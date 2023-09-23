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  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Дели Динамос
2:0
Конец матча
Ченнаин
0'
6' Желтая карточка
Amey Ranwade
42' Желтая карточка
Ankit Mukherjee
1:0
44' Гол
Jerry Mawihmingthanga
2:0
63' Гол
Маурисио Диего
90'+9
1
Сингх
Амриндер
4
Amey
Ranwade
18
Jerry
Lalrinzuala
42
Lenny
Rodrigues
15
Mourtada
Sergine
Fall
5
Дельгадо
Карлос
17
Jerry
Mawihmingthanga
10
Ahmed
Jahouh
21
Кришна
Рой
7
Khawlhring
Lalthathanga
19
Isak
Vanlalruatfela
1
Samik
Mitra
6
Ankit
Mukherjee
27
Aakash
Sangwan
37
Yumkhaibam
Jiteshwor
Singh
33
Bikash
Yumnam
4
Чиркович
Лазар
71
Чоудхари
Фарух
5
Батоккьо
Кристиан
10
Connor
Shields
50
Кривелларо
Рафаэл
30
Ayush
Adhikari
Дели Динамос
Ченнаин

История личных встреч

Дели Динамос
Ченнаин

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 1 победа

18 матчей

38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
61.1%
5.6%
6 побед 11 ничьих 1 победа

История матчей

СИ
2:2
СИ
3:2
СИ
2:2
СИ
2:1
СИ
1:2
СИ
0:0
СИ
2:0
СИ
2:2
СИ
1:3
СИ
0:0
СИ
1:1
СИ
2:2
СИ
4:1
СИ
1:3
СИ
4:0
СИ
1:0
СИ
2:2
СИ
4:1

Голы

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.78
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

34
24

Голов в среднем за матч

1.89
1.33

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

47
67

Бомбардиры внутри турнира

Дели Динамос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маурисио Диего 1 1
Jerry Mawihmingthanga 1 1
Amey Ranwade 0 0
Ченнаин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Дели Динамос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Amey Ranwade 1 0
Ченнаин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ankit Mukherjee 1 0

Результаты матчей

Дели Динамос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ченнаин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Дели Динамос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ченнаин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дели Динамос
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Дели Динамос - АТК 0:4 АТК - Дели Динамос 2:0 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3
Дели Динамос - Хайдарабад 3:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:2 АТК - Дели Динамос 2:0 Бенгалуру - Дели Динамос 3:1 Дели Динамос - Ист Бенгал 3:1 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:4 Керала Бластерс - Дели Динамос 1:0 Дели Динамос - АТК 0:0 Гоа - Дели Динамос 3:0 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:1 Дели Динамос - Ченнаин 3:2 Ист Бенгал - Дели Динамос 2:4 Хайдарабад - Дели Динамос 1:0 Дели Динамос - Бенгалуру 1:0 Дели Динамос - Керала Бластерс 2:1
Ченнаин
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Гоа - Ченнаин 1:2 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Керала Бластерс - Ченнаин 2:1
Ченнаин - Дели Динамос 2:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:1 Ченнаин - АТК 0:0 Хайдарабад - Ченнаин 1:1 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Мумбаи Сити - Ченнаин 2:1 Ченнаин - Керала Бластерс 1:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:7 Ченнаин - Хайдарабад 1:3 Дели Динамос - Ченнаин 3:2 Ченнаин - Джамшедпур 3:1 Ченнаин - Мумбаи Сити 2:6 Ист Бенгал - Ченнаин 0:1 Ченнаин - Гоа 0:2 Ченнаин - Бенгалуру 1:1 АТК - Ченнаин 1:2

Результаты матчей

Дели Динамос
Ченнаин

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Дели Динамос
Ченнаин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
АТК
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Керала Бластерс
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Хайдарабад
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Гоа
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Мумбаи Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Нортист Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Джамшедпур
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ист Бенгал
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Бенгалуру
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Ченнаин
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Пунджаб
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Дели Динамос
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Керала Бластерс
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Пунджаб
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ченнаин
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Бенгалуру
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ист Бенгал
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Джамшедпур
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Нортист Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Мумбаи Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гоа
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хайдарабад
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ист Бенгал
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Джамшедпур
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Нортист Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Мумбаи Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Гоа
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Хайдарабад
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Керала Бластерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
АТК
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Дели Динамос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Бенгалуру
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Пунджаб
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
Ченнаин
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
АТК Петратос Димитри 1 (1)
Бенгалуру Мэйн Кёртис 1
Пунджаб Luka Majcen 1
Керала Бластерс Луна Адриан 1
Дели Динамос Маурисио Диего 1
Весь список

Топ нарушителей
Керала Бластерс Луна Адриан 1
Пунджаб Талаль Мехди 1
Дели Динамос Amey Ranwade 1
Ченнаин Ankit Mukherjee 1
Бенгалуру Jessel Carneiro 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Amey Ranawade сделал результативную передачу.
  • 44'
    Г О О О О Л - Jerry Mawihmingthanga бьет в цель!
  • 42'
    Ankit Mukherjee получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 6'
      Amey Ranawade получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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