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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Брюгге
1:1
Конец матча
Генк
0'
40' Желтая карточка
Грошовски Патрик
44' Желтая карточка
Одои Денис
0:1
45' Гол
Эль-Ханнус Билаль
51' Желтая карточка
Нильсен Каспер
1:1
67' Гол
Ванакен Ханс
78' Желтая карточка
Сков-Ольсен Андреас
90' Желтая карточка
Баланта Эдер
90'+7
22
Миньоле
Симон
64
Саббе
Кириани
44
Мехеле
Брэндон
58
Спилеерс
Йорне
55
Кюйпер
Максим
10
Ветлесен
Уго
15
Рафаэль
Онедика
7
Сков-Ольсен
Андреас
20
Ванакен
Ханс
77
Синкернагель
Филип
99
Родригеш
Тьяго
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
46
Куэста
Карлос
3
Садик
Муджаид
5
Артеага
Херардо
8
Хейнен
Бриан
17
Грошовски
Патрик
28
Пейнтсил
Джозеф
10
Эль-Ханнус
Билаль
7
Фадера
Алию
9
Зекири
Анди
Брюгге
4-2-3-1
Генк
4-2-3-1

История личных встреч

Брюгге
Генк

29 матчей

79.3%
20.7%
3.5527136788005E-15%
23 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

34.5%
41.4%
24.1%
10 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

69%
24.1%
6.9%
20 побед 7 ничьих 0 побед

23 матча

13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

69.6%
30.4%
0 побед 16 ничьих 14 побед

Второй тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 19 побед

52 матча

44.2%
17.3%
38.5%
23 победы 9 ничьих 20 побед

Первый тайм

19.2%
53.8%
27%
10 побед 28 ничьих 14 побед

Второй тайм

38.5%
25%
36.5%
20 побед 13 ничьих 19 побед

История матчей

ПОЗЧТ
1:3
ПОЗЧТ
3:1
ПДА
3:1
ПДА
3:2
ПДА
3:1
К
3:3
ПДА
2:3
С
3:2
ПОЗЧТ
1:2
ПОЗЧТ
3:0
ПДА
3:2
ПДА
1:2
ПДА
1:2
ПДА
1:1
ПОЗЧТ
3:2
ПОЗЧТ
3:1
ПДА
3:1
ПДА
1:1
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ПДА
2:2
ПДА
2:0
ЛП
2:1
ЛП
1:1
ЛП
3:1
ЛП
4:2
ЛП
3:2
ЛП
1:0
ЛЖ
4:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:2
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:3
ЛЖ
0:2
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:2
ЛЖ
4:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
4:5
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:6
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

51
35

Голов в среднем за матч

1.96
1.35

Среднее время на гол

45
66

Всего голов

52
40

Голов в среднем за матч

2
1.54

Среднее время на гол

45
58

Всего голов

103
75

Голов в среднем за матч

1.98
1.44

Тотал матчей

2.5
47
Больше 90%
Меньше 10%
5
33
Больше 63%
Меньше 37%
19
24
Больше 46%
Меньше 54%
28
13
Больше 25%
Меньше 75%
39
4
Больше 8%
Меньше 92%
48
2
Больше 4%
Меньше 96%
50
2
Больше 4%
Меньше 96%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
51

Среднее время на гол

45
62

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сков-Ольсен Андреас 5 (1) 0.63
Родригеш Тьяго 4 (1) 0.5
Синкернагель Филип 3 0.38
Ванакен Ханс 2 0.25
Нуса Антонио 2 0.25
Бушанан Тажон 2 0.25
Мехеле Брэндон 1 0.13
Ютгла Ферран 1 0.13
Кюйпер Максим 0 0
Саббе Кириани 0 0
Спилеерс Йорне 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арокодаре Толуваласе 2 0.25
Эль-Ханнус Билаль 2 0.25
Пейнтсил Джозеф 1 0.13
Муньос Даниэль 1 0.13
Хейнен Бриан 1 (1) 0.13
Зекири Анди 1 0.13
Куэста Карлос 1 0.13
Фадера Алию 1 0.13
Галарса Матиас 1 0.13
Грошовски Патрик 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кюйпер Максим 1 1
Одои Денис 1 0
Сков-Ольсен Андреас 1 0
Ванакен Ханс 1 0
Нильсен Каспер 1 0
Мехеле Брэндон 1 0
Баланта Эдер 1 0
Яремчук Роман 1 0
Ветлесен Уго 1 0
Рафаэль Онедика 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньос Даниэль 3 0
Баа Кристофер 1 1
Кайембе Йорис 2 0
Эль-Ханнус Билаль 2 0
Грошовски Патрик 1 0
Хейнен Бриан 1 0
Артеага Херардо 1 0
Куэста Карлос 1 0
Пейнтсил Джозеф 1 0
Маккензи Марк 1 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
Ойен Люка 1 0
Галарса Матиас 1 0

Результаты матчей

Брюгге
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Генк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
1
Брюгге
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Генк
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

