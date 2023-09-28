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  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
РВДМ 47
2:3
Конец матча
Унион Сент-Жиллуаз
0'
0:1
12' Гол
Нильссон Хокан
0:2
32' Гол
Эль-Амин Амура Мохамед
1:2
42' Гол
Гейе Махтар
2:2
45' Гол
Двомо Пьер
46' Желтая карточка
Абе Суто
48' Желтая карточка
Нильссон Хокан
55' Желтая карточка
Макаллистер Кевин
82' Желтая карточка
Сиссако Мусса
84' Желтая карточка
Расмуссен Матиас
2:3
90' Гол
Лапуссен Лоик
90'+9
33
Дефурни
Тео
4
Klaus
2
Luis
Geovanny
Segovia
3
Ле
Жонкур
Флориан
21
Самбу
Марсони
26
Abner
II
6
Двомо
Пьер
8
Абе
Суто
30
Мерсье
Ксавье
7
Бирон
Микаэль
9
Гейе
Махтар
49
Морис
Антони
5
Макаллистер
Кевин
16
Бёрджесс
Кристиан
28
Матида
Коки
21
Кастро-Монтес
Алессио
10
Лапуссен
Лоик
24
Ванхутт
Шарль
23
Пуэртас
Кэмерон
8
Амани
Жан
29
Нильссон
Хокан
47
Эль-Амин
Амура
Мохамед
РВДМ 47
3-4-1-2
Унион Сент-Жиллуаз
3-4-1-2

История личных встреч

РВДМ 47
Унион Сент-Жиллуаз

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ПДБ
2:1
ПДБ
0:2
ПДБ
2:1
ПДБ
3:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
72

Бомбардиры внутри турнира

РВДМ 47
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 3 0.38
Бирон Микаэль 3 (1) 0.38
Двомо Пьер 1 0.13
Luis Geovanny Segovia 1 0.13
Да Сильва Флоран 1 0.13
Мерсье Ксавье 0 0
Де Сарт Алексис 0 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эккерт Айенса Деннис 5 (3) 0.63
Эль-Амин Амура Мохамед 3 0.38
Нильссон Хокан 3 (2) 0.38
Пуэртас Кэмерон 2 (1) 0.25
Лапуссен Лоик 1 0.13
Терхо Каспер 1 0.13
Амани Жан 0 0
Родригес Кевин II 0 0

Карточки

РВДМ 47
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Abner II 2 0
Абе Суто 2 0
Эрис Жонатан 1 0
Мерсье Ксавье 1 0
Дефурни Тео 1 0
Рен-Аделед Жефф 1 0
Де Сарт Алексис 1 0
Luis Geovanny Segovia 1 0
Klaus 1 0
Сиссако Мусса 1 0
Эль-Уади Закария 1 0
Rikelmi 1 0
Sada Diallo 1 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванхутт Шарль 3 0
Расмуссен Матиас 2 0
Бёрджесс Кристиан 2 0
Нильссон Хокан 2 0
Макаллистер Кевин 2 0
Амани Жан 2 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Линен Сенне 1 0
Лейсен Федде 1 0
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0

Результаты матчей

РВДМ 47
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Унион Сент-Жиллуаз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
0
РВДМ 47
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Унион Сент-Жиллуаз
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

3
9
РВДМ 47
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Унион Сент-Жиллуаз
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

8
6
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
3
50%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
2
40%
2
22%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
20%
3
33%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Забито

10
15
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
0
0%
3
20%
1-15
3
30%
3
20%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
1
10%
4
27%
76-90

Пропущено

16
11
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
19%
0
0%
1-15
4
25%
2
18%
16-30
3
19%
5
45%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

