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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Антверпен
0:0
Второй тайм: 52'
Гент
0'
44' Желтая карточка
Муйя Арбнор
45' Желтая карточка
Керк Джирано

Ход матча

44'
Муйя Арбнор
 
45'
Керк Джирано
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Антверпен
Ничья
Гент
3.50
3.55
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Все Коэффициенты
1
Бутез
Жан
34
Батай
Йелле
23
Алдервейрельд
Тоби
44
Кулибали
Сумайла
5
Вейндал
Оуэн
48
Вермирен
Артур
24
Эккеленкамп
Юрген
10
Баликвиша
Мишель-Анже
7
Керк
Джирано
18
Янссен
Винсент
11
Муйя
Арбнор
1
Нарди
Поль
5
Кандусс
Исмаэль
4
Ватанабэ
Цуёси
23
Торунарига
Джордан
18
Самуаз
Матисс
3
Браун
Арчи
24
Кумс
Свен
13
Де
Сар
Жюльен
17
Юльсагер
Эндрю
19
Фофанан
Малик
11
Кейперс
Уго
Антверпен
4-3-3
Гент
3-4-1-2

История личных встреч

Антверпен
Гент

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

14 матчей

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

ПДА
2:0
ПДА
1:2
ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
1:1
ПДА
3:2
ПОЗЧТ
1:2
ПОЗЧТ
1:2
ПДА
0:0
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ПДА
0:1

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.57
1.14

Среднее время на гол

57
78

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.43
1

Среднее время на гол

210
90

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1
1.07

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

90
84

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 5 0.63
Муйя Арбнор 2 0.25
Керк Джирано 1 0.13
Батай Йелле 1 0.13
Эккеленкамп Юрген 1 0.13
Винс Сэмюэл 1 0.13
Баликвиша Мишель-Анже 0 0
Де Лат Ричи 0 0
Ондрейка Якоб 0 0
Авила Гастон 0 0
Ван Ден Босх Зено 0 0
Кейта Мандела 0 0
Вермирен Артур 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 3 (1) 0.38
Хон Хён-Сок 2 0.25
Орбан Гифт 2 0.25
Кумс Свен 1 0.13
Тиссудали Тарик 1 0.13
Торунарига Джордан 1 0.13
Ватанабэ Цуёси 1 0.13
Кандусс Исмаэль 1 0.13

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вермирен Артур 2 0
Кулибали Сумайла 1 0
Янссен Винсент 1 0
Керк Джирано 1 0
Баликвиша Мишель-Анже 1 0
Муйя Арбнор 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Сар Жюльен 3 0
Фадига Ноа 1 1
Самуаз Матисс 2 0
Орбан Гифт 0 1
Юльсагер Эндрю 1 0
Фортуна Нуриу 1 0
Кейперс Уго 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Гандельман Омри 1 0
Браун Арчи 1 0

Результаты матчей

Антверпен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Гент
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
1
Антверпен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Гент
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
8
Антверпен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Гент
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
50%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
4
57%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
14%
76-90

Забито

11
12
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
4
36%
3
25%
31-45
1
9%
5
42%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

6
10
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
17%
5
50%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
2
33%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Антверпен - РВДМ 47 0:0 Барселона - Антверпен 5:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2
АЕК - Антверпен 1:2 Антверпен - АЕК 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Кортрейк 6:0 Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Мехелен 1:1 Антверпен - Герта 1:0 Антверпен - АЕК 0:3 Антверпен - Льерс Кемпензонен 1:1 Генк - Антверпен 2:2 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2 Антверпен - Генк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:2
Гент
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Гент - Эйпен 2:1 Заря - Гент 1:1 АХ Лёвен - Гент 1:1 Гент - Брюгге 2:1
АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:2 Погонь Щецин - Гент 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Погонь Щецин 5:0 Мехелен - Гент 0:1 Жилина - Гент 2:5 Гент - Кортрейк 3:2 Гент - Жилина 5:1 Гент - Зульте-Варегем 4:2 Волендам - Гент 1:2 Локомотив Загреб - Гент 2:1 Зеувс Эльфтал - Гент 1:6 Мерелбеке - Гент 1:9 Гент - Стандард 3:1