7
4
Брюгге
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Генк
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

9
5

Голы по времени матча

Забито

12
7
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
29%
16-30
1
8%
3
43%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
1
14%
61-75
3
25%
1
14%
76-90

Пропущено

6
2
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

8
4
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
38%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
3
60%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

20
11
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
2
10%
0
0%
1-15
4
20%
2
18%
16-30
3
15%
3
27%
31-45
1
5%
1
9%
46-60
7
35%
2
18%
61-75
3
15%
3
27%
76-90

Пропущено

9
7
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
11%
1
14%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
4
44%
3
43%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Андерлехт - Брюгге 1:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Гент - Брюгге 2:1
Брюгге - Осасуна 2:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Брюгге - РВДМ 47 7:1 Акюрейри - Брюгге 1:5 Эйпен - Брюгге 0:5 Брюгге - Акюрейри 5:1 Вестерло - Брюгге 0:1 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Брюгге - Зульте-Варегем 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:3
Генк
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Генк - Сент-Трейден 3:3 Генк - Фиорентина 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Генк - Андерлехт 1:1
Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Генк - Эйпен 0:1 Генк - Серветт 2:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 Серветт - Генк 1:1 Генк - Бёрнли 2:0 Спортинг Л - Генк 1:1 Генк - Зульте-Варегем 3:3 ПАОК - Генк 3:2 Генк - АХ Лёвен 4:0 Генк - Тинен 3:0

Результаты матчей

Брюгге
Генк

Точный счет

1:1
2 раза 50%
4:2
1 раз 25%
7:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
4
1 раз 25%
7
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
7:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
7
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Брюгге
Генк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2
2
2.5
1
3
2
2
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
1.5
Больше Меньше
3
5
3
5
2.5
2
6
3
5
3.5
1
7
2
6
4.5
1
7
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 8 5 3 0 14 - 8 18
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 8 5 1 2 15 - 11 16
3.
Брюгге
 8 4 3 1 21 - 8 15
4.
Андерлехт
 8 4 3 1 10 - 8 15
5.
Антверпен
 8 3 4 1 13 - 4 13
6.
Генк
 8 3 4 1 12 - 6 13
7.
Серкль Брюгге
 8 4 0 4 8 - 7 12
8.
Сент-Трейден
 8 3 3 2 10 - 9 12
9.
РВДМ 47
 8 3 2 3 9 - 17 11
10.
Мехелен
 8 3 1 4 10 - 9 10
11.
Эйпен
 8 3 1 4 11 - 15 10
12.
АХ Лёвен
 8 2 3 3 11 - 14 9
13.
Стандард
 8 1 4 3 6 - 7 7
14.
Спортинг Шарлеруа
 8 1 4 3 7 - 11 7
15.
Вестерло
 8 0 2 6 7 - 16 2
16.
Кортрейк
 8 0 2 6 6 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
Гент
 4 3 1 0 9 - 6 10
3.
Брюгге
 4 2 2 0 13 - 5 8
4.
Антверпен
 4 2 2 0 7 - 0 8
5.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 2 1 1 9 - 5 7
6.
Мехелен
 4 2 0 2 6 - 3 6
7.
Сент-Трейден
 4 2 0 2 3 - 3 6
8.
Серкль Брюгге
 4 2 0 2 4 - 4 6
9.
РВДМ 47
 4 2 0 2 5 - 8 6
10.
Спортинг Шарлеруа
 4 1 3 0 4 - 3 6
11.
АХ Лёвен
 4 1 2 1 6 - 4 5
12.
Эйпен
 4 1 1 2 6 - 11 4
13.
Генк
 4 0 3 1 4 - 5 3
14.
Стандард
 4 0 2 2 1 - 3 2
15.
Кортрейк
 4 0 2 2 4 - 7 2
16.
Вестерло
 4 0 0 4 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 3 0 1 6 - 6 9
3.
Гент
 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Брюгге
 4 2 1 1 8 - 3 7
5.
Эйпен
 4 2 0 2 5 - 4 6
6.
Серкль Брюгге
 4 2 0 2 4 - 3 6
7.
Сент-Трейден
 4 1 3 0 7 - 6 6
8.
Антверпен
 4 1 2 1 6 - 4 5
9.
Стандард
 4 1 2 1 5 - 4 5
10.
Андерлехт
 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
РВДМ 47
 4 1 2 1 4 - 9 5
12.
Мехелен
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
АХ Лёвен
 4 1 1 2 5 - 10 4
14.
Вестерло
 4 0 2 2 4 - 6 2
15.
Спортинг Шарлеруа
 4 0 1 3 3 - 8 1
16.
Кортрейк
 4 0 0 4 2 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сент-Трейден Койта Абубакари 6
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 5 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 5 (1)
Антверпен Янссен Винсент 5
Серкль Брюгге Денкей Кевин 5
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Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 5
Кортрейк Nayel Mehssatou 5
Кортрейк Авенатти Фелипе 1 2
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 2
Стандард Nathan Ngoy 1 2
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