Тур: 5. Стадион: Edmond Machtens Stadion.
2:3
Конец матча
0'
0:1
12' ГолНильссон Хокан
0:2
32' ГолЭль-Амин Амура Мохамед
1:2
42' ГолГейе Махтар
2:2
45' ГолДвомо Пьер
46' Желтая карточкаАбе Суто
48' Желтая карточкаНильссон Хокан
55' Желтая карточкаМакаллистер Кевин
82' Желтая карточкаСиссако Мусса
84' Желтая карточкаРасмуссен Матиас
2:3
90' ГолЛапуссен Лоик
90'+9
Ход матча
12'
0:1
32'
42'
1:2
45'
2:2
46'
48'
82'
84'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Дефурни
Тео
4
Klaus
26
Abner
II
8
Абе
Суто
49
Морис
Антони
28
Матида
Коки
- Основной состав
-
33 Дефурни ТеоВратарь
-
4 KlausЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Abner IIЗащитник
- Полузащитник
-
8 Абе СутоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Юбер ГийомВратарь
-
19 Эрис ЖонатанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Мбуп ПатеНападающий
-
17 Ilay Camara
-
15 Sada Diallo
-
Главный тренер: Клаудио Касапа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Сайкс РоссЗащитник
-
17 Терхо КасперЗащитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
История личных встреч
РВДМ 47
Унион Сент-Жиллуаз
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
72
Бомбардиры внутри турнира
РВДМ 47
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|3
|0.38
|Бирон Микаэль
|3 (1)
|0.38
|Двомо Пьер
|1
|0.13
|Luis Geovanny Segovia
|1
|0.13
|Да Сильва Флоран
|1
|0.13
|Мерсье Ксавье
|0
|0
|Де Сарт Алексис
|0
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эккерт Айенса Деннис
|5 (3)
|0.63
|Эль-Амин Амура Мохамед
|3
|0.38
|Нильссон Хокан
|3 (2)
|0.38
|Пуэртас Кэмерон
|2 (1)
|0.25
|Лапуссен Лоик
|1
|0.13
|Терхо Каспер
|1
|0.13
|Амани Жан
|0
|0
|Родригес Кевин II
|0
|0
Карточки
РВДМ 47
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Abner II
|2
|0
|Абе Суто
|2
|0
|Эрис Жонатан
|1
|0
|Мерсье Ксавье
|1
|0
|Дефурни Тео
|1
|0
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|Де Сарт Алексис
|1
|0
|Luis Geovanny Segovia
|1
|0
|Klaus
|1
|0
|Сиссако Мусса
|1
|0
|Эль-Уади Закария
|1
|0
|Rikelmi
|1
|0
|Sada Diallo
|1
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванхутт Шарль
|3
|0
|Расмуссен Матиас
|2
|0
|Бёрджесс Кристиан
|2
|0
|Нильссон Хокан
|2
|0
|Макаллистер Кевин
|2
|0
|Амани Жан
|2
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Линен Сенне
|1
|0
|Лейсен Федде
|1
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0
Результаты матчей
РВДМ 47
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Унион Сент-Жиллуаз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
0
РВДМ 47
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Унион Сент-Жиллуаз
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
3
9
РВДМ 47
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Унион Сент-Жиллуаз
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
8
6
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
3
50%
76-90
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
2
40%
2
22%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
20%
3
33%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Забито
10
15
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
0
0%
3
20%
1-15
3
30%
3
20%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
1
10%
4
27%
76-90
Пропущено
16
11
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
19%
0
0%
1-15
4
25%
2
18%
16-30
3
19%
5
45%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
РВДМ 47
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Антверпен - РВДМ 47 0:0 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 РВДМ 47 - Валансьен 1:2 Стандард - РВДМ 47 1:1
Брюгге - РВДМ 47 7:1 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 РВДМ 47 - Лион 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Андерлехт (до 23 лет) 1:0 Брюгге-2 - РВДМ 47 1:3 Льерс Кемпензонен - РВДМ 47 0:3 РВДМ 47 - Васланд-Беверен 1:1 РВДМ 47 - Беерсхот-Вильрейк 4:0 Беерсхот-Вильрейк - РВДМ 47 1:1 РВДМ 47 - Виртон 0:0 Андерлехт (до 23 лет) - РВДМ 47 0:4 РВДМ 47 - Брюгге-2 3:2
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2
Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Валансьен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:0 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Льеж ФК 4:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Nijlen - Унион Сент-Жиллуаз 0:9 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:3 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 3:0
Результаты матчей
РВДМ 47
Унион Сент-Жиллуаз
Точный счет
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
7:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
7:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
РВДМ 47
Унион Сент-Жиллуаз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
35
53
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|6
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|5 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|5 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|5
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|5
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 5
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|5
|Кортрейк
|Авенатти Фелипе
|1 2
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 2
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 2