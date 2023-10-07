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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Пиччинини Марко
Дженоа
0:0
Второй тайм: 67'
Милан
0'
10' Желтая карточка
Джилардино Альберто
21' Желтая карточка
Эрнандес Тео
22' Желтая карточка
Флоренци Алессандро
47' Желтая карточка
Муса Юнус
62' Желтая карточка
Адли Ясин

Ход матча

10'
Джилардино Альберто
 
21'
 
Эрнандес Тео
22'
 
Флоренци Алессандро
46'
 
Леау Рафаэл
Окафор Ноа
46'
 
Пулишич Кристиан
Чуквуэзе Саму
47'
 
Муса Юнус
62'
 
Адли Ясин
66'
 
Калабрия Давиде
Адли Ясин
67'
 
Жиру Оливье
Флоренци Алессандро

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 4
  • 209 Количество передач 295
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 132
Дженоа 3% (4)
X 8.3% (11)
Милан 88.6% (117)
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1
Мартинес
Хосеп
4
Де
Винтер
Кони
13
Бани
Маттиа
5
Дрэгушин
Раду
22
Васкес
Хоан
20
Сабелли
Стефано
32
Френдруп
Мортен
2
Торсби
Мортен
55
Хапс
Ридгесиано
17
Малиновский
Руслан
11
Гудмундссон
Альберт
16
Меньян
Майк
42
Флоренци
Алессандро
28
Тиав
Малик
23
Томори
Фикайо
19
Эрнандес
Тео
80
Муса
Юнус
7
Адли
Ясин
14
Рейндерс
Тиджани
21
Чуквуэзе
Саму
15
Йович
Лука
17
Окафор
Ноа
Дженоа
4-4-2
Милан
4-3-3

История личных встреч

Дженоа
Милан

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
66.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед

30 матчей

23.3%
16.7%
60%
7 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

26.7%
43.3%
30%
8 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
5 побед 10 ничьих 15 побед

История матчей

СA
2:0
К
3:1
СA
0:3
СA
2:1
СA
2:2
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:2
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
5:2
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

0.93
0.81

Среднее время на гол

96
110

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

1.63
1.21

Среднее время на гол

55
74

Всего голов

39
30

Голов в среднем за матч

1.3
1

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

69
90

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ретеги Матео 3 0.38
Гудмундссон Альберт 3 0.38
Торсби Мортен 1 0.13
Бани Маттиа 1 0.13
Бираски Давиде 1 0.13
Мессиас Жуниор 1 0.13
Френдруп Мортен 0 0
Стротман Кевин 0 0
Де Винтер Кони 0 0
Дрэгушин Раду 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 4 (3) 0.5
Леау Рафаэл 3 0.38
Пулишич Кристиан 3 0.38
Окафор Ноа 2 0.25
Лофтус-Чик Рубен 1 0.13
Томори Фикайо 1 0.13
Эрнандес Тео 1 0.13
Калабрия Давиде 0 0
Рейндерс Тиджани 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бани Маттиа 3 0
Ретеги Матео 3 0
Аарон Мартин 1 1
Стротман Кевин 2 0
Бадель Милан 2 0
Малиновский Руслан 2 0
Френдруп Мортен 2 0
Де Винтер Кони 2 0
Джилардино Альберто 1 0
Сабелли Стефано 1 0
Торсби Мортен 1 0
Мартинес Хосеп 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Тео 5 0
Тиав Малик 3 0
Томори Фикайо 1 1
Флоренци Алессандро 2 0
Лофтус-Чик Рубен 2 0
Муса Юнус 2 0
Меньян Майк 1 0
Крунич Раде 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Окафор Ноа 1 0
Стефано Пиоли 1 0

Результаты матчей

Дженоа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Милан
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
1
Дженоа
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Милан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
7
Дженоа
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Милан
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
14%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
2
29%
3
38%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
29%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
3
43%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

11
15
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
2
18%
3
20%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
3
27%
5
33%
31-45
2
18%
4
27%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
2
18%
1
7%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
20%
1
13%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
40%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Удинезе - Дженоа 2:2 Дженоа - Рома 4:1 Лечче - Дженоа 1:0 Дженоа - Наполи 2:2
Торино - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 0:1 Дженоа - Фиорентина 1:4 Дженоа - Модена 4:3 Кремонезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Монако 1:0 Дженоа - Венеция 1:4 Дженоа - Бари 4:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Дженоа - Асколи 2:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Читтаделла - Дженоа 0:1 Дженоа - Перуджа 2:0 Комо - Дженоа 2:2 Дженоа - Реджина 1:0 Брешия - Дженоа 0:3
Милан
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Боруссия Д - Милан 0:0 Милан - Лацио 2:0 Кальяри - Милан 1:3 Милан - Верона 1:0
Милан - Ньюкасл 0:0 Интер Милан - Милан 5:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 4:1 Болонья - Милан 0:2 Милан - Новара 4:2 Милан - Этуаль Сахель I 4:0 Милан - Тренто 0:1 Монца - Милан 1:1 Милан - Барселона 0:1 Ювентус - Милан 2:2 Реал Мадрид - Милан 3:2 Милан - Лумеццане 7:0 Милан - Верона 3:1 Ювентус - Милан 0:1 Милан - Сампдория 5:1

