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  4. Серия A 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Фаббри Микаэль
Эмполи
0:0
Конец матча
Удинезе
0'
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Капуто Франческо
56' Желтая карточка
Мале Юссеф
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Самарджич Лазар
66' Желтая карточка
Перейра Роберто
84' Желтая карточка
Перес Неуэн
90'+7

Ход матча

39'
Капуто Франческо
 
56'
Мале Юссеф
 
59'
 
Самарджич Лазар
63'
 
Саксесс Исаак
Лукка Лоренцо
66'
 
Перейра Роберто
71'
 
Феррейра Жоау
Эбоселе Фести
71'
 
Пайеро Мартин
Перейра Роберто
75'
Валюкевич Себастьян
Исмайли Ардиан
 
76'
Камбьяги Николо
Капуто Франческо
 
81'
Коваленко Виктор
Марин Рэзван
 
81'
Гьяси Эммануэль
Бальданци Томмазо
 
81'
 
Земура Джордан
Товен Флорьян
81'
 
Аке Марли
Камара Ассан
84'
 
Перес Неуэн

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 7
  • 3 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 435 Количество передач 295
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 131
Эмполи 18.3% (24)
X 51.9% (68)
Удинезе 29.8% (39)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Бериша
Этрит
24
Эбюэхи
Тайронн
34
Исмайли
Ардиан
33
Луперто
Себастьяно
13
Какаче
Либерато
18
Марин
Рэзван
5
Грасси
Альберто
29
Мале
Юссеф
35
Бальданци
Томмазо
20
Канчельери
Маттео
9
Капуто
Франческо
1
Сильвестри
Марко
18
Перес
Неуэн
29
Бийол
Яка
31
Кристенсен
Томас
2
Эбоселе
Фести
24
Самарджич
Лазар
11
Уолас
Соуза
37
Перейра
Роберто
12
Камара
Ассан
26
Товен
Флорьян
17
Лукка
Лоренцо
Эмполи
4-3-2-1
Удинезе
3-5-2

История личных встреч

Эмполи
Удинезе

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

15 матчей

26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

13.3%
26.7%
60%
2 победы 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

СA
0:1
СA
1:1
СA
4:1
СA
3:1
ТМК
1:0
СA
3:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
2:0
СA
0:1
СA
2:2

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.14
1

Среднее время на гол

78
90

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.6
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

56
90

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальданци Томмазо 1 0.13
Канчельери Маттео 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самарджич Лазар 2 0.25
Лукка Лоренцо 1 0.13
Саксесс Исаак 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мале Юссеф 4 0
Грасси Альберто 2 0
Какаче Либерато 2 0
Канчельери Маттео 2 0
Дестро Маттиа 1 0
Берешиньски Бартош 1 0
Гьяси Эммануэль 1 0
Хаас Николас 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Раноккья Филиппо 1 0
Бальданци Томмазо 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабаселе Кристиан 3 0
Ловрич Санди 1 1
Товен Флорьян 2 0
Перейра Роберто 2 0
Перес Неуэн 2 0
Феррейра Жоау 1 0
Уолас Соуза 1 0
Саксесс Исаак 1 0

Результаты матчей

Эмполи
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Удинезе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Эмполи
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Удинезе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

0
1
Эмполи
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Удинезе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
8
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
18%
2
25%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
1
9%
3
38%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
2
25%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

15
13
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
13%
2
15%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
1
7%
4
31%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
5
33%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Болонья - Эмполи 3:0 Эмполи - Салернитана 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:1 Рома - Эмполи 7:0
Эмполи - Ювентус 0:2 Монца - Эмполи 2:0 Эмполи - Верона 0:1 Эмполи - Читтаделла 1:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Эмполи - Лилль 2:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Эмполи - Лацио 0:2 Верона - Эмполи 1:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Сампдория - Эмполи 1:1 Эмполи - Салернитана 2:1 Эмполи - Болонья 3:1 Сассуоло - Эмполи 2:1 Эмполи - Интер Милан 0:3 Кремонезе - Эмполи 1:0
Удинезе
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Удинезе - Дженоа 2:2 Наполи - Удинезе 4:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Кальяри - Удинезе 0:0
Удинезе - Фрозиноне 0:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Удинезе - Катанзаро 4:1 Удинезе - Аль-Райян 2:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 РБ Лейпциг - Удинезе 1:2 Удинезе - Пафос 2:0 АСК Клагенфурт - Удинезе 1:5 Удинезе - Ювентус 0:1 Салернитана - Удинезе 3:2 Удинезе - Лацио 0:1 Фиорентина - Удинезе 2:0 Удинезе - Сампдория 2:0 Удинезе - Наполи 1:1 Лечче - Удинезе 1:0

