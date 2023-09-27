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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Антверпен
0:0
Конец матча
Гент
0'
43' Желтая карточка
Муйя Арбнор
44' Желтая карточка
Керк Джирано
53' Желтая карточка
Торунарига Джордан
81' Желтая карточка
Эккеленкамп Юрген
90'+6
1
Бутез
Жан
34
Батай
Йелле
23
Алдервейрельд
Тоби
44
Кулибали
Сумайла
5
Вейндал
Оуэн
48
Вермирен
Артур
24
Эккеленкамп
Юрген
10
Баликвиша
Мишель-Анже
7
Керк
Джирано
18
Янссен
Винсент
11
Муйя
Арбнор
1
Нарди
Поль
5
Кандусс
Исмаэль
4
Ватанабэ
Цуёси
23
Торунарига
Джордан
18
Самуаз
Матисс
3
Браун
Арчи
24
Кумс
Свен
13
Де
Сар
Жюльен
17
Юльсагер
Эндрю
19
Фофанан
Малик
11
Кейперс
Уго
Антверпен
4-3-3
Гент
3-4-1-2

История личных встреч

Антверпен
Гент

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

14 матчей

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

ПДА
2:0
ПДА
1:2
ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
1:1
ПДА
3:2
ПОЗЧТ
1:2
ПОЗЧТ
1:2
ПДА
0:0
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ПДА
0:1

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.57
1.14

Среднее время на гол

57
78

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.43
1

Среднее время на гол

210
90

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1
1.07

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

90
84

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 5 0.63
Муйя Арбнор 2 0.25
Керк Джирано 1 0.13
Батай Йелле 1 0.13
Эккеленкамп Юрген 1 0.13
Винс Сэмюэл 1 0.13
Баликвиша Мишель-Анже 0 0
Де Лат Ричи 0 0
Ондрейка Якоб 0 0
Авила Гастон 0 0
Ван Ден Босх Зено 0 0
Кейта Мандела 0 0
Вермирен Артур 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 3 (1) 0.38
Хон Хён-Сок 2 0.25
Орбан Гифт 2 0.25
Кумс Свен 1 0.13
Тиссудали Тарик 1 0.13
Торунарига Джордан 1 0.13
Ватанабэ Цуёси 1 0.13
Кандусс Исмаэль 1 0.13

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вермирен Артур 2 0
Кулибали Сумайла 1 0
Янссен Винсент 1 0
Керк Джирано 1 0
Эккеленкамп Юрген 1 0
Баликвиша Мишель-Анже 1 0
Муйя Арбнор 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Сар Жюльен 3 0
Фадига Ноа 1 1
Самуаз Матисс 2 0
Орбан Гифт 0 1
Юльсагер Эндрю 1 0
Фортуна Нуриу 1 0
Торунарига Джордан 1 0
Кейперс Уго 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Гандельман Омри 1 0
Браун Арчи 1 0

Результаты матчей

Антверпен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Гент
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
1
Антверпен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Гент
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
8
Антверпен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Гент
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
50%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
4
57%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
14%
76-90

Забито

11
12
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
4
36%
3
25%
31-45
1
9%
5
42%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

6
10
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
17%
5
50%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
2
33%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Антверпен - РВДМ 47 0:0 Барселона - Антверпен 5:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2
АЕК - Антверпен 1:2 Антверпен - АЕК 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Кортрейк 6:0 Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Мехелен 1:1 Антверпен - Герта 1:0 Антверпен - АЕК 0:3 Антверпен - Льерс Кемпензонен 1:1 Генк - Антверпен 2:2 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2 Антверпен - Генк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:2
Гент
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Гент - Эйпен 2:1 Заря - Гент 1:1 АХ Лёвен - Гент 1:1 Гент - Брюгге 2:1
АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:2 Погонь Щецин - Гент 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Погонь Щецин 5:0 Мехелен - Гент 0:1 Жилина - Гент 2:5 Гент - Кортрейк 3:2 Гент - Жилина 5:1 Гент - Зульте-Варегем 4:2 Волендам - Гент 1:2 Локомотив Загреб - Гент 2:1 Зеувс Эльфтал - Гент 1:6 Мерелбеке - Гент 1:9 Гент - Стандард 3:1

