Тур: 8. Стадион: Виа дель Маре. Главный судья: Сакки Хуан
0'
1' Желтая карточкаБолока Даниэль
0:1
22' ПенальтиБерарди Доменико
43' Желтая карточкаПедерсен Маркус Гольмгрен
44' Желтая карточкаРафья Хамза
1:1
48' ГолКрстович Никола
Ход матча
22'
0:1
44'
48'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
173 Количество передач 220
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
77
Каба
Мохамед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Каба МохамедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Самоя ЯсперВратарь
- Защитник
-
13 Доргу ПатрикЗащитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
-
83 Самек ДаниэлЗащитник
-
10 Уден РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Винья МатиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Нето Руан
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лечче
Сассуоло
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.5
0.75
Среднее время на гол
180
120
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.25
0.88
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
72
102
Бомбардиры внутри турнира
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|4 (1)
|0.5
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.13
|Уден Реми
|1
|0.13
|Алмквист Понтус
|1
|0.13
|Рафья Хамза
|1
|0.13
|Стрефецца Габриэль
|1 (1)
|0.13
|Жендре Валентен
|0
|0
|Банда Ламек
|0
|0
|Баскиротто Федерико
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
|Бурнете Каталин
|0
|0
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|5 (2)
|0.63
|Пинамонти Андреа
|4
|0.5
|Лорьенте Арман
|1
|0.13
|Байрами Недим
|1
|0.13
|Тольян Йереми
|0
|0
|Энрике Матеус
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
Карточки
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каба Мохамед
|2
|1
|Рафья Хамза
|3
|0
|Гонсалес Джоан
|3
|0
|Роберто Д'Аверса
|2
|0
|Рамадани Юльбер
|2
|0
|Понграчич Марин
|2
|0
|Баскиротто Федерико
|0
|1
|Стрефецца Габриэль
|1
|0
|Крстович Никола
|1
|0
|Алмквист Понтус
|1
|0
|Галло Антонино
|1
|0
|Жендре Валентен
|1
|0
|Банда Ламек
|1
|0
|Доргу Патрик
|1
|0
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болока Даниэль
|3
|0
|Нето Руан
|2
|0
|Лопес Максим
|0
|1
|Энрике Матеус
|1
|0
|Берарди Доменико
|1
|0
|Эрлич Мартин
|1
|0
|Пинамонти Андреа
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0
Результаты матчей
Лечче
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сассуоло
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
2
Лечче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сассуоло
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
3
7
Лечче
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сассуоло
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
80%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
40%
2
29%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
33%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
4
67%
76-90
Забито
8
11
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
2
25%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
5
63%
1
9%
76-90
Пропущено
9
13
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
4
44%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
22%
6
46%
76-90
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лечче - Наполи 0:4 Ювентус - Лечче 1:0 Лечче - Дженоа 1:0 Монца - Лечче 1:1
Лечче - Салернитана 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Комо 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Читтаделла - Лечче 0:3 Лечче - Падова 4:0 Лечче - Болонья 2:3 Монца - Лечче 0:1 Лечче - Специя 0:0 Лацио - Лечче 2:2 Лечче - Верона 0:1 Ювентус - Лечче 2:1 Лечче - Удинезе 1:0 Милан - Лечче 2:0 Лечче - Сампдория 1:1
Сассуоло
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сассуоло - Монца 0:1 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Ювентус 4:2 Фрозиноне - Сассуоло 4:2
Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Сассуоло - Верона 3:1 Наполи - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Аталанта 0:2 Козенца - Сассуоло 2:5 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Сассуоло - Специя 2:3 Сассуоло - Пафос 2:1 Сассуоло - Реал Виченца 22:0 Сассуоло - Фиорентина 1:3 Сампдория - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Монца 1:2 Интер Милан - Сассуоло 4:2 Сассуоло - Болонья 1:1
Результаты матчей
Лечче
Сассуоло
Точный счет
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Лечче
Сассуоло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
34
43
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|19 - 3
|18
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 8
|18
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 5
|13
|7.
|1:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|8.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|9.
|1:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|15 - 11
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 6
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|17.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 12
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|1 - 16
|4
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 14
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 3
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 4
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|10.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|11.
|1:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|13.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|1 - 4
|4
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 7
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|9.
|1:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|15.
|1:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 12
|0
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|9 (1)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|5 (1)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|5
|Милан
|Жиру Оливье
|4 (3)
|Фиорентина
|Гонсалес Николас
|4 (1)
|Ювентус
|Рабио Адриен
|4
|Милан
|Эрнандес Тео
|4
|Эмполи
|Мале Юссеф
|4
|Монца
|Кальдирола Лука
|1 2
|Кальяри
|Ветеска Матеуш
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лечче 1:1 Сассуоло
Исход игры
Лечче
38.6% (51)
Ничья
41.7% (55)
Сассуоло
19.7% (26)
Тотал 2.5
Больше
41.13% (51)
Меньше
58.87% (73)
Обе команды забьют
Да
78.23% (97)
Нет
21.77% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.8% (46)
2:1 Лечче
19.7% (26)
1:2 Сассуоло
12.9% (17)
1:0 Лечче
11.4% (15)
2:2 Ничья
4.5% (6)
2:0 Лечче
3.8% (5)
0:1 Сассуоло
3% (4)
0:2 Сассуоло
1.5% (2)
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