РВДМ 47
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Антверпен - РВДМ 47 0:0 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 РВДМ 47 - Валансьен 1:2 Стандард - РВДМ 47 1:1
Брюгге - РВДМ 47 7:1 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 РВДМ 47 - Лион 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Андерлехт (до 23 лет) 1:0 Брюгге-2 - РВДМ 47 1:3 Льерс Кемпензонен - РВДМ 47 0:3 РВДМ 47 - Васланд-Беверен 1:1 РВДМ 47 - Беерсхот-Вильрейк 4:0 Беерсхот-Вильрейк - РВДМ 47 1:1 РВДМ 47 - Виртон 0:0 Андерлехт (до 23 лет) - РВДМ 47 0:4 РВДМ 47 - Брюгге-2 3:2
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2
Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Валансьен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:0 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Льеж ФК 4:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Nijlen - Унион Сент-Жиллуаз 0:9 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:3 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 3:0

Результаты матчей

РВДМ 47
Унион Сент-Жиллуаз

Точный счет

0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
7:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
7:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

РВДМ 47
Унион Сент-Жиллуаз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
5
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 8 5 3 0 14 - 8 18
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 8 5 1 2 15 - 11 16
3.
Андерлехт
 8 4 3 1 10 - 8 15
4.
Брюгге
 7 4 2 1 20 - 7 14
5.
Антверпен
 8 3 4 1 13 - 4 13
6.
Генк
 7 3 3 1 11 - 5 12
7.
Серкль Брюгге
 8 4 0 4 8 - 7 12
8.
Сент-Трейден
 8 3 3 2 10 - 9 12
9.
РВДМ 47
 8 3 2 3 9 - 17 11
10.
Мехелен
 8 3 1 4 10 - 9 10
11.
Эйпен
 8 3 1 4 11 - 15 10
12.
АХ Лёвен
 8 2 3 3 11 - 14 9
13.
Стандард
 8 1 4 3 6 - 7 7
14.
Спортинг Шарлеруа
 8 1 4 3 7 - 11 7
15.
Вестерло
 8 0 2 6 7 - 16 2
16.
Кортрейк
 8 0 2 6 6 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
Гент
 4 3 1 0 9 - 6 10
3.
Антверпен
 4 2 2 0 7 - 0 8
4.
Брюгге
 3 2 1 0 12 - 4 7
5.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 2 1 1 9 - 5 7
6.
Мехелен
 4 2 0 2 6 - 3 6
7.
Сент-Трейден
 4 2 0 2 3 - 3 6
8.
Серкль Брюгге
 4 2 0 2 4 - 4 6
9.
РВДМ 47
 4 2 0 2 5 - 8 6
10.
Спортинг Шарлеруа
 4 1 3 0 4 - 3 6
11.
АХ Лёвен
 4 1 2 1 6 - 4 5
12.
Эйпен
 4 1 1 2 6 - 11 4
13.
Генк
 4 0 3 1 4 - 5 3
14.
Стандард
 4 0 2 2 1 - 3 2
15.
Кортрейк
 4 0 2 2 4 - 7 2
16.
Вестерло
 4 0 0 4 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 3 0 1 6 - 6 9
3.
Гент
 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Брюгге
 4 2 1 1 8 - 3 7
5.
Эйпен
 4 2 0 2 5 - 4 6
6.
Серкль Брюгге
 4 2 0 2 4 - 3 6
7.
Сент-Трейден
 4 1 3 0 7 - 6 6
8.
Антверпен
 4 1 2 1 6 - 4 5
9.
Стандард
 4 1 2 1 5 - 4 5
10.
Андерлехт
 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
РВДМ 47
 4 1 2 1 4 - 9 5
12.
Мехелен
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
АХ Лёвен
 4 1 1 2 5 - 10 4
14.
Вестерло
 4 0 2 2 4 - 6 2
15.
Спортинг Шарлеруа
 4 0 1 3 3 - 8 1
16.
Кортрейк
 4 0 0 4 2 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сент-Трейден Койта Абубакари 6
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 5 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 5 (1)
Антверпен Янссен Винсент 5
Серкль Брюгге Денкей Кевин 5
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 5
Кортрейк Nayel Mehssatou 5
Кортрейк Авенатти Фелипе 1 2
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 2
Стандард Nathan Ngoy 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
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