Результаты матчей

Антверпен
Гент

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
6
1 раз 33%
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Антверпен
Гент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
1
3
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
2
1
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
5
2
2
5
2.5
2
5
1
6
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 0:0 8 5 3 0 14 - 8 18
2.
Андерлехт
 8 4 3 1 10 - 8 15
3.
Брюгге
 7 4 2 1 20 - 7 14
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 7 4 1 2 12 - 9 13
5.
Антверпен
 0:0 8 3 4 1 13 - 4 13
6.
Генк
 7 3 3 1 11 - 5 12
7.
Серкль Брюгге
 8 4 0 4 8 - 7 12
8.
Сент-Трейден
 8 3 3 2 10 - 9 12
9.
РВДМ 47
 7 3 2 2 7 - 14 11
10.
Мехелен
 8 3 1 4 10 - 9 10
11.
Эйпен
 8 3 1 4 11 - 15 10
12.
АХ Лёвен
 8 2 3 3 11 - 14 9
13.
Стандард
 8 1 4 3 6 - 7 7
14.
Спортинг Шарлеруа
 8 1 4 3 7 - 11 7
15.
Вестерло
 8 0 2 6 7 - 16 2
16.
Кортрейк
 8 0 2 6 6 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
Гент
 0:0 4 3 1 0 9 - 6 10
3.
Антверпен
 0:0 4 2 2 0 7 - 0 8
4.
Брюгге
 3 2 1 0 12 - 4 7
5.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 2 1 1 9 - 5 7
6.
РВДМ 47
 3 2 0 1 3 - 5 6
7.
Мехелен
 4 2 0 2 6 - 3 6
8.
Сент-Трейден
 4 2 0 2 3 - 3 6
9.
Серкль Брюгге
 4 2 0 2 4 - 4 6
10.
Спортинг Шарлеруа
 4 1 3 0 4 - 3 6
11.
АХ Лёвен
 4 1 2 1 6 - 4 5
12.
Эйпен
 4 1 1 2 6 - 11 4
13.
Генк
 4 0 3 1 4 - 5 3
14.
Стандард
 4 0 2 2 1 - 3 2
15.
Кортрейк
 4 0 2 2 4 - 7 2
16.
Вестерло
 4 0 0 4 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Гент
 0:0 4 2 2 0 5 - 2 8
3.
Брюгге
 4 2 1 1 8 - 3 7
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 3 2 0 1 3 - 4 6
5.
Эйпен
 4 2 0 2 5 - 4 6
6.
Серкль Брюгге
 4 2 0 2 4 - 3 6
7.
Сент-Трейден
 4 1 3 0 7 - 6 6
8.
Антверпен
 0:0 4 1 2 1 6 - 4 5
9.
Стандард
 4 1 2 1 5 - 4 5
10.
Андерлехт
 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
РВДМ 47
 4 1 2 1 4 - 9 5
12.
Мехелен
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
АХ Лёвен
 4 1 1 2 5 - 10 4
14.
Вестерло
 4 0 2 2 4 - 6 2
15.
Спортинг Шарлеруа
 4 0 1 3 3 - 8 1
16.
Кортрейк
 4 0 0 4 2 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сент-Трейден Койта Абубакари 6
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 5 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 5 (1)
Антверпен Янссен Винсент 5
Серкль Брюгге Денкей Кевин 5
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 5
Кортрейк Nayel Mehssatou 5
Кортрейк Авенатти Фелипе 1 2
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 2
Стандард Nathan Ngoy 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    ГОООООЛ Гент забивает
  • 45'
    Керк Джирано получил желтую карточку от судьи
  • 44'
    Arbnor Muja получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Ничья
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