Результаты матчей

Эмполи
Удинезе

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
7 раз 88%
1
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Эмполи
Удинезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
7
0.5
Больше Меньше
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 7 6 0 1 19 - 3 18
2.
Милан
 Заявка 7 6 0 1 15 - 8 18
3.
Наполи
 Заявка 7 4 2 1 16 - 6 14
4.
Ювентус
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
5.
Фиорентина
 Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
6.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 11 - 5 13
7.
Лечче
 1:1 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
8.
Болонья
 Заявка 7 2 4 1 6 - 4 10
9.
Сассуоло
 1:1 Заявка 8 3 1 4 12 - 14 10
10.
Фрозиноне
 Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
11.
Торино
 Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
12.
Монца
 Заявка 7 2 3 2 5 - 7 9
13.
Рома
 Заявка 7 2 2 3 15 - 11 8
14.
Дженоа
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15.
Верона
 Заявка 7 2 2 3 4 - 6 8
16.
Лацио
 Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
17.
Удинезе
 Заявка 8 0 5 3 4 - 12 5
18.
Эмполи
 Заявка 8 1 1 6 1 - 16 4
19.
Салернитана
 Заявка 7 0 3 4 4 - 14 3
20.
Кальяри
 Заявка 7 0 2 5 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лечче
 1:1 Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
2.
Милан
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Интер Милан
 Заявка 4 3 0 1 12 - 3 9
4.
Аталанта
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
5.
Фиорентина
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
6.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
7.
Рома
 Заявка 4 2 1 1 12 - 4 7
8.
Болонья
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
9.
Фрозиноне
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
10.
Наполи
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
11.
Сассуоло
 1:1 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
12.
Торино
 Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
13.
Монца
 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
14.
Лацио
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
15.
Дженоа
 Заявка 3 1 1 1 7 - 7 4
16.
Верона
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
17.
Эмполи
 Заявка 5 1 1 3 1 - 4 4
18.
Удинезе
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
19.
Салернитана
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
20.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 8 - 7 9
3.
Наполи
 Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
4.
Ювентус
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Аталанта
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
7.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
8.
Верона
 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
9.
Сассуоло
 1:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
10.
Монца
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
11.
Торино
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Болонья
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
14.
Удинезе
 Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
15.
Лечче
 1:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16.
Фрозиноне
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
17.
Салернитана
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18.
Рома
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19.
Кальяри
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20.
Эмполи
 Заявка 3 0 0 3 0 - 12 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 9 (1)
Сассуоло Берарди Доменико 5 (1)
Наполи Осимхен Виктор 5
Милан Жиру Оливье 4 (3)
Фиорентина Гонсалес Николас 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ювентус Рабио Адриен 4
Милан Эрнандес Тео 4
Эмполи Мале Юссеф 4
Монца Кальдирола Лука 1 2
Кальяри Ветеска Матеуш 1 2
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Эмполи: 59%, Удинезе: 41%.
  • 97'
    Кристенсен Томас из команды Удинезе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Сильвестри Марко из команды Удинезе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Саксесс Исаак из команды Удинезе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Коваленко Виктор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 131
    Эмполи 18.3% (24)
    X 51.9% (68)
    Удинезе 29.8% (39)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эмполи 0:0 Удинезе

    Исход игры
    Эмполи
    18.3% (24)
    Ничья
    51.9% (68)
    Удинезе
    29.8% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.46% (35)
    Меньше
    71.54% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    78.05% (96)
    Нет
    21.95% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    46.6% (61)
    1:2 Удинезе
    14.5% (19)
    0:1 Удинезе
    9.2% (12)
    2:1 Эмполи
    9.2% (12)
    1:0 Эмполи
    6.1% (8)
    0:0 Ничья
    3.1% (4)
    2:0 Эмполи
    2.3% (3)
    1:3 Удинезе
    2.3% (3)
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