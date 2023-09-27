Тур: 1.
0'
40' Желтая карточкаКумар Рохит
61' Желтая карточкаАли Анвар
63' Желтая карточкаСингх Суреш
1:0
67' ГолHugo Boumous
75' Вторая желтая карточкаСингх Суреш
90' Красная карточкаNaorem Roshan Singh
90'+9
Ход матча
40'
61'
63'
67'
1:0
75'
11
Сингх
Манвир
26
Юсте
Эктор
18
Самад
Сахал
10
Hugo
Boumous
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Сингх МанвирЗащитник
- Защитник
-
26 Юсте ЭкторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Самад СахалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Hugo BoumousНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 Мартинс ГланПолузащитник
- Нападающий
-
31 Arsh Shaikh
-
77 Ravi Rana
-
44 Asish Rai
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Ferrando
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кумар РохитПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
49 Harsh Patre
-
44 Robin Yadav
-
13 Amrit Gope
-
Главный тренер: Грейсон Саймон
История личных встреч
АТК
Бенгалуру
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
12 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.71
1.6
Среднее время на гол
52
56
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
0.71
Среднее время на гол
75
126
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.5
1.08
Тотал матчей
2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
60
83
Бомбардиры внутри турнира
АТК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петратос Димитри
|1
|0.5
|Каммингс Джейсон
|1
|0.5
|Hugo Boumous
|1
|0.5
|Сингх Манвир
|1
|0.5
|Колако Листон
|0
|0
|Самад Сахал
|0
|0
Бенгалуру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэйн Кёртис
|1
|0.5
Карточки
АТК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Анвар
|1
|0
|Мартинс Глан
|1
|0
|Abhishek Suryavanshi
|1
|0
Бенгалуру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сингх Суреш
|1
|1
|Naorem Roshan Singh
|0
|1
|Кумар Рохит
|1
|0
|Jessel Carneiro
|1
|0
Результаты матчей
АТК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бенгалуру
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
АТК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бенгалуру
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
АТК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
АТК - Пунджаб 3:1 Дели Динамос - АТК 0:4 АТК - Бенгалуру 2:2 АТК - Хайдарабад 0:0
Хайдарабад - АТК 0:0 АТК - Дели Динамос 2:0 Ист Бенгал - АТК 0:2 АТК - Керала Бластерс 2:1 Хайдарабад - АТК 1:0 Джамшедпур - АТК 0:0 АТК - Бенгалуру 1:2 АТК - Дели Динамос 2:0 Ченнаин - АТК 0:0 АТК - Мумбаи Сити 0:1 АТК - Гоа 2:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:0 Дели Динамос - АТК 0:0 АТК - Джамшедпур 1:0 Бенгалуру - АТК 0:1 АТК - Хайдарабад 1:0
Бенгалуру
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2
Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Бенгалуру - Мумбаи Сити 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 АТК - Бенгалуру 1:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:3 Бенгалуру - Дели Динамос 3:1 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:2 Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Хайдарабад 0:3 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - АТК 0:1 Гоа - Бенгалуру 0:2
Результаты матчей
АТК
Бенгалуру
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
АТК
Бенгалуру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мумбаи Сити
|Jorge Pereyra II
|2
|АТК
|Петратос Димитри
|1 (1)
|АТК
|Каммингс Джейсон
|1 (1)
|Бенгалуру
|Мэйн Кёртис
|1
|Пунджаб
|Luka Majcen
|1
|Бенгалуру
|Сингх Суреш
|1 1
|Бенгалуру
|Naorem Roshan Singh
|1
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|1
|Мумбаи Сити
|Стюарт Грэг
|1
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1