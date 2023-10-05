Тур: 1.
1:0
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаХалдер Пронай
60' Желтая карточкаСтеванович Ален
75' Желтая карточкаNim Dorjee Tamang
1:0
76' ГолRei Tachikawa
90'+8
Ход матча
13'
60'
76'
1:0
32
Rehenesh
TP
91
Элсинью
27
Emil
Benny
- Основной состав
-
32 Rehenesh TPВратарь
-
91 ЭлсиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Emil BennyЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
77 Nikhil Barla
-
12 Provat Lakra
-
-
-
Главный тренер: Scott Cooper
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Sahil TavoraПолузащитник
-
23 Anuj Kumar
-
-
-
-
-
77 Abdul Rabeeh
-
-
Главный тренер: Thangboi Singto
История личных встреч
Джамшедпур
Хайдарабад
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
1
1.38
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
90
65
Бомбардиры внутри турнира
Джамшедпур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rei Tachikawa
|1
|0.33
Хайдарабад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hitesh Sharma
|1
|0.5
Карточки
Джамшедпур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Халдер Пронай
|3
|0
|Стеванович Ален
|1
|0
|Доунгел Семинлен
|1
|0
|Ricky Lallawmawma
|1
|0
|Nongdamba Naorem
|1
|0
|Emil Benny
|1
|0
|Nikhil Barla
|1
|0
Хайдарабад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nim Dorjee Tamang
|1
|0
|João Victor I
|1
|0
|Sahil Tavora
|1
|0
|Manoj Mohammed
|1
|0
|Aaren D'Silva
|1
|0
Результаты матчей
Джамшедпур
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хайдарабад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Джамшедпур
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хайдарабад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Джамшедпур
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Хайдарабад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Джамшедпур
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Керала Бластерс - Джамшедпур 1:0 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2
Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Джамшедпур - АТК 0:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:2 Джамшедпур - Бенгалуру 0:3 Ист Бенгал - Джамшедпур 1:2 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс - Джамшедпур 3:1 Джамшедпур - Гоа 2:2 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 АТК - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:3 Ченнаин - Джамшедпур 3:1 Джамшедпур - Хайдарабад 0:1 Гоа - Джамшедпур 3:0
Хайдарабад
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 Керала Бластерс - Хайдарабад 0:1
Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Хайдарабад - АТК 1:0 Дели Динамос - Хайдарабад 3:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2 Хайдарабад - Ченнаин 1:1 Гоа - Хайдарабад 1:3 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 6:1 Бенгалуру - Хайдарабад 0:3 Хайдарабад - Ист Бенгал 2:0 Ченнаин - Хайдарабад 1:3 АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - Керала Бластерс 0:1 Джамшедпур - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Дели Динамос 1:0 Хайдарабад - Гоа 1:0
Результаты матчей
Джамшедпур
Хайдарабад
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Джамшедпур
Хайдарабад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|3
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|2
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|2
|Дели Динамос
|Jerry Mawihmingthanga
|2
|Нортист Юнайтед
|Parthib Gogoi
|2
|Джамшедпур
|Халдер Пронай
|3
|Бенгалуру
|Сингх Суреш
|1 1
|Бенгалуру
|Кумар Рохит
|2
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|2
|Бенгалуру
|Naorem Roshan Singh
|1