Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Patrick Dorgu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Команда Сассуоло имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Каба Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Удар от ворот произведет Сассуоло

48' Каба Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Удар от ворот произведет Сассуоло

47' Оооо... вот это был удар! Баскиротто Федерико должен был забить с этой позиции.

46' Хорошую попытку сделал Алмквист Понтус . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Ох, нехорошо это выглядит. Берарди Доменико получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Хамза Рафья из команды Лечче получает желтую после опасной игры.

44' Галло Антонино из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Педерсен Маркус Гольмгрен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

42' Удар от ворот произведет Лечче

42' Кастильехо Самуэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Хорошую попытку сделал Жендре Валентен . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Оооо... вот это был удар! Крстович Никола должен был забить с этой позиции.

40' ШТАНГА! Пробил головой Крстович Никола прямо в каркас ворот!

39' Галло Антонино из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Пинамонти Андреа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Хамза Рафья из команды Лечче в офсайде

34' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Матч возобновится спорным мячом

30' Крстович Никола оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Рачич Урош на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

29' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Удар от ворот произведет Сассуоло

27' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Хамза Рафья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

23' Команда Сассуоло забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

22' Г О О О О О Л - Берарди Доменико из команды Сассуоло забивает пенальти левой ногой! Удар был по центру, но Владимиро Фальконе прыгнул вправо!

22' После проверки VAR судья не изменил решения - Сассуоло пробьет пенальти!

20' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Сассуоло

19' Лорьенте Арман навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Феррари Джанмарко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Удар от ворот произведет Лечче

16' Кастильехо Самуэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Винья Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Рачич Урош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Крстович Никола нанес удар головой, но Андреа Консильи спокойно отбил мяч.

13' Стрефецца Габриэль пробует нанести удар издали, но Андреа Консильи держит все под контролем

13' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Удар от ворот произведет Сассуоло

13' Хамза Рафья не смог попасть в створ ударом издали

12' Хамза Рафья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

8' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Феррари Джанмарко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Хамза Рафья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Винья Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Жендре Валентен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Сассуоло

3' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Удар от ворот произведет Сассуоло

2' Удар от ворот произведет Сассуоло

2' Галло Антонино из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Болока Даниэль тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

1' Стрефецца Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сассуоло начинает с центра поля