Результаты матчей

Антверпен
Гент

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
6
1 раз 25%
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
6
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Антверпен
Гент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
5
3
2
6
2.5
2
6
1
7
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 8 5 3 0 14 - 8 18
2.
Андерлехт
 8 4 3 1 10 - 8 15
3.
Брюгге
 7 4 2 1 20 - 7 14
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 7 4 1 2 12 - 9 13
5.
Антверпен
 8 3 4 1 13 - 4 13
6.
Генк
 7 3 3 1 11 - 5 12
7.
Серкль Брюгге
 8 4 0 4 8 - 7 12
8.
Сент-Трейден
 8 3 3 2 10 - 9 12
9.
РВДМ 47
 7 3 2 2 7 - 14 11
10.
Мехелен
 8 3 1 4 10 - 9 10
11.
Эйпен
 8 3 1 4 11 - 15 10
12.
АХ Лёвен
 8 2 3 3 11 - 14 9
13.
Стандард
 8 1 4 3 6 - 7 7
14.
Спортинг Шарлеруа
 8 1 4 3 7 - 11 7
15.
Вестерло
 8 0 2 6 7 - 16 2
16.
Кортрейк
 8 0 2 6 6 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
Гент
 4 3 1 0 9 - 6 10
3.
Антверпен
 4 2 2 0 7 - 0 8
4.
Брюгге
 3 2 1 0 12 - 4 7
5.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 2 1 1 9 - 5 7
6.
РВДМ 47
 3 2 0 1 3 - 5 6
7.
Мехелен
 4 2 0 2 6 - 3 6
8.
Сент-Трейден
 4 2 0 2 3 - 3 6
9.
Серкль Брюгге
 4 2 0 2 4 - 4 6
10.
Спортинг Шарлеруа
 4 1 3 0 4 - 3 6
11.
АХ Лёвен
 4 1 2 1 6 - 4 5
12.
Эйпен
 4 1 1 2 6 - 11 4
13.
Генк
 4 0 3 1 4 - 5 3
14.
Стандард
 4 0 2 2 1 - 3 2
15.
Кортрейк
 4 0 2 2 4 - 7 2
16.
Вестерло
 4 0 0 4 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Гент
 4 2 2 0 5 - 2 8
3.
Брюгге
 4 2 1 1 8 - 3 7
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 3 2 0 1 3 - 4 6
5.
Эйпен
 4 2 0 2 5 - 4 6
6.
Серкль Брюгге
 4 2 0 2 4 - 3 6
7.
Сент-Трейден
 4 1 3 0 7 - 6 6
8.
Антверпен
 4 1 2 1 6 - 4 5
9.
Стандард
 4 1 2 1 5 - 4 5
10.
Андерлехт
 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
РВДМ 47
 4 1 2 1 4 - 9 5
12.
Мехелен
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
АХ Лёвен
 4 1 1 2 5 - 10 4
14.
Вестерло
 4 0 2 2 4 - 6 2
15.
Спортинг Шарлеруа
 4 0 1 3 3 - 8 1
16.
Кортрейк
 4 0 0 4 2 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сент-Трейден Койта Абубакари 6
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 5 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 5 (1)
Антверпен Янссен Винсент 5
Серкль Брюгге Денкей Кевин 5
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 5
Кортрейк Nayel Mehssatou 5
Кортрейк Авенатти Фелипе 1 2
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 2
Стандард Nathan Ngoy 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    ГОООООЛ Гент забивает
  • 44'
    Керк Джирано получил желтую карточку от судьи
  • 43'
    Arbnor Muja получил желтую карточку от судьи
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