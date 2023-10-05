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  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Джамшедпур
1:0
Конец матча
Хайдарабад
0'
13' Желтая карточка
Халдер Пронай
60' Желтая карточка
Стеванович Ален
75' Желтая карточка
Nim Dorjee Tamang
1:0
76' Гол
Rei Tachikawa
90'+8
32
Rehenesh
TP
91
Элсинью
24
Pratik
Chowdhary
4
Laldinpuia
Pc
27
Emil
Benny
6
Ricky
Lallawmawma
14
Халдер
Пронай
10
Манзорро
Жереми
30
Nongdamba
Naorem
20
Стеванович
Ален
8
Rei
Tachikawa
1
Сингх
Гурмит
27
Пуджари
Никхил
29
Nim
Dorjee
Tamang
4
Сингх
Чингленсана
5
Vignesh
Dakshinamurthy
7
Пеннанен
Петтери
8
João
Victor
I
11
Felipe
Amorim
10
Ясир
Мохаммад
28
Joseph
Knowles
12
Aaren
D'Silva
Джамшедпур
Хайдарабад

История личных встреч

Джамшедпур
Хайдарабад

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

СИ
2:3
СИ
0:1
СИ
0:3
СИ
1:1
СИ
0:0
СИ
1:1
СИ
1:1
СИ
3:1

Голы

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1
1.38

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

90
65

Бомбардиры внутри турнира

Джамшедпур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rei Tachikawa 1 0.33
Хайдарабад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hitesh Sharma 1 0.5

Карточки

Джамшедпур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Халдер Пронай 3 0
Стеванович Ален 1 0
Доунгел Семинлен 1 0
Ricky Lallawmawma 1 0
Nongdamba Naorem 1 0
Emil Benny 1 0
Nikhil Barla 1 0
Хайдарабад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nim Dorjee Tamang 1 0
João Victor I 1 0
Sahil Tavora 1 0
Manoj Mohammed 1 0
Aaren D'Silva 1 0

Результаты матчей

Джамшедпур
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хайдарабад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Джамшедпур
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хайдарабад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Джамшедпур
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Хайдарабад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Джамшедпур
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Керала Бластерс - Джамшедпур 1:0 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2
Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Джамшедпур - АТК 0:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:2 Джамшедпур - Бенгалуру 0:3 Ист Бенгал - Джамшедпур 1:2 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс - Джамшедпур 3:1 Джамшедпур - Гоа 2:2 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 АТК - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:3 Ченнаин - Джамшедпур 3:1 Джамшедпур - Хайдарабад 0:1 Гоа - Джамшедпур 3:0
Хайдарабад
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 Керала Бластерс - Хайдарабад 0:1
Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Хайдарабад - АТК 1:0 Дели Динамос - Хайдарабад 3:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2 Хайдарабад - Ченнаин 1:1 Гоа - Хайдарабад 1:3 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 6:1 Бенгалуру - Хайдарабад 0:3 Хайдарабад - Ист Бенгал 2:0 Ченнаин - Хайдарабад 1:3 АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - Керала Бластерс 0:1 Джамшедпур - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Дели Динамос 1:0 Хайдарабад - Гоа 1:0

Результаты матчей

Джамшедпур
Хайдарабад

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Джамшедпур
Хайдарабад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Керала Бластерс
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Дели Динамос
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Мумбаи Сити
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Джамшедпур
 3 1 1 1 1 - 1 4
6.
Ист Бенгал
 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Гоа
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Нортист Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 2 3
9.
Бенгалуру
 3 1 0 2 3 - 4 3
10.
Хайдарабад
 2 0 0 2 1 - 3 0
11.
Пунджаб
 2 0 0 2 1 - 4 0
12.
Ченнаин
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Керала Бластерс
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Дели Динамос
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Ист Бенгал
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Бенгалуру
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Гоа
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Джамшедпур
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Нортист Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 2 3
9.
Ченнаин
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Пунджаб
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хайдарабад
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мумбаи Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Джамшедпур
 2 0 1 1 0 - 1 1
3.
Нортист Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Гоа
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Дели Динамос
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Керала Бластерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
АТК
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ист Бенгал
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Хайдарабад
 2 0 0 2 1 - 3 0
10.
Бенгалуру
 2 0 0 2 1 - 3 0
11.
Пунджаб
 2 0 0 2 1 - 4 0
12.
Ченнаин
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 3
Керала Бластерс Луна Адриан 2
Ист Бенгал Cleiton Silva 2
Дели Динамос Jerry Mawihmingthanga 2
Нортист Юнайтед Parthib Gogoi 2
Весь список

Топ нарушителей
Джамшедпур Халдер Пронай 3
Бенгалуру Сингх Суреш 1 1
Бенгалуру Кумар Рохит 2
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 2
Бенгалуру Naorem Roshan Singh 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Манзорро Жереми уходит с поля. Sanan Mohammed выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
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    • 13'
      Халдер Пронай получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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