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  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Ист Бенгал
2:1
Конец матча
Хайдарабад
0'
0:1
8' Гол
Hitesh Sharma
1:1
10' Гол
Cleiton Silva
54' Желтая карточка
Sahil Tavora
73' Желтая карточка
Manoj Mohammed
85' Желтая карточка
Aaren D'Silva
85' Желтая карточка
João Victor I
85' Желтая карточка
Prabhsukhan Singh Gill
2:1
90' Гол
Cleiton Silva
90'+11
13
Prabhsukhan
Singh
Gill
22
Кумар
Нишу
7
Кхабра
Харманджот
4
Пардо
Хосе
Антонио
17
Десай
Мандар
Рао
11
Nanda
Kumar
23
Souvik
Chakraborty
26
Эррера
Борха
21
Креспо
Сауль
29
Сингх
Наорем
10
Cleiton
Silva
25
Laxmikant
Kattimani
27
Пуджари
Никхил
29
Nim
Dorjee
Tamang
8
João
Victor
I
41
Manoj
Mohammed
18
Hitesh
Sharma
14
Sahil
Tavora
7
Пеннанен
Петтери
10
Ясир
Мохаммад
11
Felipe
Amorim
28
Joseph
Knowles
Ист Бенгал
Хайдарабад

История личных встреч

Ист Бенгал
Хайдарабад

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

СИ
0:2
СИ
2:0
СИ
0:4
СИ
1:1
СИ
1:1
СИ
3:2

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

2
2.33

Среднее время на гол

45
38

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.17
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
54

Бомбардиры внутри турнира

Ист Бенгал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cleiton Silva 2 1
Хайдарабад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hitesh Sharma 1 1

Карточки

Ист Бенгал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Souvik Chakraborty 1 0
Креспо Сауль 1 0
Prabhsukhan Singh Gill 1 0
Хайдарабад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
João Victor I 1 0
Sahil Tavora 1 0
Manoj Mohammed 1 0
Aaren D'Silva 1 0

Результаты матчей

Ист Бенгал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хайдарабад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Ист Бенгал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хайдарабад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ист Бенгал
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Ист Бенгал - АТК 0:2 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:1 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0
Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Ист Бенгал 4:2 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2 Ист Бенгал - Джамшедпур 1:2 Дели Динамос - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:3 Хайдарабад - Ист Бенгал 2:0 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:3 Ист Бенгал - Дели Динамос 2:4 Бенгалуру - Ист Бенгал 0:1 Ист Бенгал - Ченнаин 0:1 АТК - Ист Бенгал 2:0 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 1:3 Ист Бенгал - Гоа 1:2
Хайдарабад
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 Керала Бластерс - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3
Хайдарабад - АТК 1:0 Дели Динамос - Хайдарабад 3:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2 Хайдарабад - Ченнаин 1:1 Гоа - Хайдарабад 1:3 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 6:1 Бенгалуру - Хайдарабад 0:3 Хайдарабад - Ист Бенгал 2:0 Ченнаин - Хайдарабад 1:3 АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - Керала Бластерс 0:1 Джамшедпур - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Дели Динамос 1:0 Хайдарабад - Гоа 1:0 Хайдарабад - Бенгалуру 1:0

Результаты матчей

Ист Бенгал
Хайдарабад

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ист Бенгал
Хайдарабад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Дели Динамос
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Мумбаи Сити
 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Ист Бенгал
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Керала Бластерс
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Нортист Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 2 3
7.
Джамшедпур
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Гоа
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хайдарабад
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Пунджаб
 1 0 0 1 1 - 3 0
11.
Бенгалуру
 2 0 0 2 1 - 3 0
12.
Ченнаин
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Дели Динамос
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Ист Бенгал
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Керала Бластерс
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Нортист Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 2 3
6.
Ченнаин
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Бенгалуру
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Пунджаб
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хайдарабад
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гоа
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Мумбаи Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Джамшедпур
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Джамшедпур
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Гоа
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Нортист Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Керала Бластерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ист Бенгал
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Дели Динамос
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
АТК
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хайдарабад
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Пунджаб
 1 0 0 1 1 - 3 0
11.
Бенгалуру
 2 0 0 2 1 - 3 0
12.
Ченнаин
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Jorge Pereyra II 3
Ист Бенгал Cleiton Silva 2
Дели Динамос Jerry Mawihmingthanga 2
Нортист Юнайтед Parthib Gogoi 2
АТК Петратос Димитри 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бенгалуру Сингх Суреш 1 1
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 2
Бенгалуру Naorem Roshan Singh 1
Мумбаи Сити Эль-Хайяти Абденассер 1
Керала Бластерс Луна Адриан 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 102'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Cleiton Silva уходит с поля. Gursimrat Gill выходит вместо него
  • 93'
    Г О О О О Л - Cleiton Silva бьет в цель!
  • 89'
    Сингх Наорем уходит с поля. Suhair Vadakkepeedika выходит вместо него
  • 85'
    Prabhsukhan Singh Gill получил желтую карточку от судьи
  • 85'
    Жоао Виктор получил желтую карточку от судьи
  • 85'
    Aaren D'Silva получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 55'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Laxmikant Kattimani уходит с поля. Anuj Kumar выходит вместо него
    • 10'
      Г О О О О Л - Cleiton Silva бьет в цель!
    • 8'
      Г О О О О Л - Hitesh Sharma бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ист Бенгал 2:1 Хайдарабад онлайн

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