Результаты матчей

Дженоа
Милан

Точный счет

1:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Дженоа
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
5
2
1
6
2.5
2
5
1
6
3.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 8 6 1 1 21 - 5 19
2.
Милан
 0:0 Заявка 8 6 1 1 15 - 8 19
3.
Ювентус
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
4.
Наполи
 Заявка 7 4 2 1 16 - 6 14
5.
Фиорентина
 Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
6.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 11 - 5 13
7.
Лечче
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
8.
Болонья
 Заявка 8 2 5 1 8 - 6 11
9.
Сассуоло
 Заявка 8 3 1 4 12 - 14 10
10.
Фрозиноне
 Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
11.
Монца
 Заявка 7 2 3 2 5 - 7 9
12.
Дженоа
 0:0 Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
13.
Торино
 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
14.
Рома
 Заявка 7 2 2 3 15 - 11 8
15.
Верона
 Заявка 7 2 2 3 4 - 6 8
16.
Лацио
 Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
17.
Удинезе
 Заявка 8 0 5 3 4 - 12 5
18.
Эмполи
 Заявка 8 1 1 6 1 - 16 4
19.
Салернитана
 Заявка 7 0 3 4 4 - 14 3
20.
Кальяри
 Заявка 7 0 2 5 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Интер Милан
 Заявка 5 3 1 1 14 - 5 10
3.
Лечче
 Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
4.
Милан
 0:0 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
5.
Аталанта
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
6.
Фиорентина
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
7.
Рома
 Заявка 4 2 1 1 12 - 4 7
8.
Болонья
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
9.
Фрозиноне
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
10.
Наполи
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
11.
Сассуоло
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
12.
Торино
 Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
13.
Монца
 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
14.
Дженоа
 0:0 Заявка 4 1 2 1 7 - 7 5
15.
Лацио
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
16.
Верона
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
17.
Эмполи
 Заявка 5 1 1 3 1 - 4 4
18.
Удинезе
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
19.
Салернитана
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
20.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 0:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 7 10
2.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Наполи
 Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
4.
Ювентус
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Аталанта
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
7.
Дженоа
 0:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
8.
Верона
 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
9.
Сассуоло
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
10.
Монца
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
11.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
12.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
13.
Торино
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
14.
Удинезе
 Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
15.
Лечче
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16.
Фрозиноне
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
17.
Салернитана
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18.
Рома
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19.
Кальяри
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20.
Эмполи
 Заявка 3 0 0 3 0 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 10 (1)
Сассуоло Берарди Доменико 5 (1)
Наполи Осимхен Виктор 5
Милан Жиру Оливье 4 (3)
Фиорентина Гонсалес Николас 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Милан Эрнандес Тео 5
Ювентус Рабио Адриен 4
Эмполи Мале Юссеф 4
Монца Кальдирола Лука 1 2
Кальяри Ветеска Матеуш 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    65'
    Полузащитник "Милана" Ясмин Адли получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля. Адли в центре поля в подкате сбил Хапса. 
  • Судья
    64'
    Леау с правого фланга сместился в центр к радиусу штрафной площади, далее Рафаэл под давлением соперника оказался на газоне, Марко Пиччинини показал, что нужно играть дальше. 
  • 63'
    Сабелли с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Меньян грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 62'
    Томори из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади на ход Леау, Рафаэл под давлением Васкеса не смог зацепиться за мяч. 
  • 61'
    Адли с правого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Рейндерс от лицевой линии выполнил скидку к линии вратарской, защитники "Дженоа" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • 60'
    Флоренци подкараулил отскок у радиуса штрафной площади "Дженоа" и сразу же пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
  • 59'
    Леау с левого фланга выполнил передачу на левую половину поля на ход Рейндерсу, Тиджани сместился к линии штрафной площади и пробил по воротам, мяч попал в де Винтерса.
  • 58'
    Сабелли попытался разогнать атаку по правому флангу, Тиав грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч. 
  • 57'
