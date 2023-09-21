Тур: 1.
2:1
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаJessel Carneiro
1:0
52' Гол в свои воротаВеендорп Кезиа
2:0
69' ГолЛуна Адриан
2:1
90' ГолМэйн Кёртис
90' Желтая карточкаЛуна Адриан
90'+9
Ход матча
26'
52'
1:0
69'
2:0
90'
2:1
90'
33
Prabir
Das
20
Котал
Притам
10
Луна
Адриан
14
Kwame
Peprah
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Prabir DasЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Котал ПритамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Луна АдрианПолузащитник
-
14 Kwame PeprahНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Frank Dauwen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Кумар РохитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
44 Robin Yadav
-
-
13 Amrit Gope
-
49 Harsh Patre
-
-
Главный тренер: Грейсон Саймон
История личных встреч
Керала Бластерс
Бенгалуру
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
13 матчей
23.1%
15.4%
61.5%
3 победы 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
15.4%
69.2%
15.4%
2 победы 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.71
Среднее время на гол
60
126
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.71
1.67
Среднее время на гол
52
54
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.62
1.15
Тотал матчей
2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
55
78
Бомбардиры внутри турнира
Керала Бластерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луна Адриан
|1
|1
Бенгалуру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэйн Кёртис
|1
|1
Карточки
Керала Бластерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луна Адриан
|1
|0
Бенгалуру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jessel Carneiro
|1
|0
Результаты матчей
Керала Бластерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бенгалуру
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Керала Бластерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бенгалуру
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Керала Бластерс
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Керала Бластерс - Хайдарабад 0:1 АТК - Керала Бластерс 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0
Керала Бластерс - Ченнаин 2:1 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:0 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:0 Гоа - Керала Бластерс 3:1 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 4:0 Керала Бластерс - Джамшедпур 3:1 Керала Бластерс - Дели Динамос 1:0 Ченнаин - Керала Бластерс 1:1 Керала Бластерс - Бенгалуру 3:2 Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 Хайдарабад - Керала Бластерс 0:1 Керала Бластерс - Гоа 3:1 Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 0:3 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 0:2 Дели Динамос - Керала Бластерс 2:1 Керала Бластерс - АТК 2:5
Бенгалуру
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1
Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Бенгалуру - Мумбаи Сити 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 АТК - Бенгалуру 1:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:3 Бенгалуру - Дели Динамос 3:1 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:2 Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Хайдарабад 0:3 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - АТК 0:1 Гоа - Бенгалуру 0:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 4:0
Результаты матчей
Керала Бластерс
Бенгалуру
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Керала Бластерс
Бенгалуру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Бенгалуру
|Мэйн Кёртис
|1
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|1
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|1
|Бенгалуру
|Jessel Carneiro
|1