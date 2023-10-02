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  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Гоа
1:0
Конец матча
Пунджаб
0'
1:0
17' Гол
Carlitos XI
35' Желтая карточка
Макхью Карл
89' Желтая карточка
Arshdeep Singh
90'+10
13
Arshdeep
Singh
20
Seriton
Fernandes
16
Онайндиа
Одеи
3
Джинган
Сандеш
41
Jay
Gupta
15
Сингх
Уданта
4
Макхью
Карл
8
Фернандес
Райньер
10
Фернандес
Брэндон
9
Carlitos
XI
7
Noah
Sadaoui
16
Чхемзонг
Киран
12
Khaiminthang
Lhungdim
34
Melroy
Assisi
4
Nikhil
Prabhu
39
Mohammed
Salah
8
Талаль
Мехди
28
Brandon
Vanlalremdika
23
Asish
Pradhan
7
Krishnananda
Khundongbam
14
Juan
Mera
99
Luka
Majcen
Гоа
Пунджаб

Бомбардиры внутри турнира

Гоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Carlitos XI 1 1
Фернандес Райньер 0 0
Пунджаб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luka Majcen 1 0.5

Карточки

Гоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макхью Карл 1 0
Arshdeep Singh 1 0
Пунджаб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Талаль Мехди 1 0

Результаты матчей

Гоа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Пунджаб
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Гоа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Пунджаб
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гоа
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Бенгалуру - Гоа 3:1 Гоа - Ченнаин 1:2 Гоа - Мумбаи Сити 3:5 Дели Динамос - Гоа 1:1
Гоа - Ист Бенгал 4:2 Гоа - Керала Бластерс 3:1 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Гоа - Хайдарабад 1:3 АТК - Гоа 2:1 Джамшедпур - Гоа 2:2 Гоа - Нортист Юнайтед 2:1 Гоа - Дели Динамос 3:0 Мумбаи Сити - Гоа 4:1 Гоа - Бенгалуру 0:2 Гоа - АТК 3:0 Керала Бластерс - Гоа 3:1 Гоа - Джамшедпур 3:0 Хайдарабад - Гоа 1:0 Ченнаин - Гоа 0:2 Ист Бенгал - Гоа 1:2
Пунджаб
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
АТК - Пунджаб 3:1 Четхэм - Пунджаб 4:0 Спортинг Халса - Пунджаб 3:3 Пунджаб - Крей Велли 1:2
Пунджаб - Эббсфлит 0:6 Пунджаб - ТРАУ 2:0 Раджастан Юнайтед - Пунджаб 0:4 Пунджаб - Черчиль Бразерз 3:1 Пунджаб - Судева 8:0 НИРОКА - Пунджаб 0:1 Аиджал - Пунджаб 0:1 Гокулам - Пунджаб 1:2 Судева - Пунджаб 1:1 Кенкре - Пунджаб 3:3 Пунджаб - Реал Кашмир 2:0 Мохаммедан - Пунджаб 0:4 Сриниди Деккан - Пунджаб 4:0 Пунджаб - Кенкре 3:0 Пунджаб - НИРОКА 3:1 Пунджаб - Гокулам 1:0

Результаты матчей

Гоа
Пунджаб

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Гоа
Пунджаб

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Керала Бластерс
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Дели Динамос
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Мумбаи Сити
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Ист Бенгал
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Гоа
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Нортист Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Джамшедпур
 2 0 1 1 0 - 1 1
9.
Хайдарабад
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Бенгалуру
 2 0 0 2 1 - 3 0
11.
Пунджаб
 2 0 0 2 1 - 4 0
12.
Ченнаин
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Керала Бластерс
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Дели Динамос
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Ист Бенгал
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Гоа
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Нортист Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 2 3
7.
Ченнаин
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Пунджаб
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бенгалуру
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хайдарабад
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Джамшедпур
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мумбаи Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Джамшедпур
 2 0 1 1 0 - 1 1
3.
Нортист Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Гоа
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ист Бенгал
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Дели Динамос
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Керала Бластерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
АТК
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хайдарабад
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Бенгалуру
 2 0 0 2 1 - 3 0
11.
Пунджаб
 2 0 0 2 1 - 4 0
12.
Ченнаин
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Jorge Pereyra II 3
Керала Бластерс Луна Адриан 2
Ист Бенгал Cleiton Silva 2
Дели Динамос Jerry Mawihmingthanga 2
Нортист Юнайтед Parthib Gogoi 2
Весь список

Топ нарушителей
Бенгалуру Сингх Суреш 1 1
Джамшедпур Халдер Пронай 2
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 2
Бенгалуру Naorem Roshan Singh 1
Мумбаи Сити Эль-Хайяти Абденассер 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Макхью Карл получил желтую карточку от судьи
  • 17'
    Фернандес Райньер сделал результативную передачу.
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    • 17'
      Г О О О О Л - Carlos Martinez бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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