    Томори из центра поля выполнил заброс к линии штрафной площади, Йович под давлением соперника не смог зацепиться за мяч. 
  • 56'
    "Дженоа" также сейчас действует спокойно и позволяет "Милану" катать мяч в центре поля, а вот далее "дьяволы" ничего придумать не могут. 
  • Фол, нарушение
    55'
    Муса перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Дрэгушина. 
  • 54'
    Довольно в среднем темпе команды действуют и на старте второго тайма, не собирается "Милан" сегодня спешить. 
  • 53'
    Сабелли при развитии атаки по правой половине поля отыгрался с Торсбю и выполнил передачу на ход Гудмундссону к правому углу штрафной площади, Альберт под давлением Томори не смог зацепиться за мяч. 
  • 52'
    Адли из центра поля выполнил слишком сильный заброс на правый фланг, Васкес спокойно дал мячу уйти за лицевую линию поля. 
  • Фол, нарушение
    51'
    Гудмундссон со стандарта низом отправил на ближний угол вратарской, Васкес в касание отправил мяч в центр к лини вратарской, Торсбю в позиционной борьбе нарушил правила против Мусы. 
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    • Желтая карточка
      50'
      Полузащитник "Милана" Юнус Муса получил жёлтую карточку за срыв атаки. На левом фланге у своей штрафной площади Муса нарушил правила против Васкеса. "Дженоа" удалось заработать очень опасный стандарт. 
    • Фол, нарушение
      49'
      Тиав в центре поля нарушил правила против Торсбю. Игроки "Дженоа" конечно же не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Замена
      48'
      Вторую подряд замену после перерыва провёл Стефано Пиоли. Вместо Ноа Окафора на поле вышел Кристиан Пулишич. 
    • Замена
      47'
      В составе "Милана" после перерыва произошла замена. Вместо Саму Чуквуэзе на поле вышел Рафаэл Леау. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Милан", чтобы начать играть в Генуе первым номером, если команда Стефано Пиоли так и не будет прибавлять, она вполне может оказаться в роли догоняющей стороны, а тогда уже ситуация на поле станет совсем неприятной для "дьяволов". 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Милан" в Генуе играет вничью с "Дженоа", счёт в нашем матче пока что не открыт - 0:0. В целом, встреча получается не особо яркой, но хочется верить, что далее Стефано Пиоли усилит атаку с помощью замен, а пока что немного отдохнём. 
    • 45'
      Йович от радиуса штрафной площади выполнил заброс к левому углу штрафной, Тео в касание отправил мяч к дальней штанге на Чуквуэзе, Саму совсем немного не хватило, чтобы завершить момент ударом по воротам. 
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту добавил Марко Пиччинини к основному времени первого тайма. 
    • Офсайд
      44'
      Сабелли на левой половине поля нарушил правила против Йовича. Лука сам решил быстро разыграть стандарт, но в итоге перевод на правый фланг получился в офсайд, Чуквуэзе не особо ожидал подобных действий от сербского форварда. 
    • Угловой
      43'
      Флоренци с углового выполнил подачу в центр вратарской, Мартинес сыграл на выходе и смахнул мяч на правый фланг. 
    • 42'
      Рейндерс разогнал атаку по левому флангу и выполнил прострел в штрафную площадь, мяч задел ногу де Виндера и ушёл на угловой. 
    • 41'
      Рейндерс с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, де Винтер удачно "зажёг свечу", Мартинес в итоге сыграл на выходе и выловил мяч. 
    • 40'
      Малиновский с левого фланга выполнил слишком сильную подачу на правый угол штрафной площади, мяч в итоге ушёл в аут. 
    • Фол, нарушение
      39'
      Адли в подкате в центре поля сбил Френдрупа. Марко Пиччинини решил на этот раз обойтись без жёлтой карточки. 
    • 38'
      Альберто Джилардино сейчас еле сдержался после ошибки судьи, но теперь главному тренеру "Дженоа" нужно быть осторожнее, жёлтая карточка у него уже есть. 
    • Судья
      37'
      Гудмундссон разогнал атаку по левой половине поля, далее Муса выбил мяч на угловой из-под соперника, но Марко Пиччинини показал, что будет удар от ворот. 
    • 36'
      Адли со стандарта покатил мяч к радиусу штрафной площади, Флоренци в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
    • Фол, нарушение
      35'
      Малиновский на правом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Мусы. "Милан" заработал довольно опасный стандарт. 
    • 34'
      Чуквуэзе с правого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Дженоа" в очередной раз сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот. 
    • 33'
      Малиновский из центра половины поля "Милана" выполнил слишком сильный заброс на правый угол вратарской на ход Гудмундссону, Меньян в итоге размялся при игре на выходе. 
    • 32'
      Чуквуэзе попытался разогнать атаку по правому флангу, но под давлением Васкеса Саму упустил мяч в аут. 
    • 31'
      Рейндерс с левой половины поля выполнил заброс к ближнему углу вратарской, Мартинес грамотно сыграл на выходе и спокойно забрал мяч в руки. 
    • 30'
      Адли попытался войти в штрафную площадь по левой половине поля, де Винтер грамотно сыграл по позиции и перехватил мяч. 
    • Опасный момент
      29'
      Рейндерс после подбора выполнил пас чуть назад от левого угла штрафной площади, Тео сильно пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 28'
