Тур: 5. Стадион: Ян Брейдель.
0'
40' Желтая карточкаГрошовски Патрик
44' Желтая карточкаОдои Денис
0:1
45' ГолЭль-Ханнус Билаль
51' Желтая карточкаНильсен Каспер
1:1
67' ГолВанакен Ханс
78' Желтая карточкаСков-Ольсен Андреас
90' Желтая карточкаБаланта Эдер
90'+7
Ход матча
40'
44'
45'
51'
67'
1:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
10
Ветлесен
Уго
20
Ванакен
Ханс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Боята ДедрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Баланта ЭдерПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Сор КоллинсНападающий
-
24 Ойен ЛюкаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Брюгге
Генк
29 матчей
79.3%
20.7%
3.5527136788005E-15%
23 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
34.5%
41.4%
24.1%
10 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
69%
24.1%
6.9%
20 побед 7 ничьих 0 побед
23 матча
13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед
Первый тайм
69.6%
30.4%
0 побед 16 ничьих 14 побед
Второй тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 19 побед
52 матча
44.2%
17.3%
38.5%
23 победы 9 ничьих 20 побед
Первый тайм
19.2%
53.8%
27%
10 побед 28 ничьих 14 побед
Второй тайм
38.5%
25%
36.5%
20 побед 13 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
51
35
Голов в среднем за матч
1.96
1.35
Среднее время на гол
45
66
Всего голов
52
40
Голов в среднем за матч
2
1.54
Среднее время на гол
45
58
Всего голов
103
75
Голов в среднем за матч
1.98
1.44
Тотал матчей
2.5
47
Больше 90%
Меньше 10%
5
33
Больше 63%
Меньше 37%
19
24
Больше 46%
Меньше 54%
28
13
Больше 25%
Меньше 75%
39
4
Больше 8%
Меньше 92%
48
2
Больше 4%
Меньше 96%
50
2
Больше 4%
Меньше 96%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
51
Среднее время на гол
45
62
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сков-Ольсен Андреас
|5 (1)
|0.63
|Родригеш Тьяго
|4 (1)
|0.5
|Синкернагель Филип
|3
|0.38
|Ванакен Ханс
|2
|0.25
|Нуса Антонио
|2
|0.25
|Бушанан Тажон
|2
|0.25
|Мехеле Брэндон
|1
|0.13
|Ютгла Ферран
|1
|0.13
|Кюйпер Максим
|0
|0
|Саббе Кириани
|0
|0
|Спилеерс Йорне
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арокодаре Толуваласе
|2
|0.25
|Эль-Ханнус Билаль
|2
|0.25
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0.13
|Муньос Даниэль
|1
|0.13
|Хейнен Бриан
|1 (1)
|0.13
|Зекири Анди
|1
|0.13
|Куэста Карлос
|1
|0.13
|Фадера Алию
|1
|0.13
|Галарса Матиас
|1
|0.13
|Грошовски Патрик
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кюйпер Максим
|1
|1
|Одои Денис
|1
|0
|Сков-Ольсен Андреас
|1
|0
|Ванакен Ханс
|1
|0
|Нильсен Каспер
|1
|0
|Мехеле Брэндон
|1
|0
|Баланта Эдер
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Ветлесен Уго
|1
|0
|Рафаэль Онедика
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньос Даниэль
|3
|0
|Баа Кристофер
|1
|1
|Кайембе Йорис
|2
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|2
|0
|Грошовски Патрик
|1
|0
|Хейнен Бриан
|1
|0
|Артеага Херардо
|1
|0
|Куэста Карлос
|1
|0
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
|Маккензи Марк
|1
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
|Ойен Люка
|1
|0
|Галарса Матиас
|1
|0
Результаты матчей
Брюгге
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Генк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
1
Брюгге
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Генк
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
7
4
Брюгге
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Генк
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
9
5
Голы по времени матча
Забито
12
7
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
29%
16-30
1
8%
3
43%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
1
14%
61-75
3
25%
1
14%
76-90
Пропущено
6
2
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
8
4
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
38%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
3
60%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
20
11
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
2
10%
0
0%
1-15
4
20%
2
18%
16-30
3
15%
3
27%
31-45
1
5%
1
9%
46-60
7
35%
2
18%
61-75
3
15%
3
27%
76-90
Пропущено
9
7
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
11%
1
14%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
4
44%
3
43%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Андерлехт - Брюгге 1:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Гент - Брюгге 2:1
Брюгге - Осасуна 2:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Брюгге - РВДМ 47 7:1 Акюрейри - Брюгге 1:5 Эйпен - Брюгге 0:5 Брюгге - Акюрейри 5:1 Вестерло - Брюгге 0:1 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Брюгге - Зульте-Варегем 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:3
Генк
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Генк - Сент-Трейден 3:3 Генк - Фиорентина 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Генк - Андерлехт 1:1
Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Генк - Эйпен 0:1 Генк - Серветт 2:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 Серветт - Генк 1:1 Генк - Бёрнли 2:0 Спортинг Л - Генк 1:1 Генк - Зульте-Варегем 3:3 ПАОК - Генк 3:2 Генк - АХ Лёвен 4:0 Генк - Тинен 3:0
Результаты матчей
Брюгге
Генк
Точный счет
1:1
2 раза 50%
4:2
1 раз 25%
7:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
4
1 раз 25%
7
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
7:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
7
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Брюгге
Генк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
22
13
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
13
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
35
35
26
35
17
26
17
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|6
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|5 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|5 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|5
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|5
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 5
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|5
|Кортрейк
|Авенатти Фелипе
|1 2
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 2
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 2