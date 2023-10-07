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  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Гоа
3:2
Конец матча
Дели Динамос
0'
0:1
6' Гол
Mourtada Sergine Fall
22' Желтая карточка
Джинган Сандеш
32' Желтая карточка
Дельгадо Карлос
38' Желтая карточка
Jerry Mawihmingthanga
53' Желтая карточка
Ahmed Jahouh
54' Желтая карточка
Сингх Амриндер
1:1
55' Пенальти
Noah Sadaoui
67' Желтая карточка
Khawlhring Lalthathanga
2:1
68' Гол
Noah Sadaoui
68' Желтая карточка
Noah Sadaoui
2:2
81' Гол
Mourtada Sergine Fall
3:2
90' Гол
Jay Gupta
90'+9
13
Arshdeep
Singh
20
Seriton
Fernandes
16
Онайндиа
Одеи
3
Джинган
Сандеш
41
Jay
Gupta
8
Фернандес
Райньер
4
Макхью
Карл
15
Сингх
Уданта
10
Фернандес
Брэндон
7
Noah
Sadaoui
9
Carlitos
XI
1
Сингх
Амриндер
4
Amey
Ranwade
15
Mourtada
Sergine
Fall
5
Дельгадо
Карлос
18
Jerry
Lalrinzuala
42
Lenny
Rodrigues
10
Ahmed
Jahouh
17
Jerry
Mawihmingthanga
7
Khawlhring
Lalthathanga
19
Isak
Vanlalruatfela
21
Кришна
Рой
Гоа
Дели Динамос

История личных встреч

Гоа
Дели Динамос

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

20 матчей

60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

СИ
1:1
СИ
3:0
СИ
1:1
СИ
1:1
СИ
3:1
СИ
0:1
СИ
2:4
СИ
3:0
СИ
0:0
СИ
3:2
СИ
1:1
СИ
1:5
СИ
5:1
СИ
0:2
СИ
3:0
СИ
1:0
СИ
2:3
СИ
2:0
СИ
1:4
СИ
2:1

Голы

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

2.1
2

Среднее время на гол

42
45

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Среднее время на гол

64
112

Всего голов

35
28

Голов в среднем за матч

1.75
1.4

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17

Среднее время на гол

51
64

Бомбардиры внутри турнира

Гоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Sadaoui 2 (1) 1
Carlitos XI 1 0.5
Jay Gupta 1 0.5
Родригес Виктор II 0 0
Фернандес Райньер 0 0
Дели Динамос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mourtada Sergine Fall 2 0.67
Jerry Mawihmingthanga 2 0.67
Маурисио Диего 1 0.33
Кришна Рой 1 (1) 0.33
Amey Ranwade 0 0
Khawlhring Lalthathanga 0 0

Карточки

Гоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макхью Карл 1 0
Джинган Сандеш 1 0
Noah Sadaoui 1 0
Arshdeep Singh 1 0
Дели Динамос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дельгадо Карлос 2 0
Khawlhring Lalthathanga 2 0
Ahmed Jahouh 1 0
Jerry Mawihmingthanga 1 0
Сингх Амриндер 1 0
Amey Ranwade 1 0

Результаты матчей

Гоа
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Дели Динамос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Гоа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Дели Динамос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Гоа
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Дели Динамос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
6

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Гоа
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гоа - Пунджаб 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Гоа - Ченнаин 1:2 Гоа - Мумбаи Сити 3:5
Дели Динамос - Гоа 1:1 Гоа - Ист Бенгал 4:2 Гоа - Керала Бластерс 3:1 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Гоа - Хайдарабад 1:3 АТК - Гоа 2:1 Джамшедпур - Гоа 2:2 Гоа - Нортист Юнайтед 2:1 Гоа - Дели Динамос 3:0 Мумбаи Сити - Гоа 4:1 Гоа - Бенгалуру 0:2 Гоа - АТК 3:0 Керала Бластерс - Гоа 3:1 Гоа - Джамшедпур 3:0 Хайдарабад - Гоа 1:0 Ченнаин - Гоа 0:2
Дели Динамос
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Башундхара Кингс - Дели Динамос 3:2 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:2 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Дели Динамос - АТК 0:4
АТК - Дели Динамос 2:0 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3 Дели Динамос - Хайдарабад 3:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:2 АТК - Дели Динамос 2:0 Бенгалуру - Дели Динамос 3:1 Дели Динамос - Ист Бенгал 3:1 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:4 Керала Бластерс - Дели Динамос 1:0 Дели Динамос - АТК 0:0 Гоа - Дели Динамос 3:0 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:1 Дели Динамос - Ченнаин 3:2 Ист Бенгал - Дели Динамос 2:4

Результаты матчей

Гоа
Дели Динамос

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Гоа
Дели Динамос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Керала Бластерс
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Гоа
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Мумбаи Сити
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Нортист Юнайтед
 3 1 1 1 5 - 3 4
6.
Дели Динамос
 3 1 1 1 6 - 5 4
7.
Джамшедпур
 3 1 1 1 1 - 1 4
8.
Ист Бенгал
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Бенгалуру
 3 1 0 2 3 - 4 3
10.
Пунджаб
 3 0 1 2 2 - 5 1
11.
Хайдарабад
 2 0 0 2 1 - 3 0
12.
Ченнаин
 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Гоа
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Керала Бластерс
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Дели Динамос
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Ист Бенгал
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Бенгалуру
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Джамшедпур
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Нортист Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 2 3
9.
Пунджаб
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Мумбаи Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хайдарабад
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ченнаин
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
АТК
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Нортист Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Джамшедпур
 2 0 1 1 0 - 1 1
5.
Гоа
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Керала Бластерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ист Бенгал
 1 0 0 1 1 - 2 0
8.
Дели Динамос
 1 0 0 1 2 - 3 0
9.
Хайдарабад
 2 0 0 2 1 - 3 0
10.
Бенгалуру
 2 0 0 2 1 - 3 0
11.
Пунджаб
 2 0 0 2 1 - 4 0
12.
Ченнаин
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 3
Нортист Юнайтед Parthib Gogoi 3
АТК Петратос Димитри 2 (1)
АТК Каммингс Джейсон 2 (1)
Керала Бластерс Луна Адриан 2
Весь список

Топ нарушителей
Джамшедпур Халдер Пронай 3
Бенгалуру Сингх Суреш 1 1
Дели Динамос Дельгадо Карлос 2
Бенгалуру Кумар Рохит 2
Дели Динамос Khawlhring Lalthathanga 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Jerry Mawihmingthanga получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Дельгадо Карлос получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Джинган Сандеш получил желтую карточку от судьи
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