      Чуквуэзе с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Дрэгушин головой выбил мяч на левую половину поля, но подбор был за игроками "Милана". 
    • 27'
      Томори из центра поля выполнил заброс на ход Окафору по левому флангу, Сабелли накрыл Ноа и выбил мяч в аут. 
    • 26'
      Васкес совершил рывок к штрафной площади по левой половине поля, а затем Хоан пробил по воротам, Флоренци грамотно блокировал попытку, мяч отскочил на правую половину поля, Френдруп в касание пробил по воротам после отскока, мяч сильно ушёл в сторону от правой штанги. 
    • Угловой
      25'
      Гудмундссон с углового выполнил передачу к ближнему углу вратарской, далее футболисты "Дженоа" сыграли довольно неудачно и потеряли мяч. 
    • 24'
      Васкес с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Чуквуэзе и ушёл на угловой. 
    • Желтая карточка
      23'
      Фланговый защитник "Милана" Алессандро Флоренци получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Флоренци нарушил правила против Хапса. 
    • 22'
      Из-за перебора жёлтых карточек Тео Эрнандес пропустит следующий матч Серии А против туринского "Ювентуса". 
    • Желтая карточка
      21'
      Фланговый защитник "Милана" Тео Эрнандес получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля соперника и неспортивное поведение. Тео нарушил правила против Френдрупа. 
    • 20'
      Старается "Милан" постепенно включать и высокий прессинг, но, всё же пока что создать качественный момент в атаке у гостей не получается. 
    • 19'
      Сабелли с правого фланга выполнил подачу к дальнему углу штрафной площади, Хапс неудачно сыграл при обработке мяча и в итоге потерял его. 
    • 18'
      Сегодня Стефано Пиоли из-за плотного графика вынужден был провести довольно существенную ротацию, но во втором тайме у "Милана" могут быть очень неплохие замены. 
    • Офсайд
      17'
      Чуквэузе при развитии атаки по правому флангу выполнил передачу на ход Мусе к правой боковой линии штрафной площади, Юнус забрался в небольшой офсайд. 
    • 16'
      Флоренци после выноса Дрэгушина оказался первым на подборе и затем Алессандро пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно и точно по центру, Мартинес поймал его без особого труда. 
    • 15'
      Чуквуэзе прошёл вперёд по правому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, Дрэгушин головой выбил мяч на правую половину поля. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Торсбю в борьбе за мяч на правой половине поля у штрафной площади "Милана" нарушил правила против Тео. Гости быстро разыграли стандарт. 
    • 13'
      Сабелли с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Тиав грамотно сыграл по позиции и головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Тео перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Сабелли. 
    • 11'
      Чуквуэзе с правого фланга выполнил заброс на ближний угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • 10'
      В среднем темпе работают обе команды на данный момент. Пока что никто не форсирует события и старается в первую очередь без ошибок работать в обороне. 
    • Судья
      9'
      Гудмундссон в борьбе с Тиавом в центре поля оказался на газоне, но на этот раз Марко Пиччини показал, что нужно играть дальше. 
    • 8'
      "Дженоа" довольно быстро выровнял игру, но при этом сейчас хозяева поля пока что катают мяч на своей половине. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Муса в центре поля прихватил за футболку Гудмундссона. Игроки "Дженоа" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Желтая карточка
      6'
      Главный тренер "Дженоа" Альберто Джилардино получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
    • 5'
      Васкес ворвался в штрафную площадь с левого фланга и в борьбе с Флоренци оказался на газоне, Марко Пиччинини показал, что нужно играть дальше. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Френдруп в центре поля нарушил правила против Рейндерса. "Милан" быстро разыграл стандарт. 
    • 3'
      Чуквуэзе выполнил заброс с правой половины поля в центр штрафной площади, совсем немного не хватило Окафору, чтобы зацепиться за мяч. 
    • 2'
      "Милан" старается сразу же прижать "Дженоа" к своим воротам, но хозяева поля грамотно держат оборону и довольно плотно располагаются у своей штрафной площади. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Посмотрим, как сегодня сложится игра в Генуе для команд, но будем надеяться, что "Милан" и "Дженоа" покажут яркий футбол и не будут заставлять нас скучать. 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дженоа 0:0 Милан

    Исход игры
    Дженоа
    3% (4)
    Ничья
    8.3% (11)
    Милан
    88.6% (117)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.48% (83)
    Меньше
    32.52% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    73.17% (90)
    Нет
    26.83% (33)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    47.7% (63)
    0:1 Милан
    12.9% (17)
    0:2 Милан
    11.4% (15)
    1:1 Ничья
    6.1% (8)
    1:3 Милан
    6.1% (8)
    2:3 Милан
    3% (4)
    2:1 Дженоа
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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