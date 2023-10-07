Леау с левого фланга выполнил передачу на левую половину поля на ход Рейндерсу, Тиджани сместился к линии штрафной площади и пробил по воротам, мяч попал в де Винтерса.

Флоренци подкараулил отскок у радиуса штрафной площади "Дженоа" и сразу же пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

Адли с правого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Рейндерс от лицевой линии выполнил скидку к линии вратарской, защитники "Дженоа" сыграли внимательно и перехватили мяч.

Томори из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади на ход Леау, Рафаэл под давлением Васкеса не смог зацепиться за мяч.

Сабелли с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Меньян грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Леау с правого фланга сместился в центр к радиусу штрафной площади, далее Рафаэл под давлением соперника оказался на газоне, Марко Пиччинини показал, что нужно играть дальше.

Полузащитник "Милана" Ясмин Адли получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля. Адли в центре поля в подкате сбил Хапса.

Гудмундссон со стандарта низом отправил на ближний угол вратарской, Васкес в касание отправил мяч в центр к лини вратарской, Торсбю в позиционной борьбе нарушил правила против Мусы.

Адли из центра поля выполнил слишком сильный заброс на правый фланг, Васкес спокойно дал мячу уйти за лицевую линию поля.

Сабелли при развитии атаки по правой половине поля отыгрался с Торсбю и выполнил передачу на ход Гудмундссону к правому углу штрафной площади, Альберт под давлением Томори не смог зацепиться за мяч.

Довольно в среднем темпе команды действуют и на старте второго тайма, не собирается "Милан" сегодня спешить.

Муса перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Дрэгушина.

"Дженоа" также сейчас действует спокойно и позволяет "Милану" катать мяч в центре поля, а вот далее "дьяволы" ничего придумать не могут.

Томори из центра поля выполнил заброс к линии штрафной площади, Йович под давлением соперника не смог зацепиться за мяч.

Сабелли попытался разогнать атаку по правому флангу, Тиав грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Милан", чтобы начать играть в Генуе первым номером, если команда Стефано Пиоли так и не будет прибавлять, она вполне может оказаться в роли догоняющей стороны, а тогда уже ситуация на поле станет совсем неприятной для "дьяволов".

В составе "Милана" после перерыва произошла замена. Вместо Саму Чуквуэзе на поле вышел Рафаэл Леау.

Вторую подряд замену после перерыва провёл Стефано Пиоли. Вместо Ноа Окафора на поле вышел Кристиан Пулишич.

Тиав в центре поля нарушил правила против Торсбю. Игроки "Дженоа" конечно же не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Полузащитник "Милана" Юнус Муса получил жёлтую карточку за срыв атаки. На левом фланге у своей штрафной площади Муса нарушил правила против Васкеса. "Дженоа" удалось заработать очень опасный стандарт.

Флоренци с углового выполнил подачу в центр вратарской, Мартинес сыграл на выходе и смахнул мяч на правый фланг.

Сабелли на левой половине поля нарушил правила против Йовича. Лука сам решил быстро разыграть стандарт, но в итоге перевод на правый фланг получился в офсайд, Чуквуэзе не особо ожидал подобных действий от сербского форварда.

Одну минуту добавил Марко Пиччинини к основному времени первого тайма.

Йович от радиуса штрафной площади выполнил заброс к левому углу штрафной, Тео в касание отправил мяч к дальней штанге на Чуквуэзе, Саму совсем немного не хватило, чтобы завершить момент ударом по воротам.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Милан" в Генуе играет вничью с "Дженоа", счёт в нашем матче пока что не открыт - 0:0. В целом, встреча получается не особо яркой, но хочется верить, что далее Стефано Пиоли усилит атаку с помощью замен, а пока что немного отдохнём.

42' Рейндерс разогнал атаку по левому флангу и выполнил прострел в штрафную площадь, мяч задел ногу де Виндера и ушёл на угловой.

41' Рейндерс с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, де Винтер удачно "зажёг свечу", Мартинес в итоге сыграл на выходе и выловил мяч.

40' Малиновский с левого фланга выполнил слишком сильную подачу на правый угол штрафной площади, мяч в итоге ушёл в аут.

39' Адли в подкате в центре поля сбил Френдрупа. Марко Пиччинини решил на этот раз обойтись без жёлтой карточки.

38' Альберто Джилардино сейчас еле сдержался после ошибки судьи, но теперь главному тренеру "Дженоа" нужно быть осторожнее, жёлтая карточка у него уже есть.

37' Гудмундссон разогнал атаку по левой половине поля, далее Муса выбил мяч на угловой из-под соперника, но Марко Пиччинини показал, что будет удар от ворот.

