Тур: 1.
1:2
Конец матча
0'
0:1
26' ГолJorge Pereyra II
29' Желтая карточкаМишра Акаш
1:1
32' ГолParthib Gogoi
1:2
38' ГолJorge Pereyra II
40' Желтая карточкаБемаммер Мохаммед
45' Желтая карточкаВан Нифф Юлл
87' Желтая карточкаСтюарт Грэг
90'+8
Ход матча
26'
29'
32'
1:1
38'
1:2
45'
68'
87'
97
Хамед
Яссер
21
Сингх
Манвир
26
Konsam
Singh
31
Мишра
Акаш
45
Лаленгмавия
24
Стюарт
Грэг
29
Сингх
Бипин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
97 Хамед ЯссерПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Сингх МанвирПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Konsam SinghПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Thoi SinghПолузащитник
-
22 Redeem TlangПолузащитник
- Нападающий
-
17 Gani Nigam
-
20 Hira Mondal
-
-
13 Gaurav Bora
-
-
18 Jithin M.S
-
Главный тренер: Juan Pedro Benali
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Мишра АкашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 ЛаленгмавияПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Стюарт ГрэгПолузащитник
-
29 Сингх БипинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Раи ВинитЗащитник
- Нападающий
-
22 Bhaskar Roy
-
4 Tiri
-
3 Valpuia
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бакингэм Дес
История личных встреч
Нортист Юнайтед
Мумбаи Сити
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
18 матчей
27.8%
22.2%
50%
5 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.8%
22.2%
50%
5 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.11
1.11
Среднее время на гол
81
81
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.78
1.44
Среднее время на гол
50
62
Всего голов
26
23
Голов в среднем за матч
1.44
1.28
Тотал матчей
2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
62
70
Бомбардиры внутри турнира
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Parthib Gogoi
|1
|1
|Asheer Akhtar
|0
|0
Мумбаи Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jorge Pereyra II
|2
|2
|Чхангте Лаллианзуала
|0
|0
|Сингх Мехтаб
|0
|0
Карточки
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бемаммер Мохаммед
|1
|0
Мумбаи Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стюарт Грэг
|1
|0
|Ван Нифф Юлл
|1
|0
|Мишра Акаш
|1
|0
Результаты матчей
Нортист Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мумбаи Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Нортист Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мумбаи Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
5%
10%
85%
1 победа 2 ничьи 17 поражений
Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2
Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:0 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:0 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:2 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 6:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:0 Гоа - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:7 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:3 АТК - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 0:3 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 1:3 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:3 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:0
Мумбаи Сити
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Мумбаи Сити - Нассаджи Мазандаран 0:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:1
Бенгалуру - Мумбаи Сити 2:1 Гоа - Мумбаи Сити 3:5 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:0 АТК - Мумбаи Сити 0:1 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 4:0 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:4 Мумбаи Сити - Ченнаин 2:1 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:3 Мумбаи Сити - Гоа 4:1 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:3 Мумбаи Сити - Бенгалуру 4:0 Ченнаин - Мумбаи Сити 2:6 Мумбаи Сити - АТК 2:2 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 0:2
Результаты матчей
Нортист Юнайтед
Мумбаи Сити
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Нортист Юнайтед
Мумбаи Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мумбаи Сити
|Jorge Pereyra II
|2
|АТК
|Петратос Димитри
|1 (1)
|Бенгалуру
|Мэйн Кёртис
|1
|Пунджаб
|Luka Majcen
|1
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|1
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|1
|Мумбаи Сити
|Стюарт Грэг
|1
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1
|Пунджаб
|Талаль Мехди
|1
|Дели Динамос
|Amey Ranwade
|1