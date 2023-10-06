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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Сакки Хуан
Лечче
1:1
Второй тайм: 62'
Сассуоло
0'
1' Желтая карточка
Болока Даниэль
0:1
22' Пенальти
Берарди Доменико
43' Желтая карточка
Педерсен Маркус Гольмгрен
44' Желтая карточка
Рафья Хамза
1:1
48' Гол
Крстович Никола

Ход матча

1'
 
Болока Даниэль
22'
0:1
Берарди Доменико
43'
 
Педерсен Маркус Гольмгрен
44'
Рафья Хамза
 
48'
Крстович Никола
(Баскиротто Федерико)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 173 Количество передач 220
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 132
Лечче 38.6% (51)
X 41.7% (55)
Сассуоло 19.7% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Сассуоло
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Фальконе
Владимиро
17
Жендре
Валентен
5
Понграчич
Марин
6
Баскиротто
Федерико
25
Галло
Антонино
77
Каба
Мохамед
20
Рамадани
Юльбер
8
Рафья
Хамза
7
Алмквист
Понтус
9
Крстович
Никола
27
Стрефецца
Габриэль
47
Консильи
Андреа
3
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
5
Эрлич
Мартин
13
Феррари
Джанмарко
17
Винья
Матиас
24
Болока
Даниэль
6
Рачич
Урош
10
Берарди
Доменико
20
Кастильехо
Самуэль
45
Лорьенте
Арман
9
Пинамонти
Андреа
Лечче
4-3-3
Сассуоло
4-2-3-1

История личных встреч

Лечче
Сассуоло

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

СA
0:1
СA
1:0
СA
4:2
СA
2:2
СB
0:0
СB
1:1
СCA
0:1
СCA
2:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.5
0.75

Среднее время на гол

180
120

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.25
0.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
102

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 4 (1) 0.5
Ди Франческо Федерико 1 0.13
Уден Реми 1 0.13
Алмквист Понтус 1 0.13
Рафья Хамза 1 0.13
Стрефецца Габриэль 1 (1) 0.13
Жендре Валентен 0 0
Банда Ламек 0 0
Баскиротто Федерико 0 0
Галло Антонино 0 0
Бурнете Каталин 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 5 (2) 0.63
Пинамонти Андреа 4 0.5
Лорьенте Арман 1 0.13
Байрами Недим 1 0.13
Тольян Йереми 0 0
Энрике Матеус 0 0
Винья Матиас 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каба Мохамед 2 1
Рафья Хамза 3 0
Гонсалес Джоан 3 0
Роберто Д'Аверса 2 0
Рамадани Юльбер 2 0
Понграчич Марин 2 0
Баскиротто Федерико 0 1
Стрефецца Габриэль 1 0
Крстович Никола 1 0
Алмквист Понтус 1 0
Галло Антонино 1 0
Жендре Валентен 1 0
Банда Ламек 1 0
Доргу Патрик 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болока Даниэль 3 0
Нето Руан 2 0
Лопес Максим 0 1
Энрике Матеус 1 0
Берарди Доменико 1 0
Эрлич Мартин 1 0
Пинамонти Андреа 1 0
Винья Матиас 1 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0

Результаты матчей

Лечче
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сассуоло
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
2
Лечче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сассуоло
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

3
7
Лечче
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сассуоло
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
80%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
40%
2
29%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
33%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Забито

8
11
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
2
25%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
5
63%
1
9%
76-90

Пропущено

9
13
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
4
44%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
22%
6
46%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лечче - Наполи 0:4 Ювентус - Лечче 1:0 Лечче - Дженоа 1:0 Монца - Лечче 1:1
Лечче - Салернитана 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Комо 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Читтаделла - Лечче 0:3 Лечче - Падова 4:0 Лечче - Болонья 2:3 Монца - Лечче 0:1 Лечче - Специя 0:0 Лацио - Лечче 2:2 Лечче - Верона 0:1 Ювентус - Лечче 2:1 Лечче - Удинезе 1:0 Милан - Лечче 2:0 Лечче - Сампдория 1:1
Сассуоло
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сассуоло - Монца 0:1 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Ювентус 4:2 Фрозиноне - Сассуоло 4:2
Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Сассуоло - Верона 3:1 Наполи - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Аталанта 0:2 Козенца - Сассуоло 2:5 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Сассуоло - Специя 2:3 Сассуоло - Пафос 2:1 Сассуоло - Реал Виченца 22:0 Сассуоло - Фиорентина 1:3 Сампдория - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Монца 1:2 Интер Милан - Сассуоло 4:2 Сассуоло - Болонья 1:1

