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  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
АТК
0:0
Первый тайм: 10'
Бенгалуру
0'
Лучшие коэффициенты
АТК
Ничья
Бенгалуру
1.72
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3.70
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5.06
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Все Коэффициенты
1
Vishal
Kaith
4
Али
Анвар
26
Юсте
Эктор
15
Босе
Субхасиш
7
Тапа
Анируд
11
Сингх
Манвир
18
Самад
Сахал
10
Hugo
Boumous
17
Колако
Листон
9
Петратос
Димитри
35
Каммингс
Джейсон
1
Сандху
Гурприт
2
Parag
Satish
4
Aleksandar
Jovanovic
I
23
Дамьянович
Славко
14
Jessel
Carneiro
10
Хави
Эрнандес
II
8
Сингх
Суреш
18
Кумар
Рохит
25
Namgyal
Bhutia
9
Мэйн
Кёртис
32
Naorem
Roshan
Singh
АТК
Бенгалуру

История личных встреч

АТК
Бенгалуру

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

12 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

СИ
2:2
СИ
1:2
СИ
0:1
СИ
2:0
СИ
3:3
КА
2:0
СИ
0:2
СИ
1:0
СИ
3:1
СИ
1:0
СИ
2:2
СИ
1:0

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.71
1.6

Среднее время на гол

52
56

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
0.71

Среднее время на гол

75
126

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.5
1.08

Тотал матчей

2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

60
83

Бомбардиры внутри турнира

АТК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петратос Димитри 1 1
Каммингс Джейсон 1 1
Сингх Манвир 1 1
Колако Листон 0 0
Самад Сахал 0 0
Бенгалуру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэйн Кёртис 1 1

Карточки

АТК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Глан 1 0
Abhishek Suryavanshi 1 0
Бенгалуру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jessel Carneiro 1 0

Результаты матчей

АТК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бенгалуру
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
АТК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бенгалуру
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АТК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
АТК - Пунджаб 3:1 Дели Динамос - АТК 0:4 АТК - Бенгалуру 2:2 АТК - Хайдарабад 0:0
Хайдарабад - АТК 0:0 АТК - Дели Динамос 2:0 Ист Бенгал - АТК 0:2 АТК - Керала Бластерс 2:1 Хайдарабад - АТК 1:0 Джамшедпур - АТК 0:0 АТК - Бенгалуру 1:2 АТК - Дели Динамос 2:0 Ченнаин - АТК 0:0 АТК - Мумбаи Сити 0:1 АТК - Гоа 2:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:0 Дели Динамос - АТК 0:0 АТК - Джамшедпур 1:0 Бенгалуру - АТК 0:1 АТК - Хайдарабад 1:0
Бенгалуру
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2
Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Бенгалуру - Мумбаи Сити 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 АТК - Бенгалуру 1:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:3 Бенгалуру - Дели Динамос 3:1 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:2 Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Хайдарабад 0:3 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - АТК 0:1 Гоа - Бенгалуру 0:2

Результаты матчей

АТК
Бенгалуру

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

АТК
Бенгалуру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Дели Динамос
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Керала Бластерс
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Мумбаи Сити
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Джамшедпур
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Ист Бенгал
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Бенгалуру
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Гоа
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хайдарабад
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Нортист Юнайтед
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Ченнаин
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Пунджаб
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Дели Динамос
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Керала Бластерс
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ист Бенгал
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Пунджаб
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ченнаин
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Хайдарабад
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Гоа
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бенгалуру
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Джамшедпур
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Мумбаи Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Нортист Юнайтед
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Джамшедпур
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Бенгалуру
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Нортист Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Хайдарабад
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Гоа
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ист Бенгал
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Керала Бластерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Дели Динамос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
АТК
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Пунджаб
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
Ченнаин
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Jorge Pereyra II 2
АТК Петратос Димитри 1 (1)
Бенгалуру Мэйн Кёртис 1
Пунджаб Luka Majcen 1
Керала Бластерс Луна Адриан 1
Весь список

Топ нарушителей
Керала Бластерс Луна Адриан 1
Мумбаи Сити Стюарт Грэг 1
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1
Ист Бенгал Souvik Chakraborty 1
Джамшедпур Халдер Пронай 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
АТК
Ничья
Бенгалуру
1.72
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3.70
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5.06
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Бенгалуру
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