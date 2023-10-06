Тур: 1.
0:0
Первый тайм: 41'
Ход матча
16'
14
Juan
Mera
99
Luka
Majcen
26
Konsam
Singh
21
Сингх
Манвир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Juan MeraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Luka MajcenНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вергетис Стайкос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Konsam SinghПолузащитник
-
21 Сингх МанвирПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Thoi SinghПолузащитник
-
97 Хамед ЯссерПолузащитник
-
22 Redeem TlangПолузащитник
-
13 Gaurav Bora
-
-
18 Jithin M.S
-
17 Gani Nigam
-
-
-
Главный тренер: Juan Pedro Benali
Бомбардиры внутри турнира
Пунджаб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luka Majcen
|1
|0.33
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Parthib Gogoi
|2
|0.67
|Asheer Akhtar
|1
|0.33
|Konsam Singh
|1
|0.33
|Филиппото Ромен
|0
|0
|Альбьяк Нестор
|0
|0
Карточки
Пунджаб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Талаль Мехди
|1
|0
|Amarjit Singh
|1
|0
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бемаммер Мохаммед
|2
|0
|Asheer Akhtar
|1
|0
|Mirshad Michu
|1
|0
|Dinesh Singh
|1
|0
Результаты матчей
Пунджаб
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Нортист Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
0
3
Пунджаб
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Нортист Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Пунджаб
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гоа - Пунджаб 1:0 АТК - Пунджаб 3:1 Четхэм - Пунджаб 4:0 Спортинг Халса - Пунджаб 3:3
Пунджаб - Крей Велли 1:2 Пунджаб - Эббсфлит 0:6 Пунджаб - ТРАУ 2:0 Раджастан Юнайтед - Пунджаб 0:4 Пунджаб - Черчиль Бразерз 3:1 Пунджаб - Судева 8:0 НИРОКА - Пунджаб 0:1 Аиджал - Пунджаб 0:1 Гокулам - Пунджаб 1:2 Судева - Пунджаб 1:1 Кенкре - Пунджаб 3:3 Пунджаб - Реал Кашмир 2:0 Мохаммедан - Пунджаб 0:4 Сриниди Деккан - Пунджаб 4:0 Пунджаб - Кенкре 3:0 Пунджаб - НИРОКА 3:1
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3
Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:0 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:0 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:2 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 6:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:0 Гоа - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:7 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:3 АТК - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 0:3 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 1:3
Результаты матчей
Пунджаб
Нортист Юнайтед
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Пунджаб
Нортист Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|9.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|10.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|11.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|3
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|2
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|2
|Дели Динамос
|Jerry Mawihmingthanga
|2
|Нортист Юнайтед
|Parthib Gogoi
|2
|Джамшедпур
|Халдер Пронай
|3
|Бенгалуру
|Сингх Суреш
|1 1
|Бенгалуру
|Кумар Рохит
|2
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|2
|Бенгалуру
|Naorem Roshan Singh
|1