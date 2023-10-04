  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Гуида Марко
Интер Милан
 
Позже
Болонья
Прогнозы 52
Интер Милан 98.1% (51)
X 1.9% (1)
Болонья 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интер Милан
Ничья
Болонья
5.10
8.00
7.90
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Интер Милан
Болонья

История личных встреч

Интер Милан
Болонья

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.9%
23.8%
14.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.2%
33.3%
16 побед 7 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

30 матчей

63.3%
16.7%
20%
19 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

43.3%
43.3%
13.4%
13 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

53.3%
30%
16.7%
16 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:0
СA
6:1
СA
2:1
СA
6:1
СA
0:1
СA
3:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:1
СA
0:3
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:1
К
3:2
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:2
СA
1:1
СA
0:1
К
3:2
СA
1:3
СA
0:3
СA
1:3
СA
4:1
СA
0:0
СA
3:0
СA
1:3
СA
1:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

38
22

Голов в среднем за матч

2.38
1.57

Среднее время на гол

37
57

Всего голов

10
21

Голов в среднем за матч

0.71
1.31

Среднее время на гол

126
68

Всего голов

48
43

Голов в среднем за матч

1.6
1.43

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

56
62

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 9 (1) 1.29
Тюрам Маркус 2 0.29
Дюмфрис Дензел 2 0.29
Мхитарян Генрих 2 0.29
Чалханоглу Хакан 2 (2) 0.29
Димарко Федерико 1 0.14
Фраттези Давиде 1 0.14
Арнаутович Марко 0 0
Куадрадо Хуан 0 0
Барелла Николо 0 0
Аугусто Карлос 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орсолини Риккардо 3 0.43
Фергюсон Льюис 1 0.14
Зиркзее Джошуа 1 0.14
Фаббиан Джованни 1 0.14
Кристиансен Виктор 0 0
Эль Аззоузи Уссама 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалханоглу Хакан 2 0
Индзаги Симоне 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Барелла Николо 1 0
Мартинес Лаутаро 1 0
Бастони Алессандро 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салемакерс Алексис 1 1
Мотта Тьяго 2 0
Эбишер Мишель 2 0
Пош Штефан 2 0
Фройлер Ремо 1 0
Скорупски Лукаш 1 0
Фергюсон Льюис 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Ндой Дан 1 0
Кристиансен Виктор 1 0
Эль Аззоузи Уссама 1 0
Корацца Томмазо 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Болонья
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Интер Милан
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
5
Интер Милан
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Болонья
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

8
6

Голы по времени матча

Забито

12
1
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
100%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
3
43%
2
40%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

19
6
7 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
2
33%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
16%
1
17%
46-60
3
16%
1
17%
61-75
6
32%
2
33%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Интер Милан - Бенфика 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:1
Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Милан 5:1 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Кальяри - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Монца 2:0 Интер Милан - Эгнатия 4:2 Зальцбург - Интер Милан 3:4 ПСЖ - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Торино - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Аталанта 3:2 Фиорентина - Интер Милан 1:2 Наполи - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Сассуоло 4:2
Болонья
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Болонья - Эмполи 3:0 Монца - Болонья 0:0 Болонья - Наполи 0:0 Верона - Болонья 0:0
Болонья - Реджана 2:2 Болонья - Кальяри 2:1 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Милан 0:2 Болонья - Чезена 2:0 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Утрехт - Болонья 1:2 Болонья - Монако 2:3 Болонья - Палермо 2:2 Лечче - Болонья 2:3 Болонья - Наполи 2:2 Кремонезе - Болонья 1:5 Болонья - Рома 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Эмполи - Болонья 3:1 Болонья - Ювентус 1:1

Результаты матчей

Интер Милан
Болонья

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
5
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Болонья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2
2
2.5
1
3
2
2
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
2
5
3
4
2.5
1
6
3
4
3.5
1
6
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 7 6 0 1 19 - 3 18
2.
Милан
 Заявка 7 6 0 1 15 - 8 18
3.
Наполи
 Заявка 7 4 2 1 16 - 6 14
4.
Ювентус
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
5.
Фиорентина
 Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
6.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 11 - 5 13
7.
Лечче
 Заявка 7 3 2 2 8 - 9 11
8.
Болонья
 Заявка 7 2 4 1 6 - 4 10
9.
Сассуоло
 Заявка 7 3 0 4 11 - 13 9
10.
Фрозиноне
 Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
11.
Торино
 Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
12.
Монца
 Заявка 7 2 3 2 5 - 7 9
13.
Рома
 Заявка 7 2 2 3 15 - 11 8
14.
Дженоа
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15.
Верона
 Заявка 7 2 2 3 4 - 6 8
16.
Лацио
 Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
17.
Удинезе
 Заявка 7 0 4 3 4 - 12 4
18.
Эмполи
 Заявка 7 1 0 6 1 - 16 3
19.
Салернитана
 Заявка 7 0 3 4 4 - 14 3
20.
Кальяри
 Заявка 7 0 2 5 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Интер Милан
 Заявка 4 3 0 1 12 - 3 9
3.
Лечче
 Заявка 4 3 0 1 5 - 5 9
4.
Аталанта
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
5.
Фиорентина
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
6.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
7.
Рома
 Заявка 4 2 1 1 12 - 4 7
8.
Болонья
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
9.
Фрозиноне
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
10.
Наполи
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
11.
Сассуоло
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
12.
Торино
 Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
13.
Монца
 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
14.
Лацио
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
15.
Дженоа
 Заявка 3 1 1 1 7 - 7 4
16.
Верона
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
17.
Эмполи
 Заявка 4 1 0 3 1 - 4 3
18.
Удинезе
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
19.
Салернитана
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
20.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 8 - 7 9
3.
Наполи
 Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
4.
Ювентус
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Аталанта
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
7.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
8.
Верона
 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
9.
Монца
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
10.
Торино
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
11.
Сассуоло
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
12.
Болонья
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
14.
Лечче
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Фрозиноне
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
16.
Удинезе
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
17.
Салернитана
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18.
Рома
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19.
Кальяри
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20.
Эмполи
 Заявка 3 0 0 3 0 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 9 (1)
Наполи Осимхен Виктор 5
Милан Жиру Оливье 4 (3)
Фиорентина Гонсалес Николас 4 (1)
Сассуоло Берарди Доменико 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ювентус Рабио Адриен 4
Милан Эрнандес Тео 4
Монца Кальдирола Лука 1 2
Кальяри Ветеска Матеуш 1 2
Лечче Каба Мохамед 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Болонья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 октября 2023, осталось 2 дня 7 часов 57 минут.

    Главный судья: Гуида Марко

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 35 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 52
    Интер Милан 98.1% (51)
    X 1.9% (1)
    Болонья 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Болонья
    5.10
    8.00
    7.90
    Реклама, fon.bet
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Интер Милан - Болонья онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Интер Милан - Болонья

    Исход игры
    Интер Милан
    98.1% (51)
    Ничья
    1.9% (1)
    Болонья
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    30% (15)
    Меньше
    70% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    28% (14)
    Нет
    72% (36)
    Популярный счёт
    2:0 Интер Милан
    53.8% (28)
    1:0 Интер Милан
    13.5% (7)
    2:1 Интер Милан
    13.5% (7)
    3:1 Интер Милан
    7.7% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Интер Милан
    Болонья
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
    2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     