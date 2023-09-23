Тур: 1.
2:0
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаAmey Ranwade
42' Желтая карточкаAnkit Mukherjee
1:0
44' ГолJerry Mawihmingthanga
2:0
63' ГолМаурисио Диего
90'+9
Ход матча
6'
42'
44'
63'
2:0
10
Ahmed
Jahouh
21
Кришна
Рой
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ahmed JahouhПолузащитник
-
21 Кришна РойПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Годдард СиПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
36 Sahil Panwar
-
-
-
Главный тренер: Sergio Lobera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
29 Irfan Yadwad
-
22 Sachu Siby
-
Главный тренер: Койл Оуэн
История личных встреч
Дели Динамос
Ченнаин
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 1 победа
18 матчей
38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
61.1%
5.6%
6 побед 11 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.78
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
34
24
Голов в среднем за матч
1.89
1.33
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
Среднее время на гол
47
67
Бомбардиры внутри турнира
Дели Динамос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маурисио Диего
|1
|1
|Jerry Mawihmingthanga
|1
|1
|Amey Ranwade
|0
|0
Ченнаин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Дели Динамос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Amey Ranwade
|1
|0
Ченнаин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ankit Mukherjee
|1
|0
Результаты матчей
Дели Динамос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ченнаин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Дели Динамос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ченнаин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Дели Динамос
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Дели Динамос - АТК 0:4 АТК - Дели Динамос 2:0 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3
Дели Динамос - Хайдарабад 3:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:2 АТК - Дели Динамос 2:0 Бенгалуру - Дели Динамос 3:1 Дели Динамос - Ист Бенгал 3:1 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:4 Керала Бластерс - Дели Динамос 1:0 Дели Динамос - АТК 0:0 Гоа - Дели Динамос 3:0 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:1 Дели Динамос - Ченнаин 3:2 Ист Бенгал - Дели Динамос 2:4 Хайдарабад - Дели Динамос 1:0 Дели Динамос - Бенгалуру 1:0 Дели Динамос - Керала Бластерс 2:1
Ченнаин
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Гоа - Ченнаин 1:2 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Керала Бластерс - Ченнаин 2:1
Ченнаин - Дели Динамос 2:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:1 Ченнаин - АТК 0:0 Хайдарабад - Ченнаин 1:1 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Мумбаи Сити - Ченнаин 2:1 Ченнаин - Керала Бластерс 1:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:7 Ченнаин - Хайдарабад 1:3 Дели Динамос - Ченнаин 3:2 Ченнаин - Джамшедпур 3:1 Ченнаин - Мумбаи Сити 2:6 Ист Бенгал - Ченнаин 0:1 Ченнаин - Гоа 0:2 Ченнаин - Бенгалуру 1:1 АТК - Ченнаин 1:2
Результаты матчей
Дели Динамос
Ченнаин
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Дели Динамос
Ченнаин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|АТК
|Петратос Димитри
|1 (1)
|Бенгалуру
|Мэйн Кёртис
|1
|Пунджаб
|Luka Majcen
|1
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|1
|Дели Динамос
|Маурисио Диего
|1
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|1
|Пунджаб
|Талаль Мехди
|1
|Дели Динамос
|Amey Ranwade
|1
|Ченнаин
|Ankit Mukherjee
|1
|Бенгалуру
|Jessel Carneiro
|1