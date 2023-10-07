Тур: 1.
0:1
Первый тайм: 20'
Ход матча
41
Jay
Gupta
15
Сингх
Уданта
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Jay GuptaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сингх УдантаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Ретре ПаулоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Маркес Маноло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ahmed JahouhПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кришна РойНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Годдард СиПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
36 Sahil Panwar
-
-
-
Главный тренер: Sergio Lobera
История личных встреч
Гоа
Дели Динамос
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
20 матчей
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
20
Голов в среднем за матч
2.1
2
Среднее время на гол
42
45
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.4
0.8
Среднее время на гол
64
112
Всего голов
35
28
Голов в среднем за матч
1.75
1.4
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
Среднее время на гол
51
64
Бомбардиры внутри турнира
Гоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Carlitos XI
|1
|0.5
|Фернандес Райньер
|0
|0
Дели Динамос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jerry Mawihmingthanga
|2
|0.67
|Маурисио Диего
|1
|0.33
|Кришна Рой
|1 (1)
|0.33
|Amey Ranwade
|0
|0
Карточки
Гоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макхью Карл
|1
|0
|Arshdeep Singh
|1
|0
Дели Динамос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дельгадо Карлос
|1
|0
|Amey Ranwade
|1
|0
|Khawlhring Lalthathanga
|1
|0
Результаты матчей
Гоа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дели Динамос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Гоа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Дели Динамос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
4
Гоа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дели Динамос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Гоа
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гоа - Пунджаб 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Гоа - Ченнаин 1:2 Гоа - Мумбаи Сити 3:5
Дели Динамос - Гоа 1:1 Гоа - Ист Бенгал 4:2 Гоа - Керала Бластерс 3:1 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Гоа - Хайдарабад 1:3 АТК - Гоа 2:1 Джамшедпур - Гоа 2:2 Гоа - Нортист Юнайтед 2:1 Гоа - Дели Динамос 3:0 Мумбаи Сити - Гоа 4:1 Гоа - Бенгалуру 0:2 Гоа - АТК 3:0 Керала Бластерс - Гоа 3:1 Гоа - Джамшедпур 3:0 Хайдарабад - Гоа 1:0 Ченнаин - Гоа 0:2
Дели Динамос
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Башундхара Кингс - Дели Динамос 3:2 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:2 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Дели Динамос - АТК 0:4
АТК - Дели Динамос 2:0 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3 Дели Динамос - Хайдарабад 3:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:2 АТК - Дели Динамос 2:0 Бенгалуру - Дели Динамос 3:1 Дели Динамос - Ист Бенгал 3:1 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:4 Керала Бластерс - Дели Динамос 1:0 Дели Динамос - АТК 0:0 Гоа - Дели Динамос 3:0 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:1 Дели Динамос - Ченнаин 3:2 Ист Бенгал - Дели Динамос 2:4
Результаты матчей
Гоа
Дели Динамос
Точный счет
1:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
1:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Гоа
Дели Динамос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|8.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|5.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|10.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|3
|Нортист Юнайтед
|Parthib Gogoi
|3
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|2
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|2
|Дели Динамос
|Jerry Mawihmingthanga
|2
|Джамшедпур
|Халдер Пронай
|3
|Бенгалуру
|Сингх Суреш
|1 1
|Бенгалуру
|Кумар Рохит
|2
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|2
|Бенгалуру
|Naorem Roshan Singh
|1