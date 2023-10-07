Тур: 8. Стадион: Альянц Стэдиум. Главный судья: Рапуано Антонио Главный судья: Масса Давиде
Ход матча
5'
21'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Веа
Тимоти
25
Рабио
Адриен
11
Костич
Филип
18
Кин
Мойзе
61
Тамез
Адриен
23
Сек
Демба
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
-
11 Костич ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Кин МойзеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Перин МаттиаВратарь
- Защитник
-
13 Хуйсен ДинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Йылдыз КенанНападающий
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
61 Тамез АдриенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сек ДембаПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Попа МихайВратарь
- Защитник
-
15 Сазонов СабаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ювентус
Торино
25 матчей
84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
36%
24%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
76%
16%
8%
19 побед 4 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
500%
0 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
27 матчей
77.8%
18.5%
3.7%
21 победа 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
59.3%
7.4%
9 побед 16 ничьих 2 победы
Второй тайм
70.4%
22.2%
7.4%
19 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
32
19
Голов в среднем за матч
2.13
1.58
Среднее время на гол
42
56
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
0.5
0.6
Среднее время на гол
180
150
Всего голов
38
28
Голов в среднем за матч
1.41
1.04
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
63
86
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|4 (1)
|0.5
|Кьеза Федерико
|4
|0.5
|Рабио Адриен
|1
|0.13
|Милик Аркадиуш
|1
|0.13
|Данило Луис
|1
|0.13
|Локателли Мануэль
|0
|0
|Маккенни Уэстон
|0
|0
|Фаджоли Николо
|0
|0
|Камбьясо Андреа
|0
|0
|Айлинг Самуэль
|0
|0
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радоньич Неманья
|3
|0.38
|Сапата Дуван
|1
|0.13
|Шуурс Перр
|1
|0.13
|Буонджорно Алессандро
|1
|0.13
|Илич Иван
|0
|0
|Белланова Рауль
|0
|0
|Риччи Самуэле
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рабио Адриен
|4
|0
|Данило Луис
|3
|0
|Локателли Мануэль
|2
|0
|Влахович Душан
|2
|0
|Миретти Фабио
|2
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Кьеза Федерико
|1
|0
|Бремер Глейсон
|1
|0
|Камбьясо Андреа
|1
|0
|Гатти Федерико
|1
|0
|Йылдыз Кенан
|1
|0
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тамез Адриен
|2
|0
|Шуурс Перр
|2
|0
|Белланова Рауль
|2
|0
|Линетти Кароль
|1
|0
|Juric Ivan II
|1
|0
|Пеллегри Пьетро
|1
|0
|Буонджорно Алессандро
|1
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|1
|0
|Риччи Самуэле
|1
|0
|Илич Иван
|1
|0
|Сек Демба
|1
|0
Результаты матчей
Ювентус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Торино
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Ювентус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Торино
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
2
Ювентус
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Торино
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
6
3
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
100%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
12
6
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
2
17%
1
17%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
2
33%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
3
43%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аталанта - Ювентус 0:0 Ювентус - Лечче 1:0 Сассуоло - Ювентус 4:2 Ювентус - Лацио 3:1
Эмполи - Ювентус 0:2 Ювентус - Болонья 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Ювентус - Аталанта 0:0 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Ювентус - Милан 2:2 Удинезе - Ювентус 0:1 Ювентус - Милан 0:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Севилья - Ювентус 2:1 Ювентус - Кремонезе 2:0 Ювентус - Севилья 1:1 Аталанта - Ювентус 0:2 Ювентус - Лечче 2:1 Болонья - Ювентус 1:1 Интер Милан - Ювентус 1:0
Торино
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Торино - Верона 0:0 Лацио - Торино 2:0 Торино - Рома 1:1 Салернитана - Торино 0:3
Торино - Дженоа 1:0 Милан - Торино 4:1 Торино - Кальяри 0:0 Торино - ФералпиСало 2:1 Реймс - Торино 2:1 Ланс - Торино 0:0 Торино - Модена 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 Торино - Интер Милан 0:1 Специя - Торино 0:4 Торино - Фиорентина 1:1 Верона - Торино 0:1 Торино - Монца 1:1 Сампдория - Торино 0:2 Торино - Аталанта 1:2 Лацио - Торино 0:1
Результаты матчей
Ювентус
Торино
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Ювентус
Торино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
31
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
43
16
25
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 5
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 8
|18
|3.
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 5
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|8.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 6
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|10.
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|15 - 11
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 6
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|17.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 12
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|1 - 16
|4
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 14
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 5
|10
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|4.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 4
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|10.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|12.
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|13.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|1 - 4
|4
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 7
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|4.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|9.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|12.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 12
|0
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|Милан
|Жиру Оливье
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|Гонсалес Николас
|4 (1)
|Ювентус
|Рабио Адриен
|4
|Милан
|Эрнандес Тео
|4
|Эмполи
|Мале Юссеф
|4
|Монца
|Кальдирола Лука
|1 2
|Кальяри
|Ветеска Матеуш
|1 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ювентус 0:0 Торино
Исход игры
Ювентус
96.1% (122)
Ничья
3.1% (4)
Торино
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.5% (57)
Меньше
52.5% (63)
Обе команды забьют
Да
47.5% (57)
Нет
52.5% (63)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
33.1% (42)
2:0 Ювентус
25.2% (32)
1:0 Ювентус
22% (28)
3:1 Ювентус
6.3% (8)
3:2 Ювентус
2.4% (3)
3:0 Ювентус
1.6% (2)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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