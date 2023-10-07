Тур: 8. Стадион: Луиджи Феррарис. Главный судья: Пиччинини Марко
0'
10' Желтая карточкаДжилардино Альберто
21' Желтая карточкаЭрнандес Тео
22' Желтая карточкаФлоренци Алессандро
47' Желтая карточкаМуса Юнус
62' Желтая карточкаАдли Ясин
Ход матча
21'
47'
62'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 4
-
209 Количество передач 295
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Бани
Маттиа
22
Васкес
Хоан
16
Меньян
Майк
28
Тиав
Малик
19
Эрнандес
Тео
80
Муса
Юнус
15
Йович
Лука
17
Окафор
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
-
22 Васкес ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леали НиколаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
-
25 Кутлу БерканПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Экубан КалебНападающий
- Нападающий
-
40 Seydou Fini
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
-
28 Тиав МаликЗащитник
- Защитник
-
19 Эрнандес ТеоЗащитник
-
80 Муса ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Йович ЛукаНападающий
-
17 Окафор НоаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Ромеро ЛукаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Леау РафаэлНападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Дженоа
Милан
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
66.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед
30 матчей
23.3%
16.7%
60%
7 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
26.7%
43.3%
30%
8 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
5 побед 10 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
0.93
0.81
Среднее время на гол
96
110
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
1.63
1.21
Среднее время на гол
55
74
Всего голов
39
30
Голов в среднем за матч
1.3
1
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
69
90
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ретеги Матео
|3
|0.38
|Гудмундссон Альберт
|3
|0.38
|Торсби Мортен
|1
|0.13
|Бани Маттиа
|1
|0.13
|Бираски Давиде
|1
|0.13
|Мессиас Жуниор
|1
|0.13
|Френдруп Мортен
|0
|0
|Стротман Кевин
|0
|0
|Де Винтер Кони
|0
|0
|Дрэгушин Раду
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жиру Оливье
|4 (3)
|0.5
|Леау Рафаэл
|3
|0.38
|Пулишич Кристиан
|3
|0.38
|Окафор Ноа
|2
|0.25
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0.13
|Томори Фикайо
|1
|0.13
|Эрнандес Тео
|1
|0.13
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Рейндерс Тиджани
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бани Маттиа
|3
|0
|Ретеги Матео
|3
|0
|Аарон Мартин
|1
|1
|Стротман Кевин
|2
|0
|Бадель Милан
|2
|0
|Малиновский Руслан
|2
|0
|Френдруп Мортен
|2
|0
|Де Винтер Кони
|2
|0
|Джилардино Альберто
|1
|0
|Сабелли Стефано
|1
|0
|Торсби Мортен
|1
|0
|Мартинес Хосеп
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Тео
|5
|0
|Тиав Малик
|3
|0
|Томори Фикайо
|1
|1
|Флоренци Алессандро
|2
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|2
|0
|Муса Юнус
|2
|0
|Меньян Майк
|1
|0
|Крунич Раде
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Леау Рафаэл
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Результаты матчей
Дженоа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Милан
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
1
Дженоа
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Милан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
7
Дженоа
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Милан
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
7
8
Голы по времени матча
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
14%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
2
29%
3
38%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
29%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
3
43%
76-90
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
11
15
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
2
18%
3
20%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
3
27%
5
33%
31-45
2
18%
4
27%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
2
18%
1
7%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
20%
1
13%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
40%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Удинезе - Дженоа 2:2 Дженоа - Рома 4:1 Лечче - Дженоа 1:0 Дженоа - Наполи 2:2
Торино - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 0:1 Дженоа - Фиорентина 1:4 Дженоа - Модена 4:3 Кремонезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Монако 1:0 Дженоа - Венеция 1:4 Дженоа - Бари 4:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Дженоа - Асколи 2:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Читтаделла - Дженоа 0:1 Дженоа - Перуджа 2:0 Комо - Дженоа 2:2 Дженоа - Реджина 1:0 Брешия - Дженоа 0:3
Милан
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Боруссия Д - Милан 0:0 Милан - Лацио 2:0 Кальяри - Милан 1:3 Милан - Верона 1:0
Милан - Ньюкасл 0:0 Интер Милан - Милан 5:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 4:1 Болонья - Милан 0:2 Милан - Новара 4:2 Милан - Этуаль Сахель I 4:0 Милан - Тренто 0:1 Монца - Милан 1:1 Милан - Барселона 0:1 Ювентус - Милан 2:2 Реал Мадрид - Милан 3:2 Милан - Лумеццане 7:0 Милан - Верона 3:1 Ювентус - Милан 0:1 Милан - Сампдория 5:1
Результаты матчей
Дженоа
Милан
Точный счет
1:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Дженоа
Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
52
16
25
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 5
|19
|2.
|0:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 8
|19
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 5
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|8.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 6
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|12.
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|15 - 11
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 6
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|17.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 12
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|1 - 16
|4
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 14
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 5
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|4.
|0:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 4
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|10.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|13.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|14.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|15.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|1 - 4
|4
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|7.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|11.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 12
|0
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
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|10 (1)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
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|Наполи
|Осимхен Виктор
|5
|Милан
|Жиру Оливье
|4 (3)
|Фиорентина
|Гонсалес Николас
|4 (1)
|Милан
|Эрнандес Тео
|5
|Ювентус
|Рабио Адриен
|4
|Эмполи
|Мале Юссеф
|4
|Монца
|Кальдирола Лука
|1 2
|Кальяри
|Ветеска Матеуш
|1 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дженоа 0:0 Милан
Исход игры
Дженоа
3% (4)
Ничья
8.3% (11)
Милан
88.6% (117)
Тотал 2.5
Больше
67.48% (83)
Меньше
32.52% (40)
Обе команды забьют
Да
73.17% (90)
Нет
26.83% (33)
Популярный счёт
1:2 Милан
47.7% (63)
0:1 Милан
12.9% (17)
0:2 Милан
11.4% (15)
1:1 Ничья
6.1% (8)
1:3 Милан
6.1% (8)
2:3 Милан
3% (4)
2:1 Дженоа
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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