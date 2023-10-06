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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Сакки Хуан
Лечче
1:1
Конец матча
Сассуоло
0'
1' Желтая карточка
Болока Даниэль
0:1
22' Пенальти
Берарди Доменико
43' Желтая карточка
Педерсен Маркус Гольмгрен
44' Желтая карточка
Рафья Хамза
1:1
48' Гол
Крстович Никола
72' Желтая карточка
Крстович Никола
80' Желтая карточка
Феррари Джанмарко
90'+5

Ход матча

1'
 
Болока Даниэль
22'
0:1
Берарди Доменико
43'
 
Педерсен Маркус Гольмгрен
44'
Рафья Хамза
 
48'
Крстович Никола
(Баскиротто Федерико)
1:1
63'
Уден Реми
Рафья Хамза
 
64'
 
Байрами Недим
Кастильехо Самуэль
64'
 
Дефрель Грегоре
Пинамонти Андреа
65'
Доргу Патрик
Галло Антонино
 
72'
Крстович Никола
 
80'
 
Феррари Джанмарко
81'
 
Нето Руан
Эрлич Мартин
81'
 
Обьянг Педро
Рачич Урош
85'
Пикколи Роберто
Крстович Никола
 
86'
Сансоне Никола
Алмквист Понтус
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 332 Количество передач 464
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 132
Лечче 38.6% (51)
X 41.7% (55)
Сассуоло 19.7% (26)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Фальконе
Владимиро
17
Жендре
Валентен
5
Понграчич
Марин
6
Баскиротто
Федерико
25
Галло
Антонино
77
Каба
Мохамед
20
Рамадани
Юльбер
8
Рафья
Хамза
7
Алмквист
Понтус
9
Крстович
Никола
27
Стрефецца
Габриэль
47
Консильи
Андреа
3
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
5
Эрлич
Мартин
13
Феррари
Джанмарко
17
Винья
Матиас
24
Болока
Даниэль
6
Рачич
Урош
10
Берарди
Доменико
20
Кастильехо
Самуэль
45
Лорьенте
Арман
9
Пинамонти
Андреа
Лечче
4-3-3
Сассуоло
4-2-3-1

История личных встреч

Лечче
Сассуоло

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

СA
0:1
СA
1:0
СA
4:2
СA
2:2
СB
0:0
СB
1:1
СCA
0:1
СCA
2:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.5
0.75

Среднее время на гол

180
120

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.25
0.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
102

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 4 (1) 0.5
Ди Франческо Федерико 1 0.13
Уден Реми 1 0.13
Алмквист Понтус 1 0.13
Рафья Хамза 1 0.13
Стрефецца Габриэль 1 (1) 0.13
Жендре Валентен 0 0
Банда Ламек 0 0
Баскиротто Федерико 0 0
Галло Антонино 0 0
Бурнете Каталин 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 5 (2) 0.63
Пинамонти Андреа 4 0.5
Лорьенте Арман 1 0.13
Байрами Недим 1 0.13
Тольян Йереми 0 0
Энрике Матеус 0 0
Винья Матиас 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каба Мохамед 2 1
Рафья Хамза 3 0
Гонсалес Джоан 3 0
Роберто Д'Аверса 2 0
Рамадани Юльбер 2 0
Крстович Никола 2 0
Понграчич Марин 2 0
Баскиротто Федерико 0 1
Стрефецца Габриэль 1 0
Алмквист Понтус 1 0
Галло Антонино 1 0
Жендре Валентен 1 0
Банда Ламек 1 0
Доргу Патрик 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болока Даниэль 3 0
Нето Руан 2 0
Лопес Максим 0 1
Энрике Матеус 1 0
Берарди Доменико 1 0
Феррари Джанмарко 1 0
Эрлич Мартин 1 0
Пинамонти Андреа 1 0
Винья Матиас 1 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0

Результаты матчей

Лечче
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сассуоло
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
3
Лечче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сассуоло
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

3
7
Лечче
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сассуоло
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

4
10

Голы по времени матча

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
33%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Забито

9
12
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
22%
3
25%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
5
56%
1
8%
76-90

