перес
Неуэн
29
Бийол
Яка
11
Уолас
Соуза
12
Камара
Ассан
- Основной состав
-
99 Бериша ЭтритВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Мале ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андреаццоли Аурелио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Перес НеуэнЗащитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Камара АссанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Окойе МадукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Камара ЭтьенПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Аке МарлиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Диавара СекуНападающий
-
-
Главный тренер: Соттил Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эмполи
Удинезе
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед
15 матчей
26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
13.3%
26.7%
60%
2 победы 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.14
1
Среднее время на гол
78
90
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
1.6
1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
56
90
Бомбардиры внутри турнира
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальданци Томмазо
|1
|0.13
|Канчельери Маттео
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Самарджич Лазар
|2
|0.25
|Лукка Лоренцо
|1
|0.13
|Саксесс Исаак
|0
|0
Карточки
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мале Юссеф
|4
|0
|Грасси Альберто
|2
|0
|Какаче Либерато
|2
|0
|Канчельери Маттео
|2
|0
|Дестро Маттиа
|1
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Гьяси Эммануэль
|1
|0
|Хаас Николас
|1
|0
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|Раноккья Филиппо
|1
|0
|Бальданци Томмазо
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабаселе Кристиан
|3
|0
|Ловрич Санди
|1
|1
|Товен Флорьян
|2
|0
|Перейра Роберто
|2
|0
|Перес Неуэн
|2
|0
|Феррейра Жоау
|1
|0
|Уолас Соуза
|1
|0
|Саксесс Исаак
|1
|0
Результаты матчей
Эмполи
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Удинезе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Эмполи
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Удинезе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
0
1
Эмполи
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Удинезе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
8
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
18%
2
25%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
1
9%
3
38%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
2
25%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
15
13
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
13%
2
15%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
1
7%
4
31%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
5
33%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Эмполи
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Болонья - Эмполи 3:0 Эмполи - Салернитана 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:1 Рома - Эмполи 7:0
Эмполи - Ювентус 0:2 Монца - Эмполи 2:0 Эмполи - Верона 0:1 Эмполи - Читтаделла 1:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Эмполи - Лилль 2:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Эмполи - Лацио 0:2 Верона - Эмполи 1:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Сампдория - Эмполи 1:1 Эмполи - Салернитана 2:1 Эмполи - Болонья 3:1 Сассуоло - Эмполи 2:1 Эмполи - Интер Милан 0:3 Кремонезе - Эмполи 1:0
Удинезе
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Удинезе - Дженоа 2:2 Наполи - Удинезе 4:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Кальяри - Удинезе 0:0
Удинезе - Фрозиноне 0:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Удинезе - Катанзаро 4:1 Удинезе - Аль-Райян 2:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 РБ Лейпциг - Удинезе 1:2 Удинезе - Пафос 2:0 АСК Клагенфурт - Удинезе 1:5 Удинезе - Ювентус 0:1 Салернитана - Удинезе 3:2 Удинезе - Лацио 0:1 Фиорентина - Удинезе 2:0 Удинезе - Сампдория 2:0 Удинезе - Наполи 1:1 Лечче - Удинезе 1:0
Результаты матчей
Эмполи
Удинезе
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
7 раз 88%
1
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Эмполи
Удинезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
17
Больше Меньше
35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|19 - 3
|18
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 8
|18
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 5
|13
|7.
|1:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|8.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|9.
|1:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|15 - 11
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 6
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|17.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 12
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|1 - 16
|4
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 14
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 3
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 4
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|10.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|11.
|1:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|13.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|1 - 4
|4
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 7
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|9.
|1:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|15.
|1:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|9 (1)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|5 (1)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|5
|Милан
|Жиру Оливье
|4 (3)
|Фиорентина
|Гонсалес Николас
|4 (1)
|Ювентус
|Рабио Адриен
|4
|Милан
|Эрнандес Тео
|4
|Эмполи
|Мале Юссеф
|4
|Монца
|Кальдирола Лука
|1 2
|Кальяри
|Ветеска Матеуш
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эмполи 0:0 Удинезе
Исход игры
Эмполи
18.3% (24)
Ничья
51.9% (68)
Удинезе
29.8% (39)
Тотал 2.5
Больше
28.46% (35)
Меньше
71.54% (88)
Обе команды забьют
Да
78.05% (96)
Нет
21.95% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.6% (61)
1:2 Удинезе
14.5% (19)
0:1 Удинезе
9.2% (12)
2:1 Эмполи
9.2% (12)
1:0 Эмполи
6.1% (8)
0:0 Ничья
3.1% (4)
2:0 Эмполи
2.3% (3)
1:3 Удинезе
2.3% (3)
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