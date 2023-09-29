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  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Нортист Юнайтед
3:0
Конец матча
Ченнаин
0'
14' Желтая карточка
Alexander Romario Jesuraj
1:0
42' Гол
Parthib Gogoi
44' Желтая карточка
Asheer Akhtar
46' Желтая карточка
Бемаммер Мохаммед
2:0
48' Гол
Konsam Singh
58' Желтая карточка
Dinesh Singh
85' Желтая карточка
Mirshad Michu
3:0
90' Гол
Asheer Akhtar
90'+11
32
Mirshad
Michu
2
Dinesh
Singh
12
Asheer
Akhtar
4
Сабако
Мичел
3
Tondonba
Singh
6
Бемаммер
Мохаммед
10
Филиппото
Ромен
11
Parthib
Gogoi
26
Konsam
Singh
8
Альбьяк
Нестор
21
Сингх
Манвир
1
Samik
Mitra
14
Alexander
Romario
Jesuraj
33
Bikash
Yumnam
4
Чиркович
Лазар
27
Aakash
Sangwan
30
Ayush
Adhikari
5
Батоккьо
Кристиан
7
Ninthoinganba
Meetei
50
Кривелларо
Рафаэл
71
Чоудхари
Фарух
10
Connor
Shields
Нортист Юнайтед
Ченнаин

История личных встреч

Нортист Юнайтед
Ченнаин

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

18 матчей

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

СИ
4:3
СИ
3:7
СИ
2:1
СИ
1:2
СИ
3:3
СИ
0:0
СИ
2:2
СИ
2:0
СИ
1:0
СИ
3:4
СИ
3:1
СИ
3:0
СИ
3:3
СИ
0:1
СИ
1:2
СИ
2:0
СИ
3:0
СИ
2:2

Голы

Всего голов

15
18

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

23
13

Голов в среднем за матч

2.56
1.44

Среднее время на гол

35
62

Всего голов

38
31

Голов в среднем за матч

2.11
1.72

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

42
52

Бомбардиры внутри турнира

Нортист Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Parthib Gogoi 2 1
Asheer Akhtar 1 0.5
Konsam Singh 1 0.5
Филиппото Ромен 0 0
Альбьяк Нестор 0 0
Ченнаин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Нортист Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бемаммер Мохаммед 2 0
Asheer Akhtar 1 0
Mirshad Michu 1 0
Dinesh Singh 1 0
Ченнаин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ankit Mukherjee 1 0
Alexander Romario Jesuraj 1 0

Результаты матчей

Нортист Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ченнаин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Нортист Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ченнаин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Нортист Юнайтед
(20 матчей)
5%
10%
85%
1 победа 2 ничьи 17 поражений
Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3
Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:0 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:0 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:2 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 6:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:0 Гоа - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:7 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:3 АТК - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 0:3 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 1:3 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:3
Ченнаин
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Гоа - Ченнаин 1:2 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0
Керала Бластерс - Ченнаин 2:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:1 Ченнаин - АТК 0:0 Хайдарабад - Ченнаин 1:1 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Мумбаи Сити - Ченнаин 2:1 Ченнаин - Керала Бластерс 1:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:7 Ченнаин - Хайдарабад 1:3 Дели Динамос - Ченнаин 3:2 Ченнаин - Джамшедпур 3:1 Ченнаин - Мумбаи Сити 2:6 Ист Бенгал - Ченнаин 0:1 Ченнаин - Гоа 0:2 Ченнаин - Бенгалуру 1:1

Результаты матчей

Нортист Юнайтед
Ченнаин

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Нортист Юнайтед
Ченнаин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Дели Динамос
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Мумбаи Сити
 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Керала Бластерс
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Нортист Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 2 3
6.
Ист Бенгал
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Джамшедпур
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Гоа
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хайдарабад
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Пунджаб
 1 0 0 1 1 - 3 0
11.
Бенгалуру
 2 0 0 2 1 - 3 0
12.
Ченнаин
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Дели Динамос
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Керала Бластерс
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Нортист Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Ист Бенгал
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Ченнаин
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Бенгалуру
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Пунджаб
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хайдарабад
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гоа
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Мумбаи Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Джамшедпур
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Джамшедпур
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Хайдарабад
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Гоа
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ист Бенгал
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Нортист Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Керала Бластерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Дели Динамос
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
АТК
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Пунджаб
 1 0 0 1 1 - 3 0
11.
Бенгалуру
 2 0 0 2 1 - 3 0
12.
Ченнаин
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Jorge Pereyra II 3
Дели Динамос Jerry Mawihmingthanga 2
Нортист Юнайтед Parthib Gogoi 2
АТК Петратос Димитри 1 (1)
АТК Каммингс Джейсон 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бенгалуру Сингх Суреш 1 1
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 2
Бенгалуру Naorem Roshan Singh 1
Мумбаи Сити Эль-Хайяти Абденассер 1
Керала Бластерс Луна Адриан 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 102'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Г О О О О Л - Asheer Akhtar бьет в цель!
  • 91'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 88'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 85'
    Mirshad Michu получил желтую карточку от судьи
  • 85'
    Альбьяк Нестор уходит с поля. Хамед Яссер выходит вместо него
  • 80'
    Konsam Singh уходит с поля. Thoi Singh выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
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    • 54'
      Чиркович Лазар уходит с поля. Ryan Edwards выходит вместо него
    • 48'
      Альбьяк Нестор сделал результативную передачу.
    • 48'
      Г О О О О Л - Konsam Singh бьет в цель!
    • 46'
      Бемаммер Мохаммед получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Asheer Akhtar получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Филиппото Ромен сделал результативную передачу.
    • 42'
      Г О О О О Л - Parthib Gogoi бьет в цель!
    • 14'
      Alexander Romario Jesuraj получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Нортист Юнайтед 3:0 Ченнаин онлайн

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