Результаты матчей

Лечче
Сассуоло

Точный счет

0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Лечче
Сассуоло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
4
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 7 6 0 1 19 - 3 18
2.
Милан
 Заявка 7 6 0 1 15 - 8 18
3.
Наполи
 Заявка 7 4 2 1 16 - 6 14
4.
Ювентус
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
5.
Фиорентина
 Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
6.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 11 - 5 13
7.
Лечче
 1:1 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
8.
Болонья
 Заявка 7 2 4 1 6 - 4 10
9.
Сассуоло
 1:1 Заявка 8 3 1 4 12 - 14 10
10.
Фрозиноне
 Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
11.
Торино
 Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
12.
Монца
 Заявка 7 2 3 2 5 - 7 9
13.
Рома
 Заявка 7 2 2 3 15 - 11 8
14.
Дженоа
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15.
Верона
 Заявка 7 2 2 3 4 - 6 8
16.
Лацио
 Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
17.
Удинезе
 Заявка 8 0 5 3 4 - 12 5
18.
Эмполи
 Заявка 8 1 1 6 1 - 16 4
19.
Салернитана
 Заявка 7 0 3 4 4 - 14 3
20.
Кальяри
 Заявка 7 0 2 5 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лечче
 1:1 Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
2.
Милан
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Интер Милан
 Заявка 4 3 0 1 12 - 3 9
4.
Аталанта
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
5.
Фиорентина
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
6.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
7.
Рома
 Заявка 4 2 1 1 12 - 4 7
8.
Болонья
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
9.
Фрозиноне
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
10.
Наполи
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
11.
Сассуоло
 1:1 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
12.
Торино
 Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
13.
Монца
 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
14.
Лацио
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
15.
Дженоа
 Заявка 3 1 1 1 7 - 7 4
16.
Верона
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
17.
Эмполи
 Заявка 5 1 1 3 1 - 4 4
18.
Удинезе
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
19.
Салернитана
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
20.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 8 - 7 9
3.
Наполи
 Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
4.
Ювентус
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Аталанта
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
7.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
8.
Верона
 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
9.
Сассуоло
 1:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
10.
Монца
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
11.
Торино
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Болонья
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
14.
Удинезе
 Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
15.
Лечче
 1:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16.
Фрозиноне
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
17.
Салернитана
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18.
Рома
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19.
Кальяри
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20.
Эмполи
 Заявка 3 0 0 3 0 - 12 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 9 (1)
Сассуоло Берарди Доменико 5 (1)
Наполи Осимхен Виктор 5
Милан Жиру Оливье 4 (3)
Фиорентина Гонсалес Николас 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ювентус Рабио Адриен 4
Милан Эрнандес Тео 4
Эмполи Мале Юссеф 4
Монца Кальдирола Лука 1 2
Кальяри Ветеска Матеуш 1 2
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  • Второй тайм
  • 62'
    Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 61'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • 61'
    Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 60'
    Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 60'
    Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 60'
    Контроль мяча: Лечче: 45%, Сассуоло: 55%.
  • 59'
    Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
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    Прогнозы 132
    Лечче 38.6% (51)
    X 41.7% (55)
    Сассуоло 19.7% (26)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лечче
    Ничья
    Сассуоло
    6.10
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    3.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лечче 1:1 Сассуоло

    Исход игры
    Лечче
    38.6% (51)
    Ничья
    41.7% (55)
    Сассуоло
    19.7% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.13% (51)
    Меньше
    58.87% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    78.23% (97)
    Нет
    21.77% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.8% (46)
    2:1 Лечче
    19.7% (26)
    1:2 Сассуоло
    12.9% (17)
    1:0 Лечче
    11.4% (15)
    2:2 Ничья
    4.5% (6)
    2:0 Лечче
    3.8% (5)
    0:1 Сассуоло
    3% (4)
    0:2 Сассуоло
    1.5% (2)
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