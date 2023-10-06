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  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Пунджаб
1:1
Конец матча
Нортист Юнайтед
0'
16' Желтая карточка
Amarjit Singh
0:0
43' Не забитый пенальти
Филиппото Ромен
0:1
45' Гол
Parthib Gogoi
1:1
63' Гол
Melroy Assisi
84' Желтая карточка
Хамед Яссер
90'+8
1
Ravi
Kumar
12
Khaiminthang
Lhungdim
34
Melroy
Assisi
5
Хациисаяс
Димитриос
39
Mohammed
Salah
14
Juan
Mera
28
Brandon
Vanlalremdika
80
Amarjit
Singh
7
Krishnananda
Khundongbam
99
Luka
Majcen
8
Талаль
Мехди
32
Mirshad
Michu
2
Dinesh
Singh
12
Asheer
Akhtar
4
Сабако
Мичел
3
Tondonba
Singh
10
Филиппото
Ромен
6
Бемаммер
Мохаммед
11
Parthib
Gogoi
26
Konsam
Singh
21
Сингх
Манвир
8
Альбьяк
Нестор
Пунджаб
Нортист Юнайтед

Бомбардиры внутри турнира

Пунджаб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luka Majcen 1 0.33
Melroy Assisi 1 0.33
Juan Mera 0 0
Нортист Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Parthib Gogoi 3 1
Asheer Akhtar 1 0.33
Konsam Singh 1 0.33
Филиппото Ромен 0 0
Альбьяк Нестор 0 0

Карточки

Пунджаб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Талаль Мехди 1 0
Amarjit Singh 1 0
Нортист Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бемаммер Мохаммед 2 0
Хамед Яссер 1 0
Asheer Akhtar 1 0
Mirshad Michu 1 0
Dinesh Singh 1 0

Результаты матчей

Пунджаб
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Нортист Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Пунджаб
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Нортист Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
3
Пунджаб
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Нортист Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пунджаб
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гоа - Пунджаб 1:0 АТК - Пунджаб 3:1 Четхэм - Пунджаб 4:0 Спортинг Халса - Пунджаб 3:3
Пунджаб - Крей Велли 1:2 Пунджаб - Эббсфлит 0:6 Пунджаб - ТРАУ 2:0 Раджастан Юнайтед - Пунджаб 0:4 Пунджаб - Черчиль Бразерз 3:1 Пунджаб - Судева 8:0 НИРОКА - Пунджаб 0:1 Аиджал - Пунджаб 0:1 Гокулам - Пунджаб 1:2 Судева - Пунджаб 1:1 Кенкре - Пунджаб 3:3 Пунджаб - Реал Кашмир 2:0 Мохаммедан - Пунджаб 0:4 Сриниди Деккан - Пунджаб 4:0 Пунджаб - Кенкре 3:0 Пунджаб - НИРОКА 3:1
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3
Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:0 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:0 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:2 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 6:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:0 Гоа - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:7 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:3 АТК - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 0:3 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 1:3

Результаты матчей

Пунджаб
Нортист Юнайтед

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Пунджаб
Нортист Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Керала Бластерс
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Дели Динамос
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Мумбаи Сити
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Нортист Юнайтед
 3 1 1 1 5 - 3 4
6.
Ист Бенгал
 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Джамшедпур
 3 1 1 1 1 - 1 4
8.
Гоа
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Бенгалуру
 3 1 0 2 3 - 4 3
10.
Пунджаб
 3 0 1 2 2 - 5 1
11.
Хайдарабад
 2 0 0 2 1 - 3 0
12.
Ченнаин
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Керала Бластерс
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Дели Динамос
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Ист Бенгал
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Бенгалуру
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Гоа
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Джамшедпур
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Нортист Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 2 3
9.
Пунджаб
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ченнаин
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Мумбаи Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хайдарабад
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Нортист Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Джамшедпур
 2 0 1 1 0 - 1 1
4.
Гоа
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Дели Динамос
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Керала Бластерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
АТК
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ист Бенгал
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Хайдарабад
 2 0 0 2 1 - 3 0
10.
Бенгалуру
 2 0 0 2 1 - 3 0
11.
Пунджаб
 2 0 0 2 1 - 4 0
12.
Ченнаин
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 3
Нортист Юнайтед Parthib Gogoi 3
Керала Бластерс Луна Адриан 2
Ист Бенгал Cleiton Silva 2
Дели Динамос Jerry Mawihmingthanga 2
Весь список

Топ нарушителей
Джамшедпур Халдер Пронай 3
Бенгалуру Сингх Суреш 1 1
Бенгалуру Кумар Рохит 2
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 2
Бенгалуру Naorem Roshan Singh 1
Весь список
  • 63'
    Juan Mera сделал результативную передачу.
  • 63'
    Г О О О О Л - Melroy Assisi бьет в цель!
  • 60'
    Amarjit Singh уходит с поля. Nikhil Prabhu выходит вместо него
  • 60'
    Krishnananda Khundongbam уходит с поля. Prasanth Karuthadathkuni выходит вместо него
  • 58'
    Сингх Манвир уходит с поля. Jithin M.S выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Г О О О О Л - Parthib Gogoi бьет в цель!
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 43'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Филиппото Ромен пробил пенальти, но не смог забить!
    • 16'
      Amarjit Singh получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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