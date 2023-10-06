Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

91' Гьяси Эммануэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

91' Канчельери Маттео из команды Эмполи не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

91' Гьяси Эммануэль из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

91' Удар от ворот произведет Удинезе

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Удинезе

90' Игрок из команды Эмполи делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

88' Бериша Этрит взял и забрал мяч на выходе

88' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Удар от ворот произведет Удинезе

84' Перес Неуэн получил желтую карточку от судьи

84' Грасси Альберто пробует нанести удар издали, но Марко Сильвестри держит все под контролем

84' Пайеро Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Гьяси Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Удар от ворот произведет Эмполи

81' Тактическая замена. Камара Ассан уходит с поля и его заменяет Марли Аке

81' Тактическая замена. Товен Флорьян уходит с поля и его заменяет Джордан Земура

80' Феррейра Жоау из команды Удинезе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

80' Самарджич Лазар навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Товен Флорьян из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Пайеро Мартин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Исмайли Ардиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Удар от ворот произведет Удинезе

74' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

70' Канчельери Маттео из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Саксесс Исаак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Глупую желтую получил Перейра Роберто за то, что отбил ногой мяч после свистка

66' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Хорошую попытку сделал Саксесс Исаак . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Матч возобновлен

65' Ох, нехорошо это выглядит. Луперто Себастьяно получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Луперто Себастьяно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Матч возобновится спорным мячом

61' После проверки VAR рефери поменял решение - Эмполи не будет бить пенальти!

59' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Эмполи

58' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Удар от ворот произведет Эмполи

57' Самарджич Лазар не смог попасть в створ ударом издали

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Мале Юссеф получил желтую карточку от судьи

56' Бальданци Томмазо из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Удинезе

54' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Эмполи

53' Лукка Лоренцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Бальданци Томмазо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Какаче Либерато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Игрок из команды Эмполи делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

47' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника