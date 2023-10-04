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  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Бенгалуру
2:1
Конец матча
Ист Бенгал
0'
0:1
15' Гол
Сингх Наорем
1:1
21' Пенальти
Чхетри Сунил
30' Желтая карточка
Эррера Борха
38' Желтая карточка
Кумар Нишу
45' Желтая карточка
Сингх Наорем
70' Желтая карточка
Дамьянович Славко
2:1
72' Гол
Хави Эрнандес
90' Желтая карточка
Lalremtluanga Fanai
90' Желтая карточка
Кумар Рохит
90'+8
1
Сандху
Гурприт
25
Namgyal
Bhutia
2
Parag
Satish
23
Дамьянович
Славко
14
Jessel
Carneiro
10
Хави
Эрнандес
II
49
Harsh
Patre
18
Кумар
Рохит
7
Уильямс
Райан
11
Чхетри
Сунил
9
Мэйн
Кёртис
13
Prabhsukhan
Singh
Gill
22
Кумар
Нишу
5
Lalchungnunga
4
Пардо
Хосе
Антонио
17
Десай
Мандар
Рао
29
Сингх
Наорем
7
Кхабра
Харманджот
21
Креспо
Сауль
26
Эррера
Борха
11
Nanda
Kumar
10
Cleiton
Silva
Бенгалуру
Ист Бенгал

История личных встреч

Бенгалуру
Ист Бенгал

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

12 матчей

41.7%
8.3%
50%
5 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

СИ
2:1
СИ
0:1
СИ
0:1
СИ
1:1
СИ
0:2
СИ
0:1
ИЛ
1:3
ИЛ
2:1
ИЛ
3:1
ИЛ
0:1
ИЛ
3:0
ИЛ
1:0

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.83
1.17

Среднее время на гол

108
77

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.08
1.08

Тотал матчей

2.5
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

83
83

Бомбардиры внутри турнира

Бенгалуру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэйн Кёртис 1 0.33
Хави Эрнандес II 1 0.33
Чхетри Сунил 1 (1) 0.33
Rohit Danu 0 0
Ист Бенгал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cleiton Silva 2 0.67
Сингх Наорем 1 0.33
Nanda Kumar 0 0

Карточки

Бенгалуру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сингх Суреш 1 1
Кумар Рохит 2 0
Naorem Roshan Singh 0 1
Дамьянович Славко 1 0
Jessel Carneiro 1 0
Lalremtluanga Fanai 1 0
Ист Бенгал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Souvik Chakraborty 1 0
Креспо Сауль 1 0
Эррера Борха 1 0
Кумар Нишу 1 0
Сингх Наорем 1 0
Prabhsukhan Singh Gill 1 0

Результаты матчей

Бенгалуру
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ист Бенгал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Бенгалуру
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ист Бенгал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Бенгалуру
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Ист Бенгал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
2
67%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бенгалуру
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
АТК - Бенгалуру 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:2
Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Бенгалуру - Мумбаи Сити 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 АТК - Бенгалуру 1:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:3 Бенгалуру - Дели Динамос 3:1 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:2 Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Хайдарабад 0:3 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - АТК 0:1
Ист Бенгал
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Ист Бенгал - АТК 0:2 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:1
Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Ист Бенгал 4:2 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2 Ист Бенгал - Джамшедпур 1:2 Дели Динамос - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:3 Хайдарабад - Ист Бенгал 2:0 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:3 Ист Бенгал - Дели Динамос 2:4 Бенгалуру - Ист Бенгал 0:1 Ист Бенгал - Ченнаин 0:1 АТК - Ист Бенгал 2:0 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 1:3

Результаты матчей

Бенгалуру
Ист Бенгал

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Бенгалуру
Ист Бенгал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Керала Бластерс
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Дели Динамос
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Мумбаи Сити
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Ист Бенгал
 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Гоа
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Нортист Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Бенгалуру
 3 1 0 2 3 - 4 3
9.
Джамшедпур
 2 0 1 1 0 - 1 1
10.
Хайдарабад
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Пунджаб
 2 0 0 2 1 - 4 0
12.
Ченнаин
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Керала Бластерс
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Дели Динамос
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Ист Бенгал
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Бенгалуру
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Гоа
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Нортист Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Ченнаин
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Пунджаб
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хайдарабад
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Мумбаи Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Джамшедпур
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Джамшедпур
 2 0 1 1 0 - 1 1
3.
Нортист Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Гоа
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Дели Динамос
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Керала Бластерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
АТК
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Хайдарабад
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Ист Бенгал
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Бенгалуру
 2 0 0 2 1 - 3 0
11.
Пунджаб
 2 0 0 2 1 - 4 0
12.
Ченнаин
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 3
Керала Бластерс Луна Адриан 2
Ист Бенгал Cleiton Silva 2
Дели Динамос Jerry Mawihmingthanga 2
Нортист Юнайтед Parthib Gogoi 2
Весь список

Топ нарушителей
Бенгалуру Сингх Суреш 1 1
Джамшедпур Халдер Пронай 2
Бенгалуру Кумар Рохит 2
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 2
Бенгалуру Naorem Roshan Singh 1
Весь список
  • 72'
    Rohit Danu сделал результативную передачу.
  • 72'
    Г О О О О Л - Хави Эрнандес II бьет в цель!
  • 70'
    Дамьянович Славко получил желтую карточку от судьи
  • 65'
    Parag Shrivas уходит с поля. Rohit Danu выходит вместо него
  • 65'
    Мэйн Кёртис уходит с поля. Aleksandar Jovanovic выходит вместо него
  • 58'
    Jessel Carneiro уходит с поля. Robin Yadav выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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