Тур: 8. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Гуида Марко
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Интер Милан
Болонья
21 матч
90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.9%
23.8%
14.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.2%
33.3%
16 побед 7 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
30 матчей
63.3%
16.7%
20%
19 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
43.3%
43.3%
13.4%
13 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
53.3%
30%
16.7%
16 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
22
Голов в среднем за матч
2.38
1.57
Среднее время на гол
37
57
Всего голов
10
21
Голов в среднем за матч
0.71
1.31
Среднее время на гол
126
68
Всего голов
48
43
Голов в среднем за матч
1.6
1.43
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
56
62
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|9 (1)
|1.29
|Тюрам Маркус
|2
|0.29
|Дюмфрис Дензел
|2
|0.29
|Мхитарян Генрих
|2
|0.29
|Чалханоглу Хакан
|2 (2)
|0.29
|Димарко Федерико
|1
|0.14
|Фраттези Давиде
|1
|0.14
|Арнаутович Марко
|0
|0
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|Барелла Николо
|0
|0
|Аугусто Карлос
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орсолини Риккардо
|3
|0.43
|Фергюсон Льюис
|1
|0.14
|Зиркзее Джошуа
|1
|0.14
|Фаббиан Джованни
|1
|0.14
|Кристиансен Виктор
|0
|0
|Эль Аззоузи Уссама
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалханоглу Хакан
|2
|0
|Индзаги Симоне
|1
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Барелла Николо
|1
|0
|Мартинес Лаутаро
|1
|0
|Бастони Алессандро
|1
|0
|Фраттези Давиде
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салемакерс Алексис
|1
|1
|Мотта Тьяго
|2
|0
|Эбишер Мишель
|2
|0
|Пош Штефан
|2
|0
|Фройлер Ремо
|1
|0
|Скорупски Лукаш
|1
|0
|Фергюсон Льюис
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
|Зиркзее Джошуа
|1
|0
|Ндой Дан
|1
|0
|Кристиансен Виктор
|1
|0
|Эль Аззоузи Уссама
|1
|0
|Корацца Томмазо
|1
|0
Результаты матчей
Интер Милан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Болонья
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Интер Милан
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
5
Интер Милан
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Болонья
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
8
6
Голы по времени матча
Забито
12
1
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
100%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
3
43%
2
40%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
19
6
7 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
2
33%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
16%
1
17%
46-60
3
16%
1
17%
61-75
6
32%
2
33%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Интер Милан - Бенфика 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:1
Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Милан 5:1 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Кальяри - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Монца 2:0 Интер Милан - Эгнатия 4:2 Зальцбург - Интер Милан 3:4 ПСЖ - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Торино - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Аталанта 3:2 Фиорентина - Интер Милан 1:2 Наполи - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Сассуоло 4:2
Болонья
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Болонья - Эмполи 3:0 Монца - Болонья 0:0 Болонья - Наполи 0:0 Верона - Болонья 0:0
Болонья - Реджана 2:2 Болонья - Кальяри 2:1 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Милан 0:2 Болонья - Чезена 2:0 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Утрехт - Болонья 1:2 Болонья - Монако 2:3 Болонья - Палермо 2:2 Лечче - Болонья 2:3 Болонья - Наполи 2:2 Кремонезе - Болонья 1:5 Болонья - Рома 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Эмполи - Болонья 3:1 Болонья - Ювентус 1:1
Результаты матчей
Интер Милан
Болонья
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
5
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Интер Милан
Болонья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
34
16
34
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|19 - 3
|18
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 8
|18
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 5
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|8.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|11 - 13
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|15 - 11
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 6
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 12
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|1 - 16
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 14
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 3
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 5
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 4
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|10.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|13.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 4
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 7
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|9 (1)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|5
|Милан
|Жиру Оливье
|4 (3)
|Фиорентина
|Гонсалес Николас
|4 (1)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|4 (1)
|Ювентус
|Рабио Адриен
|4
|Милан
|Эрнандес Тео
|4
|Монца
|Кальдирола Лука
|1 2
|Кальяри
|Ветеска Матеуш
|1 2
|Лечче
|Каба Мохамед
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Интер Милан - Болонья
Исход игры
Интер Милан
98.1% (51)
Ничья
1.9% (1)
Болонья
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
30% (15)
Меньше
70% (35)
Обе команды забьют
Да
28% (14)
Нет
72% (36)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
53.8% (28)
1:0 Интер Милан
13.5% (7)
2:1 Интер Милан
13.5% (7)
3:1 Интер Милан
7.7% (4)
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