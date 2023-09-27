Тур: 5. Стадион: Босуил.
0'
43' Желтая карточкаМуйя Арбнор
44' Желтая карточкаКерк Джирано
53' Желтая карточкаТорунарига Джордан
81' Желтая карточкаЭккеленкамп Юрген
90'+6
Ход матча
43'
44'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Батай
Йелле
11
Муйя
Арбнор
24
Кумс
Свен
11
Кейперс
Уго
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Муйя АрбнорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
-
22 Фадига НоаЗащитник
-
21 Агбор БрайянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Антверпен
Гент
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
166.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
14 матчей
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.57
1.14
Среднее время на гол
57
78
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
0.43
1
Среднее время на гол
210
90
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1
1.07
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
90
84
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|5
|0.63
|Муйя Арбнор
|2
|0.25
|Керк Джирано
|1
|0.13
|Батай Йелле
|1
|0.13
|Эккеленкамп Юрген
|1
|0.13
|Винс Сэмюэл
|1
|0.13
|Баликвиша Мишель-Анже
|0
|0
|Де Лат Ричи
|0
|0
|Ондрейка Якоб
|0
|0
|Авила Гастон
|0
|0
|Ван Ден Босх Зено
|0
|0
|Кейта Мандела
|0
|0
|Вермирен Артур
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|3 (1)
|0.38
|Хон Хён-Сок
|2
|0.25
|Орбан Гифт
|2
|0.25
|Кумс Свен
|1
|0.13
|Тиссудали Тарик
|1
|0.13
|Торунарига Джордан
|1
|0.13
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.13
|Кандусс Исмаэль
|1
|0.13
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вермирен Артур
|2
|0
|Кулибали Сумайла
|1
|0
|Янссен Винсент
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Эккеленкамп Юрген
|1
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0
|Муйя Арбнор
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Сар Жюльен
|3
|0
|Фадига Ноа
|1
|1
|Самуаз Матисс
|2
|0
|Орбан Гифт
|0
|1
|Юльсагер Эндрю
|1
|0
|Фортуна Нуриу
|1
|0
|Торунарига Джордан
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Гандельман Омри
|1
|0
|Браун Арчи
|1
|0
Результаты матчей
Антверпен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Гент
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
1
Антверпен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Гент
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
8
Антверпен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Гент
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
6
9
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
50%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
4
57%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
14%
76-90
Забито
11
12
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
4
36%
3
25%
31-45
1
9%
5
42%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
6
10
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
17%
5
50%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
2
33%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Антверпен - РВДМ 47 0:0 Барселона - Антверпен 5:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2
АЕК - Антверпен 1:2 Антверпен - АЕК 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Кортрейк 6:0 Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Мехелен 1:1 Антверпен - Герта 1:0 Антверпен - АЕК 0:3 Антверпен - Льерс Кемпензонен 1:1 Генк - Антверпен 2:2 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2 Антверпен - Генк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:2
Гент
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Гент - Эйпен 2:1 Заря - Гент 1:1 АХ Лёвен - Гент 1:1 Гент - Брюгге 2:1
АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:2 Погонь Щецин - Гент 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Погонь Щецин 5:0 Мехелен - Гент 0:1 Жилина - Гент 2:5 Гент - Кортрейк 3:2 Гент - Жилина 5:1 Гент - Зульте-Варегем 4:2 Волендам - Гент 1:2 Локомотив Загреб - Гент 2:1 Зеувс Эльфтал - Гент 1:6 Мерелбеке - Гент 1:9 Гент - Стандард 3:1
Результаты матчей
Антверпен
Гент
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
6
1 раз 25%
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
6
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Антверпен
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
35
53
26
26
17
17
17
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|6
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|5 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|5 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|5
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|5
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 5
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|5
|Кортрейк
|Авенатти Фелипе
|1 2
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 2
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 2