36' Адли со стандарта покатил мяч к радиусу штрафной площади, Флоренци в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

35' Малиновский на правом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Мусы. "Милан" заработал довольно опасный стандарт.

34' Чуквуэзе с правого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Дженоа" в очередной раз сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот.

33' Малиновский из центра половины поля "Милана" выполнил слишком сильный заброс на правый угол вратарской на ход Гудмундссону, Меньян в итоге размялся при игре на выходе.

32' Чуквуэзе попытался разогнать атаку по правому флангу, но под давлением Васкеса Саму упустил мяч в аут.

31' Рейндерс с левой половины поля выполнил заброс к ближнему углу вратарской, Мартинес грамотно сыграл на выходе и спокойно забрал мяч в руки.

30' Адли попытался войти в штрафную площадь по левой половине поля, де Винтер грамотно сыграл по позиции и перехватил мяч.

29' Рейндерс после подбора выполнил пас чуть назад от левого угла штрафной площади, Тео сильно пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

28' Чуквуэзе с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Дрэгушин головой выбил мяч на левую половину поля, но подбор был за игроками "Милана".

27' Томори из центра поля выполнил заброс на ход Окафору по левому флангу, Сабелли накрыл Ноа и выбил мяч в аут.

26' Васкес совершил рывок к штрафной площади по левой половине поля, а затем Хоан пробил по воротам, Флоренци грамотно блокировал попытку, мяч отскочил на правую половину поля, Френдруп в касание пробил по воротам после отскока, мяч сильно ушёл в сторону от правой штанги.

25' Гудмундссон с углового выполнил передачу к ближнему углу вратарской, далее футболисты "Дженоа" сыграли довольно неудачно и потеряли мяч.

24' Васкес с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Чуквуэзе и ушёл на угловой.

23' Фланговый защитник "Милана" Алессандро Флоренци получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Флоренци нарушил правила против Хапса.

22' Из-за перебора жёлтых карточек Тео Эрнандес пропустит следующий матч Серии А против туринского "Ювентуса".

21' Фланговый защитник "Милана" Тео Эрнандес получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля соперника и неспортивное поведение. Тео нарушил правила против Френдрупа.

20' Старается "Милан" постепенно включать и высокий прессинг, но, всё же пока что создать качественный момент в атаке у гостей не получается.

19' Сабелли с правого фланга выполнил подачу к дальнему углу штрафной площади, Хапс неудачно сыграл при обработке мяча и в итоге потерял его.

18' Сегодня Стефано Пиоли из-за плотного графика вынужден был провести довольно существенную ротацию, но во втором тайме у "Милана" могут быть очень неплохие замены.

17' Чуквэузе при развитии атаки по правому флангу выполнил передачу на ход Мусе к правой боковой линии штрафной площади, Юнус забрался в небольшой офсайд.

16' Флоренци после выноса Дрэгушина оказался первым на подборе и затем Алессандро пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно и точно по центру, Мартинес поймал его без особого труда.

15' Чуквуэзе прошёл вперёд по правому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, Дрэгушин головой выбил мяч на правую половину поля.

14' Торсбю в борьбе за мяч на правой половине поля у штрафной площади "Милана" нарушил правила против Тео. Гости быстро разыграли стандарт.

13' Сабелли с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Тиав грамотно сыграл по позиции и головой выбил мяч подальше от своих ворот.

12' Тео перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Сабелли.

11' Чуквуэзе с правого фланга выполнил заброс на ближний угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

10' В среднем темпе работают обе команды на данный момент. Пока что никто не форсирует события и старается в первую очередь без ошибок работать в обороне.

9' Гудмундссон в борьбе с Тиавом в центре поля оказался на газоне, но на этот раз Марко Пиччини показал, что нужно играть дальше.

8' "Дженоа" довольно быстро выровнял игру, но при этом сейчас хозяева поля пока что катают мяч на своей половине.

7' Муса в центре поля прихватил за футболку Гудмундссона. Игроки "Дженоа" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

6' Главный тренер "Дженоа" Альберто Джилардино получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

5' Васкес ворвался в штрафную площадь с левого фланга и в борьбе с Флоренци оказался на газоне, Марко Пиччинини показал, что нужно играть дальше.

4' Френдруп в центре поля нарушил правила против Рейндерса. "Милан" быстро разыграл стандарт.

3' Чуквуэзе выполнил заброс с правой половины поля в центр штрафной площади, совсем немного не хватило Окафору, чтобы зацепиться за мяч.

2' "Милан" старается сразу же прижать "Дженоа" к своим воротам, но хозяева поля грамотно держат оборону и довольно плотно располагаются у своей штрафной площади.