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  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Керала Бластерс
2:1
Конец матча
Бенгалуру
0'
26' Желтая карточка
Jessel Carneiro
1:0
52' Гол в свои ворота
Веендорп Кезиа
2:0
69' Гол
Луна Адриан
2:1
90' Гол
Мэйн Кёртис
90' Желтая карточка
Луна Адриан
90'+9
31
Sachin
Suresh
33
Prabir
Das
27
Aibanbha
Dohling
5
Сингх
Джаксон
20
Котал
Притам
15
Дринчич
Милош
21
Дайсуке
Сакай
13
Danish
Farooq
Bhat
10
Луна
Адриан
14
Kwame
Peprah
19
Mohammed
Aimen
1
Сандху
Гурприт
14
Jessel
Carneiro
23
Дамьянович
Славко
4
Aleksandar
Jovanovic
I
25
Namgyal
Bhutia
32
Naorem
Roshan
Singh
18
Кумар
Рохит
6
Веендорп
Кезиа
39
Sivasakthi
Narayanan
7
Уильямс
Райан
8
Сингх
Суреш
Керала Бластерс
Бенгалуру

История личных встреч

Керала Бластерс
Бенгалуру

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

13 матчей

23.1%
15.4%
61.5%
3 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

15.4%
69.2%
15.4%
2 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед

История матчей

СИ
1:0
СИ
1:0
СИ
3:2
СИ
0:1
СИ
1:1
СИ
2:1
СИ
4:2
СИ
2:1
СИ
1:0
СИ
2:2
СИ
1:2
СИ
2:0
СИ
1:3

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.71

Среднее время на гол

60
126

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.71
1.67

Среднее время на гол

52
54

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.62
1.15

Тотал матчей

2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

55
78

Бомбардиры внутри турнира

Керала Бластерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луна Адриан 1 1
Бенгалуру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэйн Кёртис 1 1

Карточки

Керала Бластерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луна Адриан 1 0
Бенгалуру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jessel Carneiro 1 0

Результаты матчей

Керала Бластерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бенгалуру
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Керала Бластерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бенгалуру
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Керала Бластерс
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Керала Бластерс - Хайдарабад 0:1 АТК - Керала Бластерс 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0
Керала Бластерс - Ченнаин 2:1 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:0 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:0 Гоа - Керала Бластерс 3:1 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 4:0 Керала Бластерс - Джамшедпур 3:1 Керала Бластерс - Дели Динамос 1:0 Ченнаин - Керала Бластерс 1:1 Керала Бластерс - Бенгалуру 3:2 Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 Хайдарабад - Керала Бластерс 0:1 Керала Бластерс - Гоа 3:1 Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 0:3 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 0:2 Дели Динамос - Керала Бластерс 2:1 Керала Бластерс - АТК 2:5
Бенгалуру
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1
Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Бенгалуру - Мумбаи Сити 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 АТК - Бенгалуру 1:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:3 Бенгалуру - Дели Динамос 3:1 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:2 Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Хайдарабад 0:3 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - АТК 0:1 Гоа - Бенгалуру 0:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 4:0

Результаты матчей

Керала Бластерс
Бенгалуру

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Керала Бластерс
Бенгалуру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Хайдарабад
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Гоа
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ченнаин
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Дели Динамос
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
АТК
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Пунджаб
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Мумбаи Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Нортист Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Джамшедпур
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ист Бенгал
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Бенгалуру
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Бенгалуру
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ист Бенгал
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Джамшедпур
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Нортист Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Мумбаи Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Пунджаб
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
АТК
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Дели Динамос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ченнаин
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гоа
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хайдарабад
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ист Бенгал
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Джамшедпур
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Нортист Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Мумбаи Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Пунджаб
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
АТК
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Дели Динамос
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ченнаин
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Гоа
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хайдарабад
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Керала Бластерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Бенгалуру
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Бенгалуру Мэйн Кёртис 1
Керала Бластерс Луна Адриан 1
Весь список

Топ нарушителей
Керала Бластерс Луна Адриан 1
Бенгалуру Jessel Carneiro 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 26'
      Jessel Carneiro получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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