Рабио снова оказался на газоне после контакта с Тамезом. Свисток Давиде Масса промолчал в этой ситуации, чем недовольны игроки "Ювентуса".

Демба Сек разогнал атаку по правому краю и отдал пас на ход Белланове. Игрок "Торино" пробил в ближний угол, Щесны выбил снаряд на угловой.

"Старая синьора" сейчас за счёт владения мяча пытается закрыть "Торино" на его половине поля. Слишком это сложная пока задача для "Юве".

Веа включается в эту игру. Снова он здорово сыграл на правом фланге, вот только его прострел выбил из штрафной Шуурс.

И снова в офсайде Мойзе Кин. На этот раз после длинной передачи.

Миретти здорово в центре поля развернул соперника, и Тамез только с помощью фола остановил молодого игрока "Ювентуса".

Веа с правого фланга нагло выбрался в центр и пытался уйти от Лазаро. Полузащитник "Торино" сумел остановить игрока "Ювентуса" только с помощью нарушения.

Оба коллектива свои прошлые матчи закончили "сухими" ничьими. "Ювентус" в гостях с "Аталантой", "Торино" дома с "Вероной". Сегодня ждать много голов не приходится.

Обменялись команды моментами, и снова игра успокоилась. Ждём, когда снова мы увидим опасные атаки!

Первая жёлтая карточка в матче. Рабио после скидки Кина рвался к воротам соперника, но его снёс Белланова. Очевидный "горчичник".

Костич со штрафного нашёл голову Бремера. Вот только защитник пробил крайне неудачно - сильно мимо ворот получилось.

Лазаро с левого фланга выполнил навес в штрафную. Сфера летела в сторону Сапаты, но его опередил Гатти, который скинул мяч своему голкиперу.

Веа чуть ли не первый раз в матче попытался обострить со своего правого фланга. Его передача в штрафную была неплохой, но защитник сумел выбить мяч.

А вот и первый угловой заработали хозяева. Бремер издали пробивал по воротам, мяч попал в голову Риччи и улетел за лицевую.

Ничего опасного не удалось создать хозяевам после этого стандарта. Вторым темпом снова пошла атака, однако пас Локателли на Костича вышел неточным.

18' Костич слева влетел в штрафную и низом пробил в район дальнего угла. Кин этот момент не прочитал и не смог замкнуть дальнюю штангу!

17' Белланова с правого фланга выполнил навес в штрафную. Защитники мяч выбить не смогли, и его получил Лазаро на дальнем краю штрафной. Первым касанием обработал, а вторым пробил немного выше ворот!

16' Сапата хитро пытался скинуть мяч в штрафной на Дембу Сека. Данило прочитал этот эпизод и выбил игровой снаряд из своей штрафной.

14' Много в эти минуты гостевой коллектив владеет мячом. В основном, всё это происходит на своей половине поля. "Ювентус" не спешит в прессинг.

13' Много борьбы в центре поля. Много аутов. Не спешат команды раскрываться. Думаю, что первый гол раскроет наш матч!

12' Не хватает "старой синьоре" впереди Влаховича и Кьезы. Слишком мало креатива пока впереди. Всё-таки связки Миретти - Кин явно слабее.

11' Бремер сейчас отомстил Сапате, подтолкнув его в спину около своей штрафной. Свисток главного арбитра матча снова промолчал. Высокий градус борьбы!



10' Сводится играть гостей к длинным забросам вперёд на мощного Сапату. Посмотрим, сколько свободы сегодня получит колумбийский форвард от защиты "Ювентуса".

9' Сапата очень грубо сыграл против Бремера, выкинув того за пределы поля. Давиде Масса фола не зафиксировал, и "Торино" получил аут недалеко от чужой штрафной.