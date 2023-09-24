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  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Нортист Юнайтед
1:2
Конец матча
Мумбаи Сити
0'
0:1
26' Гол
Jorge Pereyra II
29' Желтая карточка
Мишра Акаш
1:1
32' Гол
Parthib Gogoi
1:2
38' Гол
Jorge Pereyra II
40' Желтая карточка
Бемаммер Мохаммед
45' Желтая карточка
Ван Нифф Юлл
87' Желтая карточка
Стюарт Грэг
90'+8
32
Mirshad
Michu
6
Бемаммер
Мохаммед
12
Asheer
Akhtar
3
Tondonba
Singh
2
Dinesh
Singh
97
Хамед
Яссер
8
Альбьяк
Нестор
21
Сингх
Манвир
10
Филиппото
Ромен
26
Konsam
Singh
11
Parthib
Gogoi
13
Mohammad
Nawaz
31
Мишра
Акаш
5
Сингх
Мехтаб
18
Гриффитс
Ростин
2
Бхеке
Рахул
45
Лаленгмавия
8
Ван
Нифф
Юлл
24
Стюарт
Грэг
29
Сингх
Бипин
30
Jorge
Pereyra
II
7
Чхангте
Лаллианзуала
Нортист Юнайтед
Мумбаи Сити

История личных встреч

Нортист Юнайтед
Мумбаи Сити

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

18 матчей

27.8%
22.2%
50%
5 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.8%
22.2%
50%
5 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

СИ
4:0
СИ
1:3
СИ
1:1
СИ
3:3
СИ
1:2
СИ
1:0
СИ
1:0
СИ
2:2
СИ
0:2
СИ
0:1
СИ
3:2
СИ
0:2
СИ
0:1
СИ
1:0
СИ
2:0
СИ
5:1
СИ
1:1
СИ
0:2

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.11
1.11

Среднее время на гол

81
81

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.78
1.44

Среднее время на гол

50
62

Всего голов

26
23

Голов в среднем за матч

1.44
1.28

Тотал матчей

2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

62
70

Бомбардиры внутри турнира

Нортист Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Parthib Gogoi 1 1
Asheer Akhtar 0 0
Мумбаи Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jorge Pereyra II 2 2
Чхангте Лаллианзуала 0 0
Сингх Мехтаб 0 0

Карточки

Нортист Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бемаммер Мохаммед 1 0
Мумбаи Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стюарт Грэг 1 0
Ван Нифф Юлл 1 0
Мишра Акаш 1 0

Результаты матчей

Нортист Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мумбаи Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Нортист Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мумбаи Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нортист Юнайтед
(20 матчей)
5%
10%
85%
1 победа 2 ничьи 17 поражений
Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2
Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:0 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:0 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:2 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 6:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:0 Гоа - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:7 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:3 АТК - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 0:3 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 1:3 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:3 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:0
Мумбаи Сити
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Мумбаи Сити - Нассаджи Мазандаран 0:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:1
Бенгалуру - Мумбаи Сити 2:1 Гоа - Мумбаи Сити 3:5 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:0 АТК - Мумбаи Сити 0:1 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 4:0 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:4 Мумбаи Сити - Ченнаин 2:1 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:3 Мумбаи Сити - Гоа 4:1 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:3 Мумбаи Сити - Бенгалуру 4:0 Ченнаин - Мумбаи Сити 2:6 Мумбаи Сити - АТК 2:2 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 0:2

Результаты матчей

Нортист Юнайтед
Мумбаи Сити

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Нортист Юнайтед
Мумбаи Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
АТК
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Керала Бластерс
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Мумбаи Сити
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Хайдарабад
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Гоа
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Джамшедпур
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ист Бенгал
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бенгалуру
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Нортист Юнайтед
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Ченнаин
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Пунджаб
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Дели Динамос
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Керала Бластерс
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Пунджаб
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ченнаин
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Бенгалуру
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ист Бенгал
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Джамшедпур
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Гоа
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хайдарабад
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Мумбаи Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Нортист Юнайтед
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Нортист Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ист Бенгал
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Джамшедпур
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Гоа
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Хайдарабад
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Керала Бластерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
АТК
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Дели Динамос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Бенгалуру
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Пунджаб
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
Ченнаин
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Jorge Pereyra II 2
АТК Петратос Димитри 1 (1)
Бенгалуру Мэйн Кёртис 1
Пунджаб Luka Majcen 1
Керала Бластерс Луна Адриан 1
Весь список

Топ нарушителей
Керала Бластерс Луна Адриан 1
Мумбаи Сити Стюарт Грэг 1
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1
Пунджаб Талаль Мехди 1
Дели Динамос Amey Ranwade 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Ван Нифф Юлл получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Бемаммер Мохаммед получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Сингх Мехтаб сделал результативную передачу.
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