Пропущено

10
14
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
10%
0
0%
1-15
5
50%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
20%
6
43%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лечче - Наполи 0:4 Ювентус - Лечче 1:0 Лечче - Дженоа 1:0 Монца - Лечче 1:1
Лечче - Салернитана 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Комо 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Читтаделла - Лечче 0:3 Лечче - Падова 4:0 Лечче - Болонья 2:3 Монца - Лечче 0:1 Лечче - Специя 0:0 Лацио - Лечче 2:2 Лечче - Верона 0:1 Ювентус - Лечче 2:1 Лечче - Удинезе 1:0 Милан - Лечче 2:0 Лечче - Сампдория 1:1
Сассуоло
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сассуоло - Монца 0:1 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Ювентус 4:2 Фрозиноне - Сассуоло 4:2
Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Сассуоло - Верона 3:1 Наполи - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Аталанта 0:2 Козенца - Сассуоло 2:5 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Сассуоло - Специя 2:3 Сассуоло - Пафос 2:1 Сассуоло - Реал Виченца 22:0 Сассуоло - Фиорентина 1:3 Сампдория - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Монца 1:2 Интер Милан - Сассуоло 4:2 Сассуоло - Болонья 1:1

Результаты матчей

Лечче
Сассуоло

Точный счет

0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Лечче
Сассуоло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
4
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 7 6 0 1 19 - 3 18
2.
Милан
 Заявка 7 6 0 1 15 - 8 18
3.
Наполи
 Заявка 7 4 2 1 16 - 6 14
4.
Ювентус
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
5.
Фиорентина
 Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
6.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 11 - 5 13
7.
Лечче
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
8.
Болонья
 Заявка 7 2 4 1 6 - 4 10
9.
Сассуоло
 Заявка 8 3 1 4 12 - 14 10
10.
Фрозиноне
 Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
11.
Торино
 Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
12.
Монца
 Заявка 7 2 3 2 5 - 7 9
13.
Рома
 Заявка 7 2 2 3 15 - 11 8
14.
Дженоа
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15.
Верона
 Заявка 7 2 2 3 4 - 6 8
16.
Лацио
 Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
17.
Удинезе
 Заявка 8 0 5 3 4 - 12 5
18.
Эмполи
 Заявка 8 1 1 6 1 - 16 4
19.
Салернитана
 Заявка 7 0 3 4 4 - 14 3
20.
Кальяри
 Заявка 7 0 2 5 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лечче
 Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
2.
Милан
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Интер Милан
 Заявка 4 3 0 1 12 - 3 9
4.
Аталанта
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
5.
Фиорентина
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
6.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
7.
Рома
 Заявка 4 2 1 1 12 - 4 7
8.
Болонья
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
9.
Фрозиноне
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
10.
Наполи
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
11.
Сассуоло
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
12.
Торино
 Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
13.
Монца
 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
14.
Лацио
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
15.
Дженоа
 Заявка 3 1 1 1 7 - 7 4
16.
Верона
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
17.
Эмполи
 Заявка 5 1 1 3 1 - 4 4
18.
Удинезе
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
19.
Салернитана
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
20.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 8 - 7 9
3.
Наполи
 Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
4.
Ювентус
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Аталанта
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
7.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
8.
Верона
 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
9.
Сассуоло
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
10.
Монца
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
11.
Торино
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Болонья
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
14.
Удинезе
 Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
15.
Лечче
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16.
Фрозиноне
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
17.
Салернитана
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18.
Рома
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19.
Кальяри
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20.
Эмполи
 Заявка 3 0 0 3 0 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 9 (1)
Сассуоло Берарди Доменико 5 (1)
Наполи Осимхен Виктор 5
Милан Жиру Оливье 4 (3)
Фиорентина Гонсалес Николас 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ювентус Рабио Адриен 4
Милан Эрнандес Тео 4
Эмполи Мале Юссеф 4
Монца Кальдирола Лука 1 2
Кальяри Ветеска Матеуш 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Лечче: 42%, Сассуоло: 58%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Лечче
  • 94'
    Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 132
    Лечче 38.6% (51)
    X 41.7% (55)
    Сассуоло 19.7% (26)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лечче 1:1 Сассуоло

    Исход игры
    Лечче
    38.6% (51)
    Ничья
    41.7% (55)
    Сассуоло
    19.7% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.13% (51)
    Меньше
    58.87% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    78.23% (97)
    Нет
    21.77% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.8% (46)
    2:1 Лечче
    19.7% (26)
    1:2 Сассуоло
    12.9% (17)
    1:0 Лечче
    11.4% (15)
    2:2 Ничья
    4.5% (6)
    2:0 Лечче
    3.8% (5)
    0:1 Сассуоло
    3% (4)
    0:2 Сассуоло
    1.5% (2)
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