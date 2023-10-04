Тур: 1.
1:1
Первый тайм: 31'
Ход матча
15'
0:1
21'
1:1
31'
49
Harsh
Patre
18
Кумар
Рохит
11
Чхетри
Сунил
22
Кумар
Нишу
29
Сингх
Наорем
21
Креспо
Сауль
26
Эррера
Борха
11
Nanda
Kumar
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
49 Harsh PatreПолузащитник
-
18 Кумар РохитПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Чхетри СунилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
44 Robin Yadav
-
13 Amrit Gope
-
-
24 Rohit Danu
-
Главный тренер: Грейсон Саймон
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Кумар НишуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Сингх НаоремПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Креспо СаульПолузащитник
-
26 Эррера БорхаПолузащитник
-
11 Nanda KumarПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
19 Hijazi Maher
-
82 P V Vishnu
-
-
-
Главный тренер: Carles Cuadrat
История личных встреч
Бенгалуру
Ист Бенгал
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
12 матчей
41.7%
8.3%
50%
5 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
0.83
1.17
Среднее время на гол
108
77
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.08
1.08
Тотал матчей
2.5
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
83
83
Бомбардиры внутри турнира
Бенгалуру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэйн Кёртис
|1
|0.33
Ист Бенгал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cleiton Silva
|2
|0.67
|Сингх Наорем
|1
|0.33
Карточки
Бенгалуру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сингх Суреш
|1
|1
|Naorem Roshan Singh
|0
|1
|Кумар Рохит
|1
|0
|Jessel Carneiro
|1
|0
Ист Бенгал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Souvik Chakraborty
|1
|0
|Креспо Сауль
|1
|0
|Prabhsukhan Singh Gill
|1
|0
Результаты матчей
Бенгалуру
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ист Бенгал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Бенгалуру
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ист Бенгал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бенгалуру
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
АТК - Бенгалуру 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:2
Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Бенгалуру - Мумбаи Сити 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 АТК - Бенгалуру 1:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:3 Бенгалуру - Дели Динамос 3:1 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:2 Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Хайдарабад 0:3 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - АТК 0:1
Ист Бенгал
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Ист Бенгал - АТК 0:2 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:1
Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Ист Бенгал 4:2 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2 Ист Бенгал - Джамшедпур 1:2 Дели Динамос - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:3 Хайдарабад - Ист Бенгал 2:0 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:3 Ист Бенгал - Дели Динамос 2:4 Бенгалуру - Ист Бенгал 0:1 Ист Бенгал - Ченнаин 0:1 АТК - Ист Бенгал 2:0 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 1:3
Результаты матчей
Бенгалуру
Ист Бенгал
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Бенгалуру
Ист Бенгал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|9.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|7.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|1:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|3
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|2
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|2
|Дели Динамос
|Jerry Mawihmingthanga
|2
|Нортист Юнайтед
|Parthib Gogoi
|2
|Бенгалуру
|Сингх Суреш
|1 1
|Джамшедпур
|Халдер Пронай
|2
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|2
|Бенгалуру
|Naorem Roshan Singh
|1
|Мумбаи Сити
|Эль-Хайяти Абденассер
|1