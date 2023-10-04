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  4. Серия A 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Рапуано Антонио
Ювентус
 
Позже
Торино
Прогнозы 50
Ювентус 96% (48)
X 2% (1)
Торино 2% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ювентус
Ничья
Торино
4.75
3.60
4.80
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Ювентус
Торино

История личных встреч

Ювентус
Торино

25 матчей

84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

36%
24%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76%
16%
8%
19 побед 4 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

500%
0 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

27 матчей

77.8%
18.5%
3.7%
21 победа 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
59.3%
7.4%
9 побед 16 ничьих 2 победы

Второй тайм

70.4%
22.2%
7.4%
19 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

СA
4:2
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
4:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
0:1
К
2:0
СA
4:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
1:4
К
4:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
0:2
СA
3:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
0:0

Голы

Всего голов

32
19

Голов в среднем за матч

2.13
1.58

Среднее время на гол

42
56

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

0.5
0.6

Среднее время на гол

180
150

Всего голов

38
28

Голов в среднем за матч

1.41
1.04

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

63
86

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 4 (1) 0.57
Кьеза Федерико 4 0.57
Рабио Адриен 1 0.14
Милик Аркадиуш 1 0.14
Данило Луис 1 0.14
Локателли Мануэль 0 0
Маккенни Уэстон 0 0
Фаджоли Николо 0 0
Камбьясо Андреа 0 0
Айлинг Самуэль 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радоньич Неманья 3 0.43
Сапата Дуван 1 0.14
Шуурс Перр 1 0.14
Буонджорно Алессандро 1 0.14
Илич Иван 0 0
Белланова Рауль 0 0
Риччи Самуэле 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рабио Адриен 4 0
Данило Луис 3 0
Локателли Мануэль 2 0
Влахович Душан 2 0
Миретти Фабио 2 0
Алекс Сандро 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Бремер Глейсон 1 0
Камбьясо Андреа 1 0
Гатти Федерико 1 0
Йылдыз Кенан 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тамез Адриен 2 0
Шуурс Перр 2 0
Белланова Рауль 2 0
Линетти Кароль 1 0
Juric Ivan II 1 0
Пеллегри Пьетро 1 0
Буонджорно Алессандро 1 0
Милинкович-Савич Ваня 1 0
Риччи Самуэле 1 0
Илич Иван 1 0
Сек Демба 1 0

Результаты матчей

Ювентус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Торино
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Ювентус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Торино
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
2
Ювентус
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Торино
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

6
3

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
100%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

12
6
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
2
17%
1
17%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
2
33%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
3
43%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аталанта - Ювентус 0:0 Ювентус - Лечче 1:0 Сассуоло - Ювентус 4:2 Ювентус - Лацио 3:1
Эмполи - Ювентус 0:2 Ювентус - Болонья 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Ювентус - Аталанта 0:0 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Ювентус - Милан 2:2 Удинезе - Ювентус 0:1 Ювентус - Милан 0:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Севилья - Ювентус 2:1 Ювентус - Кремонезе 2:0 Ювентус - Севилья 1:1 Аталанта - Ювентус 0:2 Ювентус - Лечче 2:1 Болонья - Ювентус 1:1 Интер Милан - Ювентус 1:0
Торино
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Торино - Верона 0:0 Лацио - Торино 2:0 Торино - Рома 1:1 Салернитана - Торино 0:3
Торино - Дженоа 1:0 Милан - Торино 4:1 Торино - Кальяри 0:0 Торино - ФералпиСало 2:1 Реймс - Торино 2:1 Ланс - Торино 0:0 Торино - Модена 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 Торино - Интер Милан 0:1 Специя - Торино 0:4 Торино - Фиорентина 1:1 Верона - Торино 0:1 Торино - Монца 1:1 Сампдория - Торино 0:2 Торино - Аталанта 1:2 Лацио - Торино 0:1

Результаты матчей

Ювентус
Торино

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Ювентус
Торино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
3
1
1.5
1
2
1
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
4
3
1.5
1
6
2
5
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 7 6 0 1 19 - 3 18
2.
Милан
 Заявка 7 6 0 1 15 - 8 18
3.
Наполи
 Заявка 7 4 2 1 16 - 6 14
4.
Ювентус
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
5.
Фиорентина
 Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
6.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 11 - 5 13
7.
Лечче
 Заявка 7 3 2 2 8 - 9 11
8.
Болонья
 Заявка 7 2 4 1 6 - 4 10
9.
Сассуоло
 Заявка 7 3 0 4 11 - 13 9
10.
Фрозиноне
 Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
11.
Торино
 Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
12.
Монца
 Заявка 7 2 3 2 5 - 7 9
13.
Рома
 Заявка 7 2 2 3 15 - 11 8
14.
Дженоа
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15.
Верона
 Заявка 7 2 2 3 4 - 6 8
16.
Лацио
 Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
17.
Удинезе
 Заявка 7 0 4 3 4 - 12 4
18.
Эмполи
 Заявка 7 1 0 6 1 - 16 3
19.
Салернитана
 Заявка 7 0 3 4 4 - 14 3
20.
Кальяри
 Заявка 7 0 2 5 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Интер Милан
 Заявка 4 3 0 1 12 - 3 9
3.
Лечче
 Заявка 4 3 0 1 5 - 5 9
4.
Аталанта
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
5.
Фиорентина
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
6.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
7.
Рома
 Заявка 4 2 1 1 12 - 4 7
8.
Болонья
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
9.
Фрозиноне
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
10.
Наполи
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
11.
Сассуоло
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
12.
Торино
 Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
13.
Монца
 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
14.
Лацио
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
15.
Дженоа
 Заявка 3 1 1 1 7 - 7 4
16.
Верона
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
17.
Эмполи
 Заявка 4 1 0 3 1 - 4 3
18.
Удинезе
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
19.
Салернитана
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
20.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 8 - 7 9
3.
Наполи
 Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
4.
Ювентус
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Аталанта
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
7.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
8.
Верона
 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
9.
Монца
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
10.
Торино
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
11.
Сассуоло
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
12.
Болонья
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
14.
Лечче
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Фрозиноне
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
16.
Удинезе
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
17.
Салернитана
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18.
Рома
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19.
Кальяри
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20.
Эмполи
 Заявка 3 0 0 3 0 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 9 (1)
Наполи Осимхен Виктор 5
Милан Жиру Оливье 4 (3)
Фиорентина Гонсалес Николас 4 (1)
Сассуоло Берарди Доменико 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ювентус Рабио Адриен 4
Милан Эрнандес Тео 4
Монца Кальдирола Лука 1 2
Кальяри Ветеска Матеуш 1 2
Лечче Каба Мохамед 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Торино от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 октября 2023, осталось 2 дня 10 часов 57 минут.

    Главный судья: Рапуано Антонио

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    • Прогнозы 50
    Ювентус 96% (48)
    X 2% (1)
    Торино 2% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ювентус - Торино

    Исход игры
    Ювентус
    96.1% (49)
    Ничья
    2% (1)
    Торино
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.06% (26)
    Меньше
    46.94% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    53.06% (26)
    Нет
    46.94% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Ювентус
    37.3% (19)
    2:0 Ювентус
    29.4% (15)
    1:0 Ювентус
    13.7% (7)
    3:1 Ювентус
    9.8% (5)
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